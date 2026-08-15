Общи́на

Общи́на — базовая форма социальной организации, в широком смысле определяющаяся совместным использованием конкретного пространства или других ресурсов (как материальных, так и символических). Под такое определение подходят родовая О., гражданская О. полиса, городские О., религиозная О. и др. В узком смысле чаще всего под О. понимается сельская (соседская) О., возникающая при переходе к производящему хозяйству и объединяющая непосредственных производителей. В функции О. входит упорядочение жизни, взаимопомощь, защита от других подобных групп и разного рода властей.

Понятие «О». имеет сложную историо­­графическую судьбу. В 1‑й половине XIX в. в Зап. Европе, преимущественно в Германии, сформировалась «марковая теория». В германской сельской О.-марке виделся древнейший институт германцев и других европейских народов. Г. Л. фон Маурер реконструировал марку с использованием ретроспективного метода на основе позднейших памятников права. А. Гакстгаузен , применяя сравнительно-исторический метод, искал и нашел черты общинного строя в жизни славянских народов, в особенности в России. Позднее «марковая теория» была подвергнута критике со стороны сторонников «вотчинной теории», считавших О. порождением позднейших вотчинных распорядков. Тем не менее «марковая теория» была успешно инкорпорирована в концепцию К. Маркса и Ф. Энгельса . Развитие О. мыслилось в такой последовательности: общинное ведение сельского хозяйства (совместное, изначально кровнородственное, родовое, владение землей и совместная обработка), уравнительные переделы, индивидуальная собственность на пахотную землю при сохранении общинной собственности на различные угодья (т. е. марка), частная собственность на землю и все угодья.

Этой концепции был придан характер жесткого эволюционизма и универсализма. Она легла в основу советского объяснения процессов феодализации и шире — процессов классообразования как результата разложения родоплеменного строя (А. И. Неусыхин , А. И. Данилов , Я. Д. Серовайский и др.). С некоторыми оговорками на нее опирались и часто продолжают опираться и специалисты по русской истории, усматривая в крепости общинных порядков имперской России XIX в. свидетельство исконной силы О. в предшествующие столетия, например Л. Б. Милов, видевший в О. важнейший механизм выживания социума в неблагоприятных климатических и политических условиях. «Общинная теория» использовалась также для обоснования специфики восточного общества и т. н. «азиатского способа производства». Уязвимым местом такой концепции были ее претензии на всеобщность и универсальность, потому что любое несоответствие фактам (например, хуторское расселение древних германцев в Ютландии, о котором свидетельствуют данные археологии) воспринималось как дискредитация всей «общинной теории». В настоящее время «общинная теория» иногда подвергается критике (Л. Б. Алаев), но в основном историки просто обходятся в своих построениях без нее.

Политическая антропология рассматривает О. в перспективе формирования протогосударственных и государственных институтов, причем сторонники неоэволюционизма (М. Салинз, Э. Сервис, М. Фрид, Р. Карнейро) полемизируют с его противниками (А. В. Коротаев). Если первые считают развитие общины ступенью к государственности или сложным вождествам, вторые представляют возможным иные, нелинейные пути развития, когда, например, община заменяет собой государственные структуры или успешно встраивается в современные государственные институты. Большинство специалистов сегодня разводят понятие рода и О.: они иногда могут пересекаться, но это необязательно. Исторически достаточно частыми являются случаи, когда О. намеренно создается государством или иными политическими структурами, например, в Китае и на севере России (согласно мнению Л. В. Черепнина, А. А. Горского, П. В. Лукина), к примеру, с фискальными целями. При широком разбросе мнений специалистов они сходятся сегодня в том, что О. нельзя рассматривать в отрыве от конкретных исторических условий, т. е. не существует О. «вообще».

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