ОБОЛ

ОБОЛ - древнегреческая счёт­но-де­неж­ная еди­ни­ца и мо­не­та , 1/6 драх­мы.

Пер­во­на­чаль­но пред­став­лял со­бой ме­тал­лический прут стан­дарт­ной фор­мы [древ­ней­шие най­де­ны в Ар­го­се и да­ти­ру­ют­ся «пе­ред 800 годом до н. э.»; доль­ше все­го со­хра­ня­лись в Спар­те], за­тем се­реб­ря­ную (в Афи­нах по­сле ре­форм Со­ло­на - около 0,7-0,73 г), позд­нее и мед­ную мо­не­ту. Де­лил­ся на 8 хал­ков (же­лез­ный обол Спар­ты ра­вен 4 хал­кам); бы­то­ва­ли так­же ди­бол (2 обола), три­бол (3 обола), тетра­бол (4 обола). Был рас­про­стра­нён в ря­де эл­ли­ни­стических го­су­дарств и в восточных про­вин­ци­ях Римской им­пе­рии.

2) Се­реб­ря­ная или мед­ная, как пра­ви­ло мел­кая, мо­не­та ря­да средневековых европейских стран. Во Фран­ции в IX века мед­ный обол ра­вен 1/2 де­нье (1/24 су, или 1/480 лив­ра), при Фи­лип­пе IV Кра­си­вом (1285-1314) се­реб­ря­ный обол ра­вен 4 де­нье, при Кар­ле IV (1322-1328) - 7,5 де­нье; был в об­ра­ще­нии до начала XIX века. В Ви­зан­тии в IX-X веках мед­ный обол ра­вен 1/2 фол­ли­са.

3) Мо­не­та Ио­ни­че­ских островов под про­тек­то­ра­том Ве­ли­ко­бри­та­нии (1815-1863), со­от­но­си­мая с английской пен­ни (1/240 фун­та стер­лин­гов). Вы­пус­ка­лась с 1819 года.

4) «Обол Ха­ро­на», мо­не­та, ко­то­рую кла­ли в рот по­кой­ни­ку. По­лу­чи­ла на­зва­ние в со­от­вет­ст­вии с древнегреческими пред­став­ле­ния­ми о пла­те Ха­ро­ну, пе­ре­воз­чи­ку че­рез под­зем­ные ре­ки в оби­тель мёрт­вых. Схо­жие обы­чаи за­фик­си­ро­ва­ны в ря­де других куль­тур вплоть до Сред­не­ве­ко­вья.

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