ОБЩЕСТВО ИМЕНИ А.И. КУИНДЖИ

ОБЩЕСТВО ИМЕНИ А.И. КУИНДЖИ - российское объ­е­ди­не­ние ху­дож­ни­ков и ар­хи­тек­то­ров.

Воз­ник­ло в Санкт-Пе­тер­бур­ге в конце 1908 года по ини­циа­ти­ве К.Я. Кры­жиц­ко­го и А.И. Ку­инд­жи (почетный пред­се­да­тель); от­кры­тие со­стоя­лось в 1909 году. Уч­ре­ди­те­ли - бывшие уче­ни­ки мас­тер­ской Ку­инд­жи в пе­тербургской АХ (А.А. Бо­ри­сов, В.И. За­ру­бин, Н.К. Ре­рих, А.А. Ры­лов, Е.И. Сто­ли­ца, Н.П. Хи­мо­на и др.), так­же В.А. Бек­ле­ми­шев, Аль­берт Н. Бе­нуа, В.Е. Ма­ков­ский, А.В. Щу­сев и др. Общество су­ще­ст­во­ва­ло на сред­ст­ва, по­жерт­во­ван­ные Ку­инд­жи и за­ве­щан­ные им по­сле смер­ти (1910). Пер­вый председатель прав­ле­ния общества - Кры­жиц­кий (до 1911 года), за­тем Н.Д. Ер­ма­ков (до 1913 года), Н.П. Бо­гда­нов-Бель­ский (до 1918 года), К.К. Вроб­лев­ский (до 1920 года), Ры­лов (1922-1928), А.И. Куд­ряв­цев (до начала 1930 года), И.И. Брод­ский (1930). Со­глас­но ус­та­ву (при­нят в 1909 году), за­да­ча­ми общества бы­ли ока­за­ние «ма­те­ри­аль­ной и нрав­ст­вен­ной под­держ­ки всем ху­дожественным об­ще­ст­вам, круж­кам и от­дель­ным ху­дож­ни­кам», уч­ре­ж­де­ние еже­год­но­го кон­кур­са имени Ку­инд­жи, ор­га­ни­за­ция вы­ста­вок, пер­вы­ми сре­ди ко­то­рых ста­ли ме­мо­ри­аль­ные вы­став­ки Ку­инд­жи (1913, 1914). Вы­став­ки общества со­стоя­лись в 1917, 1918, 1926-1930 годах (сре­ди уча­ст­ни­ков, по­ми­мо чле­нов общества, - М.И. Ави­лов, А.Н. Бе­нуа, М.П. Бо­бы­шов, К.Ф. Бо­га­ев­ский, Л.А. Бру­ни, М.И. Ку­рил­ко, В.Е. Са­вин­ский, В.С. Сва­рог). В соб­ст­вен­ность общества пе­ре­шла боль­шая кол­лек­ция ра­бот Ку­инд­жи (час­тич­но рас­пре­де­лён­ная обществом по про­винциальным му­зе­ям). По­ми­мо бла­го­тво­рительной дея­тель­но­сти (по­со­бия ху­дож­ни­кам, при­об­ре­те­ние на вы­став­ках про­из­ве­де­ний искусства для пе­ре­да­чи их в про­винциальные му­зеи, ло­те­реи и тому подобное), общество уст­раи­ва­ло ре­гу­ляр­ные литературно-ху­дожественные «пят­ни­цы», где про­во­ди­лись со­вме­ст­ные ри­со­валь­ные ве­че­ра, кон­цер­ты, в ко­то­рых при­ни­ма­ли уча­стие А.Я. Ва­га­но­ва, Т.П. Кар­са­ви­на, Е.П. Кор­ча­ги­на-Алек­сан­д­ров­ская, А.С. Лу­рье, И.И. Моз­жу­хин, Н.А. Тэф­фи, Ф.И. Ша­ля­пин и др. Дея­тель­ность общества пре­кра­ти­лась в 1931 году; часть его чле­нов во­шли в но­вое объ­е­ди­не­ние - «Цех ху­дож­ни­ков». Со­б­ра­ние кар­тин об-ва пе­ре­да­но в ГРМ.

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