ОБРЕЗАНИЕ

Пол­ное или ча­стич­ное уда­ле­ние край­ней пло­ти муж­ско­го по­ло­во­го чле­на, а так­же иные фор­мы уда­ле­ния ча­стей муж­ских и жен­ских ге­ни­та­лий.

Пер­вые письм. сви­де­тель­ст­ва об О. от­но­сят­ся к VI ди­на­стии Древ­не­го Егип­та (24–22 вв. до н. э.). Об­ря­довое О. в раз­ных фор­мах (цир­кум­ци­зия – кру­го­вое уда­ле­ние край­ней пло­ти; ин­ци­зия, или под­ре­за­ние, – на­не­се­ние над­ре­за на пе­нис; кли­тор­эк­то­мия, или кли­то­рид­эк­то­мия, – уда­ле­ние го­лов­ки или пол­но­стью кли­то­ра; эк­сци­зия – уда­ле­ние час­тей жен­ских ге­ни­та­лий и ма­лых по­ло­вых губ; ин­фи­бу­ля­ция – от­ре­за­ние ма­лых ли­бо боль­ших по­ло­вых губ с по­сле­дую­щим смы­ка­ни­ем при за­ши­ва­нии ра­не­вых по­ве­рх­но­стей с за­кры­ти­ем кли­то­ра и от­вер­стия урет­ры при ос­тав­ле­нии не­боль­шо­го от­вер­стия; и др.) прак­ти­ко­ва­лось и про­дол­жа­ет прак­ти­ко­вать­ся во мно­гих тра­диц. об­ще­ст­вах. Сим­во­ли­зи­ру­ет при­об­ще­ние к сак­раль­но­му, смер­ти и раз­мно­же­нию. Ри­ту­аль­ное О. ос­тав­ля­ет часть пе­ре­ход­ных об­ря­дов, со­вер­ша­ет­ся при рож­де­нии (см. Ро­диль­ные об­ря­ды) или при до­сти­же­нии по­ло­вой зре­ло­сти (см. Ини­циа­ция). В ка­че­ст­ве обя­зат. об­ря­да О. край­ней пло­ти у муж­чин при­ня­то так­же в иуда­из­ме и ис­ла­ме.

В иу­да­из­ме О. (на ив­ри­те «брит ми­ла», букв. – за­вет об­ре­за­ния) сим­во­ли­зи­ру­ет до­го­вор (со­юз, за­вет) ме­ж­ду Бо­гом и на­ро­дом Из­раи­ля, за­клю­чён­ный Бо­гом с Ав­раа­мом, со­вер­ша­ет­ся на 8-й день пос­ле рож­де­ния (Быт. 17:10–14). О. мо­жет про­во­дить­ся в лю­бом воз­рас­те как не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие пе­ре­хо­да или воз­вра­ще­ния в иу­да­изм. В древ­но­сти О. со­вер­ша­ли ка­мен­ным но­жом, с тал­му­дич. пе­рио­да (2–5 вв. н. э.) для О. ис­поль­зу­ют сталь­ные лан­це­ты или нож­ни­цы. О. со­вер­ша­ют в лю­бой день, вклю­чая суб­бот­ний, пос­ле ут­рен­ней мо­лит­вы. Про­из­во­дит его спе­ци­аль­но об­учен­ный слу­жи­тель си­на­го­ги (мо­эль); с 19 в. – так­же хи­рург в боль­ни­це в при­сут­ст­вии рав­ви­на или моэля. Во вре­мя об­ря­да О. маль­чи­ку на­ре­ка­ют имя.

В Еван­ге­лии го­во­рит­ся об О. на 8-й день по­сле Ро­ж­де­ст­ва ро­див­ше­го­ся у Ма­рии Мла­ден­ца и на­ре­че­нии Его име­нем Ии­сус (Мф. 1:25; Лк. 2:21), чем под­чёрк­ну­та пол­но­та че­ло­ве­че­ской при­ро­ды Бо­го­че­ло­ве­ка Ии­су­са Хри­ста и ра­вен­ст­во Его по че­ло­ве­че­ской при­ро­де всем лю­дям. В па­мять это­го со­бы­тия ус­та­нов­лен цер­ков­ный празд­ник Обре́за­ния Гос­под­ня [в пра­во­слав­ных церк­вах – 1(14) янв., в Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви – 1 янв.]. Во­прос об О. в ран­не­хри­сти­ан­ской об­щи­не об­су­ж­дал­ся Ие­ру­са­лим­ским со­бо­ром апо­сто­лов (ок. 49–50), ко­то­рый при­нял ре­ше­ние о не­обя­за­тель­но­сти О. для об­ра­щён­ных в хри­сти­ан­ст­во языч­ни­ков (Де­ян. 15:5–21; Гал. 2:1–10). Как очень рас­про­стра­нён­ная прак­ти­ка О. со­хра­ня­ет­ся у коп­тов и эфио­пов-хри­сти­ан. В 19 в. обы­чай О. по­лу­чил рас­про­стра­не­ние сре­ди сто­рон­ни­ков не­ко­то­рых на­прав­ле­ний про­те­стан­тиз­ма в анг­лоя­зыч­ных стра­нах.

Ино­гда О. не­точ­но на­зы­ва­ют пол­ное уда­ле­ние ге­ни­та­лий у муж­чин (т. н. цар­ская пе­чать), прак­ти­куе­мое у скоп­цов (см. Скоп­че­ст­во).

В ис­ла­ме О. (араб. «хи­тан», тюрк. «сюн­нет») не со­став­ля­ет дог­ма­та, но от­но­сит­ся к иду­щей от про­ро­ка Му­хам­ме­да сун­не. В Ко­ра­не О. не упо­мя­ну­то, но о нём час­то го­во­рит­ся в ха­ди­сах. Боль­шин­ст­во му­сульм. бо­го­сло­вов по­ла­га­ют, что со­вер­шить О. ре­бён­ку нуж­но до до­сти­же­ния по­ло­вой зре­ло­сти, ко­гда он обя­зан вы­пол­нять все воз­ло­жен­ные на не­го обя­зан­но­сти. Му­сульм. на­ро­ды со­вер­ша­ют О. у маль­чи­ков от воз­рас­та но­во­ро­ж­дён­ных до 10–13 лет.

В совр. об­ще­ст­ве муж­ское О. рас­смат­ри­ва­ет­ся как ле­ги­тим­ная ре­лиг. про­це­ду­ра, хо­тя и пе­ри­о­ди­че­ски под­вер­гаю­щая­ся кри­ти­ке и врем. зап­ре­там. Оно мо­жет так­же со­вер­шать­ся в ги­ги­е­нич. и эс­те­тич. це­лях. Жен­ское О., прак­ти­ку­ю­ще­е­ся пре­им. в Аф­ри­ке и спо­ра­ди­че­ски в Юго-Вост. Азии, в совр. ми­ре счи­та­ет­ся фор­мой уве­чья и за­пре­ще­но ре­зо­лю­ци­ей ООН (2012).

В ме­ди­ци­не цир­кум­ци­зия – наи­бо­лее час­тая опе­ра­ция на по­ло­вом чле­не, ко­то­рую про­из­во­дят гл. обр. по по­во­ду фи­мо­за, ино­гда при хро­нич. ба­ла­но­по­сти­те (см. Ба­ла­нит), опу­хо­лях край­ней пло­ти.

Автор статьи: М. Ю. Ро­щин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)