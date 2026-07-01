ОБОЛЕНСКИЙ-ТЕЛЕПНЁВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

ОБОЛЕНСКИЙ-ТЕЛЕПНЁВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ Овчина - князь, русский государственный и во­енный дея­тель; боя­рин (не позд­нее ию­ля 1534 года).

Из ро­да Обо­лен­ских. Впер­вые упо­мя­нут на во­енной служ­бе в 1515 году, ко­гда он был на­зна­чен 2-м вое­во­дой сто­ро­же­во­го пол­ка в вой­ске, от­прав­лен­ном в по­ход в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ) во вре­мя русско-литовской вой­ны 1512-1522 годов (упо­ми­на­ние Оболенского-Телепнёва на служ­бе в 1510/1511 годах, со­дер­жа­щее­ся в раз­ряд­ных кни­гах про­стран­ной ре­дак­ции и по­вто­рён­ное не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми, яв­ля­ет­ся оши­боч­ным). Во вре­мя ка­зан­ско-рус­ских войн за­ни­мал бо­лее пре­стиж­ные долж­но­сти: в 1524 году ко­ман­до­вал пол­ком ле­вой ру­ки, в 1530 году - пра­вой ру­ки. На­ме­ст­ник в Ка­лу­ге (1528-1529). Вес­ной 1531 года за не­кую оп­лош­ность при от­ра­же­нии на­бе­га крым­ских та­тар на южные ок­раи­ны Русского государства взят под стра­жу (вме­сте с дву­мя дру­гими вое­во­да­ми) и дос­тав­лен в Мо­ск­ву по при­ка­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. В опа­ле Оболенсий-Телепнёв на­хо­дил­ся не­дол­го, уже в 1532 году он вновь упо­ми­на­ет­ся на служ­бе.

Бы­ст­рый взлёт карь­е­ры Оболенского-Телепнёва про­изо­шёл в пе­ри­од прав­ле­ния вдо­вы Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, великой княгини мо­с­ков­ской Е.В. Глин­ской . В 1534-1538 годах Оболенский-Телепнёв яв­лял­ся её фа­во­ри­том. Ве­ро­ят­но, дос­туп в по­кои пра­ви­тель­ни­цы ему от­кры­ла его се­ст­ра, Аг­ра­фе­на Фё­до­ров­на (в за­му­же­ст­ве Че­ляд­ни­на), «мам­ка» ма­ло­лет­не­го великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча и ближ­няя боя­ры­ня Е.В. Глин­ской, вхо­див­шая в уз­кий круг её са­мых до­ве­рен­ных лиц. Оболенского-Телепнёва и великую кня­ги­ню свя­зы­ва­ло, ве­ро­ят­но, и сер­деч­ное чув­ст­во (ес­ли ве­рить мол­ве), и по­ли­тический рас­чёт: Оболенский-Телепнёв ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию еди­но­лич­но­го прав­ле­ния Е.В. Глин­ской, а по­кро­ви­тель­ст­во го­су­да­ры­ни, в свою оче­редь, сде­ла­ло его са­мым мо­гу­ще­ст­вен­ным са­нов­ни­ком при московском дво­ре. К ию­лю 1534 года Оболенский-Телепнёв по­лу­чил долж­ность ко­ню­ше­го, при этом во вре­мя официальных цере­мо­ний, сле­дуя по­ряд­ку ме­ст­ни­че­ст­ва, он, как пра­ви­ло, ус­ту­пал пер­вен­ст­во стар­ше­му по воз­рас­ту и бо­лее знат­но­му боя­ри­ну князю В.В. Шуй­ско­му. В августе 1534 года при не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии Оболенского-Телепнёва был уст­ра­нён с по­ли­тической аре­ны князь М.Л. Глин­ский (на­зна­чен­ный по­кой­ным Ва­си­ли­ем III Ива­но­ви­чем од­ним из опе­ку­нов го­су­да­ре­вой се­мьи), что от­кры­ло великой княгине Глин­ской путь к не­ог­ра­ниченной вла­сти. Во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1534-1537 годов Оболенский-Телепнёв уча­ст­во­вал в двух боль­ших по­хо­дах (но­ябрь 1534 - март 1535, июнь - август 1535 годов), ко­ман­дуя пе­ре­до­вым пол­ком.

Влия­ние Оболенского-Телепнёва дос­тиг­ло апо­гея к 1536 году. Так, в конце 1535 - августе 1536 годов с ве­до­ма ве­ли­ко­кня­же­ско­го пра­ви­тель­ст­ва он вёл пе­ре­пис­ку с ли­товским гет­ма­ном Ю.Н. Рад­зи­вил­лом (смотри Радзивиллы ) и несколько раз (в фев­ра­ле и мае - ию­не 1536 года) при­ни­мал его по­слан­цев в сво­ём до­ме, об­су­ж­дая ус­ло­вия пре­кра­ще­ния во­енных дей­ст­вий и нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний ме­ж­ду Русским государством и ВКЛ. Вес­ной 1537 года Оболенский-Телепнёв сыг­рал клю­че­вую роль в по­дав­ле­нии мя­те­жа ста­риц­ко­го князя Ан­д­рея Ива­но­ви­ча: во гла­ве московской ра­ти он встре­тил вой­ско мя­теж­но­го кня­зя в Нов­го­род­ской зем­ле и, же­лая из­бе­жать кро­во­про­ли­тия, всту­пил с Ан­д­ре­ем Ива­но­ви­чем в пе­ре­го­во­ры, по­обе­щав ему пол­ную не­при­кос­но­вен­ность от име­ни Ива­на IV и его ма­те­ри. Со сто­ро­ны Оболенского-Телепнёва это был, од­на­ко, не бо­лее чем так­тический при­ём: как толь­ко Ан­д­рей Ива­но­вич со сво­ей сви­той при­был под кон­во­ем ве­ли­ко­кня­же­ских вое­вод в Мо­ск­ву, он был не­мед­лен­но аре­сто­ван и спус­тя пол­го­да умер в за­то­че­нии.

Уча­ст­вуя в рас­пра­вах с со­пер­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми Е.В. Глин­ской, Оболенского-Телепнёва на­жил се­бе не­ма­ло вра­гов. 09 апреля 1538 года, вско­ре по­сле ско­ро­по­стиж­ной смер­ти великой кня­ги­ни мо­с­ков­ской (03.04.1538), схва­чен «бо­яр­ским со­ве­том» (то есть, ве­ро­ят­но, в ре­зуль­та­те за­го­во­ра не­сколь­ких влия­тель­ных бо­яр) и умо­рён го­ло­дом в тем­ни­це.

Его един­ст­вен­ный сын - Фё­дор Ива­но­вич Обо­лен­ский-Те­леп­нёв Ов­чи­нин (? - январь 1547 года) каз­нён, все его вла­де­ния кон­фи­ско­ва­ны в цар­скую каз­ну.