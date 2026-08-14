ОБОЙ
ОБОЙ - князь-регент в маньчжурском Китае в 1661-1669 годах.
Из семьи воина «восьмизнамённой армии» Нурхаци. В 1634 году начал военную карьеру в кавалерии императора Абахая (1592-1643). В 1637 году проявил себя при завоевании маньчжурами Кореи. В 1648 году в результате интриг временно лишён званий и наград. В 1651 году оправдан, за заслуги перед империей Цин назначен императором Фулинем (1638-1661) членом кабинета министров. После провозглашения богдоханом 7-летнего сына Фулиня - Сюанье в 1661 году возглавил регентский совет. В том же году захватил власть, создал при дворе могущественную клику, с целью укрепления своих позиций проводил политику стравливания придворных группировок. В 1662 году объединил территории к северу от Великой Китайской стены (так называемые земли Мукдена) в области Фынтянь (провинция Шэнцзин) и провозгласил их «внутренними землями» империи Цин (смотри Цинь Шихуанди). В 1668 году объявил Маньчжурию «священной зоной», запретной для китайских поселенцев. В 1669 году свергнут и убит Сюанье при поддержке кн. Сонготу (Соэту).