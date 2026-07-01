ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ (БОЕВЫХ) ДЕЙСТВИЙ - комплекс мероприятий, проводимых в интересах поддержания войск (сил) в боевой готовности, сохранения их боевой способности и создания благоприятных условий для успешного и своевременного выполнения поставленных им задач.
По характеру решаемых задач и осуществляемых мероприятий обеспечение военных действий подразделяется на оперативное, морально-психологическое, техническое и тыловое.
Оперативное обеспечение организуется и осуществляется в целях повышения эффективности применения своих войск в различных формах военных действий и снижения эффективности применения войск (сил) и средств противника. Видами оперативного обеспечения являются: разведка (смотри Разведка военная), радиоэлектронная борьба, оперативная маскировка, радиационная, химическая и биологическая (РХБ) защита, а также инженерное, топографическое, навигационное (навигационно-гидрографическое) и гидрометеорологическое (метеорологическое) обеспечение. В видах и родах войск Вооруженных Сил РФ существуют присущие только им виды оперативного обеспечения (штурманское, радиотехническое, поисково-спасательное, противолодочное, программно-алгоритмическое и др.).
Морально-психологическое обеспечение - система мероприятий, направленная на формирование и поддержание высокого морального духа армии, морально-психологического состояния и дисциплины личного состава, воинского правопорядка, на сплочение воинских коллективов и противодействие информационно-психологич. воздействию противника. В морально-психологическом обеспечении используются технические средства обучения и воспитания, культурно-досуговые учреждения, военная печать и телерадиовещание, а также средства государственных учреждений, общественных объединений, религиозных организаций и творческих коллективов.
Техническое обеспечение - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение войск (сил) вооружением и военной техникой, ракетами, боеприпасами и военно-техническим имуществом, поддержание их в исправном состоянии и готовности к боевому применению, восстановление вооружения и военной техники при повреждении и возвращение их в строй; техническая и специальная подготовка личного состава. К видам технического обеспечения относятся: ракетно-техническое, артиллерийско-техническое, танкотехническое, автотехническое, инженерно-авиационное, инженерно-техническое обеспечение и др., а также техническое обеспечение РХБ защиты, средств связи и автоматизир. систем управления, служб тыла и метрологическое обеспечение.
Тыловое обеспечение - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение материальных, транспортных, медицинских бытовых и других потребностей войск (сил) в целях поддержания их боеготовности и боеспособности для выполнения поставленных боевых или повседневных задач. Включает: материальное, транспортное, инженерно-аэродромное, аэродромно-техническое, медицинское, ветеринарно-санитарное, торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение.
На возникновение и развитие обеспечения военных действий оказывали влияние изменения, происходившие в средствах и способах вооруженной борьбы. Уже в войнах прошлого (до 1-й мировой войны) появились и развивались такие виды обеспечения, как разведка, охранение, маскировка, топографическое, тыловое обеспечение и др. Появление авиации, танков и химического оружия вызвало необходимость противодействия этим средствам борьбы и защиты от них. Появились новые виды обеспечения - противовоздушная и противотанковая оборона, а также противохимическая защита. Дальнейшее совершенствование средств вооруженной борьбы, их массиров. применение привели к тому, что некоторые виды обеспечения переросли в самостоятельные виды боевых действий (например, противовоздушная и противотанковая оборона), а также к появлению новых видов обеспечения военных действий. Внедрение ракетно-ядерного оружия и электронных средств вызвало необходимость организации защиты войск (сил) от оружия массового поражения и ведения радиоэлектронной борьбы.
Обеспечение военных действий войск в армиях других государств организуется всеми командными инстанциями и выполняется подразделениями (частями) боевого и тылового обеспечения, входящими в состав частей (соединений) основных родов войск, а также придаваемыми или поддерживающими подразделениями и частями. В ряде армий к подразделениям (войскам) боевого обеспечения относят полевую и зенитную артиллерию, войска связи, инженерные войска, армейскую авиацию, части и подразделения радиоэлектронной борьбы.