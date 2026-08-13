Обрегóн Альваро

Обрегóн ( исп. Obregón), Альваро (19.12.1880, Сикисива, штат Сонора — 17.07.1928, Мехико) — мексиканский политик и деятель революции. Осиротел в очень раннем возрасте и с детства занимался работой в поле, потом трудился учителем в начальной школе. В 1911 О. был избран главой муниципалитета Уатабампо, так началась его политическая карьера. После реакционного переворота В. Уэрты вступил в ряды конституционалистов, собрав отряд из 800 индейцев-яки (Северо-­Восточная армия), успешно громивший федеральные силы в штате Синалоа и других северных районах, а затем совершивший марш в штат Халиско. В 1914 армия О. вступила в Мехико, после чего конституционалист В. Карранса занял пост президента. На новом этапе гражданской вой­ны, когда отряды Ф. Вильи и Э. Сапаты овладели столицей, О. перебрался в Веракрус. В 1915 его вой­ска вытеснили сапатистов из столицы и нанесли ряд поражений вильистам, но в боях сам генерал потерял руку.

В 1920 О. при поддержке ряда революционных генералов и реформистских профсоюзов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. При нем началась консолидация постреволюционного режима и произошло умиротворение большей части Мексики после бурных революционных лет. В 1920–1924 глава государства инициировал аграрную реформу, изымая земли крупных латифундистов, реформировал трудовое законодательство, расширив права наемных работников. Пытаясь найти общий язык с США, О. подписал договор Букарели, подтвердив часть прав американских собственников в Мексике в обмен на фактическое признание революционного правительства. В годы его президентства было создано Министерство народного просвещения во главе с видным интеллектуалом Х. Васконселосом, в задачи которого входило расширение доступа граждан к образованию. Пытаясь привлечь инвесторов к восстановлению разрушенной революцией и вой­ной страны, О. вернул привязку мексиканского песо к золоту, расширил права ряда частных собственников, создал Центральный банк; активизировалось строительство железных дорог и телеграфных линий.

После передачи президентского поста П. Элиасу Кальесу О. формально жил частной жизнью в родном штате Сонора, но продолжал оказывать серьезное влияние на политическую жизнь и армию. Реформа конституции (разрешение повторно баллотироваться) позволила ему вернуться в политику и победить на выборах главы государства в 1928; в должность вступить он не смог, будучи застреленным оппозиционером-­католиком 17 июля 1928 (Мехико). Кто организовал его убийство, доподлинно неизвестно: в этом обвиняли как католический клир и лидера Мексиканской региональной рабочей конфедерации (Confederación Regional Obrera Mexicana, КРОМ) Л. Н. Моронеса , так и президента Кальеса, опасавшегося возвращения О. в президентское кресло.

Соч. : Ocho mil kilómetros en campana. México, 1959.

Лит .: Krauze E. Álvaro Obregón, el vertigo de la victoria. México, 1987; Silva Cásarez C. Álvaro Obregón. México, 2002; Aguilar Casas E. y Serrano Álvarez P. Posrevolución y estabilidad. Cronología (1917–1967). México, 2012. В. Л. Хейфец.