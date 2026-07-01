Обы́чное пра́во

Обы́чное пра́во ( англ . customary law, фр . droit coutumier, лат . lex communis) — система норм, основанная на неписаном праве, обязательная для исполнения наравне с законами (писаным правом). Складывается в результате длительного исполнения определенных правил, которые регулируют все сферы жизни общества — имущественные, административные, семейные и другие отношения. Также определяется как естественное право. На раннем этапе развития общества право зародилось именно в виде О. п. Оно передавалось изустно, его хранителями были старейшие и самые уважаемые члены общества. Обычай считался незапамятным и неизменяемым. Зарождающиеся государства гарантируют соблюдение норм О. п.

Записи О. п. — Законы двенадцати таблиц , варварские правды , «Саксонское зерцало» и др. — являются первыми законодательными сборниками возникающих государств. Кроме того, источником О. п. являются судебные решения (прецеденты), поэтому его принципы складываются постепенно. Из него проистекает так называемое общее право (common law), которое характерно для англо-­американской правовой системы.

Под влиянием развития государства О. п. постепенно теряло свое значение, но до сих пор играет важную роль в странах с традиционными правовыми системами.

Представители исторической школы права (Ф. К. фон Савиньи, Г. Ф. Пухта) считали О. п. первым источником правовой системы любого государства и выражением народного правосознания, присущим обществу на всех этапах его развития.

Самая известная классификация обычаев была дана французским правоведом Р. Давидом: «обычай в дополнение закона», «обычай кроме закона» и «обычай против закона».

Лит. : Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ.. М., 1994; The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives / Ed. A. Perreau-­Saussine, J. B. Murphy. Cambridge, 2007; Трофимов Я. В., Краснов С. Ю. Понятие «обычное право»: современные тенденции, перспективы развития в цивилистической и других юридических науках // Вести Волгоградского университета. Сер. 3: Юриспруденция. 2011. № 2(15). С. 135–144; Печников А. П. Юридическая природа правового обычая // Юридические исследования. 2013. № 3. С. 11–15. А. А. Анисимова .