ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ - на­прав­ле­ние в об­ра­зо­ва­нии , обес­пе­чи­ваю­щее удов­ле­тво­ре­ние об­ра­зо­ва­тель­ных по­треб­но­стей лиц, за­ня­тых са­мо­стоя­тель­ной про­фес­сио­наль­ной дея­тель­но­стью.

С учё­том ин­те­ре­сов и воз­рас­тных осо­бен­но­стей взрос­лых соз­да­ёт­ся и дей­ст­ву­ет сис­те­ма спе­циа­ли­зированных уч­ре­ж­де­ний об­ще­го и профессионального об­ра­зо­ва­ния , куль­тур­но-об­ра­зо­ва­тель­ных, до­су­го­вых и т. п. Не­об­хо­ди­мость образования взрослых обу­слов­ле­на ди­на­ми­кой со­ци­аль­но­го и на­учно-тех­нического про­грес­са, пе­ре­ме­на­ми в со­дер­жа­нии и ха­рак­те­ре тру­да и об­щественной дея­тель­но­сти лю­дей, уве­ли­че­ни­ем сво­бод­но­го вре­ме­ни и, та­ким об­ра­зом, воз­мож­но­стей его ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния. Зна­че­ние образования взрослых уси­ли­ва­ет­ся в свя­зи со струк­тур­ной пе­ре­строй­кой эко­но­ми­ки и обу­слов­лен­ной этим не­об­хо­ди­мо­стью пе­ре­ква­ли­фи­ка­ции и пе­ре­обу­че­ния зна­чительного чис­ла лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та.

Ис­то­ри­че­ски за­ро­ж­де­ние образования взрослых (XVIII век) свя­за­но с не­об­хо­ди­мо­стью для ра­бо­тающих ком­пен­си­ро­вать не­дос­та­точ­ность эле­мен­тар­ных об­ра­зо­ва­тель­ных и на­чаль­ных профессиональных зна­ний, адап­ти­ро­вать­ся к ме­няю­щим­ся ус­ло­ви­ям жиз­ни, по­вы­сить уро­вень куль­ту­ры.

С середины XX века образования взрослых ча­ще все­го рас­смат­ри­ва­ет­ся как эле­мент не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния.

В Рос­сии пред­по­сыл­ки для раз­ви­тия образования взрослых воз­ник­ли в 1860-1870-е годы с от­кры­ти­ем вос­крес­ных школ. В конце XIX века по­яви­лись тех­нические шко­лы (низ­шие, сред­ние, ре­мес­лен­ные) и об­ще­об­ра­зо­вательные и профессиональные кур­сы, соз­да­вав­шие­ся Рус­ским тех­ни­че­ским об­ще­ст­вом. По­вы­шен­ный уро­вень об­ще­го об­ра­зо­ва­ния да­ва­ли на­род­ные уни­вер­си­те­ты (в том числе Ша­няв­ско­го уни­вер­си­тет, ос­но­ван в 1908 году). По­сле 1917 года важ­ней­ши­ми за­да­ча­ми образования взрослых ста­ли ли­к­ви­да­ция не­гра­мот­но­сти и куль­тур­но-про­све­ти­тель­ная ра­бо­та. В го­ро­дах соз­да­ва­лись ра­бо­чие клу­бы, биб­лио­те­ки, народные те­ат­ры и т. п., на се­ле - из­бы-чи­таль­ни (её раз­но­вид­но­сти - крас­ная яран­га, крас­ная юр­та и т. п.), в административных цен­трах - на­род­ные до­ма. В пол­ном объ­ёме эти ра­бо­ты не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны главным образом из-за ма­те­ри­аль­ных труд­но­стей. В советской пе­да­го­гической тео­рии 1920-1930-х годов образование взрослых трак­то­ва­лось как часть вне­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния. По­сте­пен­но это на­зва­ние вы­тес­не­но другими тер­ми­на­ми: «по­ли­ти­ко-про­све­тительская ра­бо­та», «куль­тур­но-про­све­ти­тель­ная ра­бо­та», ко­то­рые точ­нее от­ра­жа­ли её со­дер­жа­ние и на­прав­лен­ность. В 1920-х годах сеть соб­ст­вен­но школ для взрос­лых объ­е­ди­ня­ла шко­лы гра­мо­ты, шко­лы по­лит­гра­мо­ты и ве­чер­ние шко­лы взрос­лых по­вы­шен­но­го ти­па, в ко­то­рых, кро­ме об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных, пре­по­да­ва­лись и специальные пред­ме­ты. До середины 1920-х годов об­щее сред­нее образование взрослых осу­ще­ст­в­ля­лось так­же че­рез ра­бо­чие фа­куль­те­ты, за­тем воз­ник­ли ра­бо­чие университеты (с 1925 года), ра­бо­чие и кре­сть­ян­ские кур­сы (с 1926 года). В 1930 году соз­да­ны ком­би­на­ты ра­бо­че­го об­ра­зо­ва­ния, объ­еди­нив­шие ввод­ные и так называемые про­из­водственно-по­ли­тех­нические кур­сы и ра­бо­чие тех­нические шко­лы (об­щее об­ра­зо­ва­ние в объ­ё­ме 7 клас­сов и тех­ническая под­го­тов­ка). Ра­бо­чие университеты бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в тех­ни­ку­мы. В сель­ской ме­ст­но­сти соз­да­ва­лись ком­би­на­ты кол­хоз­но-сов­хоз­но­го об­ра­зо­ва­ния. Рас­ши­ря­лись мас­шта­бы за­оч­но­го обу­че­ния. По ме­ре рас­про­стра­не­ния все­об­ще­го обу­че­ния уч­ре­ж­де­ния образования взрослых ин­тег­ри­ро­ва­лись в еди­ной сис­те­ме об­разо­ва­ния стра­ны. В 1950-х годах воз­ник­ли мно­го­численные народные университеты, раз­вер­ну­лась сеть кур­сов по обу­че­нию вто­рым про­фес­си­ям и др. В 1990-е годы поя­ви­лось боль­шое чис­ло раз­но­об­раз­ных кур­сов, школ и других учеб­ных за­ве­де­ний для взрос­лых, осу­ще­ст­в­ляю­щих обу­че­ние но­вым про­фес­си­ям и спе­ци­аль­но­стям.

В образовании взрослых в за­ру­беж­ных стра­нах главную роль иг­ра­ют ву­зы, сред­ние профессиональные учеб­ные за­ве­де­ния, кур­сы, цен­тры об­ра­зо­ва­ния, национальные куль­тур­ные цен­тры и т. п. Эти уч­ре­ж­де­ния ока­зы­ва­ют по­мощь в под­го­тов­ке к сда­че эк­за­ме­нов за курс сред­ней шко­лы или к при­ём­ным эк­за­ме­нам в сред­ние профессиональные и выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния. Име­ют­ся крат­ко­сроч­ные кур­сы ин­тер­нат­но­го ти­па, с от­ры­вом от ра­бо­ты, главным образом для сель­ских жи­те­лей. Все эти уч­ре­ж­де­ния не да­ют сво­им вы­пу­ск­ни­кам фор­маль­ных прав. В ря­де стран име­ют­ся так­же клас­сы для взрос­лых в сред­них об­ще­об­ра­зо­вательных и профессиональных шко­лах, где обу­чаю­щие­ся мо­гут по­лу­чить ди­плом об об­ра­зо­ва­нии. Во мно­гих стра­нах Азии, Аф­ри­ки и Латинской Аме­ри­ки основную роль в образовании взрослых иг­ра­ют кур­сы и шко­лы гра­мо­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)