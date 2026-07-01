«ОБСЕРВЕР»

«ОБСЕРВЕР» - британская вос­крес­ная га­зе­та.

Штаб-квар­ти­ра - в Лон­до­не. Ос­но­ва­на в декабре 1791 года британским пред­при­ни­ма­те­лем У. Бор­ном как не­за­ви­си­мое ком­мерческое из­да­ние (счи­та­ет­ся, что «Обсервер» на­зван в честь газеты «Observator», из­да­вав­шей­ся британским пам­фле­ти­стом Р. Ле­ст­рейнд­жем в 1680-е годы). Ока­зав­шись в за­труд­ни­тель­ном фи­нан­со­вом по­ло­же­нии, Борн вско­ре со­гла­сил­ся на по­лу­че­ние государственных суб­си­дий, на стра­ни­цах из­да­ния стал сле­до­вать пра­ви­тельственной ли­нии. В 1814 году «Обсервер» при­об­ре­тён У.И. Кле­мен­том, став­шим впо­след­ст­вии вла­дель­цем ря­да британских га­зет и жур­на­лов («Bell’s Life...», «The Mor­ning Chro­ni­cle» и др.). Га­зе­та за­вое­ва­ла ши­ро­кую по­пу­ляр­ность бла­го­да­ря пуб­ли­ка­ции ав­то­ри­тет­ных по­ли­тических и ис­кус­ст­во­ведческих об­зо­ров и ил­лю­ст­ра­ций, вы­пол­нен­ных в тех­ни­ке кси­ло­гра­фии. С 1820-х годов «Обсервер» под­дер­жи­вал сто­рон­ни­ков сво­бо­ды тор­гов­ли и ре­фор­мы та­мо­жен­ной сис­те­мы (смотри Фрит­ре­дер­ст­во), с 1850-х годов - сто­рон­ни­ков час­тич­ной ре­фор­мы пар­ла­мент­ской сис­те­мы. В этот пе­ри­од ти­раж га­зе­ты дос­тиг не­сколь­ких де­сят­ков ты­сяч эк­зем­п­ля­ров. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов «Обсервер» сим­па­ти­зи­ро­вал се­ве­ря­нам, что вы­зва­ло со­кра­ще­ние его ти­ра­жей (пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии под­дер­жи­ва­ло южан). С 1870 года в соб­ст­вен­но­сти се­мьи пред­при­ни­ма­те­лей Бир. В 1898 году в ин­тер­вью «Обсервера» май­ор французской ар­мии граф Эс­тер­ха­зи при­знал­ся, что уча­ст­во­вал в фаб­ри­ка­ции фаль­ши­вых до­ку­мен­тов по Дрей­фу­са де­лу (пуб­ли­ка­ция в «Обсервере» ста­ла важ­ной ве­хой в раз­ви­тии это­го де­ла). К началу XX века «Обсервер» имел ре­пу­та­цию рес­пек­та­бель­но­го из­да­ния, пре­дос­тав­ляю­ще­го ин­фор­мационные ма­те­риа­лы вы­со­ко­го ка­че­ст­ва, не­смот­ря на это, его ти­раж упал до 5 тысяч экземпляров. В 1905 году га­зе­та ку­п­ле­на британским ме­диа­маг­на­том А.Ч.У. Харм­су­ор­том (ба­ро­ном Нор­тк­лиф­фом), вла­дев­шим из­да­ния­ми, рас­счи­тан­ны­ми на мас­со­во­го чи­та­те­ля («Daily Mail», «Daily Mirror» и др.). В 1908 году Харм­су­орт воз­ло­жил ру­ко­вод­ство га­зе­той на британского жур­на­ли­ста Дж. Л. Гар­ви­на, ко­то­ро­му уда­лось под­нять её ти­раж к 1911 году до 60 тысяч экземпляров. В 1911 году «Обсервер» пе­ре­шёл в соб­ст­вен­ность се­мьи Ас­тор (с 1945 года га­зе­той управ­лял спе­ци­аль­но со­здан­ный трест). Под руководством Гар­ви­на «Обсервер» за­ни­мал по­зи­ции, близ­кие Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии , с его ухо­дом с по­ста из­да­те­ля в 1942 году пе­ре­шёл на ле­во­цен­три­ст­ские по­зи­ции. С 1948 года в «Обсервер» в ка­че­ст­ве ав­то­ров ста­ли ак­тив­но при­вле­кать­ся из­вест­ные пи­са­те­ли (Дж. Ору­элл, А. Кё­ст­лер и др.), пуб­ли­ко­ва­лось боль­ше ил­лю­ст­ра­тив­но­го ма­те­риа­ла. В 1963 году га­зе­та ока­за­лась в цен­тре скан­да­ла, свя­зан­но­го с бег­ст­вом в СССР К. Фил­би, ра­бо­тав­ше­го её кор­рес­пон­ден­том на Ближ­нем Вос­то­ке. С 1964 года «Обсервер» вы­хо­дит с еже­днев­ным цвет­ным при­ло­же­ни­ем «Observer Colour Ma­gazi­ne» (ны­не «Observer Magazine»). В 1977-1981 годах га­зе­та при­над­ле­жа­ла американской неф­те­до­бы­ваю­щей ком­па­нии «At­lantic Richfield Company», в 1981-1993 годах - британской гор­но­до­бы­ваю­щей кор­по­ра­ции «Lonrho». В 1993 году при­об­ре­те­на ме­диа­ком­па­ни­ей «Guardian Media Group», вла­дею­щей «Гар­ди­ан». В 2000-е годы в ка­че­ст­ве еже­ме­сяч­ных при­ло­же­ний к «Обсерверу» из­да­ва­лись жур­на­лы «Observer Music Monthly», «Observer Sport Monthly», «Observer Food Monthly», «Observer Wo­man Mon­thly». С 2006 года га­зе­та вы­хо­дит в умень­шен­ном фор­ма­те, в 2010 году из­ме­не­на внутренняя струк­ту­ра из­да­ния, со­кра­ще­но ко­ли­чест­во при­ло­же­ний. Элек­трон­ная вер­сия «Обсервера» раз­ме­ща­ет­ся на сай­те observer.guardian. co.uk. Ти­раж около 289 тысяч экземпляров. (2011).

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