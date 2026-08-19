ОБНОВЛЕНЧЕСТВО
Раскольническое движение 1920–1940-х гг. в Русской православной церкви, инициированное советской властью.
Явилось одним из инструментов антицерковной политики сов. государства, направленной на борьбу с канонич. Церковью. Важнейшей характерной чертой О. было признание «справедливости совершившегося в стране социального переворота», теснейшее сотрудничество с сов. властью, а в первые годы деятельности – опора на репрессивные органы. Среди участников обновленч. раскола были и идейные сторонники церковного обновления, декларировавшие свою связь с дореволюционным течением за восстановление соборного строя и бо́льшую самостоятельность Церкви – идеями, реализованными в решениях Поместного собора Рус. церкви 1917–18 (см. Поместные соборы). Однако таких людей в обновленч. расколе было меньшинство, они не определяли лицо движения.
Организационно О. оформилось в мае 1922, когда патриарх Тихон, находившийся под домашним арестом в преддверии суда над ним, дезинформированный подобранной властями инициативной группой духовенства, дал согласие на временную – до созыва Поместного собора – передачу высшей церковной власти митр. Ярославскому Агафангелу (Преображенскому) или митр. Петроградскому Вениамину (Казанскому). 18.5.1922 при содействии властей было образовано обновленч. Высшее церковное управление (ВЦУ), во главе которого с 19.5.1922 встал заштатный еп. Антонин (Грановский). Митрополиты Агафангел и Вениамин отказались признать эту структуру и были арестованы. К авг. 1922 из 97 правящих епископов 37 признали ВЦУ, 36 – высказались против и 24 архиерея не выявили открыто своего отношения к совершившемуся церковному перевороту.
В состав ВЦУ вошли представители осн. обновленч. групп, возникших в качестве оппозиции патриаршей Церкви: «Живой церкви» во главе с прот. Владимиром Красницким, Союза общин древлеапостольской церкви (СОДАЦ), возглавляемого протоиереями Александром Введенским и Александром Боярским, «Церковного возрождения» во главе с еп. Антонином (Грановским). По указанию ВЦУ с занимаемых кафедр были смещены не признавшие О. епископы, в этом процессе, как и в создании обновленч. епархиальных управлений и ячеек обновленч. групп, решающую роль играли органы гос. власти. При участии власти велось финансирование деятельности представителей ВЦУ на местах (уполномоченных), обновленч. печати (ж. «Живая церковь»).
В авг. 1922 состоялся съезд группы «Живая церковь», декларации которого (напр., допустимость пересмотра некоторых сторон догматич. учения Церкви) привели к решительному неприятию идей обновленцев в церковных кругах. В самом же ВЦУ развернулась борьба за власть. В сент. 1922 произошёл раскол: о принципиальном несогласии с программой «Живой церкви» и разрыве с ней заявил руководитель ВЦУ Антонин (Грановский), в т. ч. и ввиду того, что её деятели на местах совершали насильств. действия при захвате церковной власти. Примирение лидера «Живой церкви» Красницкого и Антонина (Грановского), принявшего титул «митрополита Московского», произошло под влиянием властей в конце сент. 1922. Был образован новый состав ВЦУ с равноправным участием всех обновленч. групп. Своей важнейшей задачей ВЦУ объявило созыв Всерос. поместного церковного собора для устроения церковной жизни в условиях новой государственности.
Обновленческий, т. н. Второй Всерос. поместный, собор (первым собором в данном случае считался Поместный собор 1917–18) открыт 29.4.1923 в храме Христа Спасителя в Москве. Благодаря поддержке ОГПУ абсолютное большинство на нём имели сторонники ВЦУ. 3.5.1923 собор вынес резолюцию о поддержке сов. власти и объявил об извержении из сана и лишении монашества «бывшего патриарха» Тихона. Патриаршество было «упразднено» как институт. 5 мая по докладу «митрополита» Антонина (Грановского) собор постановил с 12.6.1923 перейти на григорианский календарь; 7 мая отлучил всех участников заграничного съезда духовенства и мирян в г. Сремски- Карловци 1921. Опасаясь, что на соборе возникнут споры вокруг церковных преобразований, власть не допустила рассмотрения вопросов о церковной реформе, за исключением введения института белого (женатого) епископата и некоторых др. послаблений в брачном праве для духовенства. Собор переименовал ВЦУ в Высший церковный совет (ВЦС) во главе с Антонином (Грановским). Решения собора, вызвавшие критику в церковной среде, существенно ослабили позиции обновленцев. Большую роль в неприятии обновленцев сыграла их политич. позиция, заключавшаяся в поддержке сов. власти, открыто преследовавшей религию и Церковь в СССР. После освобождения 27.6.1923 патриарха Тихона из заключения часть обновленч. приходов и значит. часть епископата возвратились в «тихоновскую» Церковь. 15.4.1924 патриарх Тихон запретил в священнослужении руководителей обновленч. раскола и потребовал от верных чад Церкви прекратить с обновленцами всякое церковное общение.
В авг. 1923 во главе ВЦС встал архиеп. (в расколе митрополит) Евдоким (Мещерский); практически одновременно ВЦС был переименован в Священный Синод Православной Российской Церкви, обновленч. группировки упразднены. В условиях утраты доверия верующих обновленч. синод взял курс на постепенный отказ от радикальных лозунгов, провозглашённых группой «Живая церковь». Руководитель «Живой церкви» Красницкий после неудавшейся попытки (1924) примириться с патриархом Тихоном окончательно отошёл и от обновленч. синода; его группа просуществовала как маргинальная структура до смерти своего лидера в 1936.
До 1926 обновленч. церковь рассматривалась властями как единственная православная церковная организация. Обновленч. синод получил признание некоторых вост. патриархов, офиц. представители которых входили с обновленцами в евхаристич. общение. В связи с намерением патриарха Константинопольского Григория VII (1923–24) созвать в 1925 Вселенский собор 10–18.6.1924 в Москве состоялось обновленч. «Великое Предсоборное Совещание Российской Православной Церкви», избравшее патриарха Константинопольского своим поч. председателем. Совещание обратилось с петицией в СНК о предоставлении священнослужителям прав членов профсоюзов, разрешении обучения детей Закону Божию до 11 лет, ведении Церковью актов гражд. состояния, возвращении ей конфискованных чудотворных икон и мощей, передаче Троице-Сергиевой лавры. Практически все эти просьбы были отклонены.
После смерти патриарха Тихона (7.4.1925) у части обновленч. духовенства и некоторых руководителей обновленч. синода возникла надежда на примирение с патриаршей Церковью на очередном Поместном всерос. соборе с участием «тихоновцев». Однако уже в ходе подготовительной предсоборной работы выяснилось, что назначенный, согласно завещательному распоряжению патриарха Тихона, его преемник митр. Пётр (Полянский) и единомышленный с ним епископат выступают категорически против участия вместе с обновленцами в намечавшемся соборе. Кроме того, непримиримые противники соединения с «тихоновцами» имелись и среди обновленцев. Эта группа, негласно возглавлявшаяся обновленч. «митрополитом» Александром Введенским, стояла за сохранение «платформы собора 1923 года», понимая, что в случае ревизии его решений женатый епископат не будет принят в объединённую Церковь.
Второй обновленч. Поместный собор (обновленцы называли его Третьим Всерос.) состоялся 1–10.10.1925 в моск. храме Христа Спасителя. На соборе присутствовало 90 архиереев, 109 клириков и 133 делегата-мирянина. Собор избрал своим поч. председателем патриарха Константинопольского Василия III (1925–1929), который, находясь под определённым влиянием тур. правительства М. К. Ататюрка, имевшего дружественные отношения с сов. правительством, направил собору приветственное послание. «Митрополит» Александр Введенский огласил на соборе ложное письмо обновленч. «епископа»-провокатора Николая Соловья о том, что будто бы в мае 1924 патриарх Тихон и митр. Пётр (Полянский) послали с ним благословение в Париж вел. кн. Кириллу Владимировичу на занятие им имп. престола. Введенский обвинил митр. Петра в сотрудничестве с белогвардейским политич. центром и тем самым фактически парализовал стремление части соборян найти примирение с «тихоновцами». Собор признал институт патриаршества не соответствующим принципам соборного церковного управления по существу. Учитывая стремительную утрату обновленцами авторитета среди верующих, собор отказался от проведения реформ в укладе церковной жизни. Постановлением от 5 окт. собор разрешил использование как нового, так и старого календарных стилей. Собор высказался за расширение соборности церковного управления, установив, в частности, институт «митрополитанских округов» со своим собором при участии епископов, клириков и мирян, выборность епископата епархиальными съездами, избрание органов епархиального управления на епархиальных съездах. Приходской устав, утверждённый на соборе, предусматривал независимость священника от мирян, при сохранении ведущей роли приходского собрания. После собора 1925 наблюдалось постепенное свёртывание обновленч. реформ (за исключением послаблений в брачном праве), что, тем не менее, не остановило падение авторитета обновленчества.
Провозглашение лояльности к сов. гос-ву Моск. патриархией [«Декларация» митр. Сергия (Страгородского), 1927], устранившее формальное различие в политич. позициях патриархии и обновленч. синода, и последовавшая за этим легализация органов управления Моск. патриархии коренным образом изменили отношение властей к О. К нач. 1930-х гг. в рамках общего жёсткого курса на уничтожение всякой религии в СССР власть фактически перестала делать различия между обновленцами и «тихоновцами»: в годы массовых репрессий обновленч. духовенство также не избежало гонений, обвинялось в монархизме и контрреволюции, а в ряде случаев обновленцы и «тихоновцы» проходили по одному делу. В 1935 наряду с ликвидацией по требованию НКВД Врем. патриаршего синода при митр. Сергии (Страгородском) произошёл «самороспуск» обновленч. синода. Вся полнота власти в обновленч. церкви перешла к её первоиерарху – «митрополиту» Виталию (Введенскому). К 1939 у обновленцев оставалось ок. 10 архиереев. В окт. 1941 обновленч. церковь возглавил «митрополит» Александр Введенский.
В результате принятия И. В. Сталиным в 1943 нового курса сов. правительства в отношении Церкви окончательное признание получил Моск. патриархат, а О. подлежало ликвидации. После избрания патриархом Московским митр. Сергия (Страгородского) в СССР началось упразднение обновленч. приходов и епархий. К концу Вел. Отеч. войны в Москве оставался единственный обновленч. приход, управлявшийся Александром Введенским. После кончины Введенского летом 1946 О. фактически прекратило своё существование: провозгласивший себя «митрополитом обновленческих церквей в СССР» Филарет (Яценко) оставался практически в полном одиночестве до своей смерти в 1951.
Дополнительная литература:
Левитин-Краснов А. Э., Шавров В.М. Очерки по истории русской церковной смуты. М., 1996;
Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви ХХ в. СПб., 1999;
«Обновленческий» раскол: Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики / Сост. И. В. Соловьев. М., 2002.
Автор статьи: Священник И. Соловьёв.