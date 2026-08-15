Обу́ти, Кэйдзо

Обу́ти, Кэйдзо (25.06.1937, Наканодзё, префектура Гумма — 14.05.2000, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи политика, депутата парламента. Окончил университет Васэда (1962). Депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии (ЛДП) (1963–2000), генеральный секретарь (1991–1994) и председатель ЛДП (1998–2000). Генеральный секретарь кабинета Н. Такэсита (6 ноября 1987 — 3 июня 1989). В качестве министра иностранных дел кабинета Р. Хасимото (11 сентября 1997 — 30 июля 1998), затем премьер-­министра (30 июля 1998 — 5 апреля 2000) уделял большое внимание отношениям с Россией (подготовка мирного договора и «территориальный вопрос»). В результате инсульта 1 апреля 2000 впал в кому и скончался, не приходя в сознание. Дочь Обути Юко (р. 1973), депутат Палаты представителей от ЛДП (с 2000). В. Э. Молодяков.