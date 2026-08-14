ОБОЛЕНСКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРИАНОВНА

Родилась 12.04.1925, г. Москва. Окончила исторический факультет Московского областного педагогического института в 1947 г.

Кандидатская диссертация : Франц Меринг как историк (Институт истории АН СССР, 1966).

Докторская диссертация : Франко-прусская война и обществен. мнение Германии и России (ИВИ АН СССР, 1987).

Доктор исторических наук. С 1964 работала младшим, научным, старшим, ведущим научным сотрудником Института истории АН СССР (в настоящее время Института всеобщей истории РАН ),

Учитель : А.З. Манфред.

Область интересов : Всеобщая и отечественная история, историография. История Германии XIX в. История русской культуры XIX в. Образ Германии и немцев в русской культуре XIX в.

Сочинения: Франц Меринг как историк. М., 1966;

Российские либералы о франко-прусской войне и Парижской Коммуне // Французский ежегодник. М., 1969;

Парижской Коммуне 100 лет. М., 1971;

Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. М., 1977;

Политика Бисмарка и борьба партий в Германии в 70-х гг. XIX в. М., 1992;

серия ст. по теме: Образ немца в русской культуре XIX в. // Одиссей. Человек в истории. 1991-1999.