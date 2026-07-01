«ОБСЕРВЕР»
«ОБСЕРВЕР» - британская воскресная газета.
Штаб-квартира - в Лондоне. Основана в декабре 1791 года британским предпринимателем У. Борном как независимое коммерческое издание (считается, что «Обсервер» назван в честь газеты «Observator», издававшейся британским памфлетистом Р. Лестрейнджем в 1680-е годы). Оказавшись в затруднительном финансовом положении, Борн вскоре согласился на получение государственных субсидий, на страницах издания стал следовать правительственной линии. В 1814 году «Обсервер» приобретён У.И. Клементом, ставшим впоследствии владельцем ряда британских газет и журналов («Bell’s Life...», «The Morning Chronicle» и др.). Газета завоевала широкую популярность благодаря публикации авторитетных политических и искусствоведческих обзоров и иллюстраций, выполненных в технике ксилографии. С 1820-х годов «Обсервер» поддерживал сторонников свободы торговли и реформы таможенной системы (смотри Фритредерство), с 1850-х годов - сторонников частичной реформы парламентской системы. В этот период тираж газеты достиг нескольких десятков тысяч экземпляров. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов «Обсервер» симпатизировал северянам, что вызвало сокращение его тиражей (правительство Великобритании поддерживало южан). С 1870 года в собственности семьи предпринимателей Бир. В 1898 году в интервью «Обсервера» майор французской армии граф Эстерхази признался, что участвовал в фабрикации фальшивых документов по Дрейфуса делу (публикация в «Обсервере» стала важной вехой в развитии этого дела). К началу XX века «Обсервер» имел репутацию респектабельного издания, предоставляющего информационные материалы высокого качества, несмотря на это, его тираж упал до 5 тысяч экземпляров. В 1905 году газета куплена британским медиамагнатом А.Ч.У. Хармсуортом (бароном Нортклиффом), владевшим изданиями, рассчитанными на массового читателя («Daily Mail», «Daily Mirror» и др.). В 1908 году Хармсуорт возложил руководство газетой на британского журналиста Дж. Л. Гарвина, которому удалось поднять её тираж к 1911 году до 60 тысяч экземпляров. В 1911 году «Обсервер» перешёл в собственность семьи Астор (с 1945 года газетой управлял специально созданный трест). Под руководством Гарвина «Обсервер» занимал позиции, близкие Консервативной партии Великобритании, с его уходом с поста издателя в 1942 году перешёл на левоцентристские позиции. С 1948 года в «Обсервер» в качестве авторов стали активно привлекаться известные писатели (Дж. Оруэлл, А. Кёстлер и др.), публиковалось больше иллюстративного материала. В 1963 году газета оказалась в центре скандала, связанного с бегством в СССР К. Филби, работавшего её корреспондентом на Ближнем Востоке. С 1964 года «Обсервер» выходит с ежедневным цветным приложением «Observer Colour Magazine» (ныне «Observer Magazine»). В 1977-1981 годах газета принадлежала американской нефтедобывающей компании «Atlantic Richfield Company», в 1981-1993 годах - британской горнодобывающей корпорации «Lonrho». В 1993 году приобретена медиакомпанией «Guardian Media Group», владеющей «Гардиан». В 2000-е годы в качестве ежемесячных приложений к «Обсерверу» издавались журналы «Observer Music Monthly», «Observer Sport Monthly», «Observer Food Monthly», «Observer Woman Monthly». С 2006 года газета выходит в уменьшенном формате, в 2010 году изменена внутренняя структура издания, сокращено количество приложений. Электронная версия «Обсервера» размещается на сайте observer.guardian. co.uk. Тираж около 289 тысяч экземпляров. (2011).