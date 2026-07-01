ОБОЛЬЯНИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОБОЛЬЯНИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский библиофил, библиограф, надворный советник (1905). Дворянин.
Окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге (1893). В 1893-1897 годах служил военным врачом (вновь в армии в русско-японскую войну 1904-1905 годов и 1-ю мировую войну). Земский начальник в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии (1897-1905). Гласный Гдовского уездного и Санкт-Петербургского губернского земских собраний (1905-1906). Совместно с несколькими гласными выступил в печати за созыв народных представителей, избранных всеобщим голосованием, за объявление гражданских и политических прав и свобод. В конце 1906 года сложил с себя полномочия гласного в знак протеста против принятого Санкт-Петербургским губернским земским собранием заявления в поддержку мер П.А. Столыпина по борьбе с революционным движением.
С середины 1880-х годов коллекционировал старинные и редкие издания, вскоре сосредоточившись на выявлении, собирании и изучении русских иллюстрированных книг, гравюр, литографий (впоследствии продал своё собрание библиофилу и антиквару Ф.Г. Шилову). Создатель ценных справочников и библиографических указателей по русской иллюстрированной литературе XVIII-XIX веков. Труд Обольянинова «Русские гравёры и литографы. Добавление к "Словарю русских гравёров" Ровинского и "Описанию нескольких гравюр и литографий" Тевяшова» (1913; переиздан в 2003 году) дополняет работы Д.А. Ровинского и Е.Н. Тевяшова сведениями о 150 российских мастерах и описанием свыше 3 тысяч листов их работ. Создал наиболее полную библиографию отечественных иллюстрированных произведений печати с 1-й четверти XVIII века до 1860 года, содержащую роспись около 4 тысяч редких (существующих в единичных экземплярах) книг, альбомов, сб-ков гравюр («Каталог русских иллюстрированных изданий. 1725-1860 годы», т. 1-2, 1914-1915; репринтное издание, 2004). Совместно с В.Я. Адарюковым подготовил фундаментальный труд по русской иконографии, включающий описания 3026 портретов и биографии 1126 государственных, общественных, научных и культурных деятелей («Словарь русских литографированных портретов», т. 1: буквы А-Д, 1916, при участии и под редакцией С.П. Виноградова).
Сочинения:
Библиографические заметки о русских иллюстрированных изданиях. [СПб., 1913];
Краткая библиография сочинений Н. Е. Струйского. М., 1914;
Заметки о русских иллюстрированных изданиях. Игры детские. М., 1916;
[Автобиография] // Книга. Исследования и материалы. М., 1979. Сб. 39. С. 153.