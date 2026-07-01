ОБУХОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Русский педагог, автор педагогических книг.

До революции

Родился в бедной семье бывшего крепостного крестьянина.

В 1891 году Михаил начал учительствовать в школах Нижегородской губернии. Прекрасно понимая и осознавая тяготы бедных крестьян, молодой педагог неоднократно выступал в их защиту, за что неоднократно подвергался ссылке. В 1906-1907 годах находился на поселении под Архангельском, бежал, работал под вымышленным именем (М. Шорин), был пойман и возвращен. В 1910-1913 годах жил в астраханской ссылке.

После этого был послан в Уфу, где жил под полицейским надзором. Трудился в местном губернском отделе народного образования.

Первой серьезной публикацией Обухова стала книга, созданная на основе большого статистического материала, - «Мектебе Уфимской губернии» (издана в 1915 году). Обухова интересовала работа магометанских уфимских начальных и средних школ - мектебе и медресе. Задачей его работы было обратить внимание на необходимость усовершенствования организации их деятельности. В 1917 году результатом дальнейшей его работы стали книги «Народные и центральные библиотеки Уфимского губернского земства» и «Школьная статистика».

После 1917 года

После революции не прекращал работать. Издал альманах «Обновление государственного строя и общественной жизни». После прихода в Уфу 1919 году советской власти, Михаила Ивановича выбрали в Уфимский городской совет рабочих и солдатских депутатов. К этому времени он подготовил к изданию «Букварь для взрослых по новой орфографии», который получил широкую известность. В 1920-е годы он неоднократно переиздавался, причем весьма широкими тиражами. В Башкирии в течение длительного времени именно данный букварь был главным школьным учебником русского языка.

В 1920 году был педагогом в Юматовской сельскохозяйственной школе, затем учительствовал в трудовой школе в Восточной слободе Уфы. До 1930 года заведовал уфимской железнодорожной школой.

Революционное прошлое Михаила Обухова не было забыто, его заслуги были оценены. В 1928 году он стал получать персональную пенсию.

Умер в 1943 году.