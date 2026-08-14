ОБОЙ

ОБОЙ - князь-ре­гент в мань­чжур­ском Ки­тае в 1661-1669 годах.

Из се­мьи вои­на «вось­ми­зна­мён­ной ар­мии» Нур­ха­ци. В 1634 году на­чал во­енную карь­е­ру в ка­ва­ле­рии императора Аба­хая (1592-1643). В 1637 году про­явил се­бя при за­вое­ва­нии мань­чжу­ра­ми Ко­реи. В 1648 году в ре­зуль­та­те ин­триг вре­мен­но ли­шён зва­ний и на­град. В 1651 году оп­рав­дан, за за­слу­ги пе­ред им­пе­ри­ей Цин на­зна­чен императором Фу­ли­нем (1638-1661) чле­ном ка­би­не­та ми­ни­ст­ров. По­сле про­воз­гла­ше­ния бо­гдо­ха­ном 7-лет­не­го сы­на Фу­ли­ня - Сю­а­нье в 1661 году воз­гла­вил ре­гент­ский со­вет. В том же го­ду за­хва­тил власть, соз­дал при дво­ре мо­гу­щественную кли­ку, с це­лью ук­ре­п­ле­ния сво­их по­зи­ций про­во­дил по­ли­ти­ку страв­ли­ва­ния при­двор­ных груп­пи­ро­вок. В 1662 году объ­е­ди­нил тер­ри­то­рии к се­ве­ру от Ве­ли­кой Ки­тай­ской сте­ны (так называемые зем­ли Мук­де­на) в области Фын­тянь (провинция Шэнц­зин) и про­воз­гла­сил их «внутренними зем­ля­ми» им­пе­рии Цин (смотри Цинь Шихуанди ). В 1668 году объ­я­вил Мань­чжу­рию «свя­щен­ной зо­ной», за­прет­ной для китайских по­се­лен­цев. В 1669 году сверг­нут и убит Сю­а­нье при под­держ­ке кн. Сон­го­ту (Со­эту).