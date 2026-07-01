ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (ОЛРС) - ли­те­ра­тур­но-на­уч­ное об­ще­ст­во, дей­ст­во­вав­шее при Московском университете в 1811-1930 годах (с пе­ре­ры­вом в 1837-1857 годах).

Соз­да­но по ини­циа­ти­ве про­фес­со­ров университета А.Ф. Мерз­ля­ко­ва, А.А. Про­ко­по­ви­ча-Ан­тон­ско­го (пер­вый председатель ОЛРС до 1826 года) и других с це­лью «спо­соб­ст­во­вать ус­пе­хам оте­че­ст­вен­ной сло­вес­но­сти».

Общество, су­ще­ст­во­вав­шее в основном на доб­ро­воль­ные по­жерт­во­ва­ния, объ­е­ди­ня­ло фи­ло­ло­гов, ис­то­ри­ков и ли­те­ра­то­ров с различными взгля­да­ми; ве­ло об­шир­ную из­да­тель­скую и куль­тур­но-про­све­тительскую ра­бо­ту. В ис­то­рии ОЛРС вы­де­ля­ют несколько пе­рио­дов. В 1811-1838 годах общество за­ни­ма­лось пре­имущественно во­про­са­ми язы­ка и тео­рии сло­вес­но­сти; в 1859-1877 годах пре­об­ла­да­ло сла­вя­но­филь­ское на­прав­ле­ние с по­вы­шен­ным ин­те­ре­сом к фольк­ло­ру и русской ста­ри­не, в 1878-1909 годах - на­уч­ная, пре­ж­де все­го ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ная, дея­тель­ность (в ча­ст­но­сти, ОЛРС стоя­ло у ис­то­ков ака­де­мического пуш­ки­но­ве­де­ния), ко­то­рая в 1910-1920-е годы со­че­та­лась с по­пыт­ка­ми адап­ти­ро­вать­ся к но­вым куль­тур­ным и по­ли­тическим реа­ли­ям. ОЛРС про­во­ди­ло юби­леи Н.М. Ка­рам­зи­на (1866), А.С. Пуш­ки­на (1899), Н.В. Го­го­ля (1909) и др.; ор­га­ни­зо­вы­ва­ло вы­став­ки, со­би­ра­ло сред­ст­ва на от­кры­тие в Мо­ск­ве па­мят­ни­ков Пуш­ки­ну (1880) и Го­го­лю (1909). Пред­се­да­те­ля­ми в раз­ное вре­мя бы­ли М.Н. За­гос­кин, А.С. Хо­мя­ков, А.И. Ко­ше­лёв, М.П. По­го­дин, И.С. Ак­са­ков, Ф.И. Бус­ла­ев, Н.С. Ти­хо­нра­вов, Алек­сей Н. Ве­се­лов­ский, П.Д. Бо­бо­ры­кин, П.Н. Са­ку­лин и др. В чис­ле почетных чле­нов - мно­гие круп­ней­шие пи­са­те­ли: от Г.Р. Дер­жа­ви­на и Ка­рам­зи­на до М. Горь­ко­го и Л.М. Ле­о­но­ва.

Издания:

Тру­ды ОЛРС. М., 1812–1821. Ч. 1–20;

Со­чи­не­ния в про­зе и сти­хах. М., 1822–1828. Ч. 1–7;

За­се­да­ния в ОЛРС. М., 1859–1862. Т. 1–3;

Бе­се­ды в ОЛРС. М., 1867–1871. Вып. 1–3;

Сбор­ник ОЛРС на 1891 год. М., 1890.

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