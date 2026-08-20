ОБРОК

ОБРОК - в Рос­сии рен­та, вы­пла­чи­вав­шая­ся кре­сть­я­ни­ном за по­лу­чен­ный от зем­ле­вла­дель­ца в поль­зо­ва­ние уча­сток зем­ли.

Воз­ник­но­ве­ние оброка ряд отечественных ис­сле­до­ва­те­лей от­но­сят к IX-XI векам (в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» сло­во «Оброк» упо­мя­ну­то под 947 годом). Су­ще­ст­во­вал на­ря­ду с бар­щи­ной , различными по­вин­но­стя­ми и на­ло­га­ми. Уп­ла­чи­вал­ся в на­ту­раль­ной (зер­но, мя­со, мас­ло, гри­бы, холст и др.), а так­же с конца XV - начала XVI века и в де­неж­ной фор­ме. Пер­во­на­чаль­но, по-ви­ди­мо­му, до­ми­ни­ро­вал над бар­щи­ной; с XVII века пре­об­ла­дал сре­ди по­вин­но­стей двор­цо­вых, мо­на­стыр­ских и чер­но­сош­ных (го­су­дар­ст­вен­ных) кре­сть­ян, со 2-й половины XVIII века - сре­ди по­ме­щичь­их кре­сть­ян цен­траль­но­не­чер­но­зём­ных гу­бер­ний в свя­зи с рос­том про­мы­сло­вых за­ня­тий (в 1-й половине XIX века бы­ла ши­ро­ко рас­про­стра­не­на сме­шан­ная фор­ма по­вин­но­сти - со­еди­не­ние бар­щи­ны с оброком). В XVIII-XIX веках раз­мер де­неж­но­го оброка мно­го­крат­но по­вы­шал­ся, что спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию сре­ди кре­сть­ян от­ход­ни­че­ст­ва на за­ра­бот­ки. В 1842-1856 годах в свя­зи с про­ве­де­ни­ем Ки­се­лё­ва ре­фор­мы 1837-1841 годов по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во государственных кре­сть­ян пе­ре­ве­де­но с бар­щи­ны на оброк. На­ту­раль­ный оброк от­ме­нён кре­сть­ян­ской ре­фор­мой 1861 года . От де­неж­но­го оброка той же ре­фор­мой ос­во­бож­да­лись бывшие по­ме­щи­чьи, а с 1863 года и удель­ные кре­сть­я­не, всту­пив­шие в вы­куп­ную опе­ра­цию. Для государственных кре­сть­ян он в 1887 году заме­нён обя­зательными вы­куп­ны­ми пла­те­жа­ми.

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