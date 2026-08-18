ОБЪЕДИНЁННЫЙ НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС СВОБОДЫ

ОБЪЕДИНЁННЫЙ НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС СВОБОДЫ (ОНАС) - политический аль­янс в Шри-Лан­ке.

При­дер­жи­ва­ет­ся ли­бе­раль­ной со­ци­аль­но-эко­но­мической про­грам­мы, вы­сту­па­ет за ско­рей­шее и окон­ча­тель­ное ре­ше­ние про­бле­мы национального се­па­ра­тиз­ма. Штаб- квар­ти­ра - в городе Ко­лом­бо. ОНАС был сфор­ми­ро­ван в 2004 году в со­ста­ве Пар­тии сво­бо­ды Шри-Лан­ки, Народного фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния, Народной пар­тии Шри-Лан­ки, Фрон­та народного един­ст­ва, Со­циа­ли­стической пар­тии ра­вен­ст­ва Шри-Лан­ки и др. Пе­ред пар­ла­мент­ски­ми вы­бо­ра­ми 2004 года к ОНАС при­сое­ди­ни­лись КП Шри-Лан­ки и Цей­лон­ская об­ществ. пар­тия рав­ных. В апреле 2005 года Народный фронт ос­во­бо­ж­де­ния вы­шел из аль­янса. С 2004 года ОНАС на­хо­дит­ся у вла­сти. Пе­ри­од его прав­ле­ния оз­на­ме­но­вал­ся окон­ча­ни­ем син­га­ло-та­миль­ско­го кон­флик­та, вос­ста­нов­ле­ни­ем ин­фра­струк­ту­ры, за­ко­но­дательной ре­фор­мой и ре­ше­ни­ем ря­да со­ци­аль­ных про­блем. Ли­дер ОНАС - М. Рад­жа­пак­се (пре­зи­дент Шри-Лан­ки с 2005 года; в 2004-2005 годах пре­мьер-министр), ге­не­раль­ный сек­ре­тарь - С. Пре­мад­жа­ян­та.

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