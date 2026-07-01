ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Государство в Юго-Западной Азии.
Расположено в восточной части Аравийского п-ова. На севере омывается водами Персидского залива, на востоке – Оманского залива (длина береговой линии 1318 км). Граничит на северо-западе с Катаром (по морю), на западе и юге с Саудовской Аравией, на юго-востоке и северо- востоке с Оманом (общая протяжённость сухопутной границы 867 км). ОАЭ принадлежат неск. сотен островов, преимущественно небольших, в Персидском и Оманском заливах. В восточной части ОАЭ находятся оманский анклав Мада (на его территории выделен анклав Нахва в составе эмирата Шарджа) и небольшая территория под совместным управлением эмирата Аджман и Омана. Пл. 83,6 тыс. км2 (официальные данные правительства ОАЭ; по официальным данным отдельных эмиратов, 77,7 тыс. км2). Нас. 8,27 млн. чел. (2010, данные Национального бюро статистики ОАЭ; по данным отд. эмиратов, ок. 5,37 млн. чел.; по др. оценкам, ок. 5,31 млн. чел.). Столица – Абу-Даби. Офиц. язык – арабский, широко распространены английский, персидский (фарси), хинди и урду. Денежная единица – дирхам ОАЭ. В составе ОАЭ 7 эмиратов (табл.).
ОАЭ – член ООН (1971), ЛАГ (1971), Орг-ции Исламского сотрудничества (до 2011 Орг-ция Исламская конференция; 1972), МВФ (1972), МБРР (1972), Совета сотрудничества араб. государств Персидского зал. (1981), ОПЕК (1967), ВТО (1996).
Автор статьи: А. И. Воропаев.
Государственное устройство.
ОАЭ – федеративное гос-во. Конституция принята в день провозглашения ОАЭ 2.12.1971 (сначала временно, с 20.5.1996 – постоянно). Каждый из эмиратов – конституц. монархия.
Согласно Конституции, верховным органом власти федерации является Высший федеральный совет, состоящий из правителей эмиратов. Из своего состава они избирают президента на 5 лет.
Высший орган исполнит. власти – Совет министров. Премьер-министр, назначаемый главой гос-ва, формирует правительство и представляет его состав на утверждение президенту. Совет министров непосредственно руководит реализацией внутр. и внешней политики под контролем президента и Высшего федерального совета. Правительство, осн. участник законотворч. процесса, разрабатывает проекты законов, которые после консультаций с Федеральным нац. советом направляет на утверждение президенту.
Федеральный нац. совет – совещат. орган парламентского типа, не обладающий законодат. инициативой. Состоит из представителей влиятельных племён, а также деловых кругов и интеллигенции; в его составе – 20 назначаемых и 20 избираемых (с 2006) членов на основе пропорционального представительства от эмиратов. Срок полномочий – 4 года.
Эмираты обладают самостоятельностью и, в частности, осуществляют суверенитет над своими землями и территориальными водами.
Политич. партии в ОАЭ запрещены.
Природа.
Территория ОАЭ протягивается вдоль юж. побережья Персидского зал. на 650 км, вдоль Оманского зал. – на 90 км. Берега преим. низкие, аккумулятивные, изрезаны неглубокими заливами. Берега Персидского зал. окаймлены коралловыми рифами. Между побережьем и коралловыми рифами расположены мелкие острова (Абу-эль-Абьяд, Сир-Бани-Яс и др.), многие из которых песчаные. Для приливно-отливной зоны характерны обширные илистые осушки.
Рельеф. Преобладают низменные равнины с солончаковыми (близ побережья) и песчаными пустынями. Большие площади заняты барханными грядами, сливающимися с песками Руб-эль-Хали. На востоке – отроги гор Хаджар (Оманские горы), состоящие из отд. платообразных массивов (выс. до 1153 м – наибольшая в стране). В вост. части ОАЭ протягивается прибрежная равнина Эль-Батина шириной 3–30 км, дренируемая врем. водотоками (вади). В пустыне – оазисы с неглубоко залегающими подземными водами.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория расположена во впадине Руб-эль-Хали на юго-вост. погружении докембрийской Аравийской платформы. Впадина заполнена толщей осадочных пород палеозоя, мезозоя и палеогена (мощность 6–7 км). B разрезе преобладают мор. карбонатные отложения (известняки, доломиты) с горизонтами лагунных эвапоритов (соляных пород) и прибрежно-морских терригенных пород. Строение мезозойских отложений осложнено пологими брахиантиклинальными и куполовидными структурами, группирующимися в зоны региональных валоподобных поднятий. На юго- востоке отмечаются соляные купола. Крайний северо-восток страны (Эль-Фуджайра) занимают отроги горно-складчатого сооружения Оманских гор, в пределах которого развиты мощные покровы офиолитов.
Важнейшие полезные ископаемые ОАЭ – нефть и природный горючий газ. В недрах страны заключено 7,3% мировых подтверждённых запасов нефти и 3,4% газа (2009). Месторождения углеводородов расположены в вост. части Персидского залива нефтегазоносного бассейна. Преобладающее количество месторождений выявлено в эмирате Абу- Даби: на суше – Асаб, Баб, Бу-Хаса, Сахиль, Шах, Арзанах, Бида-эль-Кемзан, Кусахвира и др.; на шельфе – Умм- Шайф, Хуфф, Бундук, Закум, Абу-эль- Бухуш, Наср и др. B эмирате Дубай имеются месторождения на суше – Маргам, на шельфе – Фалах, Фатех, Юго- Зап. Фатех, Рашид и др.; месторождения также установлены в эмиратах Шарджа, Pac-эль-Хайма, Аджман, Умм-эль-Кайвайн. Нефти лёгкие, сернистые, преим. метановые. B сев.-вост. части страны в Оманских горах известны месторождения руд хрома; здесь же выявлены небольшие рудопроявления меди и марганца; в эмирате Эль-Фуджайра обнаружены залежи урановых руд. В стране также имеются месторождения каменной соли, гипса, кварцевого песка, цементных карбонатных пород и др.
Климат. На территории ОАЭ климат тропический, сухой. Ср. темп-ра января ок. 20 °C (минимальная 10 °C); летом 30–35 °C (максимум до 49 °C в июле). На равнинах осадков до 100 мм в год, вдоль вост. побережья 100–140 мм, в горах до 350 мм (максимум в феврале – марте). Дожди нередко выпадают в виде сильных локализованных ливней. В конце лета на побережье дует влажный юго- вост. ветер («шарки»), значительно повышающий относит. влажность воздуха. Случаются сильные песчаные и пыльные бури.
Внутренние воды. Постоянные реки отсутствуют, многочисленны вади. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы незначительны – 0,2 км3. Недостаток пресной воды компенсируется за счёт подземных вод и строительства заводов по опреснению мор. воды. Водообеспеченность низкая – 818 м3/чел. в год (2000). Ежегодный водозабор составляет 2,3 км3.
Почвы, растительный и животный мир. Растит. покров в пустынях разрежен. Местами по склонам барханов и в понижениях растут отд. деревья и кустарники: тамарикс, прозопис, верблюжья колючка, на уплотнённых почвах – каперсы. На сыпучих песках – единичные жёсткие злаки (аристида и дикое просо). Редколесья и саванны занимают 3,8% территории. В горах – саванновые редколесья из акации, фикусов, моринги, на подгорных пролювиальных равнинах – акациевые саванны. Вдоль Персидского и Оманского заливов местами произрастают мангры. В пустыне – редкие оазисы с финиковой пальмой, акациями, эвкалиптами.
В ОАЭ обитают 25 видов млекопитающих (газели, множество грызунов и др.), 3 вида находятся под угрозой исчезновения – леопард, аравийский орикс (сернобык) и аравийский тар. Зарегистрировано более 300 видов мигрирующих птиц, известно 34 вида гнездящихся птиц; 8 видов птиц – под угрозой исчезновения, в т. ч. беловоротничковый зимородок, персидский баклан, дрофа- красотка. Насчитывается 36 видов пресмыкающихся, под угрозой исчезновения – колючая хвостатая ящерица. Прибрежные воды Персидского зал. богаты рыбой (акулы, сардины, сельдь, скумбрия, тунец и др.) и жемчугом. Из мор. млекопитающих встречается дюгонь. На о. Сир-Бани-Яс в 1970-х гг. начата реализация программы по восстановлению популяции редких животных; напр., реинтродуцированы аравийский орикс и леопард. С 1993 в Абу-Даби в неволе разводят фламинго.
Состояние и охрана окружающей среды. Осн. угрозой для экосистем являются охота и браконьерство, разрушение мест обитания дорожной сетью, с.-х. проектами, а также в результате разработок нефтяных и газовых месторождений. Застройка береговой зоны и ряда островов сопровождается уничтожением мангровых зарослей и коралловых рифов. Актуальна проблема загрязнения побережья Персидского зал. из-за разливов нефти. Отмечается обесцвечивание кораллов вследствие повышения температуры воды Персидского залива.
Сеть охраняемых природных территорий включает 5 нац. парков, в т. ч. один мор. парк, 8 резерватов, неск. заказников дикой природы, 2 водно-болотных угодья мирового значения.
Дополнительная литература:
Страны и народы. Зарубежная Азия. Общий обзор. Юго-Западная Азия. М., 1979;
Бабаев А. Г., Зонн И.С., Дроздов Н. Н., Фрейкин З.Г. Пустыни. М., 1986;
Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2000.
Автор статьи: Н. Н. Алексеева (физико-географический очерк).
Население.
Арабы составляют 46,3% (из них Объединённых Арабских Эмиратов арабы 21,1%, египтяне 6,3%, оманские арабы 4,1%, иорданцы 3,5%, палестинцы 3,3%, саудовские арабы 2,5%, ливанцы 1,7%, сирийцы 1,3%, суданцы 1%, йеменцы 0,7%), проживают также белуджи (7,2%), малаяли (7,1%), пуштуны (7%), персы (5%), телугу (3,8%), филиппинцы (3,7%), пенджабцы (3%), бенгальцы (3%), сомали (1,8%), сингалы (1,8%), непали (1,7%), синдхи (1,5%) и др.
По офиц. данным, из 8,27 млн. жит. гражданство ОАЭ имеют 948 тыс. чел. (11,5% нас. страны, 2010), остальные ок. 7,32 млн. чел. – иммигранты (88,5%), среди которых преобладают выходцы из др. араб. стран (24,4%), Индии, Пакистана, Бангладеш, Ирана, Филиппин, Шри-Ланки, Непала.
За 1968–2010 население страны возросло почти в 46 раз (180,2 тыс. чел. в 1968; 557,9 тыс. чел. в 1975; 1622,3 тыс. чел. в 1985; 2377,5 тыс. чел. в 1995; 4106,4 тыс. чел. в 2005). В 2012 прирост населения составил ок. 3,1%, гл. обр. за счёт притока трудовых мигрантов (16,8 чел. на 1000 жит.; 5-е место в мире). С 1990-х гг. приток нелегальных трудовых мигрантов ограничивается (в 1996 выслано ок. 150 тыс. чел., в 2003 – ок. 80 тыс. чел.). Уровень рождаемости среди граждан ОАЭ – ок. 15,8 на 1000 жит.; смертности – ок. 2,0 (один из самых низких показателей в мире); младенческая смертность – 11,6 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности 2,4 ребёнка на 1 женщину. В возрастной структуре населения преобладают лица в возрасте 15–65 лет (78,6%; из них ок. 3/4 – иммигранты), доля детей (до 15 лет) – 20,5%, лиц старше 65 лет – 0,9%. Ср. возраст населения 30,2 года. Среди граждан ОАЭ на 100 женщин приходится 102 мужчины (среди иммигрантов – 293). Ср. продолжительность жизни 76,7 года (мужчины – 74,1 года, женщины – 79,4 года). Ср. плотность населения 98,9 чел./км2 (2010), подавляющая его часть сосредоточена в крупных городах, расположенных гл. обр. вдоль побережья. Доля гор. нас. 97%. Крупнейшие города (тыс. чел., 2013): Дубай 1843,3, Шарджа 989,3, Абу-Даби 619,7, Эль-Айн 518,3, Аджман 265,0. По данным Нац. бюро статистики, в экономике страны занято ок. 6,2 млн. чел., из них ок. 93% – трудовые мигранты. Уровень занятости граждан ОАЭ – 45%, иммигрантов – 79%. Среди работающих в сфере услуг занято 59%, в пром-сти – 33%, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – 8%. Среди занятых в гос. секторе доля граждан ОАЭ составляет 52% (в т. ч. в правительств. учреждениях – до 90%, в гос. коммерч. и финансовых организациях – до 80%), в частных компаниях – 4%. Осн. сфера занятости трудовых мигрантов – строительство (ок. 48%). Уровень безработицы среди граждан ОАЭ оценивается в 4,6% (2012; гл. обр. молодые люди до 25 лет). С 2002 правительство страны принимает меры по т. н. эмиратизации кадров – замене иностр. трудовых мигрантов гражданами ОАЭ.
Авторы статьи: А. И. Воропаев, Ю. Б. Коряков (этнический состав).
Религия.
Подавляющее большинство населения – мусульмане (76%, 2010, оценка), из которых 84% сунниты, в т. ч. коренное население [большей частью маликиты, а также шафииты Эль-Батины и ханбалиты оазиса Эль-Айн (Эль-Бурайми; эмират Абу-Даби)]; на востоке и юге страны есть общины ибадитов (см. Хариджиты). Гос. религия всех 7 эмиратов – суннитский ислам. Наряду со светскими судами действуют шариатские суды. Изучение ислама включено в школьную программу. Гос-во содержит до 95% всех суннитских имамов. Благодаря массовому притоку рабочих из Юж. и Юго- Вост. Азии растёт численность религ. меньшинств, представленных шиитами (16%, зейдиты и имамиты), индуистами (6%), буддистами (5,9%), католиками (5%), протестантами (4,1%), сикхами и бахаитами (4%) и др. Действует 1 индуистский храм в Дубае; католич. приходы входят в апостольский викариат Юж. Аравии; православные представлены приходами Антиохийского патриархата в Абу-Даби и Дубае и приходом Св. ап. Филиппа РПЦ в Шардже (учреждён в 2005, храм – 2011). Запрещая проповедь иных конфессий, кроме ислама, карая переход мусульман в др. веру, власти не вмешиваются во внутр. дела иноверч. общин.
Исторический очерк.
Южное побережье Персидского залива c древнейших времён до сер. 19 в. Территория совр. ОАЭ и Омана – один из древнейших очагов цивилизации. В районе горы Хафит (Джебель-Хафит; эмират Абу-Даби) выявлены захоронения, датируемые 5–4-м тыс. до н. э. Древние обитатели региона занимались охотой, рыболовством и земледелием. Период ок. 2500–2000 в древней истории ОАЭ именуется культурой Умм-эль-Нар (Умм- эн-Нар; по назв. острова в эмирате Абу- Даби, на котором обнаружены многочисл. захоронения). Наличие в захоронениях керамики из Месопотамии, Юж. Ирана, Белуджистана, долины Инда свидетельствует о широких торговых связях региона. В 3–2-м тыс. до н. э. на части территории ОАЭ располагалось «царство Маган», упоминаемое в древних клинописных источниках из Месопотамии. Туда из Магана ввозились медь, овощи, тростник, жемчуг.
С сер. 1-го тыс. до н. э. регион входил в Ахеменидов государство. С кон. 4 в. после завоеваний Александра Македонского он был втянут в орбиту эллинистич. культуры (гос-во Селевкидов). Здесь чеканились серебряные и медные монеты-подражания с изображением головы Александра на одной стороне и фигуры сидящего Зевса – на другой (позднее на этих монетах появляется надпись «Абиель», предположительно имя местного правителя). Археологич. находки свидетельствуют о широко развитой междунар. торговле (амфоры с греч. о. Родос, изделия из финикийского и егип. стекла).
В кон. 1-го тыс. началось переселение араб. племён с юга и из центра Аравийского п-ова в район Персидского и Оманского заливов. Во 2 в. до н. э. регион попадает в сферу влияния гос-ва Харакена, возникшего в дельте Тигра и Евфрата, с сер. 3 в. н. э. входит в состав державы Сасанидов. Наряду с местными культами, часть населения исповедовала христианство несторианского толка (руины монастыря обнаружены на о. Сир- Бани-Яс, эмират Абу-Даби).
В 622 местные племена добровольно приняли ислам, однако после смерти Мухаммеда в 632 некоторые из них восстали. Близ Диббы произошла последняя битва «последователей пророка» с «отступниками», после которой вся Аравия стала исламской, а её юго-вост. часть вошла в араб. Халифат. В сер. 8 в. в условиях ослабления власти халифов из династии Омейядов племена Юго- Вост. Аравии свергли их наместника. Образовавшимися после этого княжествами стали управлять фактически самостоят. правители; с кон. 9 в. они являлись данниками Аббасидов. В 10 в. княжества юж. побережья Персидского зал. вошли в состав гос-ва карматов, а после его распада в 11 в. стали объектом борьбы между Аббасидами и возвысившимся Оманом и к 13 в. оказались в вассальной зависимости от последнего. В 13 в. они подверглись вторжениям Хулагуидов, со 2-й пол. 15 в. находились в сфере влияния Османской империи, однако удалённость от Стамбула позволяла им сохранять фактич. независимость и ограничиваться уплатой дани султану.
В княжествах Юго-Вост. Аравии сохранялись патриархальные порядки. Рыболовство, лов жемчуга, оазисное земледелие и кочевое скотоводство составляли основу их хозяйства. Важную роль продолжала играть мор. торговля, в прибрежных центрах велось строительство небольших быстроходных парусных судов. Широкое распространение с давних времён имела работорговля. Новым явлением в жизни региона стало пиратство, которое рассматривалось араб. племенами как законный способ добывания средств существования. Впоследствии этот район стал обозначаться на европ. географич. картах как Пиратский берег.
В нач. 16 в. в зону Персидского и Оманского заливов проникли португальцы. Борьба между Португалией и Османской империей за господство в Юго- Вост. Аравии продолжалась до сер. 17 в. и завершилась изгнанием португальцев. В этот же период в соперничество за влияние в регионе включились англичане, а также Иран. Во 2-й пол. 17 в. араб. племена Юго-Вост. Аравии объединила под своей властью оманская династия Ярубидов. До кон. 18 в. Оманский имамат успешно противодействовал проникновению европейцев. Его флот наносил серьёзный урон флоту Брит. Ост-Индской компании (см. Ост-Индские компании).
В 18 в. из внутр. районов Аравии в прибрежные районы и на побережье Персидского и Оманского заливов мигрировала новая группа араб. племён. В 1727 на п-ов Мусандам переселилось крупное племенное объединение кавасим (касими). Подчинив местные племена и захватив близлежащие острова и часть побережья на юго-западе Ирана, оно перешло к оседлости и создало шейхство (племенное княжество) с центрами в Рас-эль- Хайме и Шардже (правящий род – Аль- Касими). Представители племени кавасим активно включились в мор. разбой. К 1780 их флот, насчитывавший, по разл. данным, от 60 до нескольких сотен небольших, но отличавшихся высокими мореходными качествами парусных судов, практически парализовал мор. торговлю в Ормузском прол. Попытки Оманского имамата разгромить его не увенчались успехом.
В 1760–90-х гг. в оазисы Эль-Лива, Эль-Сальва и Эль-Айн (Эль-Бурайми), а из них на побережье Персидского зал. переселились 11 родов племени бани-яс (фалахи, фаласи, ремейти, хамели, сувайди, марар, мазруи, мехайрби, мехайри, кеамси, кубаеси), находившихся в союзе с племенами манасир и давахир. В нач. 19 в. к этому союзу присоединилось племя амавир, кочевавшее южнее и западнее Эль-Ливы. В 1761 шейх Дияб ибн Иса аль-Нахайян, принадлежавший к фалахи, основал на прибрежном о. Абу-Даби в Персидском зал. поселение, ставшее центром одноим. шейхства [правящий род – Аль-Нахайян (Аль- Нахьян)]. В 1793 фаласи во главе с шейхом Убайдом ибн Саидом переселились на побережье бухты Дубай (Дибай) и основали собств. шейхство (правящий род с 1833 – Аль-Мактум). Часть юж. побережья Персидского зал., между Рас-эль-Хаймой и Шарджей, во 2-й пол. 18 в. заняли мигрировавшие из внутр. районов Аравии один из родов племени нуайми и род муалла из племени аль-али (входило в союз племён бани-малик). Нуайми основали шейхство Аджман (правящий род – Аль-Нуайми), муалла – шейхство Умм-эль-Кайвайн (правящий род – Аль-Муалла).
С переселением племён из внутр. районов Аравии широкое распространение в регионе к нач. 19 в. получил ваххабизм (см. Ваххабиты), пропагандировавший в т. ч. идею объединения всех араб. племён и княжеств полуострова в единое гос-во. В 1800–03 шейхи Пиратского берега признали власть над собой ваххабитов Неджда.
В 1792 в результате обострения внутр. противоречий Оманский имамат распался. Против выделившегося из его состава султаната Маскат правители Неджда в союзе с шейхами Пиратского берега начали войну. В свою очередь Маскат получил поддержку Брит. Ост-Индской компании, с которой в 1798 заключил договор о дружбе и торговле. Флоты Маската и англичан под предлогом борьбы c пиратством и работорговлей проводили регулярные рейды против княжеств юж. побережья Персидского зал. В 1806 Брит. Ост-Индская компания навязала кавасим договор, по которому те обязались уважать флаг и имущество компании, однако этот договор не соблюдался. С разгромом в 1818 ваххабитского гос-ва войсками егип. паши Мухаммеда Али Брит. Ост-Индская компания, опасаясь усиления влияния в Юго-Вост. Аравии Османов, значительно активизировала воен. действия. В 1819 англичане взяли штурмом Рас-эль-Хайму и разрушили её укрепления. Вслед за этим были захвачены и разрушены Умм-эль- Кайвайн, Шарджа и Дубай. В нач. 1820 шейхи Пиратского берега подписали с Брит. Ост-Индской компанией «Генеральный договор о мире», который положил начало подчинению местных княжеств брит. контролю. Опорной базой англичан на юж. побережье Персидского зал. стала Шарджа; с 1829 в ней размещалась также ставка агента Брит. Ост-Индской компании.
Договорный Оман. Отношения между шейхствами Пиратского берега были сложными. Они воевали друг против друга за земли и районы лова жемчуга, являвшегося важнейшим источником доходов. В самих шейхствах не утихала борьба за власть. Пользуясь этим, Брит. Ост-Индская компания попыталась упрочить своё влияние в регионе. В 1835 она навязала шейхам «Первое морское соглашение» о перемирии на 6 мес (на сезон лова жемчуга), которое впоследствии ежегодно продлевалось. В 1843 заключён новый договор, пролонгировавший срок действия «Первого морского соглашения» на 10 лет и обязавший шейхов подчиняться решениям представителей Брит. Ост-Индской компании. В 1847 он был дополнен ещё одним договором, который предоставил англичанам право обыска судов, заподозренных в пиратстве и работорговле, а также право выступать в роли третейских судей в конфликтах на море между местными правителями. В мае 1853 англичане подписали с шейхом Шарджи и Рас-эль- Хаймы, а также с шейхами Умм-эль- Кайвайна, Аджмана, Дубая, Абу-Даби «Договор о постоянном морском мире». С этого времени Пиратский берег стал именоваться Договорным Оманом (ДО; англ. Trucial Oman, букв. – Замирённый Оман), или Договорным берегом. Заключённые в 1869, 1898 договоры и «Исключительное соглашение» 1892 знаменовали окончат. установление брит. протектората над ДО. Шейхи обязались не покупать и не продавать оружие, не заключать соглашений с третьими странами, не предоставлять им к.-л. привилегии и не сдавать в аренду территории без согласия брит. правительства. Великобритания со своей стороны брала на себя обязательство защищать шейхства от любого нападения с суши и с моря. В Абу-Даби, Дубае и Шардже были расквартированы брит. войска. Соглашением 1911 Великобритания запретила шейхам предоставлять кому-либо, кроме англичан, концессии на лов жемчуга и губки в водах ДО. В международно-правовом отношении исключит. права Великобритании на ДО закрепила англо-тур. конвенция 1913.
Со смертью в 1866 шейха Султана I ибн Сакра аль-Касими началось дробление владений кавасим. В результате соперничества между его сыновьями возникли самостоят. шейхства Шарджа, Рас-эль- Хайма (1869), Дибба (1871) и Кальба (1871). В 1875 клан шамси, находившийся в родстве с правившими в Аджмане нуайми, образовал на землях, входивших в состав владений кавасим, шейхство Хамрия (правящий род – Аль-Шамси). В 1876 от Шарджи фактически отделилась Эль-Фуджайра, у власти в которой утвердился шейх находившегося до этого в союзе с кавасим племени шаркиин, издавна населявшего Оманские горы и район Шимайлия на побережье Оманского зал. В 1902 шейхство Эль-Фуджайра (правящий род – Аль-Шарки) официально провозгласило независимость от Шарджи. В 1915 от Шарджи отделилось шейхство Хира. Правившая в Шардже старшая ветвь Аль-Касими вела упорную борьбу за воссоединение под своей властью земель кавасим, в т. ч. воен. методами (против Рас-эль-Хаймы и Эль- Фуджайры). В 1922 Шарджа вернула в свой состав Хамрию (сохраняла частичную автономию в составе Шарджи до 1960-х гг.), в 1942 – Хиру, в 1951 – Диббу, в 1952 – Кальбу. Подчинив в 1900 Рас-эль-Хайму, она вновь утратила её в 1912, а после признания самостоятельности Рас-эль-Хаймы брит. правительством в 1921 была вынуждена отказаться от претензий на неё (то же самое в отношении Эль-Фуджайры, признанной англичанами в 1952). Однако, несмотря на территориальные потери, Шарджа вплоть до сер. 20 в. оставалась богатейшим княжеством ДО.
Со 2-й пол. 19 в. в соперничество с Шарджей за роль гл. торгового центра ДО вступил Дубай. В нач. 20 в. он стал осн. транзитным портом брит.-инд. пароходной компании. К 1920-м гг. Дубай превратился в крупнейший торговый пункт юж. побережья Персидского зал., дубайские купцы монополизировали торговлю жемчугом во многих городах Ближнего Востока и Индии.
С сер. 19 в. началось возвышение шейхства Абу-Даби. К нач. 20 в. оно стало самым сильным в воен. отношении княжеством ДО, оказывавшим серьёзное влияние также на жизнь араб. племён внутр. районов Омана и пустыни Руб-эль- Хали на юге Аравийского п-ова. Пришедший к власти в Абу-Даби в результате внутр. переворота шейх Зайед (Заид) ибн Халифа аль-Нахайян (правил в 1855–1909) вёл войны с Шарджей, Катаром, Недждом, в результате которых территория шейхства увеличилась в 3 раза.
Шейхства Аджман и Умм-эль-Кайвайн в 19 – 1-й пол. 20 вв., несмотря на то что сохраняли роль соответственно гл. центра судостроения и гл. центра лова жемчуга, были беднейшими княжествами ДО и находились в относит. изоляции. Развитие Умм-эль-Кайвайна в 1900–20-х гг. осложняла острая борьба за престол между представителями правящего рода.
Новый период в развитии княжеств ДО начался с открытием в 1908 Персидского залива нефтегазоносного бассейна. В 1922 англичане навязали шейхам ДО договор, ограничивший их право предоставлять концессии на разведку и добычу нефти. Стремясь не допустить на территорию протектората конкурентов, они учредили компанию «Petroleum Development (Trucial Сoast) Ltd.» (дочернее предприятие брит. «Iraq Petroleum Company»), которая в 1937–39 получила концессии на разведку и добычу нефти в Абу-Даби, Аджмане, Дубае, Кальбе, Рас-эль-Хайме и Шардже. Однако в связи с началом 2-й мировой войны геолого-разведочные работы были приостановлены и возобновились лишь в 1950-х гг.
В кон. 1920-х – нач. 1940-х гг. по традиц. основе экономики шейхств ДО – лову и экспорту жемчуга – был нанесён сокрушит. удар. Сначала мировой экономич. кризис 1929–33 вызвал падение спроса на жемчуг, а затем натуральный жемчуг был потеснён на мировом рынке дешёвым культивированным жемчугом. К 1946 доходы от жемчужного промысла в Персидском зал. упали по сравнению с 1925 в 60 раз. Из глубочайшего кризиса экономика шейхств ДО смогла выйти лишь с началом добычи нефти в 1960-х гг.
Острое соперничество держав за нефтяные богатства Ближневосточного региона побудило брит. правительство в целях укрепления своих позиций выдвинуть план создания подконтрольного ему федеративного араб. гос-ва, в которое должны были войти гос-ва Персидского зал., а также Палестина, Трансиордания и Ирак. Однако этот план натолкнулся на сопротивление в араб. мире, в т. ч. в ДО.
В годы 2-й мировой войны шейхства ДО придерживались политики нейтралитета. По её окончании брит. власти начали предпринимать усилия по их интеграции в целях создания более эффективной системы управления протекторатом, защиты его территории (границы ДО с Оманом, Маскатом и Сауд. Аравией, как и границы между шейхствами, не были чётко определены) и прекращения войн между правителями (наиболее серьёзный конфликт разгорелся в 1947–1949 между Абу-Даби и Дубаем). Они предоставили шейхствам статус эмиратов (их правители, однако, сохранили традиц. титул шейхов). Одновременно были предприняты шаги по созданию единых полиции, вооруж. сил, таможенной службы и денежной системы ДО.
Внутриполитич. обстановку в ДО с 1949 серьёзно осложняло соперничество на территории протектората, особенно в оазисе Эль-Айн (Эль-Бурайми), между «Iraq Petroleum Company» и сменившим её в 1953 англо-франц. консорциумом, с одной стороны, и «California-Arabian Standard Oil Co.» [позднее переименована в «Arabian American Oil Company» («Aramco»)] – с другой, являвшейся сауд. дочерней компанией амер. корпорации «Standard Oil Co. of California». В 1952 сауд. войска оккупировали Эль- Айн (Эль-Бурайми), после провала длительных переговоров войска Абу-Даби и Маската при поддержке англичан в окт. 1955 вытеснили их из оазиса.
В 1958 в Абу-Даби открыты первые в ДО месторождения нефти: морское – Умм-Шайф (близ о. Дас) и сухопутное – в местечке Баб (близ г. Тариф; экспорт нефти из Абу-Даби начался в 1962). В последующие годы в этом эмирате открыт ещё целый ряд крупных месторождений (Закум, Абу-эль-Бухуш, Мубарраз, Бундук), что вывело его в разряд ведущих нефтедобывающих государств, запасы нефти которого, по оценкам кон. 1960-х гг., составляли ок. 10–13% мировых (в 2009 – 7,3%). В 1967 эмират Абу-Даби вступил в ОПЕК (впоследствии это членство перешло на ОАЭ). В 1966 нефть в коммерч. объёмах была найдена в Дубае на мор. месторождении Фатех (в эксплуатации с 1969), в 1970–1980-х гг. открыты др. мор. месторождения – Юго-Зап. Фатех, Фалах, Рашид и сухопутное Маргам. Однако по величине выявленных запасов нефти Дубай почти в 25 раз уступал Абу-Даби. В Шардже небольшие нефтяные месторождения открыты лишь в 1972 (мор. месторождение Мубарек-1; в эксплуатации с 1974) – нач. 1980-х гг. (сухопутное месторождение Саджаа), в Рас-эль- Хайме добыча нефти в незначит. объёмах началась в 1985.
Обнаружение нефти, совпавшее с нарастанием движения за независимость в Ближневосточном регионе, вызвало обострение политич. ситуации в ДО. В 1961–1963 в ряде эмиратов развернулось антибританское движение. В 1962 шейх Шарджи Сакр III ибн Султан аль-Касими (правил с 1951) передал концессию на проведение геолого-разведочных работ на территории эмирата амер. нефтяной компании, его примеру последовал шейх Рас-эль-Хаймы Сакр ибн Мухаммед аль-Касими (правил в 1948–2010). В окт. 1964 в обход брит. властей комиссия ЛАГ с согласия правителей Рас-эль- Хаймы и Шарджи посетила эти эмираты. Недовольные действиями местных правителей, брит. власти инициировали свержение шейха Шарджи (низложен 24.6.1965), на жизнь шейха Рас-эль-Хаймы было совершено покушение. В июле 1965 англичане провели в Дубае совещание шейхов ДО, на котором было принято решение об образовании Совета экономич. развития, а также рассмотрены проекты, призванные способствовать хозяйств. подъёму эмиратов. Расходы по финансированию проектов планировалось возложить на эмират Абу-Даби, начавший получать значит. доходы от экспорта нефти. Однако его шейх Шахбут II ибн Султан аль-Нахайян (правил с 1928) отказался выделять средства своим соседям. 6.8.1966 он был отстранён от власти, на престол в Абу-Даби возведён Зайед (Заид) II ибн Султан аль-Нахайян, являвшийся сторонником преобразования ДО в централизованное федеративное гос-во.
В условиях прогрессировавшего распада Британской империи правительство Великобритании заявило 16.1.1968 о выводе до кон. 1971 войск из районов «к востоку от Суэца» и последующем предоставлении независимости своим азиат. владениям, в т. ч. в Персидском зал. Одновременно брит. власти попытались вернуться к плану создания подконтрольного объединения араб. государств, на этот раз в составе 7 эмиратов ДО, Бахрейна и Катара. 1.3.1968 было объявлено об образовании Федерации Араб. Эмиратов (ФАЭ). Однако из-за противоречий между участниками вплоть до сер. 1971 ФАЭ так и не была создана: правители Дубая, Рас-эль-Хаймы и Катара настаивали на сохранении значит. автономии государств в рамках федерации, одновременно Катар и Бахрейн, обладая более развитой экономикой и превосходя эмираты ДО по численности населения, отказывались признать равенство всех членов федерации. Активно противодействовали планам создания ФАЭ Сауд. Аравия, Кувейт и особенно Иран. В итоге Бахрейн, Катар и ДО взяли курс на образование самостоят. государств.
ОАЭ с 1971. Шейх Абу-Даби Зайед II ибн Султан аль-Нахайян и шейх Дубая Рашид II ибн Саид аль-Мактум 18.7.1971 заключили договор о союзе двух княжеств, который должен был стать ядром будущего объединения эмиратов ДО. В последующие дни к этому союзу присоединились шейхи Аджмана, Умм-эль- Кайвайна, Шарджи и Эль-Фуджайры. Правители 6 эмиратов подписали врем. конституцию (вступила в силу 2.12.1971; постоянная конституция принята 20.5.1996). Шейх Рас-эль-Хаймы отказался присоединиться к союзу. Др. араб. гос-ва и Великобритания заявили о готовности признать новое гос-во. Иран и Сауд. Аравия отказались это сделать, указав на наличие территориальных претензий к Абу-Даби, Шардже и др. эмиратам. 30.11.1971 Иран оккупировал стратегически важные и богатые нефтью острова Большой Томб (Томбе-Бозорг), Малый Томб (Томбе-Кучек) (принадлежали Рас-эль-Хайме) и Абу-Муса (принадлежал Шардже). Сауд. Аравия начала переговоры с Абу-Даби о принадлежности оазиса Эль-Айн (Эль-Бурайми).
На конференции в Дубае 2.12.1971 было провозглашено независимое гос-во ОАЭ, его президентом Высший совет правителей избрал Зайеда II ибн Султана аль-Нахайяна (в дальнейшем этот пост был фактически закреплён за шейхом самого сильного в экономич. отношении, самого большого по площади и численности населения эмирата Абу-Даби; со смертью в нояб. 2004 Зайеда II ибн Султана аль-Нахайяна президентом ОАЭ стал его сын Халифа II ибн Зайед ибн Султан аль-Нахайян), вице- президентом и главой правительства – Рашида II ибн Саида аль-Мактума (с 1971 этот пост фактически закреплён за шейхом второго по экономич. потенциалу, площади и численности населения эмирата Дубай; умершего в окт. 1990 Рашида II ибн Саида аль-Мактума сменил на этом посту его сын Мактум III ибн Рашид аль-Мактум, а после его смерти в янв. 2006 – Мухаммед ибн Рашид аль-Мактум). В день провозглашения независимости Великобритания заключила с ОАЭ договор «О дружбе», аннулировавший все прежние соглашения, заключённые между эмиратами – членами ОАЭ и брит. правительством, и предусматривавший «проведение в случае необходимости взаимных консультаций по всем интересующим обе стороны вопросам». 6.12.1971 ОАЭ были приняты в ЛАГ, 9.12.1971 – в ООН. 11.2.1972 к ОАЭ присоединился эмират Рас-эль-Хайма.
Основой экономики нового гос-ва и гл. его богатством стала нефть. В 1971 была создана нац. нефтедобывающая компания ОАЭ «Abu Dhabi National Oil Company». В 1972 правительство ОАЭ установило для иностр. (брит., нидерл., франц., амер., япон.) компаний, занимавшихся разведкой и разработкой нефтяных месторождений, концессионные платежи за эксплуатацию территории и обязало передавать в казну эмиратов 55% доходов от реализации нефти. С 1974 к эмиратам Абу-Даби и Дубай перешло 25% акций иностр. компаний, к 1982 эта доля возросла до 51%. Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие пром-сти, с. х-ва, образованию многочисл. свободных экономич. зон ОАЭ в самые короткие сроки смогли добиться крупных успехов в развитии экономики и социальной сферы, обеспечить высокую степень внутриполитич. стабильности.
Отношения между эмиратами с первых дней существования ОАЭ не были лишены противоречий. Острое соперничество за лидерство в федерации развернулось между шейхом Абу-Даби, сторонником усиления централизации и повышения статуса федеральной власти, и шейхом Дубая, выступавшим за сохранение значит. самостоятельности эмиратов. Отражением этого соперничества стала непрекращающаяся борьба за распределение постов в правительстве, а также по вопросам об объединении вооруж. сил эмиратов и подчинении их центр. правительству, о передаче в ведение федеральных властей органов полиции, безопасности, иммиграции и информации. Хотя к кон. 1970-х гг. сторонникам централизации удалось добиться определённых успехов (полная интеграция вооруж. сил эмиратов, однако, так и не состоялась), а к 1996 решить вопрос о столице ОАЭ (ею стал г. Абу-Даби; из Конституции была изъята статья о строительстве на полпути между Дубаем и Абу-Даби будущей столицы федерации г. Карама), тем не менее соперничество между Абу-Даби и Дубаем не прекратилось.
Отсутствие единства между эмиратами и внутр. рыхлость федерации в 1970–1980-х гг. неоднократно проявлялись в разл. сферах. В 1978–79 постановка вопроса о ликвидации внутр. границ, объединении бюджетов эмиратов и пр. вызвала острый внутриполитич. кризис. Сохранить единство федерации удалось лишь благодаря активным посреднич. усилиям ЛАГ и особенно Кувейта. В период ирано-иракской войны 1980–88 Абу- Даби, Аджман, Рас-эль-Хайма и Эль-Фуджайра поддержали Ирак, в то время как Дубай, Умм-эль-Кайвайн и Шарджа выступили на стороне Ирана. В июне 1987 династич. спор в Шардже вновь едва не привёл к распаду федерации.
Важным фактором, влиявшим на развитие ОАЭ, была и остаётся проблема урегулирования территориальных споров с соседними гос-вами. В 1974 в результате длительных переговоров эмират Абу- Даби заключил с Сауд. Аравией соглашение, по которому последняя признала права Абу-Даби и Омана на оазис Эль-Айн (Эль-Бурайми), а власти Абу- Даби предоставили Сауд. Аравии сухопутный коридор для выхода к водам Персидского зал., а также долю в разработках спорного нефтяного месторождения. Однако эти договорённости, многие пункты которых так и не были преданы огласке, по всей видимости, не урегулировали весь комплекс противоречий между двумя гос-вами и их взаимные территориальные претензии. В 2004 Сауд. Аравия аннексировала предоставленный ей коридор, создав тем самым затруднения для сухопутного сообщения между ОАЭ и Катаром. Вслед за этим она заявила права на богатую нефтью часть акватории Персидского зал. между ОАЭ и Катаром, что в итоге привело в марте 2010 к боевому столкновению в этом районе ВМС двух государств.
Вплоть до нач. 2000-х гг. продолжались пограничные споры ОАЭ с Оманом. В 1978 вооруж. силы Рас-эль-Хаймы предприняли попытку захватить спорную территорию, принадлежавшую Оману, но получили отпор с его стороны. В 1999 между ОАЭ и Оманом подписано соглашение о границе, однако линия её прохождения на участке эмиратов Шарджа и Рас-эль-Хайма осталась неопределённой. В нояб. 2000 ОАЭ и Катар урегулировали вопрос о разграничении своих владений в Персидском заливе.
Особую остроту для ОАЭ приобрёл вопрос о возвращении под их юрисдикцию островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. В 2000 Иран объявил их неотъемлемой частью своей территории. Попытки правительства ОАЭ, опираясь на поддержку ЛАГ и Совета Безопасности ООН, противодействовать аннексии Ираном этих островов не принесли успеха.
ОАЭ с момента основания проводят активную внешнюю политику, центр. место в которой занимает развитие сотрудничества с араб. гос-вами Персидского зал., др. араб. странами и исламским миром в целом. Располагая значит. финансовыми ресурсами, ОАЭ широко участвуют в программах ООН по оказанию гуманитарной помощи. После падения в 1979 шахского режима в Иране и начала ирано-ирак. войны ОАЭ вместе с 5 другими монархиями региона с целью недопущения дестабилизации обстановки в 1981 учредили Совет сотрудничества араб. государств Персидского зал. (ССАГПЗ), который превратился в воен.-политич. и экономич. интеграционное объединение. Во время Кувейтского кризиса 1990–91 ОАЭ разорвали дипломатич. отношения с Ираком (восстановлены в 1998), приняли участие в возглавлявшейся США антииракской коалиции, а после освобождения Кувейта поддержали санкции в отношении Ирака. В период операции междунар. коалиции против Ирака в 2003 ОАЭ сохраняли нейтралитет (но предоставили свою территорию для размещения коалиц. сил), после её завершения оказали новому правительству Ирака значит. финансовую и гуманитарную помощь. С кон. 1970-х гг. ОАЭ поддерживали разл. группировки афг. моджахедов, в 1997 наряду с Пакистаном и Сауд. Аравией признали режим талибов. После террористич. атак 11.9.2001 в Нью-Йорке и Вашингтоне правительство ОАЭ разорвало отношения с движением «Талибан» и выделило подразделения в состав Междунар. сил содействия безопасности в Афганистане. Активную поддержку со стороны ОАЭ получили исламистские силы в странах Ближнего Востока, охваченных движением «араб. весны». Подразделения Вооруж. сил ОАЭ наряду с воинскими частями Катара в 2011 приняли участие в гражд. войне в Ливии на стороне Нац. переходного совета. ОАЭ традиционно поддерживают палестинское движение, выступают за неукоснительное выполнение Израилем резолюций Совета Безопасности ООН, на постоянной основе оказывают финансовое содействие Палестинской национальной администрации.
Осн. внимание в оборонной политике ОАЭ уделяется укреплению союзнич. отношений с США и др. зап. странами. В 1994 правительство эмиратов заключило договор о воен. сотрудничестве с США, в 1995 – с Францией. На территории эмиратов размещается ряд воен.-мор. и воен.-возд. баз США, Франции и Великобритании.
Дипломатич. отношения между СССР и ОАЭ установлены 8.12.1971; посольство СССР в Абу-Даби открыто в 1986, посольство ОАЭ в Москве – в 1987. В дек. 1991 ОАЭ официально признали Россию в качестве правопреемницы СССР. С нач. 1990-х гг. между РФ и ОАЭ поддерживается активный политич. диалог, подкрепляемый насыщенными контактами по разл. линиям. 10.9.2007 состоялся первый в истории рос.-эмиратских отношений офиц. визит Президента РФ В. В. Путина в ОАЭ, 30–31.3.2009 Россию с офиц. визитом посетил вице-президент, премьер-министр ОАЭ шейх Дубая Мухаммед ибн Рашид аль-Мактум. Активно развиваются двусторонние экономич. отношения, которые регулируются межправительств. соглашением от 2.1.1990. В 1994 учреждена Межправительств. Рос.-Эмиратская комиссия по торговому, экономич. и технич. сотрудничеству (проведены 2 заседания: в марте 1997 в Абу-Даби, в июне 2010 в Москве), с 2006 действует Рос.-Эмиратский деловой совет. ОАЭ являются гл. торгово-экономич. партнёром РФ среди стран Персидского зал. (товарооборот между Россией и ОАЭ в 2010 составил 950 млн. долл.). В 2011 объём взаимных инвестиций превысил 22,2 млрд. долл. (объём эмиратских инвестиций в РФ – ок. 18 млрд. долл.). В ОАЭ зарегистрировано ок. 400 совместных фирм и компаний с участием рос. предпринимателей, реализуется ряд важных совместных проектов как на территории ОАЭ, так и в России.
Дополнительная литература:
Бодянский В. Л. Восточная Аравия: история, география, население, экономика. М., 1986;
Potts D. T. Arabian Gulf in antiquity. Oxf., 1990. Vol. 1: From prehistory to the fall of the Achaemenid Empire. Vol. 2: From Alexander the Great to the coming of Islam;
Kabasci K., Oldenburg J., Franzisky P. Vereinigte Arabische Emirate. Hohentan, 1998;
Егорин А. З., Исаев В. А. Объединенные Арабские Эмираты. М., 2001;
Филоник А. О., Яковлев А. И. Объединенные Арабские Эмираты: оживший мираж. М., 2004;
Peck M. Historical dictionary of the Gulf Arab states. 2nd ed. Lanham, 2008;
Davidson C. M. Abu Dhabi: oil and beyond. N. Y., 2009;
Heard-Bey F. Die Vereinigten Arabischen Emirate zwischen Vorgestern und Übermorgen. Hildesheim u. a., 2010;
Eastern Arabia in the first millennium BC / Ed. A. Avanzini. Roma, 2010.
Авторы статьи: О. В. Вишлёв, Г. Л. Гукасян.
Хозяйство.
ОАЭ – стабильно развивающееся гос-во. Объём ВВП 271,2 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2012; с 2002 увеличился почти в 3,8 раза), в расчёте на душу населения св. 32 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,818 (2013; 42-е место среди 187 стран мира). В структуре ВВП на долю пром-сти приходится 56,1%, сферы услуг – 43,1%, сельского и лесного хозяйства, рыболовства – 0,8% (2012). Прирост реального ВВП 4,0% (2012; 1,3% в 2010; 7,4% в 2008; 8,5% в 2004).
На рубеже 1950–60-х гг. начата разработка месторождений нефти и природного газа, с кон. 1960-х гг. добыча углеводородов стала основой экономики страны. С кон. 1970-х гг. проводилась политика диверсификации нац. экономики, нацеленная на развитие ненефтяных отраслей. К 1990-м гг. нефтяная и газовая пром-сть утратила лидирующие позиции в экономике; из-за колебаний мировых цен на нефть её доля менялась, но не превышала 40% (27% ВВП в 2002; 37% в 2008; 29% в 2009; согласно планам, к 2020 составит 20%). В 2000-е гг. доходы нефтегазового сектора направлялись на выравнивание уровня социально-экономич. развития отд. эмиратов, укрепление обороноспособности страны (до 1/4 расходов нац. бюджета), социальные нужды (в первую очередь на строительство бесплатного жилья) и реализацию междунар. экологич. программ. Часть поступлений от экспорта нефти перечислялась в «нефтяной» резервный фонд (ок. 900 млрд. долл. к нач. 2010-х гг. – один из крупнейших в мире; управляется ведущим инвестиц. агентством страны Abu Dhabi Investment Authority, ADIA; основано в 1976).
ОАЭ играют важную роль в междунар. движении капитала. Общий объём накопленных прямых иностр. инвестиций составляет ок. 360 млрд. долл. (по оценкам, в 2003–08 страна была их 3-м получателем в Юго-Зап. Азии после Сауд. Аравии и Турции). В 2012 общая сумма инвестиций, размещённых ОАЭ за рубежом, составляла ок. 580 млрд. долл. Гос. и частным компаниям страны принадлежат крупные пакеты акций ряда иностр. нефтяных и нефтехимич. компаний, компаний по сооружению трубопроводов, авиакомпаний, коммерч. банков, а также нефтеперерабатывающие, химич. заводы и др.
К нач. 2010-х гг. в рамках реализации программы диверсификации нац. экономики в эмирате Абу-Даби были созданы индустриальная зона «Муссафа», портово-индустриальная зона «Халифа»; в эмирате Дубай – индустриальные зоны «Эль-Кузайс», «Рас-эль-Хор», «Джабаль-Али» («Джебель-Али»), «текстильный город Дубай»; в эмирате Шарджа – индустриальные зоны «Шарджа», ШАИФ и свободная зона «Хамрия». Высокотехнологичные произ-ва развиваются в т. н. экологически чистом г. Масдар в эмирате Абу-Даби и в секторе «Эль- Мухайсна» («Сонапур») в эмирате Дубай (общая стоимость осуществлённых проектов ок. 350 млрд. долл.).
Промышленность. Добыча нефти составляет 154,4 млн. т (2011); ок. 95% приходится на эмират Абу-Даби. Осн. месторождения: на суше – Баб, Бу-Хаса, Асаб, Сахиль, Шах; шельфовые – Умм- Шайф, Закум, Хуфф, Бундук, Абу-эль- Бухуш. Добычу контролирует гос. компания «Abu Dhabi National Oil Company» (ADNOC; с рядом дочерних специализир. подразделений и в кооперации с крупнейшими иностр. нефтяными компаниями). Второй значимый производитель нефти – эмират Дубай (месторождения: на суше – Маргам; шельфовые – Фатех, Рашид, Фалах; добычу осуществляет консорциум иностр. компаний «Dupetco»).
Ок. 75% нефти экспортируется (гл. обр. в Японию, европ. страны и США). По объёмам экспорта ОАЭ занимают 5-е место в мире после Сауд. Аравии, России, Ирана, Ирака. Крупные нефтеэкспортные портовые комплексы созданы в эмиратах Абу-Даби [в составе материковых портов Эр-Рувайс (Эль-Рувайс), Джабаль-эз-Занна (Джебель-Данна) и островных портов Мубарраз, Эз-Зарка (Зирку) и Дас] и Дубай (Джабаль-Али).
Ведётся добыча природного газа, в т. ч. попутного нефтяного (всего 60,4 млрд. м3, 2011). Ок. 95% добычи приходится на эмират Абу-Даби (осн. месторождение – шельфовое Хуфф). Добыча не покрывает внутр. потребностей страны (82 млрд. м3, 2011); дефицит восполняется импортом природного газа из Катара (20,7 млрд. м3; поступает по газопроводу Рас-Лаффан – Тавила – Эль-Фуджайра) и др. стран (ок. 1,1 млрд. м3; в сжиженном виде). Одновременно ОАЭ экспортируют сжиженный природный газ (7,65 млрд. м3, 2011; в Японию, Индию, Кувейт и на Тайвань). Заводы по сжижению газа находятся на о. Дас (мощность 6 млн. т сжиженного природного газа, 2,7 млн. т сжиженного попутного нефтяного газа и 1 млн. т др. продуктов) и в Джабаль-Али [2,4 млн. т сжиженного природного газа; расширяется (2013) до 6 млн. т]. Ряд гос. и частных компаний страны (в первую очередь гос. пром. конгломерат «Mubadala Development Company») участвуют в разработке месторождений нефти и природного газа в др. странах, в т. ч. в Омане, Катаре, Бахрейне, Ираке, Египте, Туркмении, государствах Юго-Вост. Азии.
ОАЭ располагают крупными мощностями по переработке нефти и природного газа. Нефтеперерабатывающие заводы функционируют в городах Эр-Рувайс (мощность 20 млн. т сырой нефти в год; строится новый завод мощностью 20,85 млн. т, пуск намечен на 2013), Умм-эль- Нар (расположен близ г. Абу-Даби; 4,5 млн. т) (оба – в эмирате Абу-Даби; принадлежат компании «Abu Dhabi Oil Refining Company»), Джабаль-Али (эмират Дубай; 6 млн. т; расширяется до 7 млн. т; «Emirates National Oil Company», ENOC), Хамрия (эмират Шарджа; ок. 1,2 млн. т) и Эль-Фуджайра (эмират Эль-Фуджайра; 4,5 млн. т). Газоперерабатывающие заводы действуют в городах Эр-Рувайс (мощность 6,75 млн. т) и Рас-эль-Хайма (небольшие установки).
Установленная мощность электростанций 23,25 тыс. МВт (2009). Произ-во электроэнергии 83,3 млрд. кВт·ч (2010), в т. ч. ок. 100% на ТЭС (98% работают на природном газе), все они скомбинированы с предприятиями по опреснению мор. воды (св. 2/3 потребностей в воде обеспечивается за счёт её опреснения). Крупнейшие ТЭС сооружены в эмирате Абу-Даби, в т. ч. в составе комплекса «Тавила» [«Taweelah A» (мощность 500 МВт), «Taweelah A1» (1430 МВт), «Taweelah A2» (710 МВт), «Taweelah B» (970 МВт), «Taweelah C» (750 МВт)]; в городах Абу-Даби [«Shuweihat S1» (1615 МВт), «Shuweihat S2» (1500 МВт)], Умм-эль-Нар [«Umm Al Nar I» (850 МВт), «Umm Al Nar II» (1550 МВт)], Эль-Мирфа (1100 МВт), Эр-Рувайс (500 МВт), Эль-Айн (656 МВт); в 250 км к западу от г. Абу-Даби строится ТЭС «Shuweihat S3» (1600 МВт; пуск намечен на 2014). Крупная ТЭС действует в эмирате Дубай в Джабаль-Али (2000 МВт); в г. Дубай строится одна из крупнейших в мире ТЭС «Hassyan» (9000 МВт; ввод в эксплуатацию 1-й очереди в 2014). В эмирате Эль-Фуджайра сооружена (2011) ТЭС «Fujairah F2» (2000 МВт). С 2009 при участии кор. компании «Korea Electric Power Corporation» возво- дится АЭС «Braqa» (в 53 км к юго-западу от г. Эр-Рувайс; 4 энергоблока мощностью по 1400 МВт; пуск намечен на 2020). В 50 км к югу от г. Дубай создаётся гелиостанция им. Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума (пл. 48 км2; общая мощность 1000 МВт; завершение сооружения в 2030).
Ведущие отрасли обрабатывающей пром-сти – химическая, чёрная и цветная металлургия, строит. материалов, лёгкая и пищевая.
Чёрная металлургия ориентирована на удовлетворение внутр. спроса и использует преим. импортное сырьё (прокатные заготовки ввозятся из Турции, Катара и др. стран, металлолом – из Ирана, Индии, Пакистана и др., железорудный концентрат – из Индии, Бразилии, Мавритании и др.). В 1990–2000-х гг. сооружены крупные сталепрокатные заводы и предприятия бездоменной металлургии. Установленная мощность предприятий ок. 8,9 млн. т (2010). Гл. центры: индустриальная зона «Муссафа» [заводы – бездоменной металлургии (мощность 1600 тыс. т губчатого железа), сталеплавильный (1400 тыс. т) и три прокатных (360 тыс. т прокатных заготовок, 620 тыс. т строит. арматуры, 480 тыс. т стальных стержней и проволоки) компании «Emirates Steel», бездоменной металлургии (250 тыс. т губчатого железа) и прокатный (400 тыс. т строит. арматуры) компании «Al Nasser Industrial Enterprises», прокатные компаний «Union Iron & Steel Company» (500 тыс. т стального прутка) и «Al Ghurair Iron & Steel» (350 тыс. т катанки, полос и листа)]; свободная зона «Хамрия» [прокатные заводы компаний «Hamriyah Steel FZC» (80% акций у рос. компании «Металлоинвест»; 1 млн. т строит. арматуры), «Star Steel International» (360 тыс. т строит. арматуры) и инд. «Essar Steel» (1 млн. т сортового проката, в т. ч. оцинкованного)]; индустриальная зона «Джабаль-Али» [прокатные заводы компаний «Alam Steel» (500 тыс. т стальных балок, строит. арматуры и катанки) и «Conares Metal Supply» (400 тыс. т стальных балок, строит. арматуры и труб)] и портово-индустриальная зона «Халифа» (прокатные заводы компании «Al Nasser Industrial Enterprises»; общая мощность 560 тыс. т строит. арматуры). Значительная часть проката импортируется (6,7 млн. т, 2010).
Цветная металлургия представлена алюминиевой пром-стью, которая развивается на базе импортного сырья (глинозём ввозится гл. обр. из Австралии) и ориентирована на экспорт продукции (в осн. в Японию). Действуют Дубайский алюминиевый завод (1979; индустриальная зона «Джабаль-Али»; мощность 950 тыс. т первичного алюминия в 2011, расширяется до 2,5 млн. т к 2015) и Абу-Дабийский алюминиевый завод (2009; портово-индустриальная зона «Халифа»; мощность – 800 тыс. т первичного алюминия в 2011, расширяется до 1,3 млн. т к 2014). В городах Дубай и Шарджа сооружены аффинажные заводы (мощность соответственно 400 т и 25 т чистого золота в год).
Крупные нефтехимич. комплексы созданы в городах Эр-Рувайс [произ-во этилена (мощность 2 млн. т; планируется довести до 4,5 млн. т), этилендихлорида (520 тыс. т), синтетич. смол и пластмасс, соды (440 тыс. т), аммиака (460 тыс. т), карбамида (800 тыс. т)] и Джабаль-Али [этан, хлор, этилен, пропилен, аммиак (330 тыс. т) и карбамид (30 тыс. т)]. Осн. часть продукции экспортируется. Действуют неск. десятков предприятий по выпуску лаков и красок общей мощностью ок. 130 тыс. т (25% продукции экспортируется; ОАЭ импортируют некоторые компоненты для их произ-ва), ряд фармацевтич. фабрик.
Машиностроение традиционно специализируется на ремонте крупных (преим. наливных) и строительстве небольших мор. судов. Ведущее предприятие – сухой док в порту Мина-Рашид в эмирате Дубай (один из крупнейших в мире, ремонт судов водоизмещением до 1 млн. рег.бр.-т). В рамках диверсификации нац. экономики началось развитие авиац. пром-сти и автомобилестроения. В 2010 введены в эксплуатацию завод компании «Strata» в г. Эль-Айн (произ-во комплектующих для европ. компании EADS) и завод транспортных средств инд. компании «Ashok Leyland» в г. Рас-эль-Хайма (сборка грузовых автомобилей). В отрасли действуют св. 40 небольших предприятий по произ-ву и ремонту кондиционеров, распределит. электрощитов и др.
Гл. центр произ-ва бумаги и изделий из неё (в качестве сырья используется импортная древесная масса и макулатура) – индустриальная зона «Джабаль-Али».
Пром-сть строит. материалов базируется на собств. сырье. Действуют многочисл. мастерские и небольшие заводы по произ-ву строит. блоков, мраморных плит, пластмассовых труб и резервуаров для воды, кафеля, черепицы и др. керамич. изделий (компания «RAK Ceramics» – один из крупнейших в мире производителей керамики). Строит. бум, начавшийся в 1990-е гг., привёл к значит. наращиванию объёмов произ-ва цемента (8,0 млн. т в 2005; 18,0 млн. т в 2008; 26,6 млн. т в 2011). Ведущие производители – эмираты Рас-эль-Хайма [3 завода в г. Хор-Хувайр (общая мощность 14,3 млн. т) и завод в г. Рас-эль-Хайма (0,5 млн. т белого цемента – единственный производитель в стране)], Абу-Даби [заводы в городах Абу-Даби (2,5 млн. т) и Эль-Айн (2,2 млн. т)], Эль-Фуджайра (завод в г. Дибба – 4,6 млн. т). Внутр. потребление цемента составляет ок. 12,0 млн. т (2011; 12,5 млн. т в 2005; 21,7 млн. т в 2008); его излишки экспортируются гл. обр. в соседние страны Персидского залива.
Лёгкая пром-сть представлена несколькими крупными и десятками мелких текстильных, швейных, кожевенных и обувных фабрик. Осн. центры произ-ва – эмираты Дубай («текстильный город Дубай» и индустриальная зона «Джабаль- Али»), Шарджа и Аджман. На совр. крупных предприятиях трудятся преим. молодые женщины из Шри-Ланки. Осн. часть продукции экспортируется в США и европ. страны.
Среди предприятий пищевой пром-сти (всего ок. 200, с числом занятых св. 10 чел.) – крупный сахарорафинадный завод в г. Эль-Халидж (эмират Дубай; переработка сахара-сырца из Бразилии и Индии), неск. мелькомбинатов, заводы по произ-ву молочной (крупнейшие – в эмирате Дубай), мясной и рыбной продукции, растит. и сливочного масла, овощных и фруктовых консервов (гл. центр – г. Эль-Айн), прохладит. напитков.
Ок. 1/2 издательских домов и типографий ОАЭ базируется в г. Дубай, удовлетворяя потребности местного рынка в печатной продукции и рекламе.
Сельское хозяйство. Развитие аграрного сектора ограничивают дефицит пригодных для обработки земель и периодические нашествия саранчи. Ок. 70% продовольствия импортируется, за счёт внутреннего произ-ва обеспечивается значит. часть потребностей в молоке (более чем на 90%), яйцах (на 70%), овощах и фруктах (на 50%), мясе птицы (на 45%), рыбе. Обрабатывается ок. 3% территории страны (250 тыс. га в 2008; ок. 92% орошается), из них ок. 3/4 приходится на долю многолетних насаждений. Преобладают мелкие с.-х. предприятия (всего ок. 22 тыс. ферм). Осн. районы с.-х. произ-ва – оазисы, б. ч. которых расположена на п-ове Руус-эль-Джибаль и вдоль зап. склонов гор Хаджар. Гл. с.-х. культура – финиковая пальма, б. ч. посадок сосредоточена в оазисе Эль-Лива (эмират Абу-Даби). Валовой сбор фиников 900 тыс. т (2011; 4-е место в мире после Египта, Сауд. Аравии и Ирана), экспорт – 237,9 тыс. т (1-е место в мире). Выращивают (тыс. т): помидоры (159,6), огурцы (26,2), острый перец (8,2), картофель, баклажаны, кабачки, лук, капусту, морковь и зелень; ведущий район произ-ва – пос. Дикдака (эмират Рас-эль-Хайма). Среди др. с.-х. культур – бахчевые (32,6 тыс. т; гл. обр. арбузы и тыква), манго и гуава (13,0 тыс. т), цитрусовые (7,6 тыс. т). В животноводстве выделяются интенсивное молочное скотоводство (стойловое содержание скота; осн. районы – оазис Эль-Айн в эмирате Абу-Даби и пос. Эль- Хаванидж в эмирате Дубай) и птицеводство. Мелкий рогатый скот и верблюдов выпасают на пустынных пастбищах. Произ-во мяса 96,4 тыс. т (в т. ч. мясо птицы 41,9%, верблюжатина 34,2%, козлятина 14,2%), молока 125,4 тыс. т (в т. ч. верблюжье 33,8%, козье 33,5%, коровье 18,7%), яиц – 435 млн. шт.
Ежегодный улов рыбы (включая акул) ок. 88 тыс. т. Гос-во поддерживает традиц. рыболовство, обеспечивая рыбакам бесплатные ремонт и обслуживание судов. Рыболовство – один из осн. источников доходов в эмиратах Умм-эль-Кайвайн (здесь создан Нац. центр марикультуры, где выращивают рыбу и креветки) и Аджман.
Осуществляется программа озеленения страны. Саженцы деревьев бесплатно распространяются среди домохозяйств, компании получают контракты на лесопосадки на участках пл. 200–300 га.
Сфера услуг. Активно развивающийся сектор экономики; ведущие отрасли: гос. управление, финансовая деятельность (банковская, страховая, операции с недвижимостью и др.), иностр. туризм, оптовая и розничная торговля. Банковский сектор представлен Центр. банком ОАЭ (основан в 1973; совр. статус с 1980), 23 местными банками (включая нац. банки 7 эмиратов) и 28 иностр. банками. Б. ч. банков зарегистрирована в городах Дубай и Абу-Даби. В страховом бизнесе действуют 49 компаний, крупнейшие – Нац. страховая компания Абу-Даби и Нац. компания общего страхования (Дубай). В г. Абу-Даби создан финансовый центр (ADFC), в его составе – фондовая биржа (ADX; 2000); в г. Дубай – Дубайский междунар. финансовый центр (DIFC; 2002), крупнейший между Зап. Европой и Вост. Азией, в рамках которого действуют фондовая биржа (DSX; 2004), междунар. финансовая биржа NASDAQ Dubai (основана в 2005 как DIFX), товарно-сырьевая биржа (DME; 2005) и многоотраслевая товарно-сырьевая биржа (DMCC; 2002).
Большое внимание уделяется развитию туристич. бизнеса и связанного с ним гостиничного хозяйства (обеспечивают ок. 8% ВВП ОАЭ). Осн. виды туризма: пляжный, культурно-познавательный, деловой, событийный, спортивный. По уровню развития туриндустрии лидирующие позиции занимают эмираты Дубай (30% ВРП эмирата; 7,6 млн. туристов; 43,4 тыс. гостиничных номеров, 2010) и Абу-Даби (2,7 млн. туристов и 25 тыс. номеров, 2012). Среди наиболее известных туристич. объектов – в эмирате Дубай: искусств. острова (сооружаются компанией «Nakheel») Палм-Джумейра (т. н. 1-я пальма; в 24 км к юго-западу от центра г. Дубай; 2009, ряд объектов введены в строй в 2010), Палм-Джабаль-Али (Палм-Джебель-Али, 2-я пальма, c линейной группой островов на западе Дубай-Уотерфронт; в 44 км к юго-западу), Палм-Дейра (3-я пальма; в 5 км к северу), Уорлд («Мир», повторяет контуры материков; в 15 км к западу), парк развлечений Дубайленд (с кон. 2008 строительство последних 4 проектов законсервировано), торгово-развлекат. комплекс «Mall of the Emirates» (в 20 км к юго-западу; 2005; пл. ок. 600 тыс. м2; с горнолыжным спуском); в эмирате Абу-Даби: искусств. острова Саадият («Остров счастья»; в 10–11 км к северо-востоку от центра г. Абу-Даби) и Яс (в 24 км к востоку) с парками развлечений, музейными комплексами и спортивными сооружениями междунар. класса. В эмирате Абу-Даби проводятся фестивали: международный по езде на автомобилях и мотоциклах по барханам (в оазисе Эль-Лива; январь), водных видов спорта «Мирфа» (в г. Эль- Мирфа; март – апрель), фиников «Лива» (в оазисе Эль-Лива; июль), верблюдов «Эль-Дафра» (в г. Мадинат-Зайид; декабрь) и соколиной охоты (в г. Эль- Айн; декабрь). Осн. площадки проведения междунар. деловых встреч, симпозиумов, выставок, ярмарок – выставочные центры в городах Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайма и Эль-Фуджайра.
Транспорт. Во внутр. грузовых и пассажирских перевозках ведущая роль принадлежит автомобильному транспорту. Общая протяжённость автодорог св. 4 тыс. км (2008, из них ок. 250 км – скоростные магистрали). Осн. магистраль – т. н. Береговое шоссе: граница с Сауд. Аравией – Эс-Сила – Эр-Рувайс – Эль- Мирфа – Тариф – Абу-Даби [ответвление на Эль-Айн – Сухар (Оман) – Маскат (Оман)] – Дубай (ответвление на Шинас – Маскат) – Шарджа – Аджман – Умм-эль-Кайвайн – Рас-эль-Хайма. Мор. транспорт осуществляет б. ч. внешнеторговых грузоперевозок. ОАЭ принадлежит ок. 60 мор. судов (более половины – танкеры; 2010); под флагами др. стран (в т. ч. Панамы, Багамских Островов, Либерии) зарегистрировано св. 270 судов. Гл. универсальные мор. порты – в эмиратах Дубай (порт Джабаль-Али, включая порт Мина-Рашид, по общему обороту контейнеров – св. 11 млн. контейнеров ДФЭ в год – входит в десятку крупнейших контейнерных портов мира) и Абу- Даби [порт Зайед (Заид, Зайид)]. Действует 41 аэропорт (2010, в т. ч. 25 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос). Междунар. аэропорты в городах Дубай (по пассажирообороту занимает 20-е место в мире, по грузоперевозкам – 11-е), Абу-Даби, Шарджа, Эль-Айн. Ведущая авиакомпания – «Emirates» (крупнейшая в странах Ближнего и Среднего Востока). Протяжённость магистральных трубопроводов ок. 4,7 тыс. км, в т. ч. газопроводов 2,35 тыс. км, нефтепроводов 1,44 тыс. км (2010). В 2012 сооружён крупный экспортный нефтепровод Хабшан (эмират Абу-Даби) – Эль-Фуджайра (пропускная способность 75 млн. т нефти в год; в перспективе 90 млн. т). Метрополитен действует в г. Дубай (пущен в 2009), строится в г. Абу-Даби (сдача в эксплуатацию в 2015). В 2010 начато сооружение транснациональной скоростной железной дороги протяжённостью св. 1200 км (граница с Сауд. Аравией – Абу-Даби – Дубай – Шарджа – Аджман – Умм-эль-Кайвайн – Эль-Фуджайра – Рас-эль-Хайма – граница с Оманом); 1-ю очередь планируется завершить в 2014, весь проект – к 2030.
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 520,9 млрд. долл. (2012), в т. ч. экспорт 300,6 млрд. долл., импорт 220,3 млрд. долл. В товарной структуре экспорта преобладают нефть и нефтепродукты (45% стоимости); среди другого – сжиженный природный газ, алюминий, одежда, нефтехимич. продукция, финики, цемент, сушёная и вяленая рыба, жемчуг. Крупнейшие покупатели (%, 2011): Япония 16,2, Индия 13,5, Иран 10,9, Республика Корея 5,6, Таиланд 5,5, Сингапур 4,4. Ввозятся пром. оборудование (включая разл. узлы и агрегаты), транспортные средства, электронные приборы и бытовая техника, разл. химикаты и синтетич. материалы, металлоизделия, золото, продовольствие, потребительские товары. Ведущие поставщики (%, 2011): Индия 19,8, Китай 12,7, США 8,1, Германия 4,6. Торговые компании ОАЭ (преим. эмирата Дубай) активно вовлечены в реэкспортную торговлю.
Автор статьи: А. И. Воропаев.
Вооружённые силы.
Вооруж. силы (ВС) ОАЭ насчитывают 51 тыс. чел. (2011) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС (формально ВС эмиратов объединены в 1976, ГШ расположен в г. Абу-Даби), кроме того, эмират Дубай имеет 2 отд. мотопехотные бригады (ок. 15 тыс. чел.), др. эмираты также сохраняют относительно самостоятельные небольшие подразделения; военизир. формирование – береговая охрана (ок. 1,2 тыс. чел.), организационно входящая в Мин-во внутр. дел. Воен. годовой бюджет 8,1 млрд. долл. (2011, оценка).
Верховным главнокомандующим ВС является глава гос-ва – президент, осуществляющий общее руководство через начальника ГШ. Верховный главнокомандующий возглавляет консультативный орган – Верховный совет эмиров, в который входят главнокомандующий ВС, начальник ГШ, командующие видами ВС. Совет разрабатывает планы строительства и использования ВС. Оперативное управление войсками возложено на главнокомандующего ВС. Командующие видами ВС отвечают за боевую готовность и повседневную деятельность войск.
СВ (44 тыс. чел., включая состав бригад эмирата Дубай) являются основой ВС и организационно состоят из 11 бригад (президентской гвардии, 2 бронетанковых, 3 мотопехотных, 2 пех., 1 арт., 2 отд. мотопехотных бригад эмирата Дубай). На вооружении СВ находятся 6 ПУ оперативно-тактич. ракет (до 20 ракет), 547 танков (в т. ч. 76 лёгких), ок. 90 БРМ, 430 БМП, ок. 900 БТР, св. 560 орудий полевой артиллерии (в т. ч. 93 буксируемых), св. 90 РСЗО, 155 миномётов, св. 285 ПУ ПТУР, 42 зенитные арт. установки, 42 ПЗРК. Оружие и воен. техника в осн. амер. и франц. производства. ВВС (4,5 тыс. чел., в т. ч. крыло возд. полиции) сведены в 7 эскадрилий (истребительно-бомбардировочная, транспортная, связи, 2 учебные, 2 вертолётные). На вооружении: 184 боевых, 23 транспортных, 77 учебных самолётов и 30 боевых, 51 транспортный, 23 разведыват. вертолёта. ВМС (2,5 тыс. чел.) состоят из подразделений боевых кораблей и вспомогат. судов. На вооружении: 4 корвета, 6 ракетных катеров, 6 патрульных, 2 минно-тральных и 7 десантных кораблей, 16 десантных и 1 водолазный катер; в мор. авиации – 2 самолё- та и 25 вертолётов; береговая охрана – св. 50 патрульных катеров. Осн. пункт базирования – Абу-Даби.
Комплектование регулярных ВС на контрактной основе. Подготовка рядового состава – в частях и учебных центрах, сержантов – в воен. школах, офицеров – за рубежом. Мобилизац. ресурсы 752 тыс. чел., в т. ч. годных к воен. службе 413 тыс. чел.
Автор статьи: В. Д. Нестёркин.
Здравоохранение.
В ОАЭ на 100 тыс. жит. приходится 279 врачей, 409 лиц ср. мед. персонала и акушерок (2009), 506 фармацевтов, 61 стоматолог (2008); больничных коек – 19,3 на 10 тыс. жит. (2008). Общие расходы на здравоохранение составляют 2,8% ВВП (бюджетное финансирование – 67,3%, частный сектор – 22,7%) (2009). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1971, 1996); Федеральные законы о практике врачебной профессии (1975), фармацевтич. профессиях и учреждениях (1983), мерах против наркотиков и психотропных веществ (1995), защите среды обитания (1999), защите водных ресурсов (1999, 2001), правах инвалидов (2006), об ответственности мед. работника (2008); Закон о труде ОАЭ (1980); Правила контроля качества водоснабжения (2000, 2004). Система здравоохранения включает гос. (мед. помощь полностью бесплатная для граждан ОАЭ) и частный секторы; действует система обязательного (страховые взносы от работодателей и работающих) и частного мед. страхования. Мед. помощь оказывают больницы, центры (первичной мед. помощи, стоматологич., здоровья матери и ребёнка), частные клиники. Подготовку мед. кадров ведут учебный центр повышения квалификации врачей, центр Гарвардской мед. школы, стоматологич. ин-т Бостонского ун-та. Управление здравоохранением осуществляет Мин-во здравоохранения (в эмиратах Дубай и Абу- Даби – местные Управления здравоохранением). Наиболее распространённые инфекции – вирусный гепатит, туберкулёз, менингококковый менингит (2010). Осн. причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания, автодорожный травматизм, онкологич. заболевания, врождённые аномалии развития, сахарный диабет (2010). Приморские климатич. курорты: Абу-Даби, Дубай, Эль-Фуджайра, Шарджа и др.
Автор статьи: В. С. Нечаев.
Спорт.
Нац. олимпийский к-т ОАЭ создан в 1979 и признан МОК в 1980. С 1984 (Лос-Анджелес) спортсмены ОАЭ участвовали во всех Олимпийских играх; первым олимпийским чемпионом в истории страны стал А. Аль-Мактум, победивший в соревнованиях по стендовой стрельбе (упражнение дабл-трэп) в 2004 (Афины) с олимпийским рекордом (189 очков). Др. олимпийских наград на 1.1.2013 не завоёвано. Наиболее популярные виды спорта: футбол, теннис, крикет, автогонки, конные скачки, шахматы, регби, гольф и др.
Развитию футбола в стране способствовало приглашение опытных тренеров из Великобритании (Д. Реви, 1977–1981), Бразилии (К. А. Паррейра, 1990–1991) и др. стран. В 1990 сборная команда ОАЭ участвовала в чемпионате мира по футболу. В 2003 в 4 городах страны проходил чемпионат мира по футболу в возрастной группе до 20 лет: Абу-Даби [стадионы «Шейх Зайед» (66 тыс. мест), «Аль-Нахайян» (12 тыс. мест), «Мухаммед ибн Зайед» (15 тыс. мест)], Эль-Айн («Шейх Халифа интернашенал стадиум», 15 тыс. мест), Дубай («Аль-Мактум», 12 тыс. мест; «Аль-Рашид», 18 тыс. мест), Шарджа («Шарджа», 12 тыс. мест). С мая 2011 до июля 2012 тренером футбольного клуба «Аль-Васл» был Д. Марадона.
С 1993 в Дубае проводятся крупные мужские теннисные турниры с участием теннисистов-профессионалов; с 2001 – женские.
Крупнейшие состязания по крикету проходят в Абу-Даби и Дубае на упомянутых выше стадионах.
Скаковой клуб Дубая в 1996–2009 проводил розыгрыш крупных призов «Мировой кубок Дубая» с участием лучших лошадей из Великобритании, США, Японии, Бразилии, Аргентины и др. стран. С 2010 эти престижные состязания проводит скаковой клуб «Мейдан» (трибуны на 60 тыс. мест).
С 2009 в ОАЭ на автодроме «Яс Марина» (искусственный о. Яс) проходят этапы чемпионата мира «Формула-1» – Гран-при Абу-Даби. Ежегодно в пригороде Абу-Даби Эль-Ватба проводятся розыгрыши традиц. призов с участием лучших гонщиков на верблюдах из всех стран Персидского залива.
В 1986 в Дубае состоялась 27-я Всемирная шахматная олимпиада с участием 108 команд; сборная команда ОАЭ по шахматам участвует в этих состязаниях с 1978 (Буэнос-Айрес).
Большой популярностью в ОАЭ пользуются нац. виды спорта – гонки на верблюдах и соколиная охота.
Дополнительная литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3;
Шахматы. Энциклопедический словарь. М., 1990;
Большая олимпийская энциклопедия: В 2 т. / Авт.-сост. В. Л. Штейнбах. М., 2006;
Парсонс Дж. Большая энциклопедия тенниса / При участии Г. Уонке. М., 2008;
Большая энциклопедия футбола / Авт.-сост. К. Хант. М., 2008.
Автор статьи: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения науки и культуры.
Система образования включает дошкольное воспитание детей 4–6-летнего возраста, 6-летнее начальное обучение, неполное (3 года обучения) и полное среднее (3 года обучения) образование, среднее проф. образование (коммерч. и с.-х. школы, а также центры по подготовке кадров для нефтяной пром-сти), высшее образование. Обучение в гос. учебных заведениях всех уровней бесплатное. Действуют также негосударств. учебные заведения (гл. обр. конфессиональные). Дошкольным воспитанием охвачены 22% детей, начальным обучением – 98%, средним – 69%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 74,7% (данные Ин-та статистики ЮНЕСКО, 2010). Гос. вузы: Ун-т ОАЭ в Эль-Айне (1976), Ун-т Шарджи (1997); Ун-т им. шейха Зайеда (1998; имеет кампусы в Абу- Даби и Дубае), Нефтяной ин-т (2001) в Абу-Даби, Ин-т прикладной технологии (2005) в Эль-Айне, Политехнич. ин-т (2005) в Абу-Даби; колледжи высшего технич. образования в Абу-Даби, Эль- Айне, Дубае, Рас-эль-Хайме, Шардже и Эль-Фуджайре. Среди негосударств. вузов – Ун-т науки и технологии в Аджмане (1988), амер. ун-ты в Дубае (1995) и Шардже (1997), Ун-т Эль-Баян (1997) в Абу-Даби, Ун-т Абу-Даби (2000, открыт в 2003). Действуют филиалы: Сорбонны и Нью-Йоркского ун-та (оба – в Абу-Даби), С.-Петерб. гос. инженерно-экономич. ун-та и Мичиганского ун-та – в Дубае и др. Среди науч. учреждений – С.-х. исследовательский центр (1955) в Рас-эль- Хайме; Центр документации и исследований (1968), Ин-т культуры (1981) – оба в Абу-Даби, Мор. исследовательский центр (1984) в Умм-эль-Кайвайне, Междунар. центр с. х-ва биосолончаков (1996) в Дубае. Нац. б-ка (1981) и Нац. архивы (1985) в Абу-Даби. Музеи: Дубайский гор. музей (1971) в форте аль-Фахиди; национальный (1971) и естеств. истории (1989) – оба в Эль-Айне, археологический в Аджмане (1981; древние манускрипты, оружие), в Шардже действуют ок. 20 музеев, в т. ч. исламской цивилизации (1987; совр. назв. с 2008), худож. и совр. араб. иск-ва (1995), естеств. истории (1995), научный (1996), археологич. (1997), морской (2008), араб. каллиграфии, нац. наследия.
Средства массовой информации.
В г. Дубай издаются: ежедневная правительств. газета на араб. яз. «Аль-Баян» («Заявление»; выходит с 1980; тираж ок. 45 тыс. экз.), ежедневная газета на англ. яз. «Gulf News» (с 1978; ок. 115 тыс. экз.), еженедельник на араб. яз. «Ахбар Дубаи» («Новости Дубая»; с 1965). В г. Абу-Даби выходят: ежедневная газета на араб. яз. «Аль-Вахда» («Единство»; с 1973; ок. 10 тыс. экз.), ежедневная и еженедельная газета на араб. яз. «Аль- Иттихад» («Союз»; с 1972; ежедневный выпуск ок. 58 тыс. экз., еженедельный 60 тыс. экз.), ежедневная газета на англ. яз. «Emirates News» (c 1875; ок. 15 тыс. экз.). В г. Шарджа издаётся ежедневная газета на араб. яз. «Аль-Халидж» («Залив»; с 1970; ок. 60 тыс. экз.). В ОАЭ выпускается ряд русскоязычных печатных изданий, в т. ч. ж. «Русские Эмираты» (с 2004; ок. 20 тыс. экз.), ж. «Деловые Эмираты» (с 2005; до 2007 издавалось как приложение к ж. «Русские Эмираты»). В 2009 в г. Дубай состоялась презентация рос. ежемесячной газ. «Московские новости» на араб. яз. Радиовещание и телевидение с 1963. Трансляцию теле- и радиопередач ведёт правительств. служба «UAE Radio and Television» (г. Дубай), трансляцию телепередач осуществляет также «UAE TV – Abu Dhabi» (г. Абу-Даби). Всего в ОАЭ насчитывается св. 20 радиостанций и св. 40 телевизионных каналов. С кон. 2009 в ОАЭ началось вещание на рус. яз. радиостанции «Русское радио». Нац. информац. агентство Викялят аль-Анба аль-Муттахида (ВАМ; основано в 1977, г. Абу-Даби). В 2009 в Дубае открыто представительство Рос. информац. агентства «Новости».
Автор статьи: Г. Л. Гукасян.
Архитектура и изобразительное искусство.
Древнейшие памятники искусства (худож. ремесла) на территории ОАЭ представлены керамич. сосудами, близкими образцам культуры Убейд в Месопотамии. Кон. 4-го – нач. 3-го тыс. до н. э. датируются однокамерные гробницы из необработанного камня в Джебель-эль-Бухайсе (Шарджа) и оазисе Эль-Айн (Абу- Даби), с большим количеством инвентаря (керамич. сосуды месопотамского происхождения; каменные наконечники стрел, украшения из жемчуга). В 3-м тыс. до н. э. начинается обработка бронзы (период, или культура Умм-эль-Нар). В погребениях этого времени встречаются разнообразные бронзовые изделия: оружие (мечи и кинжалы, наконечники стрел и копий), сосуды (чаши с гравированным орнаментом), в богатых погребениях – золотые и бронзовые украшения (кольца, браслеты, фибулы, пластины с зооморфным орнаментом, преим. парные изображения стоящих животных). Крупный клад бронзовых изделий найден в Телль- Абраке (Умм-эль-Кайвайн). Появляется местная худож. керамика (сосуды с геометрич. орнаментом, фигурки животных). Строятся укреплённые поселения (Телль- Абрак), круглые каменные гробницы с коллективными погребениями и многочисл. инвентарём [некрополи на о. Умм- эль-Нар (Абу-Даби), в Хатте (Дубай), Телль-Абраке (Умм-эль-Кайвайн), Вади-Мунайи (Рас-эль-Хайма)]. Ок. 1000 до н. э. появляются первые подземные ирригац. сооружения («фаладж»).
После завоеват. походов Александра Македонского и образования империи Селевкидов в культуре региона прослеживается сильное эллинистич., а позднее римское и парфянское влияния. Появляется большое количество привозных изделий, ставших образцами для местных мастеров по изготовлению керамики, украшений, металлич. утвари, мелкой пластики. Начинается выпуск собств. монеты (подражания тетрадрахмам Александра Македонского с именами местных правителей). К важнейшим археологич. памятникам относятся некрополи в оазисе Эль-Айн (включены в список Всемирного наследия), крупное поселение Эд- Дур (Умм-эль-Кайвайн), крепость в Млейхе (Шарджа). Исследовались каменные и сырцовые гробницы, дома, храмы.
В 3–6 вв. н. э. территория ОАЭ находилась в зоне культурного влияния державы Сасанидов. В иск-во 6 – нач. 7 вв. проникают христианские мотивы. На о. Сир-Бани-Яс (Абу-Даби) обнаружены руины предположительно несторианского монастыря (6 в.; на стене – резной по штукатурке орнамент с изображением креста).
Со 2-й пол. 7 в. иск-во на территории ОАЭ развивалось в русле исламской худож. культуры, преим. в городах, расположенных вдоль побережья, таких как Джульфар (Рас-эль-Хайма) и Дибба (Шарджа). Б. ч. ныне существующих городов появилась не ранее 16 – сер. 18 вв. Некоторое представление о традиц. зодчестве эмиратов дают немногочисл. остатки архит. сооружений в Шардже и Дубае (ансамбль жилого квартала Бастакия в г. Дубай, 19 в.). В жилой архитектуре предположительно преобладали формы, сохранившиеся в совр. нар. зодчестве, – небольшие одноэтажные, обычно глинобитные (в горных районах иногда использовался камень) хижины с кровлей из пальмовых листьев (оазисы Эль-Лива, Эль-Айн). Культовая архитектура региона также отличалась достаточной простотой и, помимо автохтонных, могла включать некоторые заимствованные (индийские) элементы.
Культурные тенденции Нового времени определялись европ. присутствием. Сохранились португ. крепости 1-й четв. 16 в. [прямоугольные в плане, с мощными стенами и центр. двором – Хор-Факкан (Хаур-эль-Факкан), Кальба, Джульфар и др.] и более поздние форты – в Дубае (аль-Фахиди, кон. 18 в., реконструкция нач. 1970-х гг., с 1971 музей; дворец шейха Зайеда, кон. 19 в., с 1986 музей), Абу-Даби (дворец эль-Хусн, также известный как «Белый», или «Старый», форт, 1793, реставрирован в 1966). С нач. 1960-х гг. урбанизация ОАЭ сопровождается развитием градостроительства, широким внедрением новых материалов – железобетона, стали, стекла, привлечением архитекторов из Европы и США, араб. стран: генплан Дубая (1960), Дубайский центр междунар. торговли (1979, оба – арх. Дж. Харрис), отель «Хилтон Дубай» (1973, арх. М. Макия); здание Мин-ва финансов (1970, арх. Дж. Тукан), комплекс б-ки и культурного центра ОАЭ (1981, архит. бюро «The Architects Collaborative»; оба – в Абу-Даби). В 1970–1990-х гг. архитектура ОАЭ развивалась преим. в русле позднего модернизма и постмодернизма; предпринимались небезуспешные попытки интегрировать в него элементы араб. зодчества, такие как мукарнас («сталактиты»), цветные изразцы и т. д.: Центр. рынок («Синий сук»; 1978, архит. бюро «Michael Lyell Associates»), междунар. аэропорт (1974–77, 1979, архит. бюро «Halcrow Group»), здание Амер. ун-та (1997, архит. бюро «Gambert»; все – в Шардже) и др. Совр. культовая архитектура ОАЭ представляет собой эклектичное сочетание разл. стилей исламского зодчества и включает мамлюкские, османские, могольские элементы (мечеть короля Фейсала в Шардже, 1980-е гг.; мечеть Джумейра, 1983; мечеть шейха Зайеда, 2007, архит. бюро «Halcrow Group»; обе – в Абу-Даби). В кон. 20 – нач. 21 вв. темпы урбанизации ускорились; массово возводятся высотные здания, в т. ч. небоскрёбы «Бурдж эль-Араб» в Дубае (1999, арх. Т. Райт, архит. бюро «Atkins»), ADIA в Абу-Даби (здание инвестиц. агентства Абу-Даби; 2006, архит. бюро KPF), «Бурдж Халифа» (2010, арх. А. Смит, архит. бюро «Skidmore, Owings & Merrill», выс. 828 м – самое высокое здание в мире на 2013), «О-14» (2010, архит. бюро «Reiser+Umemoto»), «Индекс» (2011, арх. Н. Фостер; все – в Дубае), курортные гостиницы (отель «Яс» в Абу-Даби, 2009, архит. бюро «Asymptote»), объекты транспортной инфраструктуры (мост шейха Зайеда в Абу-Даби, 2010, арх. З. Хадид), крупные многофункциональные комплексы («Центральный рынок» в Абу-Даби, строится с 2007, арх. Фостер) и новые города (Масдар близ Абу-Даби, генплан, 2007, арх. Фостер; возведён кампус Ин-та науки и технологии, 2010, арх. Фостер), для расширения территорий под строительство насыпаются искусств. острова (архипелаги «Пальмовые острова» и «Мир» в Дубае).
Во 2-й пол. 20 в. получает развитие проф. изобразит. иск-во. С сер. 1970-х гг. в ОАЭ работают художники, получавшие образование в Египте, Сирии, Ираке, странах Зап. Европы и США; они обращаются к станковой жанровой живописи (Мухаммад аль-Касаб, Ибрахим Мустафа, Абд ар-Рахман аль-Зайнал, Мухаммад Мунди, Иссам Шрейда, Абд аль-Карим Сукар, Убейд Срур, Муна аль-Каджа), также к разл. течениям совр. иск-ва – абстракционизму, сюрреализму (Абдул Кадир аль-Райис, Салих аль-Устад, Хишам аль-Мазлум) и др. Помимо очевидной ориентации на зап. худож. традицию, изобразит. иск-во ОАЭ опирается на арабо-мусульм. культурное наследие (характерно обращение к каллиграфии, орнаменту и т. п.). Продолжают развиваться традиц. ремёсла – расписная керамика (мелкая пластика, посуда), плетение корзин из пальмовых листьев, ткачество, вышивка, ювелирное иск-во (серебряные кольца, браслеты, ожерелья, подвески, кинжалы), произ-во декоративных изделий из кожи.
Автор статьи: Е. С. Якушкина.
Культура.
Традиц. муз. культура общая с др. странами араб. региона. Совр. муз. центры – города Дубай и Абу-Даби. Проводятся междунар. муз. фестивали: в Абу- Даби (с 2004, организован Фондом музыки и искусств Абу-Даби), джазовый «Skywards» в Дубае (с 2003). В Нац. театре Абу-Даби проходят концерты европ. симфонич. оркестров. Оперный театр в Дубае – единственный в ОАЭ (проект арх. З. Хадид, в стадии разработки). Первое спец. театральное здание в Дубае построено в 2004 для театра «Мадинат» (совр. драма, мюзикл и др.).
С 2007 в Абу-Даби ежегодно проводятся междунар. кинофестивали.