ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ (БОЕВЫХ) ДЕЙСТВИЙ - ком­плекс ме­ро­прия­тий, про­во­ди­мых в ин­те­ре­сах под­дер­жа­ния войск (сил) в бое­вой го­тов­но­сти, со­хра­не­ния их бое­вой спо­соб­но­сти и соз­да­ния бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для ус­пеш­но­го и свое­вре­мен­но­го вы­пол­не­ния по­став­лен­ных им за­дач.

По ха­рак­те­ру ре­шае­мых за­дач и осу­ще­ст­в­ляе­мых ме­ро­прия­тий обеспечение военных действий под­раз­де­ля­ет­ся на опе­ра­тив­ное, мо­раль­но-пси­хо­ло­гическое, тех­ническое и ты­ло­вое .

Опе­ра­тив­ное обес­пе­че­ние ор­га­ни­зу­ет­ся и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в це­лях по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти при­ме­не­ния сво­их войск в различных фор­мах во­ен­ных дей­ст­вий и сни­же­ния эф­фек­тив­но­сти при­ме­не­ния войск (сил) и средств про­тив­ни­ка. Ви­да­ми опе­ра­тив­но­го обес­пе­че­ния яв­ля­ют­ся: раз­вед­ка (смотри Раз­вед­ка во­ен­ная), ра­дио­элек­трон­ная борь­ба, опе­ра­тив­ная мас­ки­ров­ка, ра­ди­ационная, хи­мическая и био­ло­гическая (РХБ) за­щи­та, а так­же инженерное, то­по­гра­фическое, на­ви­гационное (на­ви­га­ци­он­но-гид­ро­гра­фическое) и гид­ро­ме­тео­ро­ло­ги­че­ское (ме­тео­ро­ло­гическое) обес­пе­че­ние. В ви­дах и родах войск Воо­руженных Сил РФ су­ще­ст­ву­ют при­су­щие толь­ко им ви­ды опе­ра­тив­но­го обе­с­пе­че­ния (штур­ман­ское, ра­дио­тех­ническое, по­ис­ко­во-спа­са­тель­ное, про­ти­во­ло­доч­ное, про­грамм­но-ал­го­рит­мическое и др.).

Мо­раль­но-пси­хо­ло­ги­че­ское обес­пе­че­ние - сис­те­ма ме­ро­прия­тий, на­прав­лен­ная на фор­ми­ро­ва­ние и под­дер­жа­ние вы­со­ко­го мо­раль­но­го ду­ха ар­мии, мо­раль­но-пси­хо­ло­гического со­стоя­ния и дис­ци­п­ли­ны лич­но­го со­ста­ва, во­ин­ско­го пра­во­по­ряд­ка, на спло­че­ние во­ин­ских кол­лек­ти­вов и про­ти­во­дей­ст­вие ин­фор­ма­ци­он­но-пси­хо­ло­гич. воз­дей­ст­вию про­тив­ни­ка. В мо­раль­но-пси­хо­ло­гическом обес­пе­че­нии ис­поль­зу­ют­ся тех­нические сред­ст­ва обу­че­ния и вос­пи­та­ния, куль­тур­но-до­су­го­вые уч­ре­ж­де­ния, во­енная пе­чать и те­ле­ра­дио­ве­ща­ние, а так­же сред­ст­ва государственных уч­ре­ж­де­ний, об­щественных объ­е­ди­не­ний, ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций и творческих кол­лек­ти­вов.

Тех­ни­че­ское обес­пе­че­ние - ком­плекс ме­ро­прия­тий, на­прав­лен­ных на обес­пе­че­ние войск (сил) воо­ру­же­ни­ем и во­енной тех­ни­кой, ра­ке­та­ми, бо­е­при­па­са­ми и во­енно-тех­ническим иму­ще­ст­вом, под­дер­жа­ние их в ис­прав­ном со­стоя­нии и го­тов­но­сти к бое­во­му при­ме­не­нию, вос­ста­нов­ле­ние воо­ру­же­ния и во­енной тех­ни­ки при по­вре­ж­де­нии и воз­вра­ще­ние их в строй; тех­ническая и специальная под­го­тов­ка лич­но­го со­ста­ва. К ви­дам тех­нического обес­пе­че­ния от­но­сят­ся: ра­кет­но-тех­ническое, артиллерийско-тех­ническое, тан­ко­тех­ническое, ав­то­тех­ни­че­ское, инженерно-авиационное, инженерно-тех­ническое обес­пе­че­ние и др., а так­же тех­ническое обес­пе­че­ние РХБ за­щи­ты, средств свя­зи и ав­то­ма­ти­зир. сис­тем управ­ле­ния, служб ты­ла и мет­ро­ло­гическое обес­пе­че­ние.

Ты­ло­вое обес­пе­че­ние - ком­плекс ме­ро­прия­тий, на­прав­лен­ных на удов­ле­тво­ре­ние ма­те­ри­аль­ных, транс­порт­ных, медицинских бы­то­вых и других по­треб­но­стей войск (сил) в це­лях под­дер­жа­ния их бое­го­тов­но­сти и бое­спо­соб­но­сти для вы­пол­не­ния по­став­лен­ных бое­вых или по­все­днев­ных за­дач. Вклю­ча­ет: ма­те­ри­аль­ное, транс­порт­ное, ин­же­нер­но-аэ­ро­дром­ное, аэ­ро­дром­но-тех­ническое, медицинское, ве­те­ри­нар­но-са­ни­тар­ное, тор­го­во-бы­то­вое, квар­тир­но-экс­плуа­тационное и фи­нан­со­вое обес­пе­че­ние.

На воз­ник­но­ве­ние и раз­ви­тие обеспечения военных действий ока­зы­ва­ли влия­ние из­ме­не­ния, про­ис­хо­див­шие в сред­ст­вах и спо­со­бах во­оруженной борь­бы. Уже в вой­нах про­шло­го (до 1-й ми­ро­вой вой­ны ) поя­ви­лись и раз­ви­ва­лись та­кие ви­ды обес­пе­че­ния, как раз­вед­ка, ох­ра­не­ние, мас­ки­ров­ка, то­по­гра­фическое, ты­ло­вое обес­пе­че­ние и др. По­яв­ле­ние авиа­ции, тан­ков и хи­мического ору­жия вы­зва­ло не­об­хо­ди­мость про­ти­во­дей­ст­вия этим сред­ст­вам борь­бы и за­щи­ты от них. Поя­ви­лись но­вые ви­ды обес­пе­че­ния - про­ти­во­воз­душ­ная и про­ти­во­тан­ко­вая обо­ро­на, а так­же про­ти­во­хи­мическая за­щи­та. Даль­ней­шее со­вер­шен­ст­во­ва­ние средств воо­руженной борь­бы, их мас­си­ров. при­ме­не­ние при­ве­ли к то­му, что не­ко­то­рые ви­ды обес­пе­че­ния пе­ре­рос­ли в са­мо­сто­ятельные ви­ды бое­вых дей­ст­вий (например, про­ти­во­воз­душ­ная и про­ти­во­тан­ко­вая обо­ро­на), а так­же к по­яв­ле­нию но­вых ви­дов обеспечения военных действий. Вне­дре­ние ра­кет­но-ядер­но­го ору­жия и элек­трон­ных средств вы­зва­ло не­об­хо­ди­мость ор­га­ни­за­ции за­щи­ты войск (сил) от ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния и ве­де­ния ра­дио­элек­трон­ной борь­бы.

Обеспечение военных действий войск в ар­ми­ях других го­су­дарств ор­га­ни­зу­ет­ся все­ми ко­манд­ны­ми ин­стан­ция­ми и вы­пол­ня­ет­ся под­раз­де­ле­ния­ми (час­тя­ми) бое­во­го и ты­ло­во­го обес­пе­че­ния, вхо­дя­щи­ми в со­став час­тей (со­еди­не­ний) основных ро­дов войск, а так­же при­да­вае­мы­ми или под­дер­жи­ваю­щи­ми под­раз­де­ле­ния­ми и час­тя­ми. В ря­де ар­мий к под­раз­де­ле­ни­ям (вой­скам) бое­во­го обес­пе­че­ния от­но­сят по­ле­вую и зе­нит­ную ар­тил­ле­рию, вой­ска свя­зи, инженерные вой­ска, ар­мей­скую авиа­цию, час­ти и под­раз­де­ле­ния ра­дио­элек­трон­ной борь­бы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)