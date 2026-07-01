ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (ОЛРС) - литературно-научное общество, действовавшее при Московском университете в 1811-1930 годах (с перерывом в 1837-1857 годах).
Создано по инициативе профессоров университета А.Ф. Мерзлякова, А.А. Прокоповича-Антонского (первый председатель ОЛРС до 1826 года) и других с целью «способствовать успехам отечественной словесности».
Общество, существовавшее в основном на добровольные пожертвования, объединяло филологов, историков и литераторов с различными взглядами; вело обширную издательскую и культурно-просветительскую работу. В истории ОЛРС выделяют несколько периодов. В 1811-1838 годах общество занималось преимущественно вопросами языка и теории словесности; в 1859-1877 годах преобладало славянофильское направление с повышенным интересом к фольклору и русской старине, в 1878-1909 годах - научная, прежде всего историко-литературная, деятельность (в частности, ОЛРС стояло у истоков академического пушкиноведения), которая в 1910-1920-е годы сочеталась с попытками адаптироваться к новым культурным и политическим реалиям. ОЛРС проводило юбилеи Н.М. Карамзина (1866), А.С. Пушкина (1899), Н.В. Гоголя (1909) и др.; организовывало выставки, собирало средства на открытие в Москве памятников Пушкину (1880) и Гоголю (1909). Председателями в разное время были М.Н. Загоскин, А.С. Хомяков, А.И. Кошелёв, М.П. Погодин, И.С. Аксаков, Ф.И. Буслаев, Н.С. Тихонравов, Алексей Н. Веселовский, П.Д. Боборыкин, П.Н. Сакулин и др. В числе почетных членов - многие крупнейшие писатели: от Г.Р. Державина и Карамзина до М. Горького и Л.М. Леонова.
Издания:
Труды ОЛРС. М., 1812–1821. Ч. 1–20;
Сочинения в прозе и стихах. М., 1822–1828. Ч. 1–7;
Заседания в ОЛРС. М., 1859–1862. Т. 1–3;
Беседы в ОЛРС. М., 1867–1871. Вып. 1–3;
Сборник ОЛРС на 1891 год. М., 1890.