ОБЭРИУ
ОБЭРИУ - русская литературно-театральная группа, существовавшая в Ленинграде в 1927 - начале 1930-х годов.
В ОБЭРИУ входили писатели К.К. Вагинов, А.И. Введенский, Н.А. Заболоцкий, Д.И. Хармс, И.В. Бахтерев, Ю.Д. Владимиров, Д. Левин; к ней были близки поэт Н.М. Олейников, драматург Е.Л. Шварц, философы Я.С. Друскин и Л.С. Липавский; в акциях ОБЭРИУ участвовали художники К.С. Малевич и П.Н. Филонов. В манифесте группы (опубликован в «Афишах Дома печати», 1928, № 2) обэриуты размежевались с «общепонятными» формами традиционного искусства и декларировали свою приверженность авангардизму. Выступали за обновление поэтического языка, создание «нового ощущения жизни и её предметов» посредством «столкновения словесных смыслов». Произведениям обэриутов присущи алогизм, абсурд, гротеск, разрушение причинно-следственных связей, культивирование намеренного примитивизма, детски-непосредственного взгляда на мир. Пьесы «Елизавета Бам» (поставлена в 1927 году) Хармса и «Ёлка у Ивановых» (1939) Введенского предвосхитили эстетику абсурда театра. Деятельность обэриутов неоднократно подвергалась критике, их сочинения почти не публиковались. Участники группы выступали с литературно-театральными вечерами, сотрудничали в детских журналах «Ёж», «Чиж» и др. (многие из обэриутов получили известность как детские писатели (смотри Детская литература)). В декабре 1931 года Хармс, Введенский и Бахтерев арестованы по обвинению в антисоветской деятельности и репрессированы. Сочинения ОБЭРИУ начали издаваться на Западе в конце 1960-х годов, в России - в середине 1980-х годов.