ОБРАТИМЫЙ КОНТРАПУНКТ
ОБРАТИМЫЙ КОНТРАПУНКТ - вид сложного контрапункта, предполагающий в производном соединении обращение мелодий первоначального соединения - всех (полный), некоторых или одной (неполный обратимый контрапункт).
Наиболее употребителен зеркальный контрапункт - полный обратимый контрапункт, в производном соединении которого интервальное соотношение мелодий то же, что в первоначальном соединении, но расположение выше- и нижележащих мелодий обратное («Искусство фуги» И.С. Баха, Contrapunctus XII). Усложнение обратимого контрапункта подвижным контрапунктом (например, во многих сочинениях В.А. Моцарта) даёт следующие его разновидности: а) вертикально-обратимый контрапункт - полный (в производном соединении которого, в отличие от зеркального производного, изменяются интервальные соотношения мелодий с противоположной или прямой перестановкой) и неполный (в производном соединении то же, но не все мелодии обращены); б) горизонтально-обратимый контрапункт (изменение времени вступления мелодий относительно друг друга) - полный и неполный; в) вертикально-горизонтально-обратимый контрапункт (изменение высотного и временн ́ого соотношения мелодий) - полный и неполный. В полном вертикально-обратимом контрапункте интервалы первоначального соединения отличаются от интервалов производного на постоянную величину Index verticalis: Iv= –m±n, где m - интервал первоначального, n - соответствующий интервал производного соединения (знак «+» при противоположной обстановке, знак «–» при прямой). В прочих разновидностях (полный горизонтально- и вертикально-горизонтально-обратимый контрапункты, все виды неполного обратимого контрапункта) зависимость такого рода неочевидна и значение передвижений легче обнаруживается сравнением итогового производного соединения не с первоначальным, а с производным в простом зеркальном или неполном обратимом контрапункте (полученным без использования техники подвижного контрапункта), которое, таким образом, приобретает значение вторичного первоначального. Обратимый контрапункт нередко комбинируется с другими видами сложного контрапункта, в частности с допускающим удвоение (2-й том «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха - фуга b-moll, такт 96), ракоходным («Ludus tonalis» П. Хиндемита - Прелюдия и Постлюдия). Мелодическое обновление, часто сочетаемое с контрапунктич. преобразованиями, - главное выразительное свойство обратимого контрапункта, технику которого разработали мастера строгого стиля. Классический пример использования зеркального контрапункта в двойном каноне - Agnus dei из канонической мессы («Missa canonica»), приписываемой Дж. П. да Палестрине. Обратимый контрапункт - основное средство контрастирования в однотемных сочинениях композиторов эпохи барокко; характерен также для контрапунктически сложной музыки XX века.
Смотри также литературу при статьях Канон, Сложный контрапункт.