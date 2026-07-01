ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ-СТАНКОВИСТОВ
ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ-СТАНКОВИСТОВ (ОСТ) - российское художественное объединение.
Ядро ОСТ сложилось в 1923-1924 годах; его составляли выпускники московского Вхутемаса (главным образом ученики Д.П. Штеренберга и В.А. Фаворского) и молодёжь, сотрудничавшая с Живописной культуры музеем (с 1923 года ставшим составной частью Вхутемаса). Импульсом к созданию объединения послужило участие будущих членов ОСТ [в составе групп «Метод» («Проекционисты»), «Конкретивисты» и «Объединение трёх»] в Первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства (май 1924 года). ОСТ организовано в начале 1925 года; среди учредителей - Д.П. Штеренберг (председатель правления), Ю.П. Анненков (эмигрировал в 1924 году), Л.Я. Вайнер, В.А. Васильев, П.В. Вильямс, К.А. Вялов, А.А. Дейнека, Н.Ф. Денисовский, А.А. Лабас, Ю.А. Меркулов, Ю.И. Пименов. ОСТ декларировало приверженность «абсолютному мастерству в области предметной станковой живописи, рисунка, скульптуры», отказ от «отвлечённости и передвижничества в сюжете», неприятие «псевдосезаннизма», беспредметности и конструктивизма. Художественные поиски велись прежде всего в области новых тем и сюжетов: индустриализация страны, массовый спорт, воздухоплавание и авиация; одной из главных задач была передача «нервных урбанистических ритмов» и напряжённой динамики современной городской жизни, движения, скорости. ОСТ провело 4 выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928), в которых участвовали (помимо учредителей) А.О. Барщ, Б.И. Волков, А.Д. Гончаров, И.В. Клюн, А.Н. Козлов, Н.Н. Купреянов, С.А. Лучишкин, В.И. Люшин, А.Г. Тышлер, Н.А. Шифрин, В.В. Эллонен и др. Члены ОСТ также принимали участие в выставках «10 лет Октября» (1927), «10 лет Рабоче- Крестьянской Красной Армии» (1928), «Жизнь и быт детей Советского Союза» (1929) и в выставках советского искусства за рубежом (в городах Германии, 1926-1928; в Нью-Йорке, Винтертуре, обе 1929 год). В 1928 году наметилось противопоставление двух групп в ОСТ: часть художников (Вильямс, Вялов, Лучишкин, Люшин, Пименов) в своих работах придерживались рационалистической композиционной выстроенности, подчёркнутой графичности, плакатной плоскостности изображения, приёмов «киномонтажа» и использовали аскетический колорит, тогда как другие (Гончаров, Лабас, Тышлер, Шифрин, Штеренберг) стремились к передаче лирического начала и культивировали живописность. Эти расхождения приобретали политическую окраску, акцентированную в резких нападках со стороны руководителей Федерации объединений советских художников (ФОСХ), Объединения молодёжи АХР (ОМАХР), Российские ассоциации пролетарских художников (РАПХ); группа Штеренберга именовалась «скатывающейся на позиции буржуазного искусства». Окончательный раскол произошёл в 1931 году, когда ОСТ покинула почти половина его членов, перешедших в созданное ими объединение «Изобригада» (1931-1932) и в объединение «Октябрь» (существовало в 1928-1932 годах). Оставшиеся художники избрали новое правление (председатель Штеренберг); в новом составе ОСТ насчитывалось 27 членов. Последним выступлением ОСТ было участие в «Антиимпериалистической выставке», организованной ФОСХ в 1931 году; в 1932 году ликвидировано.