ОБРАЩЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ - инверсия (от лат. inversio - переворачивание, перестановка) в музыке, преобразование звуковысотной линии (мелодии, одноголосной темы, мотива, серии) путём воспроизведения составляющих её интервалов в противоположном направлении по высоте, но в первоначальной временнóй последовательности.
Наряду с ракоходом (возвратным движением) является специфическим проявлением зеркальной симметрии в музыке. В теории полифонии звук, остающийся на месте (или смещающийся на октаву при обращении), называется осью обращения. В строгом стиле это звук, равноотстоящий от звуков тритона, в свободном стиле обычно III ступень мажора или минора, в серийных сочинениях обычно 1-й звук серии. Обращение - простое и эффективное средство варьирования (создаётся родственная, но фактически новая мелодия). Применялось в канонах, жигах, ричеркарах и фугах (ответы, стретты, интермедии, иногда в сочетании с увеличением; в 1-м томе «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха - фуги d-moll, es-moll, fis-moll, G-dur, a-moll, Н-dur; во 2-м томе - с-moll, Cis-dur, cis-moll, d-moll, dis-moll, b-moll), позднее в контрапунктически усложнённом гомофонном складе при изложении и развитии тем, часто неточно. В музыке XX века обращение нередко сочетается с ракоходом. Помимо звуковысотного, возможно ритмическое обращение (например, четверть обращается в четверть, восьмая в половинную, шестнадцатая в целую и наоборот).
Литературу смотри при статьях Канон, Обратимый контрапункт, Полифония, Фуга.