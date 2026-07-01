ОБРАЩЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ - ин­вер­сия (от лат. inver­sio - пе­ре­во­ра­чи­ва­ние, пе­ре­ста­нов­ка) в му­зы­ке, пре­об­ра­зо­ва­ние зву­ко­вы­сот­ной ли­нии ( ме­ло­дии , од­но­го­лос­ной те­мы, мо­ти­ва, се­рии) пу­тём вос­про­из­ве­де­ния со­став­ляю­щих её ин­тер­ва­лов в про­ти­во­по­лож­ном на­прав­ле­нии по вы­со­те, но в пер­во­на­чаль­ной вре­меннóй по­сле­до­ва­тель­но­сти.

На­ря­ду с ра­ко­хо­дом (воз­врат­ным дви­же­ни­ем) яв­ля­ет­ся спе­ци­фическим про­яв­ле­ни­ем зер­каль­ной сим­мет­рии в му­зы­ке. В тео­рии по­ли­фо­нии звук, ос­таю­щий­ся на мес­те (или сме­щаю­щий­ся на ок­та­ву при обращении), на­зы­ва­ет­ся осью обращения. В стро­гом сти­ле это звук, рав­но­от­стоя­щий от зву­ков три­то­на, в сво­бод­ном сти­ле обыч­но III сту­пень ма­жо­ра или ми­но­ра , в се­рий­ных со­чи­не­ни­ях обыч­но 1-й звук се­рии. Обращение - про­стое и эф­фек­тив­ное сред­ст­во варь­и­ро­ва­ния (соз­да­ёт­ся род­ст­вен­ная, но фак­ти­че­ски но­вая ме­ло­дия). При­ме­ня­лось в ка­но­нах, жи­гах, ри­чер­ка­рах и фу­гах (от­ве­ты, стрет­ты, ин­тер­ме­дии, ино­гда в со­че­та­нии с уве­ли­че­ни­ем; в 1-м то­ме «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­но­го кла­ви­ра» И.С. Ба­ха - фу­ги d-moll, es-moll, fis-moll, G-dur, a-moll, Н-dur; во 2-м то­ме - с-moll, Cis-dur, cis-moll, d-moll, dis-moll, b-moll), позд­нее в кон­тра­пунк­ти­че­ски ус­лож­нён­ном го­мо­фон­ном скла­де при из­ло­же­нии и раз­ви­тии тем, час­то не­точ­но. В му­зы­ке XX века обращение не­ред­ко со­че­та­ет­ся с ра­ко­хо­дом. По­ми­мо зву­ко­вы­сот­но­го, воз­мож­но рит­ми­че­ское обращение (например, чет­верть об­ра­ща­ет­ся в чет­верть, вось­мая в по­ло­вин­ную, ше­ст­на­дца­тая в це­лую и на­обо­рот).

Литературу смотри при стать­ях Ка­нон, Об­ра­ти­мый кон­тра­пункт, По­ли­фо­ния, Фу­га.

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