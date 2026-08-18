Обиа́нг Нге́ма Мбасóго Теодоро

Обиа́нг Нге́ма Мбасóго ( фанг. Nguema Mbasogo), Теодоро (род. 05.06.1942, Акоакан, Испанская Гвинея) — президент Экваториальной Гвинеи (с 1982).

Занимая пост командующего Национальной гвардией, свергнул президента (своего дядю) Ф. Масиаса Нгему в 1979; до 1982 — председатель военного совета. В 1987 основал Демократическую партию Экваториальной Гвинеи, единственную легальную партию до 1992. В 2011–2012 председатель Африканского Союза .

Установил авторитарный режим, назначая на ключевые посты своих родственников. На выборах 1982 и 1989 переизбирался как единственный кандидат, в 1996, 2002 и 2009 получал поддержку в 97–98 %.

В стране процветает культ личности, Экваториальная Гвинея при нем фактически превратилась в частный семейный домен, где насилие и непотизм являются нормой, а финансами президент распоряжается по своему усмотрению. Один из самых богатых глав государств.

Лит. : Linger-­Goumaz M. Historical Dictionary of Equatorial Guinea. Lanham (Md.), 1998; Иванова О. Я. Экваториальная Гвинея: Справочник. М., 2009. Л. В. Иванова.