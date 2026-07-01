ОБОЗ
ОБОЗ - устаревшее собирательное название военных подразделений на конной тяге, выполнявших задачи транспортировки, содержания и подвоза материальных средств.
В Древнем Египте для обеспечения войск продовольствием использовался вьючный обоз, в армии Александра Македонского он уже составлял около 2,5 тысяч повозок. Обоз с запасами продовольствия, фуража и другого имущества следовал за главными силами армии под непосредственным охранением. На стоянке повозки (кибитки, подводы), поставленные в круг, образовывали лагерь для отдыха и защиты от нападения противника. Пополнение запасов обоза осуществлялось из местных ресурсов или за счёт запасов, отбитых у противника.
В русской армии до середины XVI века все запасы (так называемые кормы) содержались во вьючном обозе, при Иване IV Васильевиче появился колёсный обоз, формировавшийся без каких-либо правил. Пётр I ввёл штатный полковой обоз (в пехотном полку - 63 повозки, в драгунском - 60). В дальнейшем обоз подразделялся: по принадлежности - на батальонный, полковой, дивизионный, корпусной и армейский; по виду перевозимого имущества - на продовольственный, артиллерийский, инженерный, санитарный, офицерский и штабной; по порядку формирования - на казённый (содержался в армии) и обывательский (формировался за счёт населения). Личный состав обоза формировался за счёт обозных войск [к началу 1-й мировой войны состояли из 6 кадровых обозных батальонов и 2 отдельных рот (Кушкинская и Южно-Уссурийская)]. В РККА в соответствии с Временным Полевым уставом (1925) существовали полковой (1-го и 2-го разряда) и дивизионный (составлял 3-й разряд) обозы. С насыщением армии механическими транспортными средствами термин «обоз» вышел из употребления.