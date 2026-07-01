ОБОЛ
ОБОЛ - древнегреческая счётно-денежная единица и монета, 1/6 драхмы.
Первоначально представлял собой металлический прут стандартной формы [древнейшие найдены в Аргосе и датируются «перед 800 годом до н. э.»; дольше всего сохранялись в Спарте], затем серебряную (в Афинах после реформ Солона - около 0,7-0,73 г), позднее и медную монету. Делился на 8 халков (железный обол Спарты равен 4 халкам); бытовали также дибол (2 обола), трибол (3 обола), тетрабол (4 обола). Был распространён в ряде эллинистических государств и в восточных провинциях Римской империи.
2) Серебряная или медная, как правило мелкая, монета ряда средневековых европейских стран. Во Франции в IX века медный обол равен 1/2 денье (1/24 су, или 1/480 ливра), при Филиппе IV Красивом (1285-1314) серебряный обол равен 4 денье, при Карле IV (1322-1328) - 7,5 денье; был в обращении до начала XIX века. В Византии в IX-X веках медный обол равен 1/2 фоллиса.
3) Монета Ионических островов под протекторатом Великобритании (1815-1863), соотносимая с английской пенни (1/240 фунта стерлингов). Выпускалась с 1819 года.
4) «Обол Харона», монета, которую клали в рот покойнику. Получила название в соответствии с древнегреческими представлениями о плате Харону, перевозчику через подземные реки в обитель мёртвых. Схожие обычаи зафиксированы в ряде других культур вплоть до Средневековья.