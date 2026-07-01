ОБОРОНА СМОЛЕНСКА 1609-1611

Один из эпизодов русско-польской войны 1609-1618 годов, во время которого русские войска под командованием воеводы Михаила Шеина в течение 21 месяца защищали Смоленскую крепость от осаждавших ее польских войск короля Сигизмунда III.

Несмотря на то, что город в итоге был взят, гарнизон Смоленска на долгое время отвлек на себя крупные силы противника. Потеряв большое количество солдат, Сигизмунд был вынужден отступить в Польшу. Вернуться в Россию с войском он смог только более года спустя. Стойкость гарнизона крепости в условиях политической нестабильности вдохновила создателей Первого народного ополчения на выступление против поляков.

Предпосылки

В XV-XVI веках Смоленск был одной из ключевых точек противостояния Литвы (позднее Речи Посполитой ) и молодого Русского государства. После серии военных конфликтов в начале XVI века Смоленск на долгое время отошел России. В составе Московского царства Смоленск стал одной из важнейших крепостей на западной границе. Во время правления Бориса Годунова были обновлены городские укрепления. Возведенная кирпичная стена протяженностью 6,5 километров стало одним из мощнейших отечественных фортификационных сооружений того времени. Сам царь, по некоторым данным, называл Смоленскую крепость «ожерельем земли русской».

В начале XVII века, несмотря на довольно длительно сохранявшийся между двумя государствами мир, в отношениях между Россией и Польшой присутствовала напряженность. В появление Лжедмитрия I многие представители польской знати увидели шанс укрепить свое влияние в России и отторгнуть от нее часть территорий. Несмотря на подобные настроения, король Сигизмунд III не оказал Лжедмитрию официальной поддержки. В итоге в распоряжении последнего оказалось относительно небольшое войско. Не обладая достаточным количеством артиллерии, Лжедмитрий не решился приступать к Смоленску, начав свое вторжение с Северских земель. В дальнейшем, во время правления Лжедмитрия и Василия Шуйского , из-за вспыхнувшего в Речи Посполитой конфликта (Сандомирский рокош), интерес высших польско-литовских кругов к России временно ослаб. Ситуация меняется в 1607 году после появления в Литве Лжедмитрия II . В то время как король Сигизмунд продолжал придерживаться политики нейтралитета, многочисленные противники короля, разгромленные во время «Рокоша», примкнули к самозванцу. Изначально количество поляков в армии Лжедмитрия было невелико, но со временем постепенно увеличивалось.

Тогда Василий Шуйский заключил с Сигизмундом договор, согласно которому тот должен был отозвать из России примкнувших к самозванцу поляков, однако большая часть шляхты проигнорировала приказ короля. В Польше стали задумываться об официальном объявлении войны России, однако до поры до времени король медлил. Решающим фактором стало заключение Выборгского договора, согласно которому в обмен на Карельский уезд Швеция предоставляла России корпус наемников для борьбы с самозванцем. Вскоре после этого Речь Посполитая, находившаяся в состоянии войны со шведами, объявила войну Русскому царству и вторглась в Смоленские земли.

Ход осады

Напряженность в Смоленской земле начала нарастать задолго до вторжения королевского войска. Осенью 1608 года велижский староста Александр Гонсевский начал посылать вооруженные отряды, разорявшие окрестности города. Весной 1609 года набеги поляков усилились, было разграблено несколько деревень, в том числе в непосредственной вблизи от города. Местные жители жаловались в Москву на насилие, грабежи и поджоги со стороны поляков. Смоленский воевода Михаил Шеин пытался противостоять набегам с помощью выставления застав, однако данная тактика оказалась неэффективной. Летом, узнав о планируемом в ближайшее время вторжении королевского войска, он начинает готовить город к обороне. Несмотря на отъезд части смоленского дворянства, отправившегося на соединение с войском Михаила Скопин-Шуйского , Шеину удается к моменту прибытия Сигизмунда собрать гарнизон в 5,5 тысяч человек. Польская армия изначально насчитывала около 12 тысяч, однако вскоре к ней присоединились еще около 10 тысяч казаков.

5-7 октября 1609 года последовал первый штурм. В его ходе поляки пытались взорвать петардами Копытинские и Аврамиевы ворота, однако из-за противодействия защитников города им удалось взорвать только последние. Вскоре после этого осаждающие попытались ворваться через них в город, однако гарнизон плотным огнем сумел оттеснить поляков.

В течение следующих месяцев поляки неоднократно пытались устроить подкоп под стены города, однако все их попытки не имели успеха из-за успешного противодействия защитников Смоленска, своевременно обнаруживающих и уничтожавших польские подкопы. Все основные ворота крепости были засыпаны за ненадобностью, время от времени гарнизон крепости делал вылазки.

Зимой 1609-1610 годов ряды осаждавших пополнили участники опустевшего Тушинского лагеря самозванца, тем не менее боевой дух гарнизона города был по-прежнему высок. Князь Скопин-Шуйский, освободивший от интервентов обширные территории, готовился выйти на помощь Смоленску.

Однако в мае 1610 года князь при невыясненных обстоятельствах скончался в Москве. Поход к Смоленску возглавил брат царя Дмитрий Шуйский, армия которого в июне 1610 года потерпела сокрушительное поражение в битве под Клушиным . Кроме этого, в июне из Риги под Смоленск доставили крупнокалиберную осадную артиллерию, с помощью которой полякам удалось пробить несколько брешей в стенах крепости. 19-20 июля и 11 августа последовало три штурма, которые были отбиты с большими потерями среди королевского войска. В ходе самого кровопролитного штурма, прошедшего 11 августа, королевское войско одними убитыми потеряло до 1000 человек.

Тем временем в Москве был низложен Василий Шуйский, к власти пришла группа аристократов, так называемая «Семибоярщина», пригласившая в Москву на царство сына Сигизмунда Владислава. От имени семибоярщины в Смоленск пришел приказ о сдаче крепости. Гарнизон крепости проигнорировал его. Кроме этого, гарнизону удалось в ходе одной из вылазок нейтрализовать привезенные из Риги пушки. Полякам пришлось дожидаться прибытия новых осадных орудий, что дало защитникам Смоленска определенную передышку.

21 ноября последовал очередной штурм крепости, полякам вновь удалось пробить брешь в крепостной стене и ворваться внутрь, однако осажденные подготовились к такому развитию событий и заранее соорудили защитный вал за слабым участком стены. В итоге штурм опять провалился, после чего Сигизмунд решил перейти к пассивной осаде города.

Зима 1610-1611 годов далась защитникам города особенно тяжело, в городе очень резко ощущалась нехватка пищи и топлива, кроме того, начал ощущаться недостаток боеприпасов. В рядах гарнизона появилось брожение, некоторые дворяне считали оборону города в условиях сдачи Москвы полякам бессмысленной. Искоренить подобные настроения помогла дошедшая до горожан информация о формировании Первого народного ополчения, ставившего целью освободить Москву от оккупантов.

Несмотря на это, к весне 1611 года положение осажденных стало критическим. Население города уменьшилось почти в десять раз, от 5,5-тысячного гарнизона осталось меньше тысячи (по другим данным около 200) человек. Сил для обороны всей стены не хватало, небольшие отряды обороняли лишь наиболее опасные направления. Тем не менее в марте 1611 года, когда Сигизмунд предложил горожанам капитулировать, ему ответили отказом.

В ночь со 2-го на 3 июня начался последний штурм крепости. Полякам удалось незаметно подобраться к незащищенным участкам стены и проникнуть в город. Часть жителей укрылась в Успенском соборе, однако вскоре поляки ворвались в храм, после чего защитники города подорвали запасы пороха, хранившиеся в его подвалах. Раненый Шеин вместе с небольшим количество воинов держал оборону в одной из башен, однако в итоге попал в плен.

Итоги

Несмотря на то, что город в итоге был взят, армия Сигизмунда, потерявшая здесь по некоторым оценкам до 30 тыс. человек, не могла дальше продолжать боевые действия и вернулась в Варшаву.

Для подкрепления осажденному в Москве польскому гарнизону королем был послан отряд гетмана Ходкевича, включавший в себя изначально лишь около 2,5 тыс. человек. Несмотря на относительную малочисленность войска гетмана, ему удалось доставить осажденным припасы, однако снять осаду он не сумел.

Осенью 1612 года Ходкевич предпринял очередную попытку деблокировать укрывавшийся в Кремле польский гарнизон, однако в ходе Московкой битвы, когда столкновения шли непосредственно на улицах столицы, войско гетмана было разбито. Вскоре остатки польского гарнизона Кремля сдались представителям Второго народного ополчения.

Первые попытки наших войск отбить у поляков Смоленск стали предприниматься еще в 1613 году. Несмотря на сильные повреждения, полученные в ходе прошлой осады, город оставался довольно сильной крепостью, поэтому на штурм осаждавшие так и не решились. В течение 4 лет русское войско блокировало крепость, однако несмотря на все усилия, поляки несколько раз пробивались к осажденным, обеспечивая их новыми припасами и людскими ресурсами В 1617 году в связи с подходом армии королевича Владислава осада была снята, а русская армия отошла на восток.

Следующая попытка взять Смоленск была предпринята в 1632 году войском под командованием Михаила Шеина, проведшего в плену около 8 лет. Русское войско осадило город, было проведено несколько штурмов, которые из-за несогласованности действий в стане осаждавших закончились безуспешно. Вскоре подошла армия теперь уже короля Владислава и в осаде оказался уже Шеин с войском. Ему удалось договориться о мире на условиях почетной сдачи, однако в Москве его поведение сочли предательским. Воевода была казнен. Смоленск вплоть до 1654 года оставался под властью Речи Посполитой.

В художественной культуре

Фильмы:

- Крепость: щитом и мечом (реж. Ф. Дмитриев, 2016)

Художественная литература:

- Мединский В.Р. Стена. М., 2012.