ОБРЕЗАНИЕ
Полное или частичное удаление крайней плоти мужского полового члена, а также иные формы удаления частей мужских и женских гениталий.
Первые письм. свидетельства об О. относятся к VI династии Древнего Египта (24–22 вв. до н. э.). Обрядовое О. в разных формах (циркумцизия – круговое удаление крайней плоти; инцизия, или подрезание, – нанесение надреза на пенис; клиторэктомия, или клиторидэктомия, – удаление головки или полностью клитора; эксцизия – удаление частей женских гениталий и малых половых губ; инфибуляция – отрезание малых либо больших половых губ с последующим смыканием при зашивании раневых поверхностей с закрытием клитора и отверстия уретры при оставлении небольшого отверстия; и др.) практиковалось и продолжает практиковаться во многих традиц. обществах. Символизирует приобщение к сакральному, смерти и размножению. Ритуальное О. оставляет часть переходных обрядов, совершается при рождении (см. Родильные обряды) или при достижении половой зрелости (см. Инициация). В качестве обязат. обряда О. крайней плоти у мужчин принято также в иудаизме и исламе.
В иудаизме О. (на иврите «брит мила», букв. – завет обрезания) символизирует договор (союз, завет) между Богом и народом Израиля, заключённый Богом с Авраамом, совершается на 8-й день после рождения (Быт. 17:10–14). О. может проводиться в любом возрасте как необходимое условие перехода или возвращения в иудаизм. В древности О. совершали каменным ножом, с талмудич. периода (2–5 вв. н. э.) для О. используют стальные ланцеты или ножницы. О. совершают в любой день, включая субботний, после утренней молитвы. Производит его специально обученный служитель синагоги (моэль); с 19 в. – также хирург в больнице в присутствии раввина или моэля. Во время обряда О. мальчику нарекают имя.
В Евангелии говорится об О. на 8-й день после Рождества родившегося у Марии Младенца и наречении Его именем Иисус (Мф. 1:25; Лк. 2:21), чем подчёркнута полнота человеческой природы Богочеловека Иисуса Христа и равенство Его по человеческой природе всем людям. В память этого события установлен церковный праздник Обре́зания Господня [в православных церквах – 1(14) янв., в Римско-католич. церкви – 1 янв.]. Вопрос об О. в раннехристианской общине обсуждался Иерусалимским собором апостолов (ок. 49–50), который принял решение о необязательности О. для обращённых в христианство язычников (Деян. 15:5–21; Гал. 2:1–10). Как очень распространённая практика О. сохраняется у коптов и эфиопов-христиан. В 19 в. обычай О. получил распространение среди сторонников некоторых направлений протестантизма в англоязычных странах.
Иногда О. неточно называют полное удаление гениталий у мужчин (т. н. царская печать), практикуемое у скопцов (см. Скопчество).
В исламе О. (араб. «хитан», тюрк. «сюннет») не составляет догмата, но относится к идущей от пророка Мухаммеда сунне. В Коране О. не упомянуто, но о нём часто говорится в хадисах. Большинство мусульм. богословов полагают, что совершить О. ребёнку нужно до достижения половой зрелости, когда он обязан выполнять все возложенные на него обязанности. Мусульм. народы совершают О. у мальчиков от возраста новорождённых до 10–13 лет.
В совр. обществе мужское О. рассматривается как легитимная религ. процедура, хотя и периодически подвергающаяся критике и врем. запретам. Оно может также совершаться в гигиенич. и эстетич. целях. Женское О., практикующееся преим. в Африке и спорадически в Юго-Вост. Азии, в совр. мире считается формой увечья и запрещено резолюцией ООН (2012).
В медицине циркумцизия – наиболее частая операция на половом члене, которую производят гл. обр. по поводу фимоза, иногда при хронич. баланопостите (см. Баланит), опухолях крайней плоти.
Автор статьи: М. Ю. Рощин.