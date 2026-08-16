ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ-ХУДОЖНИКОВ
ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ-ХУДОЖНИКОВ (ОАХ) - объединение российских архитекторов.
Основано в Санкт-Петербурге в 1903 году группой преподавателей и выпускников петербургской АХ (Л.Н. Бенуа, А.И. фон Гоген, А.А. Грубе, Б.Н. Николаев, А.Н. Померанцев, М.Т. Преображенский и другими). В ОАХ входили также и архитекторы - выпускники МУЖВЗ. Наименование общества происходит от звания архитектора-художника, которое присваивалось окончившим архитурное отделение АХ. Среди его председателей - П.Ю. Сюзор (1903-1917) и М.С. Лялевич (1917-1918). На собраниях ОАХ обсуждались эстетические и практические проблемы архитектуры и строительства, вопросы истории архитектуры. Общество проводило архитектурные конкурсы, в 1907 году открыло Музей старого Петербурга (в его работе принимали участие И.А. Фомин, А.Н. Бенуа, В.Я. Курбатов, В.Н. Аргутинский-Долгоруков и другие); в 1911 году под руководством Фомина организована «Историческая выставка архитектуры». Издавались «Ежегодник ОАХ» (1906-1916, 1927-1928, 1930, 1935), «Архитектурно-художественный еженедельник» (1914-1917). После Октябрьской революции 1917 года ОАХ участвовало в проведении конкурсов по оформлению в Петрограде (Ленинграде) Марсова поля (1917), на проект памятника В.И. Ленину у Финляндского вокзала (1924) и других, занималось проектированием жилья для рабочих, организовывало научные дискуссии. ОАХ упразднено в 1932 году в связи с образованием Ленинградского отделения Союза советских архитекторов.