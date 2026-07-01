ОБОЗ

ОБОЗ - устаревшее собирательное название военных подразделений на конной тяге, выполнявших задачи транспортировки, содержания и подвоза материальных средств.

В Древ­нем Егип­те для обес­пе­че­ния войск про­до­воль­ст­ви­ем ис­поль­зо­вал­ся вьюч­ный обоз, в ар­мии Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го он уже со­став­лял около 2,5 тысяч по­во­зок. Обоз с за­па­са­ми про­до­воль­ст­вия, фу­ра­жа и другого иму­ще­ст­ва сле­до­вал за главными си­ла­ми ар­мии под не­по­средственным ох­ра­не­ни­ем. На сто­ян­ке по­воз­ки (ки­бит­ки, под­во­ды), по­став­лен­ные в круг, об­ра­зо­вы­ва­ли ла­герь для от­ды­ха и за­щи­ты от на­па­де­ния про­тив­ни­ка. По­пол­не­ние за­па­сов обоза осу­ще­ст­в­ля­лось из ме­ст­ных ре­сур­сов или за счёт за­па­сов, от­би­тых у про­тив­ни­ка.

В русской ар­мии до середины XVI века все за­па­сы (так называемые кор­мы) со­дер­жа­лись во вьюч­ном обозе, при Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че поя­вил­ся ко­лёс­ный обоз, фор­ми­ро­вав­ший­ся без каких-либо пра­вил. Пётр I ввёл штат­ный пол­ко­вой обоз (в пехотном пол­ку - 63 по­воз­ки, в дра­гун­ском - 60). В даль­ней­шем обоз под­раз­де­лял­ся: по при­над­леж­но­сти - на ба­таль­он­ный, пол­ко­вой, ди­ви­зи­он­ный, кор­пус­ной и ар­мей­ский; по ви­ду пе­ре­во­зи­мо­го иму­ще­ст­ва - на про­до­вольственный, артиллерийский, инженерный, са­ни­тар­ный, офи­цер­ский и штаб­ной; по по­ряд­ку фор­ми­ро­ва­ния - на казён­ный (со­дер­жал­ся в ар­мии) и обы­вательский (фор­ми­ро­вал­ся за счёт на­се­ле­ния). Лич­ный со­став обоза фор­ми­ро­вал­ся за счёт обоз­ных войск [к началу 1-й ми­ро­вой вой­ны со­стоя­ли из 6 кад­ро­вых обоз­ных ба­таль­о­нов и 2 отдельных рот (Куш­кин­ская и Южно-Ус­су­рий­ская)]. В РККА в со­от­вет­ст­вии с Временным По­ле­вым ус­та­вом (1925) су­ще­ст­во­ва­ли пол­ко­вой (1-го и 2-го раз­ря­да) и ди­ви­зи­он­ный (со­став­лял 3-й раз­ряд) обозы. С на­сы­ще­ни­ем ар­мии ме­ха­ническими транс­порт­ны­ми сред­ст­ва­ми тер­мин «обоз» вы­шел из упот­реб­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)