ОБОЛЬЯНИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОБОЛЬЯНИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский библиофил, библиограф, надворный советник (1905). Дво­ря­нин.

Окон­чил Во­енно-медицинскую ака­де­мию в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1893). В 1893-1897 годах слу­жил во­енным вра­чом (вновь в ар­мии в русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов и 1-ю ми­ро­вую вой­ну ). Зем­ский на­чаль­ник в Гдов­ском уезде Санкт-Пе­тербургской губернии (1897-1905). Глас­ный Гдов­ско­го уезд­но­го и Санкт-Пе­тербургского гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний (1905-1906). Со­вме­ст­но с не­сколь­ки­ми глас­ными вы­сту­пил в пе­ча­ти за со­зыв народных пред­ста­ви­те­лей, из­бран­ных все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем, за объ­яв­ле­ние гражданских и по­ли­тических прав и сво­бод. В конце 1906 года сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия глас­но­го в знак про­тес­та про­тив при­ня­то­го Санкт-Пе­тербургским гу­берн­ским зем­ским со­б­ра­ни­ем за­яв­ле­ния в под­держ­ку мер П.А. Сто­лы­пи­на по борь­бе с ре­во­люционным дви­же­ни­ем.

С середины 1880-х годов кол­лек­цио­ни­ро­вал ста­рин­ные и ред­кие из­да­ния, вско­ре со­сре­до­то­чив­шись на вы­яв­ле­нии, со­би­ра­нии и изу­че­нии русских ил­лю­ст­ри­рованных книг, гра­вюр, ли­то­гра­фий (впо­след­ст­вии про­дал своё со­б­ра­ние биб­лио­фи­лу и ан­тик­ва­ру Ф.Г. Ши­ло­ву). Соз­да­тель цен­ных спра­воч­ни­ков и биб­лио­гра­фических ука­за­те­лей по русской ил­лю­ст­ри­рованной литературе XVIII-XIX веков. Труд Обольянинова «Рус­ские гра­вё­ры и ли­то­гра­фы. До­бав­ле­ние к "Сло­ва­рю рус­ских гра­вё­ров" Ро­вин­ско­го и "Опи­са­нию не­сколь­ких гра­вюр и ли­то­гра­фий" Те­вя­шо­ва» (1913; пе­ре­из­дан в 2003 году) до­пол­ня­ет ра­бо­ты Д.А. Ро­вин­ско­го и Е.Н. Те­вя­шо­ва све­де­ния­ми о 150 российских мас­те­рах и опи­са­ни­ем свыше 3 тысяч лис­тов их ра­бот. Соз­дал наи­бо­лее пол­ную биб­лио­гра­фию отечественных ил­лю­ст­ри­рованных про­из­ве­де­ний пе­ча­ти с 1-й четверти XVIII века до 1860 года, со­дер­жа­щую рос­пись около 4 тысяч ред­ких (су­ще­ст­вую­щих в еди­нич­ных эк­зем­п­ля­рах) книг, аль­бо­мов, сб-ков гра­вюр («Ка­та­лог рус­ских ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных из­да­ний. 1725-1860 годы», т. 1-2, 1914-1915; ре­принт­ное издание, 2004). Совместно с В.Я. Ада­рю­ко­вым под­го­то­вил фун­даментальный труд по русской ико­но­гра­фии , вклю­чаю­щий опи­са­ния 3026 порт­ре­тов и био­гра­фии 1126 государственных, об­щественных, на­учных и куль­тур­ных дея­те­лей («Сло­варь рус­ских ли­то­гра­фи­ро­ван­ных порт­ре­тов», т. 1: бу­к­вы А-Д, 1916, при уча­стии и под редакцией С.П. Ви­но­гра­до­ва).

Сочинения:

Биб­лио­гра­фи­че­ские за­мет­ки о рус­ских ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных из­да­ни­ях. [СПб., 1913];

Крат­кая биб­лио­гра­фия со­чи­не­ний Н. Е. Струй­ско­го. М., 1914;

За­мет­ки о рус­ских ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных из­да­ни­ях. Иг­ры дет­ские. М., 1916;

[Ав­то­био­гра­фия] // Кни­га. Ис­сле­до­ва­ния и ма­те­риа­лы. М., 1979. Сб. 39. С. 153.