ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ - направление в образовании, обеспечивающее удовлетворение образовательных потребностей лиц, занятых самостоятельной профессиональной деятельностью.
С учётом интересов и возрастных особенностей взрослых создаётся и действует система специализированных учреждений общего и профессионального образования, культурно-образовательных, досуговых и т. п. Необходимость образования взрослых обусловлена динамикой социального и научно-технического прогресса, переменами в содержании и характере труда и общественной деятельности людей, увеличением свободного времени и, таким образом, возможностей его рационального использования. Значение образования взрослых усиливается в связи со структурной перестройкой экономики и обусловленной этим необходимостью переквалификации и переобучения значительного числа лиц трудоспособного возраста.
Исторически зарождение образования взрослых (XVIII век) связано с необходимостью для работающих компенсировать недостаточность элементарных образовательных и начальных профессиональных знаний, адаптироваться к меняющимся условиям жизни, повысить уровень культуры.
С середины XX века образования взрослых чаще всего рассматривается как элемент непрерывного образования.
В России предпосылки для развития образования взрослых возникли в 1860-1870-е годы с открытием воскресных школ. В конце XIX века появились технические школы (низшие, средние, ремесленные) и общеобразовательные и профессиональные курсы, создававшиеся Русским техническим обществом. Повышенный уровень общего образования давали народные университеты (в том числе Шанявского университет, основан в 1908 году). После 1917 года важнейшими задачами образования взрослых стали ликвидация неграмотности и культурно-просветительная работа. В городах создавались рабочие клубы, библиотеки, народные театры и т. п., на селе - избы-читальни (её разновидности - красная яранга, красная юрта и т. п.), в административных центрах - народные дома. В полном объёме эти работы не были реализованы главным образом из-за материальных трудностей. В советской педагогической теории 1920-1930-х годов образование взрослых трактовалось как часть внешкольного образования. Постепенно это название вытеснено другими терминами: «политико-просветительская работа», «культурно-просветительная работа», которые точнее отражали её содержание и направленность. В 1920-х годах сеть собственно школ для взрослых объединяла школы грамоты, школы политграмоты и вечерние школы взрослых повышенного типа, в которых, кроме общеобразовательных, преподавались и специальные предметы. До середины 1920-х годов общее среднее образование взрослых осуществлялось также через рабочие факультеты, затем возникли рабочие университеты (с 1925 года), рабочие и крестьянские курсы (с 1926 года). В 1930 году созданы комбинаты рабочего образования, объединившие вводные и так называемые производственно-политехнические курсы и рабочие технические школы (общее образование в объёме 7 классов и техническая подготовка). Рабочие университеты были преобразованы в техникумы. В сельской местности создавались комбинаты колхозно-совхозного образования. Расширялись масштабы заочного обучения. По мере распространения всеобщего обучения учреждения образования взрослых интегрировались в единой системе образования страны. В 1950-х годах возникли многочисленные народные университеты, развернулась сеть курсов по обучению вторым профессиям и др. В 1990-е годы появилось большое число разнообразных курсов, школ и других учебных заведений для взрослых, осуществляющих обучение новым профессиям и специальностям.
В образовании взрослых в зарубежных странах главную роль играют вузы, средние профессиональные учебные заведения, курсы, центры образования, национальные культурные центры и т. п. Эти учреждения оказывают помощь в подготовке к сдаче экзаменов за курс средней школы или к приёмным экзаменам в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Имеются краткосрочные курсы интернатного типа, с отрывом от работы, главным образом для сельских жителей. Все эти учреждения не дают своим выпускникам формальных прав. В ряде стран имеются также классы для взрослых в средних общеобразовательных и профессиональных школах, где обучающиеся могут получить диплом об образовании. Во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки основную роль в образовании взрослых играют курсы и школы грамоты.