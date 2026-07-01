ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - при­над­леж­ность од­ной и той же ве­щи на пра­ве соб­ст­вен­но­сти од­но­вре­мен­но не­сколь­ким ли­цам (например, на­след­ни­кам, суп­ру­гам), то есть мно­же­ст­вен­ность субъ­ек­тов пра­ва соб­ст­вен­но­сти на вещь.

В рим­ском пра­ве си­туа­ция, в ко­то­рой несколько соб­ст­вен­ни­ков со­об­ща (pro indi­viso) осу­ще­ст­в­ля­ют своё пра­во на об­щую вещь, вза­им­но ог­ра­ни­чи­вая друг дру­га, на­зы­ва­лась communio, а позд­нее - condo­minium. Со­глас­но гос­под­ствую­ще­му под­хо­ду, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жат взгля­ды римского юри­ста Цель­са (Celsus), не­воз­мож­но од­но­вре­мен­но иметь оди­на­ко­вые «пра­ва соб­ст­вен­но­сти» на од­ну и ту же вещь, в свя­зи с чем ка­ж­дый из со­соб­ст­вен­ни­ков (socii) име­ет часть пра­ва соб­ст­вен­но­сти (pro parte dominium) на всю вещь, а не пра­во соб­ст­вен­но­сти на иде­аль­ную часть ве­щи. По­это­му со­соб­ст­вен­ни­кам при­над­ле­жат «иде­аль­ные до­ли» в пра­ве соб­ст­вен­но­сти на вещь, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми оп­ре­де­ля­ет­ся раз­мер их уча­стия в вы­го­де, при­но­си­мой об­щей ве­щью, в том числе раз­мер пе­ре­да­вае­мой им в поль­зо­ва­ние час­ти ве­щи («ре­аль­ной до­ли», pars pro indiviso), и в рас­хо­дах по её со­дер­жа­нию. Вла­де­ние, поль­зо­ва­ние и рас­по­ря­же­ние об­щей ве­щью, вклю­чая её улуч­ше­ние, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по со­гла­ше­нию всех со­соб­ст­вен­ни­ков, не­за­ви­си­мо от раз­ме­ра их до­ли, а в слу­чае спо­ра - по су­деб­но­му ре­ше­нию.

Общая собственность воз­ни­ка­ет в слу­ча­ях, пря­мо пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном или до­го­во­ром, в ча­ст­но­сти, на не­де­ли­мые ве­щи (статья 133 ГК РФ), на об­щее иму­ще­ст­во мно­го­квар­тир­но­го жи­ло­го до­ма (ста­тьи 36-38 Жи­лищ­но­го ко­дек­са РФ), на об­щее иму­ще­ст­во уча­ст­ни­ков до­го­во­ра про­сто­го то­ва­ри­ще­ст­ва (ста­тьи 1041-1043 ГК РФ), по ко­то­ро­му несколько лиц при­об­ре­та­ют или соз­да­ют вещь для со­вме­ст­ной экс­плуа­та­ции. За­кон или до­го­вор оп­ре­де­ля­ет раз­мер «иде­аль­ных до­лей» со­соб­ст­вен­ни­ков, а при от­сут­ст­вии специальных ука­за­ний их до­ли пред­по­ла­га­ют­ся рав­ны­ми. По­сколь­ку пол­но­го со­от­вет­ст­вия «иде­аль­ных» и «ре­аль­ных» до­лей, как пра­ви­ло, дос­тичь не­воз­мож­но, со­соб­ст­вен­ни­ки до­го­ва­ри­ва­ют­ся о по­ряд­ке поль­зо­ва­ния об­щей ве­щью, в ре­зуль­та­те че­го их взаи­мо­от­но­ше­ния ста­но­вят­ся обя­за­тель­ст­вен­ны­ми (от­но­си­тель­ны­ми), а не вещ­ны­ми (аб­со­лют­ны­ми).

До­ля в пра­ве соб­ст­вен­но­сти вхо­дит в со­став лич­но­го иму­ще­ст­ва со­соб­ст­вен­ни­ка и мо­жет быть объ­ек­том со­вер­шае­мых им сде­лок, а так­же взы­ска­ния со сто­ро­ны его кре­ди­то­ров. Со­соб­ст­вен­ник впра­ве по­тре­бо­вать вы­де­ла сво­ей до­ли из пра­ва на де­ли­мую вещь (объ­ект ко­то­ро­го при этом умень­ша­ет­ся) или раз­де­ла об­ще­го иму­ще­ст­ва, вле­ку­ще­го пре­кра­ще­ние общей собственности. При про­да­же до­ли треть­ему ли­цу ос­таль­ным со­соб­ст­вен­ни­кам пре­дос­тав­ля­ет­ся пре­иму­щест­вен­ное пра­во её по­куп­ки, реа­ли­за­ция ко­то­ро­го ве­дёт к со­от­вет­ст­вую­ще­му уве­ли­че­нию их до­лей в пра­ве на об­щую вещь (jus ac­crescendi - пра­во при­ра­ще­ния, ко­то­рое тра­ди­ци­он­но при­зна­ёт­ся за со­соб­ст­вен­ни­ка­ми, ос­тав­ши­ми­ся по­сле ухо­да од­но­го или не­сколь­ких из них).

Общая собственность мо­жет быть до­ле­вой и со­вме­ст­ной (без оп­ре­де­ле­ния до­лей); со­вме­ст­ная соб­ст­вен­ность воз­мож­на толь­ко в си­лу за­ко­на - для суп­ру­гов, со­стоя­щих в за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ном бра­ке (статья 33 Се­мей­но­го ко­дек­са РФ), и для чле­нов кре­сть­ян­ско­го (фер­мер­ско­го) хо­зяй­ст­ва; по их со­гла­ше­нию она мо­жет быть за­ме­не­на об­щей до­ле­вой соб­ст­вен­но­стью. При со­вме­ст­ной соб­ст­вен­но­сти не­воз­мо­жен вы­дел до­ли [за ис­клю­че­ни­ем вы­хо­да уча­ст­ни­ка из кре­сть­ян­ско­го (фер­мер­ско­го) хо­зяй­ст­ва, со­стоя­ще­го из 3 и бо­лее лиц].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)