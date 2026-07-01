ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА - применение закона к общественным отношениям, возникшим до вступления закона в силу.

По об­ще­му пра­ви­лу дей­ст­вие за­ко­на во вре­ме­ни на­чи­на­ет­ся с мо­мен­та всту­п­ле­ния его в си­лу (смотри в статье Опуб­ли­ко­ва­ние за­ко­на ). Прин­цип дей­ст­вия обратной силы закона обу­слов­лен за­бо­той о пра­во­мер­ных ин­те­ре­сах уча­ст­ни­ков пра­во­от­но­ше­ний: за­кон, ухуд­шаю­щий по­ло­же­ние фи­зи­че­ских или юри­дических лиц - уча­ст­ни­ков пра­во­отно­ше­ний, не име­ет об­рат­ной си­лы, за­кон, улуч­шаю­щий их по­ло­же­ние, та­кую си­лу име­ет. В Рос­сии по­ло­же­ния об обратной силе закона за­кре­п­ле­ны в Кон­сти­ту­ции РФ. Ста­тья 54 гла­сит, что за­кон, ус­та­нав­ливаю­щий или отяг­чаю­щий от­вет­ст­вен­ность, об­рат­ной си­лы не име­ет. Ни­кто не мо­жет не­сти от­вет­ст­вен­ность за дея­ние, ко­то­рое в мо­мент его со­вер­ше­ния не при­зна­ва­лось пра­во­на­ру­ше­ни­ем. Ес­ли по­сле со­вер­ше­ния пра­во­на­ру­ше­ния от­вет­ст­вен­ность за не­го смяг­че­на или уст­ра­не­на, при­ме­ня­ет­ся но­вый за­кон.

Хо­тя в пра­во­вой док­три­не со­от­вет­ст­вую­щие по­ло­же­ния бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны уже в про­шлые ве­ка, в российском за­ко­но­да­тель­ст­ве при­ме­ни­тель­но к уго­лов­но­му пра­ву они ут­вер­ди­лись срав­ни­тель­но не­дав­но. Уго­лов­ные ко­дек­сы РСФСР 1922 и 1926 годов не со­дер­жа­ли та­ких пра­вил. Бо­лее то­го, в них при­зна­ва­лась об­рат­ная си­ла ка­ра­тель­но­го за­ко­на: го­во­ри­лось об от­вет­ст­вен­но­сти за борь­бу про­тив ра­бо­че­го клас­са и ре­во­люционного дви­же­ния при преж­нем цар­ском строе или на служ­бе у контр­ре­во­люционных пра­ви­тельств в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов . По­ло­же­ние об об­рат­ной си­ле уго­лов­но­го за­ко­на впер­вые за­кре­п­ле­но в УК 1960 года. Дей­ствую­щий УК 1996 года ус­та­нав­ли­ва­ет, что уго­лов­ный за­кон, уст­ра­няю­щий пре­ступ­ность дея­ния, смяг­чаю­щий на­ка­за­ние или иным об­ра­зом улуч­шаю­щий по­ло­же­ние ли­ца, со­вер­шив­ше­го пре­сту­п­ле­ние, име­ет об­рат­ную си­лу, то есть рас­про­стра­ня­ет­ся на лиц, свер­шив­ших со­от­вет­ст­вую­щее дея­ние до всту­п­ле­ния та­ко­го за­ко­на в си­лу, в том числе от­бы­ваю­щих на­ка­за­ние или от­быв­ших на­ка­за­ние, но имею­щих су­ди­мость. Уго­лов­ный за­кон, ус­та­нав­ли­ваю­щий пре­ступ­ность дея­ния, уси­ли­ваю­щий на­ка­за­ние или иным об­ра­зом ухуд­шаю­щий по­ло­же­ние ли­ца, об­рат­ной си­лы не име­ет. Ес­ли но­вый уго­лов­ный за­кон смяг­ча­ет на­ка­за­ние, ко­то­рое от­бы­ва­ет­ся ли­цом, то это на­ка­за­ние под­ле­жит со­кра­ще­нию в пре­де­лах, пре­ду­смот­рен­ных но­вым уго­лов­ным за­ко­ном.

Эти по­ло­же­ния мо­гут быть при­ме­не­ны и к адм. от­вет­ст­вен­но­сти.

В гражданском за­ко­но­да­тель­ст­ве пра­ви­ла об обратной силе закона име­ют иную фор­му. Ак­ты гражданского за­ко­но­да­тель­ст­ва не име­ют об­рат­ной си­лы и при­ме­ня­ют­ся толь­ко к от­но­ше­ни­ям, воз­ник­шим по­сле всту­п­ле­ния та­ких ак­тов в дей­ст­вие. Дей­ст­вие гра­ж­дан­ско-пра­во­во­го за­ко­на рас­про­стра­ня­ет­ся на от­но­ше­ния, воз­ник­шие до вве­де­ния его в дей­ст­вие, толь­ко в тех слу­ча­ях, ко­гда это пря­мо пре­ду­смот­ре­но за­ко­ном.

В тех слу­ча­ях, ко­гда но­вый за­кон не пре­ду­смат­ри­ва­ет от­вет­ст­вен­но­сти, не ухуд­ша­ет и не улуч­ша­ет по­ло­же­ния сто­рон (например, при пе­ре­име­но­ва­нии тер­ри­то­рий или ор­га­нов), об­рат­ная си­ла мо­жет при­ме­нять­ся и в других от­рас­лях пра­ва в слу­ча­ях, ес­ли о ней ука­за­но в са­мом за­ко­не.(смотри Юридическая ответственность ).

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