Обще́ственный догово́р

Обще́ственный догово́р — понятие социальной философии, в рамках теории происхождения государства и права. Отражает переход людей из естественного состояния в гражданское путем добровольной передачи ими части своих прав по рождению в пользу нового общественного института, государства, созданного ими по свободному соглашению, ради их защиты. Истоки возникновения концепции О. д. лежат в Античности и Средневековье, однако наибольшее развитие она получила в раннее Новое время (Г. Гроций , С. Пуфендорф , Дж. Локк , Т. Гоббс , Ж.-Ж. Руссо , И. Кант и др.), чему способствовали Тридцатилетняя вой­на 1618–1648 , Английская революция середины XVII в. , Вой­на за независимость в Северной Америке 1775–1783 , Французская революция XVIII в. и другие драматичные события данного периода. Особое внимание в дискуссиях этого периода уделялось понятиям «естественное состояние», «объем прав, переходящих к государству», «суверенитет народа», «социальная справедливость». Гроций, подчеркивая добровольный характер О. д., указывал на соблюдение прав и стремление к общей пользе как главные цели его заключения. При этом полномочия самого государства ограничиваются, по его мнению, законами природы и общества, стремящимися к установлению справедливости для всех без исключения. Опираясь на идею о том, что именно народ является основным источником всякой власти, Локк наделял его правом выступить против государственной власти, нарушившей О. д., т. е. переставшей защищать его права и свободы. В противовес Локку, Гоббс подчеркивал абсолютный и непреложный характер государственной власти, считая, что О. д. положил конец естественному состоянию людей, «вой­не всех против всех», порожденную человеческим эгоизмом. Он стал основой для формирования общества, находящегося в мире с самим собой, в связи с чем Гоббс не видел необходимости ограничения государственной власти. В контексте идей Просвещения Руссо понимал О. д. не столько как систему взаимных обязательств государя и подданных, сколько как соглашение равных по статусу людей, чем выступал против сословных или иных ограничений прав и свобод человека. Исходя из этого, Руссо определял сувереном государственной власти народ, а не государя, т. е. отводил ключевую роль законодательной власти, парламенту, принимающему законы в интересах общества в целом, а не отдельных лиц. О. д. как концепция о границах и характере взаимной ответственности власти и общества способствовала эволюции политического строя от абсолютизма к конституционной монархии и демократической республике, легла в основу формирования политических идеологий и общественных движений современности. В ХХ в. дальнейшее развитие идей О. д. приобрело междисциплинарный характер, что отражено в работах Дж. Ролза, Дж. Бюкенена, Д. Готье и др.

Лит .: Субботин А. Л. Общественный договор // Большая российская энциклопедия. Т. 23. М., 2013. С. 563; Neidleman J. The Social Contract Theory in a Global Context // E-International Relations. 9.10.2012. URL: https://www.e-ir.info/2012/10/09/the-social-­contract-theory-in-a-global-­context/. Е. Г. Домнина.