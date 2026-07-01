ОБЭРИУ

ОБЭРИУ - русская лите­ра­тур­но-те­ат­раль­ная груп­па, су­ще­ст­во­вав­шая в Ле­нин­гра­де в 1927 - начале 1930-х годов.

В ОБЭРИУ вхо­ди­ли пи­са­те­ли К.К. Ва­ги­нов, А.И. Вве­ден­ский, Н.А. За­бо­лоц­кий , Д.И. Хармс, И.В. Бах­те­рев, Ю.Д. Вла­ди­ми­ров, Д. Ле­вин; к ней бы­ли близ­ки по­эт Н.М. Олей­ни­ков, дра­ма­тург Е.Л. Шварц, фи­ло­со­фы Я.С. Дру­скин и Л.С. Ли­пав­ский; в ак­ци­ях ОБЭРИУ уча­ст­во­ва­ли ху­дож­ни­ки К.С. Ма­ле­вич и П.Н. Фи­ло­нов. В ма­ни­фе­сте груп­пы (опубликован в «Афи­шах До­ма пе­ча­ти», 1928, № 2) обэ­риу­ты раз­ме­же­ва­лись с «об­ще­по­нят­ны­ми» фор­ма­ми тра­диционного ис­кус­ст­ва и дек­ла­ри­ро­ва­ли свою при­вер­жен­ность аван­гар­диз­му. Вы­сту­па­ли за об­нов­ле­ние по­этического язы­ка, соз­да­ние «но­во­го ощу­ще­ния жиз­ни и её пред­ме­тов» по­сред­ст­вом «столк­но­ве­ния сло­вес­ных смы­слов». Про­из­ве­де­ни­ям обэ­риу­тов при­су­щи ало­гизм, аб­сурд, гро­теск, раз­ру­ше­ние при­чин­но-следственных свя­зей, куль­ти­ви­ро­ва­ние на­ме­рен­но­го при­ми­ти­виз­ма, дет­ски-не­по­сред­ст­вен­но­го взгля­да на мир. Пье­сы «Ели­за­ве­та Бам» (поставлена в 1927 году) Харм­са и «Ёл­ка у Ива­но­вых» (1939) Вве­ден­ско­го пред­вос­хи­ти­ли эс­те­ти­ку аб­сур­да те­ат­ра. Дея­тель­ность обэ­риу­тов не­од­но­крат­но под­вер­га­лась кри­ти­ке, их со­чи­не­ния поч­ти не пуб­ли­ко­ва­лись. Уча­ст­ни­ки груп­пы вы­сту­па­ли с лите­ра­тур­но-те­ат­раль­ны­ми ве­че­ра­ми, со­труд­ни­ча­ли в дет­ских жур­на­лах «Ёж», «Чиж» и др. (мно­гие из обэ­риу­тов по­лу­чи­ли из­вест­ность как дет­ские пи­са­те­ли (смотри Детская литература )). В декабре 1931 года Хармс, Вве­ден­ский и Бах­те­рев аре­сто­ва­ны по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти и ре­прес­си­ро­ва­ны. Со­чи­не­ния ОБЭРИУ на­ча­ли из­да­вать­ся на За­па­де в конце 1960-х годов, в Рос­сии - в середине 1980-х годов.

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