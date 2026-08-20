ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ - российское на­учное об­ще­ст­во.

Ос­но­ва­но в 1877 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге по ини­циа­ти­ве князя П.П. Вя­зем­ско­го (председатель в 1877-1888 годов) и графа С.Д. Ше­ре­ме­те­ва (председатель в 1888-1917). Сре­ди уч­ре­ди­те­лей - Е.В. Бар­сов, П.И. Бар­те­нев, В.О. Клю­чев­ский , Т.С. Мо­ро­зов, К.Т. Сол­да­тён­ков, Н.С. Ти­хо­нра­вов. В дея­тель­но­сти об-ва уча­ст­во­ва­ли А.П. Бах­ру­шин, Н.П. Кон­да­ков, Н.П. Ли­ха­чёв, Н.В. По­кров­ский, Н.В. Сул­та­нов, А.А. Шах­ма­тов и др. (180 чле­нов к 1914 году). Общество фак­си­миль­но из­да­ва­ло сла­вя­но-рус­ские ру­ко­пи­си и от­рыв­ки из них в се­рии «Из­да­ния» (вып. 1-136, 1877-1917). Пуб­ли­ко­ва­ло собственные от­чё­ты, про­то­ко­лы за­се­да­ний, док­ла­ды, ис­сле­до­ва­ния и опи­са­ния кол­лек­ций в сборниках «Па­мят­ни­ки древ­ней пись­мен­но­сти» (вып. 1-190, 1878-1925). Сфор­ми­ро­ва­ло библиотеку по ис­то­рии пись­мен­но­сти и искусства, а так­же боль­шое со­б­ра­ние ру­ко­пи­сей и ста­ро­пе­чат­ных книг XII-XVIII веков (ны­не - в От­де­ле ру­ко­пи­сей РНБ); сре­ди да­рите­лей - Н.П. Бар­су­ков, Вя­зем­ский, И.М. Дья­ко­нов, Д.Ф. Ко­бе­ко (председатель общества в 1917 году), С.Д. Ше­ре­ме­тев. В 1883 году по хо­да­тай­ст­ву Главного комитета Все­российской про­мыш­лен­но-ху­дожественной вы­став­ки в Мо­ск­ве 1882 года по­лу­чи­ло название Им­пе­ра­тор­ско­го. Пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние в 1932 году.

В 2008 году при На­уч­но-ис­сле­до­вательском от­де­ле ру­ко­пи­сей РГБ ор­га­ни­зо­ван бла­го­тво­рительный фонд со­дей­ст­вия раз­ви­тию куль­ту­ры «Об­ще­ст­во лю­би­те­лей древ­ней пись­мен­но­сти».

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