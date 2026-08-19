ОБНОВЛЕНЧЕСТВО

Раскольническое движение 1920–1940-х гг. в Русской православной церкви, инициированное советской властью.

Яви­лось од­ним из ин­ст­ру­мен­тов ан­ти­цер­ков­ной по­ли­ти­ки сов. го­су­дар­ст­ва, на­прав­лен­ной на борь­бу с ка­но­нич. Цер­ко­вью. Важ­ней­шей ха­рак­тер­ной чер­той О. бы­ло при­зна­ние «спра­вед­ли­во­сти со­вер­шив­ше­го­ся в стра­не со­ци­аль­но­го пе­ре­во­ро­та», тес­ней­шее со­труд­ни­че­ст­во с сов. вла­стью, а в пер­вые го­ды дея­тель­но­сти – опо­ра на ре­прес­сив­ные ор­га­ны. Сре­ди уча­ст­ни­ков об­нов­ленч. рас­ко­ла бы­ли и идей­ные сто­рон­ни­ки цер­ков­но­го об­нов­ле­ния, дек­ла­ри­ро­вав­шие свою связь с до­ре­во­лю­ци­он­ным те­че­ни­ем за вос­ста­нов­ле­ние со­бор­но­го строя и бо́ль­шую са­мо­стоя­тель­ность Це­рк­ви – идея­ми, ре­а­ли­зо­ван­ны­ми в ре­ше­ни­ях По­ме­ст­но­го со­бо­ра Рус. це­рк­ви 1917–18 (см. Поместные соборы ). Од­на­ко та­ких лю­дей в об­нов­ленч. рас­ко­ле бы­ло мень­шин­ст­во, они не оп­ре­де­ля­ли ли­цо дви­же­ния.

Ор­га­ни­за­ци­он­но О. офор­ми­лось в мае 1922, ко­гда пат­ри­арх Ти­хон, на­хо­див­ший­ся под до­маш­ним аре­стом в пред­две­рии су­да над ним, де­зин­фор­ми­ро­ван­ный по­доб­ран­ной вла­стя­ми ини­циа­тив­ной груп­пой ду­хо­вен­ст­ва, дал согла­сие на вре­мен­ную – до со­зы­ва По­ме­ст­но­го со­бо­ра – пе­ре­да­чу выс­шей цер­ков­ной вла­сти митр. Яро­слав­ско­му Ага­фан­ге­лу (Пре­об­ра­жен­ско­му) или митр. Пет­ро­град­ско­му Ве­ниа­ми­ну (Ка­зан­ско­му). 18.5.1922 при со­дей­ст­вии вла­стей бы­ло об­ра­зо­ва­но об­нов­ленч. Выс­шее цер­ков­ное управ­ле­ние (ВЦУ), во гла­ве ко­то­ро­го с 19.5.1922 встал за­штат­ный еп. Ан­то­нин (Гра­нов­ский). Ми­тро­по­ли­ты Ага­фан­гел и Ве­ниа­мин от­ка­за­лись при­знать эту струк­ту­ру и бы­ли аре­сто­ва­ны. К авг. 1922 из 97 пра­вя­щих епи­ско­пов 37 при­зна­ли ВЦУ, 36 – вы­ска­за­лись про­тив и 24 ар­хие­рея не вы­яви­ли от­кры­то сво­его от­но­ше­ния к со­вер­шив­ше­му­ся цер­ков­но­му пе­ре­во­ро­ту.

В со­став ВЦУ во­шли пред­ста­ви­те­ли осн. об­нов­ленч. групп, воз­ник­ших в ка­че­ст­ве оп­по­зи­ции пат­ри­ар­шей Церк­ви: «Жи­вой церк­ви» во гла­ве с прот. Вла­ди­ми­ром Крас­ниц­ким, Со­юза об­щин древ­леапо­столь­ской церк­ви (СОДАЦ), воз­глав­ляе­мо­го про­тои­е­рея­ми Алек­сан­дром Вве­ден­ским и Алек­сан­дром Бо­яр­ским, «Цер­ков­но­го воз­ро­ж­де­ния» во гла­ве с еп. Ан­то­ни­ном (Гра­нов­ским). По ука­за­нию ВЦУ с за­ни­мае­мых ка­федр бы­ли сме­ще­ны не при­знав­шие О. епи­ско­пы, в этом про­цес­се, как и в соз­да­нии об­нов­ленч. епар­хи­аль­ных управ­ле­ний и яче­ек об­нов­ленч. групп, ре­шаю­щую роль иг­ра­ли ор­га­ны гос. вла­сти. При уча­стии вла­сти ве­лось фи­нан­си­ро­ва­ние дея­тель­но­сти пред­ста­ви­те­лей ВЦУ на мес­тах (упол­но­мо­чен­ных), об­нов­ленч. пе­ча­ти (ж. «Жи­вая цер­ковь»).

В авг. 1922 со­сто­ял­ся съезд груп­пы «Жи­вая цер­ковь», дек­ла­ра­ции ко­то­ро­го (напр., до­пус­ти­мость пе­ре­смот­ра не­ко­то­рых сто­рон дог­ма­тич. уче­ния Церк­ви) при­ве­ли к ре­ши­тель­но­му не­при­ятию идей об­нов­лен­цев в цер­ков­ных кру­гах. В са­мом же ВЦУ раз­вер­ну­лась борь­ба за власть. В сент. 1922 про­изо­шёл рас­кол: о прин­ци­пи­аль­ном не­со­гла­сии с про­грам­мой «Жи­вой церк­ви» и раз­ры­ве с ней зая­вил ру­ко­во­ди­тель ВЦУ Ан­то­нин (Гра­нов­ский), в т. ч. и вви­ду то­го, что её дея­те­ли на мес­тах со­вер­ша­ли на­сильств. дей­ст­вия при за­хва­те цер­ков­ной вла­сти. При­ми­ре­ние ли­де­ра «Жи­вой церк­ви» Крас­ниц­ко­го и Ан­то­ни­на (Гра­нов­ско­го), при­няв­ше­го ти­тул «ми­тро­по­ли­та Мо­с­ков­ско­го», про­изош­ло под влия­ни­ем вла­стей в кон­це сент. 1922. Был об­ра­зо­ван но­вый со­став ВЦУ с рав­но­прав­ным уча­сти­ем всех об­нов­ленч. групп. Сво­ей важ­ней­шей за­да­чей ВЦУ объ­я­ви­ло со­зыв Все­рос. по­ме­ст­но­го цер­ков­но­го со­бо­ра для уст­рое­ния цер­ков­ной жиз­ни в ус­ло­ви­ях но­вой го­су­дар­ст­вен­но­сти.

Об­нов­лен­че­ский, т. н. Вто­рой Все­рос. по­ме­ст­ный, со­бор (пер­вым со­бо­ром в дан­ном слу­чае счи­тал­ся По­ме­ст­ный со­бор 1917–18) от­крыт 29.4.1923 в хра­ме Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве. Бла­го­да­ря под­держ­ке ОГПУ аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во на нём име­ли сто­рон­ни­ки ВЦУ. 3.5.1923 со­бор вы­нес ре­зо­лю­цию о под­держ­ке сов. вла­сти и объ­я­вил об из­вер­же­нии из са­на и ли­ше­нии мо­на­ше­ст­ва «быв­ше­го пат­ри­ар­ха» Ти­хо­на. Пат­ри­ар­ше­ст­во бы­ло «уп­разд­не­но» как ин­сти­тут. 5 мая по до­к­ла­ду «ми­тро­по­ли­та» Ан­то­ни­на (Гра­нов­ско­го) со­бор по­ста­но­вил с 12.6.1923 пе­рей­ти на гри­го­ри­ан­ский ка­лен­дарь; 7 мая от­лу­чил всех уча­ст­ни­ков за­гра­нич­но­го съез­да ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян в г. Срем­ски- Кар­лов­ци 1921. Опа­са­ясь, что на со­бо­ре воз­ник­нут спо­ры во­круг цер­ков­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, власть не до­пус­ти­ла рас­смот­ре­ния во­про­сов о цер­ков­ной ре­фор­ме, за ис­клю­че­ни­ем вве­де­ния ин­сти­ту­та бе­ло­го (же­на­то­го) епи­ско­па­та и не­ко­то­рых др. по­слаб­ле­ний в брач­ном пра­ве для ду­хо­вен­ст­ва. Со­бор пе­ре­име­но­вал ВЦУ в Выс­ший цер­ков­ный со­вет (ВЦС) во гла­ве с Ан­то­ни­ном (Гра­нов­ским). Ре­ше­ния со­бо­ра, вы­звав­шие кри­ти­ку в цер­ков­ной сре­де, су­ще­ст­вен­но ос­ла­би­ли по­зи­ции об­нов­лен­цев. Боль­шую роль в не­при­ятии об­нов­лен­цев сыг­ра­ла их по­ли­тич. по­зи­ция, за­клю­чав­шая­ся в под­держ­ке сов. вла­сти, от­кры­то пре­сле­до­вав­шей ре­ли­гию и Цер­ковь в СССР. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния 27.6.1923 пат­ри­ар­ха Ти­хо­на из за­клю­че­ния часть об­нов­ленч. при­хо­дов и зна­чит. часть епи­ско­па­та воз­вра­ти­лись в «ти­хо­нов­скую» Цер­ковь. 15.4.1924 пат­ри­арх Ти­хон за­пре­тил в свя­щен­но­слу­же­нии ру­ко­во­ди­те­лей об­нов­ленч. рас­ко­ла и по­тре­бо­вал от вер­ных чад Церк­ви пре­кра­тить с об­нов­лен­ца­ми вся­кое цер­ков­ное об­ще­ние.

В авг. 1923 во гла­ве ВЦС встал ар­хиеп. (в рас­ко­ле ми­тро­по­лит) Ев­до­ким (Ме­щер­ский); прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но ВЦС был пе­ре­име­но­ван в Свя­щен­ный Си­нод Пра­во­слав­ной Рос­сий­ской Церк­ви, об­нов­ленч. груп­пи­ров­ки уп­разд­не­ны. В ус­ло­ви­ях ут­ра­ты до­ве­рия ве­рую­щих об­нов­ленч. си­нод взял курс на по­сте­пен­ный от­каз от ра­ди­каль­ных ло­зун­гов, про­воз­гла­шён­ных груп­пой «Жи­вая цер­ковь». Ру­ко­во­ди­тель «Жи­вой церк­ви» Крас­ниц­кий по­сле не­удав­шей­ся по­пыт­ки (1924) при­ми­рить­ся с пат­ри­ар­хом Ти­хо­ном окон­ча­тель­но ото­шёл и от об­нов­ленч. си­но­да; его груп­па про­су­ще­ст­во­ва­ла как мар­ги­наль­ная струк­ту­ра до смер­ти сво­его ли­де­ра в 1936.

До 1926 об­нов­ленч. цер­ковь рас­смат­ри­ва­лась вла­стя­ми как един­ст­вен­ная пра­во­слав­ная цер­ков­ная ор­га­ни­за­ция. Об­нов­ленч. си­нод по­лу­чил при­зна­ние не­ко­то­рых вост. пат­ри­ар­хов, офиц. пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых вхо­ди­ли с об­нов­лен­ца­ми в ев­ха­ри­стич. об­ще­ние. В свя­зи с на­ме­ре­ни­ем пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Гри­го­рия VII (1923–24) со­звать в 1925 Все­лен­ский со­бор 10–18.6.1924 в Мо­ск­ве со­стоя­лось об­нов­ленч. «Ве­ли­кое Пред­со­бор­ное Со­ве­ща­ние Рос­сий­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви», из­брав­шее пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го сво­им поч. пред­се­да­те­лем. Со­ве­ща­ние об­ра­ти­лось с пе­ти­ци­ей в СНК о пре­дос­тав­ле­нии свя­щен­но­слу­жи­те­лям прав чле­нов проф­сою­зов, раз­ре­ше­нии обу­че­ния де­тей За­ко­ну Бо­жию до 11 лет, ве­де­нии Цер­ко­вью ак­тов гражд. со­стоя­ния, воз­вра­ще­нии ей кон­фи­ско­ван­ных чу­до­твор­ных икон и мо­щей, пе­ре­да­че Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры. Прак­ти­че­ски все эти прось­бы бы­ли от­кло­не­ны.

По­сле смер­ти пат­ри­ар­ха Ти­хо­на (7.4.1925) у час­ти об­нов­ленч. ду­хо­вен­ст­ва и не­ко­то­рых ру­ко­во­ди­те­лей об­нов­ленч. си­но­да воз­ник­ла на­де­ж­да на при­ми­ре­ние с пат­ри­ар­шей Цер­ко­вью на оче­ред­ном По­ме­ст­ном все­рос. со­бо­ре с уча­сти­ем «ти­хо­нов­цев». Од­на­ко уже в хо­де под­го­то­ви­тель­ной пред­со­бор­ной ра­бо­ты вы­яс­ни­лось, что на­зна­чен­ный, со­глас­но за­ве­ща­тель­но­му рас­по­ря­же­нию пат­ри­ар­ха Ти­хо­на, его пре­ем­ник митр. Пётр (По­лян­ский) и еди­но­мыш­лен­ный с ним епи­ско­пат вы­сту­па­ют ка­те­го­ри­че­ски про­тив уча­стия вме­сте с об­нов­лен­ца­ми в на­ме­чав­шем­ся со­бо­ре. Кро­ме то­го, не­прими­ри­мые про­тив­ни­ки со­еди­не­ния с «ти­хо­нов­ца­ми» име­лись и сре­ди об­нов­лен­цев. Эта груп­па, не­глас­но воз­глав­ляв­шая­ся об­нов­ленч. «ми­тро­по­ли­том» Алек­сан­дром Вве­ден­ским, стоя­ла за со­хра­не­ние «плат­фор­мы со­бо­ра 1923 го­да», по­ни­мая, что в слу­чае ре­ви­зии его ре­ше­ний же­на­тый епи­ско­пат не бу­дет при­нят в объ­е­ди­нён­ную Цер­ковь.

Вто­рой об­нов­ленч. По­ме­ст­ный со­бор (об­нов­лен­цы на­зы­ва­ли его Треть­им Все­рос.) со­сто­ял­ся 1–10.10.1925 в моск. хра­ме Хри­ста Спа­си­те­ля. На со­бо­ре при­сут­ст­во­ва­ло 90 ар­хие­ре­ев, 109 кли­ри­ков и 133 де­ле­га­та-ми­ря­ни­на. Со­бор из­брал сво­им поч. пред­се­да­те­лем пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ва­си­лия III (1925–1929), ко­то­рый, на­хо­дясь под оп­ре­де­лён­ным влия­ни­ем тур. пра­ви­тель­ст­ва М. К. Ата­тюр­ка , имев­ше­го дру­же­ст­вен­ные от­но­ше­ния с сов. пра­ви­тель­ст­вом, на­пра­вил со­бо­ру при­вет­ст­вен­ное по­сла­ние. «Ми­тро­по­лит» Алек­сандр Вве­ден­ский ог­ла­сил на со­бо­ре лож­ное пись­мо об­нов­ленч. «епи­ско­па»-про­во­ка­то­ра Ни­ко­лая Со­ло­вья о том, что буд­то бы в мае 1924 пат­ри­арх Ти­хон и митр. Пётр (По­лян­ский) по­сла­ли с ним бла­го­сло­ве­ние в Па­риж вел. кн. Ки­рил­лу Вла­ди­ми­ро­ви­чу на за­ня­тие им имп. пре­сто­ла. Вве­ден­ский об­ви­нил митр. Пет­ра в со­труд­ни­че­ст­ве с бе­ло­гвар­дей­ским по­ли­тич. цен­тром и тем са­мым фак­ти­че­ски па­ра­ли­зо­вал стрем­ле­ние час­ти со­бо­рян най­ти при­ми­ре­ние с «ти­хо­нов­ца­ми». Со­бор при­знал ин­сти­тут пат­ри­ар­ше­ст­ва не со­от­вет­ст­вую­щим прин­ци­пам со­бор­но­го цер­ков­но­го управ­ле­ния по су­ще­ст­ву. Учи­ты­вая стре­ми­тель­ную ут­ра­ту об­нов­лен­ца­ми ав­то­ри­те­та сре­ди ве­рую­щих, со­бор от­ка­зал­ся от про­ве­де­ния ре­форм в ук­ла­де цер­ков­ной жиз­ни. По­ста­нов­ле­ни­ем от 5 окт. со­бор раз­ре­шил ис­поль­зо­ва­ние как но­во­го, так и ста­ро­го ка­лен­дар­ных сти­лей. Со­бор вы­ска­зал­ся за рас­ши­ре­ние со­бор­но­сти цер­ков­но­го управ­ле­ния, ус­та­но­вив, в ча­ст­но­сти, ин­сти­тут «ми­тро­по­ли­тан­ских ок­ру­гов» со сво­им со­бо­ром при уча­стии епи­ско­пов, кли­ри­ков и ми­рян, вы­бор­ность епи­ско­па­та епар­хи­аль­ны­ми съез­да­ми, из­бра­ние ор­га­нов епар­хи­аль­но­го управ­ле­ния на епар­хи­аль­ных съез­дах. При­ход­ской ус­тав, ут­вер­ждён­ный на со­бо­ре, пре­ду­смат­ри­вал не­за­ви­си­мость свя­щен­ни­ка от ми­рян, при со­хра­не­нии ве­ду­щей ро­ли при­ход­ско­го со­б­ра­ния. По­сле со­бо­ра 1925 на­блю­да­лось по­сте­пен­ное свёр­ты­ва­ние об­нов­ленч. ре­форм (за ис­клю­че­ни­ем по­слаб­ле­ний в брач­ном пра­ве), что, тем не ме­нее, не ос­та­но­ви­ло па­де­ние ав­то­ри­те­та об­нов­лен­че­ст­ва.

Про­воз­гла­ше­ние ло­яль­но­сти к сов. гос-ву Моск. пат­ри­ар­хи­ей [«Дек­ла­ра­ция» митр. Сер­гия (Стра­го­род­ско­го), 1927], уст­ра­нив­шее фор­маль­ное раз­ли­чие в по­ли­тич. по­зи­ци­ях пат­ри­ар­хии и об­нов­ленч. си­но­да, и по­сле­до­вав­шая за этим ле­га­ли­за­ция ор­га­нов управ­ле­ния Моск. пат­ри­ар­хии ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­ни­ли от­но­ше­ние вла­стей к О. К нач. 1930-х гг. в рам­ках об­ще­го жё­ст­ко­го кур­са на унич­то­же­ние вся­кой ре­ли­гии в СССР власть фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла де­лать раз­ли­чия ме­ж­ду об­нов­лен­ца­ми и «ти­хо­нов­ца­ми»: в го­ды мас­со­вых ре­прес­сий об­нов­ленч. ду­хо­вен­ст­во так­же не из­бе­жа­ло го­не­ний, об­ви­ня­лось в мо­нар­хиз­ме и контр­ре­во­лю­ции, а в ря­де слу­ча­ев об­нов­лен­цы и «ти­хо­нов­цы» про­хо­ди­ли по од­но­му де­лу. В 1935 на­ря­ду с ли­к­ви­да­ци­ей по тре­бо­ва­нию НКВД Врем. пат­ри­ар­ше­го си­но­да при митр. Сер­гии (Стра­го­род­ском) про­изо­шёл «са­мо­рос­пуск» об­нов­ленч. си­но­да. Вся пол­но­та вла­сти в об­нов­ленч. церк­ви пе­ре­шла к её перво­иерар­ху – «ми­тро­по­литу» Ви­та­лию (Вве­ден­ско­му). К 1939 у об­нов­лен­цев ос­та­ва­лось ок. 10 ар­хие­ре­ев. В окт. 1941 об­нов­ленч. цер­ковь воз­гла­вил «ми­тро­по­лит» Алек­сандр Вве­ден­ский.

В ре­зуль­та­те при­ня­тия И. В. Ста­ли­ным в 1943 но­во­го кур­са сов. пра­ви­тель­ст­ва в от­но­ше­нии Церк­ви окон­ча­тель­ное при­зна­ние по­лу­чил Моск. пат­ри­ар­хат, а О. под­ле­жа­ло ли­к­ви­да­ции. По­сле из­бра­ния пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским митр. Сер­гия (Стра­го­род­ско­го) в СССР на­ча­лось уп­разд­не­ние об­нов­ленч. при­хо­дов и епар­хий. К кон­цу Вел. Отеч. вой­ны в Мо­ск­ве ос­та­вал­ся един­ст­вен­ный об­нов­ленч. при­ход, управ­ляв­ший­ся Алек­сан­дром Вве­ден­ским. По­сле кон­чи­ны Вве­ден­ско­го ле­том 1946 О. фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние: про­воз­гла­сив­ший се­бя «ми­тро­по­ли­том об­нов­лен­че­ских церк­вей в СССР» Фи­ла­рет (Яцен­ко) ос­та­вал­ся прак­ти­че­ски в пол­ном оди­но­че­ст­ве до сво­ей смер­ти в 1951.

Дополнительная литература:

Ле­ви­тин-Крас­нов А. Э., Шав­ров В.М. Очер­ки по ис­то­рии рус­ской цер­ков­ной сму­ты. М., 1996;

Шка­ров­ский М. В. Об­нов­лен­че­ское дви­же­ние в Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви ХХ в. СПб., 1999;

«Об­нов­лен­че­ский» рас­кол: Ма­те­риа­лы для цер­ков­но-ис­то­ри­че­ской и ка­но­ни­че­ской ха­рак­те­ри­сти­ки / Сост. И. В. Со­ловь­ев. М., 2002.

Автор статьи: Свя­щен­ник И. Со­ловь­ёв.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)