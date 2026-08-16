ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ-ХУДОЖНИКОВ

ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ-ХУДОЖНИКОВ (ОАХ) - объ­е­ди­не­ние российских ар­хитек­то­ров.

Ос­но­ва­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1903 году груп­пой пре­по­да­ва­те­лей и вы­пуск­ни­ков пе­тербургской АХ (Л.Н. Бе­нуа, А.И. фон Го­ген , А.А. Гру­бе, Б.Н. Ни­ко­ла­ев, А.Н. По­ме­ран­цев, М.Т. Пре­об­ра­жен­ский и другими). В ОАХ вхо­ди­ли так­же и ар­хи­тек­то­ры - вы­пу­ск­ни­ки МУЖВЗ. На­име­но­ва­ние общества про­ис­хо­дит от зва­ния ар­хи­тек­то­ра-ху­дож­ни­ка, ко­то­рое при­сваи­ва­лось окон­чив­шим ар­хитурное от­де­ле­ние АХ. Сре­ди его пред­се­да­те­лей - П.Ю. Сю­зор (1903-1917) и М.С. Ля­ле­вич (1917-1918). На со­б­ра­ни­ях ОАХ об­су­ж­да­лись эс­те­тические и прак­тические про­бле­мы ар­хи­тек­ту­ры и строи­тель­ст­ва, во­про­сы ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры. Общество про­во­ди­ло ар­хитектурные кон­кур­сы, в 1907 году от­кры­ло Му­зей ста­ро­го Пе­тер­бур­га (в его ра­бо­те при­ни­ма­ли уча­стие И.А. Фо­мин, А.Н. Бе­нуа, В.Я. Кур­ба­тов, В.Н. Ар­гу­тин­ский-Дол­го­ру­ков и другие); в 1911 году под руководством Фо­ми­на ор­га­ни­зо­ва­на «Ис­то­рическая вы­став­ка ар­хи­тек­ту­ры». Из­да­ва­лись «Еже­год­ник ОАХ» (1906-1916, 1927-1928, 1930, 1935), «Ар­хи­тек­тур­но-ху­до­же­ст­вен­ный еже­не­дель­ник» (1914-1917). По­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года ОАХ уча­ст­во­ва­ло в про­ве­де­нии кон­кур­сов по оформ­ле­нию в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де) Мар­со­ва по­ля (1917), на про­ект па­мят­ни­ка В.И. Ле­ни­ну у Фин­лянд­ско­го во­кза­ла (1924) и других, за­ни­ма­лось про­ек­ти­ро­ва­ни­ем жи­лья для ра­бо­чих, ор­га­ни­зо­вы­ва­ло на­учные дис­кус­сии. ОАХ уп­разд­не­но в 1932 году в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем Ле­нинградского от­де­ле­ния Сою­за советских ар­хи­тек­то­ров.

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