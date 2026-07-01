ОБРЕНОВИЧИ

ОБРЕНОВИЧИ - сербская кня­же­ская и ко­ро­лев­ская ди­на­стия.

Пра­ви­ла в Сер­бии в 1815-1842, 1858-1903 годах. Ос­но­ва­тель - князь Ми­лош Об­ре­но­вич , взяв­ший фа­ми­лию сво­его свод­но­го бра­та Ми­ла­на Об­ре­но­ви­ча (умер в 1810 году), вое­во­ды вре­мён Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годов, сы­на Об­ре­на Мар­ти­но­ви­ча из Брус­ни­цы (умер около 1780 года). Пря­мы­ми на­след­ни­ка­ми Ми­ло­ша ста­ли его сы­но­вья Ми­лан [пра­вил 01(13).06-26.06(08.07).1839] и Ми­ха­ил Об­ре­но­вич (1839-1842, 1860-1868). Брак по­след­не­го с гра­фи­ней Ю. Хунь­я­ди де Ке­тей был без­дет­ным, в ре­зуль­та­те че­го по­сле 1868 года пря­мая муж­ская ветвь Обреновичей пре­рва­лась. На пре­стол взо­шёл внук млад­ше­го бра­та Ми­ло­ша, гу­бер­на­то­ра бел­град­ской на­хии Еф­ре­ма Об­ре­но­ви­ча (1790-1856), князь Ми­лан Об­ре­но­вич (1868-1889). В 1882 году он стал пер­вым ко­ро­лём из ди­на­стии Обреговичей. На­сле­до­вав­ший ему сын Алек­сандр Об­ре­но­вич (ко­роль Сер­бии в 1889-1903 годах) де­тей не имел. Его брак с раз­ве­дён­ной фрей­ли­ной Дра­гой Ма­шин вы­звал ос­лож­не­ния в от­но­ше­ни­ях с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей и Российской им­пе­ри­ей и был не­по­пу­ля­рен в на­ро­де. По­сле государственного пе­ре­во­ро­та 1903 года и убий­ст­ва Алек­сан­д­ра и его же­ны груп­пой офи­це­ров-за­го­вор­щи­ков ди­на­стия Обреговичей пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние.

В го­ды прав­ле­ния Обреговичей Сер­бия ста­ла ав­то­ном­ным кня­же­ст­вом (1830), по­лу­чи­ла не­за­ви­си­мость (1878), бы­ла про­воз­гла­ше­на ко­ро­лев­ст­вом (1882). Не­смот­ря на то, что во вре­мя пре­бы­ва­ния Обреговичей на сербском пре­сто­ле бы­ли при­ня­ты 4 кон­сти­ту­ции (1835, 1869, 1888, 1901), са­ми Обреговичи при­дер­жи­ва­лись ав­то­ри­тар­ных ме­то­дов прав­ле­ния с опо­рой на бю­ро­кра­тию и ар­мию, во внеш­ней по­ли­ти­ке про­во­ди­ли курс на со­труд­ни­че­ст­во с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей (кон­вен­ция 1881 года). На сербском пре­сто­ле Обреновичей сме­ни­ла со­пер­ни­чав­шая с ни­ми ди­на­стия Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чей .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)