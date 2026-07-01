ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА
ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА - применение закона к общественным отношениям, возникшим до вступления закона в силу.
По общему правилу действие закона во времени начинается с момента вступления его в силу (смотри в статье Опубликование закона). Принцип действия обратной силы закона обусловлен заботой о правомерных интересах участников правоотношений: закон, ухудшающий положение физических или юридических лиц - участников правоотношений, не имеет обратной силы, закон, улучшающий их положение, такую силу имеет. В России положения об обратной силе закона закреплены в Конституции РФ. Статья 54 гласит, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него смягчена или устранена, применяется новый закон.
Хотя в правовой доктрине соответствующие положения были сформулированы уже в прошлые века, в российском законодательстве применительно к уголовному праву они утвердились сравнительно недавно. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов не содержали таких правил. Более того, в них признавалась обратная сила карательного закона: говорилось об ответственности за борьбу против рабочего класса и революционного движения при прежнем царском строе или на службе у контрреволюционных правительств в годы Гражданской войны 1917-1922 годов. Положение об обратной силе уголовного закона впервые закреплено в УК 1960 года. Действующий УК 1996 года устанавливает, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, свершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Если новый уголовный закон смягчает наказание, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.
Эти положения могут быть применены и к адм. ответственности.
В гражданском законодательстве правила об обратной силе закона имеют иную форму. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются только к отношениям, возникшим после вступления таких актов в действие. Действие гражданско-правового закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
В тех случаях, когда новый закон не предусматривает ответственности, не ухудшает и не улучшает положения сторон (например, при переименовании территорий или органов), обратная сила может применяться и в других отраслях права в случаях, если о ней указано в самом законе.(смотри Юридическая ответственность).