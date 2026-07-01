ОБРАТИМЫЙ КОНТРАПУНКТ

ОБРАТИМЫЙ КОНТРАПУНКТ - вид слож­но­го кон­тра­пунк­та, пред­по­ла­гаю­щий в про­из­вод­ном со­еди­не­нии об­ра­ще­ние ме­ло­дий пер­во­на­чаль­но­го со­еди­не­ния - всех (пол­ный), не­ко­то­рых или од­ной (не­пол­ный обратимый контрапункт).

Наи­бо­лее упот­ре­би­те­лен зер­каль­ный кон­тра­пункт - пол­ный обратимый контрапункт, в про­из­вод­ном со­еди­не­нии ко­то­ро­го ин­тер­валь­ное со­от­но­ше­ние ме­ло­дий то же, что в пер­во­на­чаль­ном со­еди­не­нии, но рас­по­ло­же­ние вы­ше- и ни­же­ле­жа­щих ме­ло­дий об­рат­ное («Ис­кус­ст­во фу­ги» И.С. Ба­ха , Contrapunctus XII). Ус­лож­не­ние обратимого контрапункта под­виж­ным кон­тра­пунк­том (например, во мно­гих со­чи­не­ни­ях В.А. Мо­цар­та) да­ёт сле­дую­щие его раз­но­вид­но­сти: а) вер­ти­каль­но-об­ра­ти­мый кон­тра­пункт - пол­ный (в про­из­вод­ном со­еди­не­нии ко­то­ро­го, в от­ли­чие от зер­каль­но­го про­из­вод­но­го, из­ме­ня­ют­ся ин­тер­валь­ные со­от­но­ше­ния ме­ло­дий с про­ти­во­по­лож­ной или пря­мой пе­ре­ста­нов­кой) и не­пол­ный (в про­из­вод­ном со­еди­не­нии то же, но не все ме­ло­дии об­ра­ще­ны); б) го­ри­зон­таль­но-об­ра­ти­мый кон­тра­пункт (из­ме­не­ние вре­ме­ни всту­п­ле­ния ме­ло­дий от­но­си­тель­но друг дру­га) - пол­ный и не­пол­ный; в) вер­ти­каль­но-го­ри­зон­таль­но-об­ра­тимый кон­тра­пункт (из­ме­не­ние вы­сот­но­го и вре­мен­н ́о­го со­от­но­ше­ния ме­ло­дий) - пол­ный и не­пол­ный. В пол­ном вер­ти­каль­но-об­ра­ти­мом кон­тра­пунк­те ин­тер­ва­лы пер­во­на­чаль­но­го со­еди­не­ния от­ли­ча­ют­ся от ин­тер­ва­лов про­из­вод­но­го на по­сто­ян­ную ве­ли­чи­ну Index verticalis: Iv= –m±n, где m - ин­тер­вал пер­во­на­чаль­но­го, n - со­от­вет­ст­вую­щий ин­тер­вал про­из­вод­но­го со­еди­не­ния (знак «+» при про­ти­во­по­лож­ной об­ста­нов­ке, знак «–» при пря­мой). В про­чих раз­но­вид­ностях (пол­ный го­ри­зон­таль­но- и вер­тикаль­но-го­ри­зон­таль­но-об­ра­тимый кон­тра­пунк­ты, все ви­ды не­пол­но­го обратимого контрапункта) за­ви­си­мость та­ко­го ро­да не­оче­вид­на и зна­че­ние пе­ре­дви­же­ний лег­че об­на­ру­жи­ва­ет­ся срав­не­ни­ем ито­го­во­го про­из­вод­но­го со­еди­не­ния не с пер­во­на­чаль­ным, а с про­из­вод­ным в про­стом зер­каль­ном или не­пол­ном обратимом контрапункте (по­лу­чен­ным без ис­поль­зо­ва­ния тех­ни­ки под­виж­но­го кон­тра­пунк­та), ко­то­рое, таким образом, при­об­ре­та­ет зна­че­ние вто­рич­но­го пер­во­на­чаль­но­го. Обратимый контрапункт не­ред­ко ком­би­ни­ру­ет­ся с другими ви­да­ми слож­но­го кон­тра­пунк­та, в ча­ст­но­сти с до­пус­каю­щим уд­вое­ние (2-й том «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­но­го кла­ви­ра» И.С. Ба­ха - фу­га b-moll, такт 96), ра­ко­ход­ным («Ludus tonalis» П. Хин­де­ми­та - Пре­лю­дия и По­стлю­дия). Ме­ло­дическое об­нов­ле­ние, час­то со­че­тае­мое с кон­тра­пунк­тич. пре­об­ра­зо­ва­ния­ми, - главное вы­ра­зительное свой­ст­во обратимого контрапункта, тех­ни­ку ко­то­ро­го раз­ра­бо­та­ли мас­те­ра стро­го­го сти­ля. Клас­сический при­мер ис­поль­зо­ва­ния зер­каль­но­го кон­тра­пунк­та в двой­ном ка­но­не - Agnus dei из ка­но­нической мес­сы («Missa canoni­ca»), при­пи­сы­вае­мой Дж. П. да Па­ле­ст­ри­не . Обратимый контрапункт - основное сред­ст­во кон­тра­сти­ро­ва­ния в од­но­тем­ных со­чи­не­ни­ях ком­по­зи­то­ров эпо­хи ба­рок­ко; ха­рак­те­рен так­же для кон­тра­пунк­ти­че­ски слож­ной му­зы­ки XX века.

Смотри так­же литературу при стать­ях Ка­нон, Слож­ный кон­тра­пункт.

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