ОБИНЬЕ ТЕОДОР АГРИППА Д’
ОБИНЬЕ ТЕОДОР АГРИППА Д’ - французский писатель, историк, государственный деятель.
Из дворянской семьи, перешедшей в кальвинизм. Получил хорошее домашнее образование. В 1567 году, во время Религиозных (гугенотских) войн, примкнул к гугенотской армии. В 1574 году стал конюшим Генриха Наваррского (будущий Генрих IV), в 1576 году бежал вместе с ним из Парижа. В 1586 году назначен полевым маршалом, затем наместником на остров Олерон и в Майзе, вице-адмиралом Аквитании и Бретани. Убеждённый кальвинист, Обинье осудил переход Генриха в католичество, однако продолжил сражаться на его стороне; после убийства короля (1610) удалился от двора. Во время конфликта между Людовиком XIII и Марией Медичи, возглавившей вооруженное выступление знати против фаворита короля Ш. де Люиня, встал на сторону последней. В 1620 году, после разгрома оппозиционных дворян при Ле-Пон-де-Се, был вынужден покинуть Францию; поселился в Женеве.
Один из ключевых представителей французской литературы позднего Возрождения. Среди ранних произведений - поэтический сборник «Весна» («Le printemps», создан в 1571-1573 годах, издан в 1874 году), в который вошли сонеты, оды и стансы на тему безответной любви. Поэзия Обинье, развивавшая традиции петраркизма и «Плеяды», в значительной степени предвосхитила некоторые тенденции поэзии барокко. Славу «протестантской эпопеи» снискали обширные (около 9000 стихов) «Трагические поэмы» («Les tragiques», 1575-1616; окончательная авторская ред. - 1630; 1-е издание - 1616; сокращенный русский перевод - 1914; полный русский перевод - 1997) на тему братоубийственных религиозных войн, где Обинье широко использовал натуралистические и фантасмагорические образы, символы, аллегории и аллюзии (преимущественно библейские), сочетал сатирическую инвективу с лирическими излияниями, обращался к намеренно усложнённому (в духе герметической традиции) синтаксису.
Проза Обинье представлена в основном политическими и военными трактатами, памфлетами [в том числе известной своим обличительным пафосом «Католической исповедью сьёра де Санси» («La confession catholique du sieur de Sancy», издан в 1660 году), жёстко высмеивающей принявших католичество протестантов], а также романом «Приключения барона де Фенеста» («Les aventures du baron de Faeneste», vol. 1-4, 1617-1630, русский перевод 2001 года), отразившим влияние Ф. Рабле и М. де Сервантеса.
Главное историческое сочинение - «Всеобщая история» («Histoire universelle», vol. 1-11, 1616-1630), охватывающая события 1550-1601 годов. В нём на основе собственных воспоминаний и критического анализа источников (переписка политических деятелей, мемуары представителей двух противоборствующих сторон, исторические произведения, в частности «История моего времени» Ж.О. де Ту и «История Франции» А.Л.В. Ла Попленьера) Обинье описал события религиозных войн с позиции апологии гугенотов и признания их правоты в борьбе с католиками; значительное место уделено военной и политической деятельности самого Обинье (В 1620 году первые вышедшие тома были резко осуждены Парижским парламентом.) Своеобразным дополнением к труду стала автобиографическая книга «Жизнь, рассказанная его детям» («Vie à ses enfants», 1629, русский перевод 1949 года), содержащая моральные и религиозные наставления будущим поколениям.
Сочинения:
L’histoire universelle. Gen., 1981–2000. Vol. 1–11;
Приключения барона де Фенеста. Жизнь, рассказанная его детям. М., 2001;
Œuvres complètes. P., 2004–. Vol. 1–2–.