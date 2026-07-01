ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ-СТАНКОВИСТОВ

ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ-СТАНКОВИСТОВ (ОСТ) - российское художественное объ­е­ди­не­ние.

Яд­ро ОСТ сло­жи­лось в 1923-1924 годах; его со­став­ля­ли вы­пу­ск­ни­ки московского Вху­те­ма­са (главным образом уче­ни­ки Д.П. Ште­рен­бер­га и В.А. Фа­вор­ско­го) и мо­ло­дёжь, со­труд­ни­чав­шая с Жи­во­пис­ной куль­ту­ры му­зе­ем (с 1923 года став­шим со­став­ной ча­стью Вху­те­ма­са). Им­пуль­сом к соз­да­нию объ­е­ди­не­ния по­слу­жи­ло уча­стие бу­ду­щих чле­нов ОСТ [в со­ста­ве групп «Ме­тод» («Про­ек­цио­ни­сты»), «Кон­кре­ти­ви­сты» и «Объ­е­ди­не­ние трёх»] в Пер­вой дис­кус­си­он­ной вы­став­ке объ­е­ди­не­ний ак­тив­но­го ре­во­люционного искусства (май 1924 года). ОСТ ор­га­ни­зо­ва­но в начале 1925 года; сре­ди уч­ре­ди­те­лей - Д.П. Ште­рен­берг (председатель прав­ле­ния), Ю.П. Ан­нен­ков (эмиг­ри­ро­вал в 1924 году), Л.Я. Вай­нер, В.А. Ва­силь­ев, П.В. Виль­ямс, К.А. Вя­лов, А.А. Дей­не­ка , Н.Ф. Де­ни­сов­ский, А.А. Ла­бас, Ю.А. Мер­ку­лов, Ю.И. Пи­ме­нов . ОСТ дек­ла­ри­ро­ва­ло при­вер­жен­ность «аб­со­лют­но­му мас­тер­ст­ву в об­лас­ти пред­мет­ной стан­ко­вой жи­во­пи­си, ри­сун­ка, скульп­ту­ры», от­каз от «от­вле­чён­но­сти и пе­ре­движ­ни­че­ст­ва в сю­же­те», не­при­ятие «псев­до­се­зан­низ­ма», бес­пред­мет­но­сти и кон­ст­рук­ти­виз­ма. Ху­дожественные по­ис­ки ве­лись пре­ж­де все­го в об­лас­ти но­вых тем и сю­же­тов: ин­ду­ст­риа­ли­за­ция стра­ны, мас­со­вый спорт, воз­ду­хо­пла­ва­ние и авиа­ция; од­ной из главных за­дач бы­ла пе­ре­да­ча «нерв­ных ур­ба­ни­сти­че­ских рит­мов» и на­пря­жён­ной ди­на­ми­ки современной городской жиз­ни, дви­же­ния, ско­ро­сти. ОСТ про­ве­ло 4 вы­став­ки в Мо­ск­ве (1925, 1926, 1927, 1928), в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли (по­ми­мо уч­ре­ди­те­лей) А.О. Барщ, Б.И. Вол­ков, А.Д. Гон­ча­ров , И.В. Клюн, А.Н. Коз­лов, Н.Н. Ку­прея­нов, С.А. Лу­чиш­кин, В.И. Лю­шин, А.Г. Тыш­лер, Н.А. Шиф­рин, В.В. Эл­ло­нен и др. Чле­ны ОСТ так­же при­ни­ма­ли уча­стие в вы­став­ках «10 лет Ок­тяб­ря» (1927), «10 лет Ра­бо­че- Кре­сть­ян­ской Крас­ной Ар­мии» (1928), «Жизнь и быт де­тей Со­вет­ско­го Сою­за» (1929) и в вы­став­ках советского искусства за ру­бе­жом (в го­ро­дах Гер­ма­нии, 1926-1928; в Нью-Йор­ке, Вин­тер­ту­ре, обе 1929 год). В 1928 году на­ме­ти­лось про­ти­во­пос­тав­ле­ние двух групп в ОСТ: часть ху­дож­ни­ков (Виль­ямс, Вя­лов, Лу­чиш­кин, Лю­шин, Пи­ме­нов) в сво­их ра­бо­тах при­дер­жи­ва­лись ра­цио­на­ли­стической композиционной вы­стро­ен­но­сти, под­чёрк­ну­той гра­фич­но­сти, пла­кат­ной пло­ско­ст­но­сти изо­бра­же­ния, приё­мов «ки­но­мон­та­жа» и ис­поль­зо­ва­ли ас­ке­тический ко­ло­рит, то­гда как дру­гие (Гон­ча­ров, Ла­бас, Тыш­лер, Шиф­рин, Ште­рен­берг) стре­ми­лись к пе­ре­да­че ли­рического на­ча­ла и куль­ти­ви­ро­ва­ли жи­во­пис­ность. Эти рас­хо­ж­де­ния при­об­ре­та­ли по­ли­тическую ок­ра­ску, ак­цен­ти­ро­ван­ную в рез­ких на­пад­ках со сто­ро­ны ру­ко­во­ди­те­лей Фе­дера­ции объ­е­ди­не­ний советских ху­дож­ни­ков (ФОСХ), Объ­е­ди­не­ния мо­ло­дё­жи АХР (ОМАХР), Российские ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских ху­дож­ни­ков (РАПХ); груп­па Ште­рен­бер­га име­но­ва­лась «ска­ты­ваю­щей­ся на по­зи­ции бур­жу­аз­но­го ис­кус­ст­ва». Окон­чательный рас­кол про­изо­шёл в 1931 году, ко­гда ОСТ по­ки­ну­ла поч­ти по­ло­ви­на его чле­нов, пе­ре­шед­ших в соз­дан­ное ими объ­е­ди­не­ние «Изо­бри­га­да» (1931-1932) и в объ­е­ди­не­ние «Ок­тябрь» (су­ще­ст­во­ва­ло в 1928-1932 годах). Ос­тав­шие­ся ху­дож­ни­ки из­бра­ли но­вое прав­ле­ние (председатель Ште­рен­берг); в но­вом со­ста­ве ОСТ на­счи­ты­ва­лось 27 чле­нов. По­след­ним вы­сту­п­ле­ни­ем ОСТ бы­ло уча­стие в «Ан­ти­им­пе­риа­ли­сти­че­ской вы­став­ке», ор­га­ни­зо­ван­ной ФОСХ в 1931 году; в 1932 году ли­к­ви­ди­ро­ва­но.

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