ОБОЛЕНСКИЙ-ТЕЛЕПНЁВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ
ОБОЛЕНСКИЙ-ТЕЛЕПНЁВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ Овчина - князь, русский государственный и военный деятель; боярин (не позднее июля 1534 года).
Из рода Оболенских. Впервые упомянут на военной службе в 1515 году, когда он был назначен 2-м воеводой сторожевого полка в войске, отправленном в поход в Великое княжество Литовское (ВКЛ) во время русско-литовской войны 1512-1522 годов (упоминание Оболенского-Телепнёва на службе в 1510/1511 годах, содержащееся в разрядных книгах пространной редакции и повторённое некоторыми исследователями, является ошибочным). Во время казанско-русских войн занимал более престижные должности: в 1524 году командовал полком левой руки, в 1530 году - правой руки. Наместник в Калуге (1528-1529). Весной 1531 года за некую оплошность при отражении набега крымских татар на южные окраины Русского государства взят под стражу (вместе с двумя другими воеводами) и доставлен в Москву по приказу великого князя московского Василия III Ивановича. В опале Оболенсий-Телепнёв находился недолго, уже в 1532 году он вновь упоминается на службе.
Быстрый взлёт карьеры Оболенского-Телепнёва произошёл в период правления вдовы Василия III Ивановича, великой княгини московской Е.В. Глинской. В 1534-1538 годах Оболенский-Телепнёв являлся её фаворитом. Вероятно, доступ в покои правительницы ему открыла его сестра, Аграфена Фёдоровна (в замужестве Челяднина), «мамка» малолетнего великого князя московского Ивана IV Васильевича и ближняя боярыня Е.В. Глинской, входившая в узкий круг её самых доверенных лиц. Оболенского-Телепнёва и великую княгиню связывало, вероятно, и сердечное чувство (если верить молве), и политический расчёт: Оболенский-Телепнёв активно способствовал установлению единоличного правления Е.В. Глинской, а покровительство государыни, в свою очередь, сделало его самым могущественным сановником при московском дворе. К июлю 1534 года Оболенский-Телепнёв получил должность конюшего, при этом во время официальных церемоний, следуя порядку местничества, он, как правило, уступал первенство старшему по возрасту и более знатному боярину князю В.В. Шуйскому. В августе 1534 года при непосредственном участии Оболенского-Телепнёва был устранён с политической арены князь М.Л. Глинский (назначенный покойным Василием III Ивановичем одним из опекунов государевой семьи), что открыло великой княгине Глинской путь к неограниченной власти. Во время русско-литовской войны 1534-1537 годов Оболенский-Телепнёв участвовал в двух больших походах (ноябрь 1534 - март 1535, июнь - август 1535 годов), командуя передовым полком.
Влияние Оболенского-Телепнёва достигло апогея к 1536 году. Так, в конце 1535 - августе 1536 годов с ведома великокняжеского правительства он вёл переписку с литовским гетманом Ю.Н. Радзивиллом (смотри Радзивиллы) и несколько раз (в феврале и мае - июне 1536 года) принимал его посланцев в своём доме, обсуждая условия прекращения военных действий и нормализации отношений между Русским государством и ВКЛ. Весной 1537 года Оболенский-Телепнёв сыграл ключевую роль в подавлении мятежа старицкого князя Андрея Ивановича: во главе московской рати он встретил войско мятежного князя в Новгородской земле и, желая избежать кровопролития, вступил с Андреем Ивановичем в переговоры, пообещав ему полную неприкосновенность от имени Ивана IV и его матери. Со стороны Оболенского-Телепнёва это был, однако, не более чем тактический приём: как только Андрей Иванович со своей свитой прибыл под конвоем великокняжеских воевод в Москву, он был немедленно арестован и спустя полгода умер в заточении.
Участвуя в расправах с соперниками и противниками Е.В. Глинской, Оболенского-Телепнёва нажил себе немало врагов. 09 апреля 1538 года, вскоре после скоропостижной смерти великой княгини московской (03.04.1538), схвачен «боярским советом» (то есть, вероятно, в результате заговора нескольких влиятельных бояр) и уморён голодом в темнице.
Его единственный сын - Фёдор Иванович Оболенский-Телепнёв Овчинин (? - январь 1547 года) казнён, все его владения конфискованы в царскую казну.