ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ - российское научное общество.
Основано в 1877 году в Санкт-Петербурге по инициативе князя П.П. Вяземского (председатель в 1877-1888 годов) и графа С.Д. Шереметева (председатель в 1888-1917). Среди учредителей - Е.В. Барсов, П.И. Бартенев, В.О. Ключевский, Т.С. Морозов, К.Т. Солдатёнков, Н.С. Тихонравов. В деятельности об-ва участвовали А.П. Бахрушин, Н.П. Кондаков, Н.П. Лихачёв, Н.В. Покровский, Н.В. Султанов, А.А. Шахматов и др. (180 членов к 1914 году). Общество факсимильно издавало славяно-русские рукописи и отрывки из них в серии «Издания» (вып. 1-136, 1877-1917). Публиковало собственные отчёты, протоколы заседаний, доклады, исследования и описания коллекций в сборниках «Памятники древней письменности» (вып. 1-190, 1878-1925). Сформировало библиотеку по истории письменности и искусства, а также большое собрание рукописей и старопечатных книг XII-XVIII веков (ныне - в Отделе рукописей РНБ); среди дарителей - Н.П. Барсуков, Вяземский, И.М. Дьяконов, Д.Ф. Кобеко (председатель общества в 1917 году), С.Д. Шереметев. В 1883 году по ходатайству Главного комитета Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве 1882 года получило название Императорского. Прекратило своё существование в 1932 году.
В 2008 году при Научно-исследовательском отделе рукописей РГБ организован благотворительный фонд содействия развитию культуры «Общество любителей древней письменности».
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