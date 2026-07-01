ОБИНЬЕ ТЕОДОР АГРИППА Д’

ОБИНЬЕ ТЕОДОР АГРИППА Д’ - французский писатель, историк, государственный деятель.

Из дво­рян­ской се­мьи, пе­ре­шед­шей в каль­ви­низм . По­лу­чил хо­ро­шее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1567 году, во вре­мя Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн, примк­нул к гу­ге­нот­ской ар­мии. В 1574 году стал ко­ню­шим Ген­ри­ха На­варр­ско­го (бу­ду­щий Ген­рих IV ), в 1576 году бе­жал вме­сте с ним из Па­ри­жа. В 1586 году на­зна­чен по­ле­вым мар­ша­лом, за­тем на­ме­ст­ни­ком на остров Оле­рон и в Май­зе, ви­це-ад­ми­ра­лом Ак­ви­та­нии и Бре­та­ни. Убе­ж­дён­ный каль­ви­нист, Обинье осу­дил пе­ре­ход Ген­ри­ха в ка­то­ли­че­ст­во, од­на­ко про­дол­жил сра­жать­ся на его сто­ро­не; по­сле убий­ст­ва ко­ро­ля (1610) уда­лил­ся от дво­ра. Во вре­мя кон­флик­та ме­ж­ду Лю­до­ви­ком XIII и Ма­ри­ей Ме­ди­чи, воз­гла­вив­шей воо­руженное вы­сту­п­ле­ние зна­ти про­тив фа­во­ри­та ко­ро­ля Ш. де Люи­ня, встал на сто­ро­ну по­след­ней. В 1620 году, по­сле раз­гро­ма оп­по­зиционных дво­рян при Ле-Пон-де-Се, был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Фран­цию; по­се­лил­ся в Же­не­ве.

Один из клю­че­вых пред­ста­ви­те­лей французской литературы позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния. Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - по­этический сборник «Вес­на» («Le printemps», создан в 1571-1573 годах, издан в 1874 году), в ко­то­рый во­шли со­не­ты, оды и стан­сы на те­му без­от­вет­ной люб­ви. По­эзия Обинье, раз­ви­вав­шая тра­ди­ции пет­рар­киз­ма и «Плея­ды», в зна­чительной сте­пе­ни пред­вос­хи­ти­ла не­ко­то­рые тен­ден­ции по­эзии ба­рок­ко. Сла­ву «про­тес­тант­ской эпо­пеи» сни­ска­ли об­шир­ные (около 9000 сти­хов) «Тра­ги­че­ские по­эмы» («Les tragiques», 1575-1616; окон­чательная ав­тор­ская ред. - 1630; 1-е издание - 1616; сокращенный русский перевод - 1914; полный русский перевод - 1997) на те­му бра­то­убий­ст­вен­ных ре­лигиозных войн, где Обинье ши­ро­ко ис­поль­зо­вал на­ту­ра­ли­стические и фан­тас­ма­го­рические об­ра­зы, сим­во­лы, ал­ле­го­рии и ал­лю­зии (пре­имущественно биб­лей­ские), со­че­тал са­ти­рическую ин­век­ти­ву с ли­рическими из­лия­ния­ми, об­ра­щал­ся к на­ме­рен­но ус­лож­нён­но­му (в ду­хе гер­ме­тической тра­ди­ции) син­так­си­су.

Про­за Обинье пред­став­ле­на в основном по­ли­тическими и во­енными трак­та­та­ми, пам­фле­та­ми [в том числе из­вест­ной сво­им об­ли­чительным па­фо­сом «Ка­то­ли­че­ской ис­по­ве­дью сьё­ра де Сан­си» («La confession catholique du sieur de San­cy», издан в 1660 году), жё­ст­ко вы­смеи­ваю­щей при­няв­ших ка­то­ли­че­ст­во про­тес­тан­тов], а так­же ро­ма­ном «При­клю­че­ния ба­ро­на де Фе­не­ста» («Les aventures du ba­ron de Faeneste», vol. 1-4, 1617-1630, русский перевод 2001 года), от­ра­зив­шим влия­ние Ф. Раб­ле и М. де Сер­ван­те­са.

Глав­ное ис­то­рическое сочинение - «Все­об­щая ис­то­рия» («Histoire universelle», vol. 1-11, 1616-1630), ох­ва­ты­ваю­щая со­бы­тия 1550-1601 годов. В нём на ос­но­ве собственных вос­по­ми­на­ний и кри­тического ана­ли­за ис­точ­ни­ков (пе­ре­пис­ка по­ли­тических дея­те­лей, ме­муа­ры пред­ста­ви­те­лей двух про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон, ис­то­рические про­из­ве­де­ния, в ча­ст­но­сти «Ис­то­рия мое­го вре­ме­ни» Ж.О. де Ту и «Ис­то­рия Фран­ции» А.Л.В. Ла По­плень­е­ра) Обинье опи­сал со­бы­тия ре­лигиозных войн с по­зи­ции апо­ло­гии гу­ге­но­тов и при­зна­ния их пра­во­ты в борь­бе с ка­то­ли­ками; зна­чительное ме­сто уде­ле­но во­енной и по­ли­тической дея­тель­но­сти са­мо­го Обинье (В 1620 году пер­вые вы­шед­шие то­ма бы­ли рез­ко осу­ж­де­ны Парижским пар­ла­мен­том.) Свое­об­раз­ным до­пол­не­ни­ем к тру­ду ста­ла ав­то­био­гра­фическая книга «Жизнь, рас­ска­зан­ная его де­тям» («Vie à ses enfants», 1629, русский перевод 1949 года), со­дер­жа­щая мо­раль­ные и ре­лигиозные на­став­ле­ния бу­ду­щим по­ко­ле­ни­ям.

Сочинения:

L’histoire universelle. Gen., 1981–2000. Vol. 1–11;

При­клю­че­ния ба­ро­на де Фе­не­ста. Жизнь, рас­ска­зан­ная его де­тям. М., 2001;

Œuvres complètes. P., 2004–. Vol. 1–2–.