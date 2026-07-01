ОБРЕНОВИЧИ
ОБРЕНОВИЧИ - сербская княжеская и королевская династия.
Правила в Сербии в 1815-1842, 1858-1903 годах. Основатель - князь Милош Обренович, взявший фамилию своего сводного брата Милана Обреновича (умер в 1810 году), воеводы времён Первого сербского восстания 1804-1813 годов, сына Обрена Мартиновича из Брусницы (умер около 1780 года). Прямыми наследниками Милоша стали его сыновья Милан [правил 01(13).06-26.06(08.07).1839] и Михаил Обренович (1839-1842, 1860-1868). Брак последнего с графиней Ю. Хуньяди де Кетей был бездетным, в результате чего после 1868 года прямая мужская ветвь Обреновичей прервалась. На престол взошёл внук младшего брата Милоша, губернатора белградской нахии Ефрема Обреновича (1790-1856), князь Милан Обренович (1868-1889). В 1882 году он стал первым королём из династии Обреговичей. Наследовавший ему сын Александр Обренович (король Сербии в 1889-1903 годах) детей не имел. Его брак с разведённой фрейлиной Драгой Машин вызвал осложнения в отношениях с Австро-Венгрией и Российской империей и был непопулярен в народе. После государственного переворота 1903 года и убийства Александра и его жены группой офицеров-заговорщиков династия Обреговичей прекратила существование.
В годы правления Обреговичей Сербия стала автономным княжеством (1830), получила независимость (1878), была провозглашена королевством (1882). Несмотря на то, что во время пребывания Обреговичей на сербском престоле были приняты 4 конституции (1835, 1869, 1888, 1901), сами Обреговичи придерживались авторитарных методов правления с опорой на бюрократию и армию, во внешней политике проводили курс на сотрудничество с Австро-Венгрией (конвенция 1881 года). На сербском престоле Обреновичей сменила соперничавшая с ними династия Карагеоргиевичей.