ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Государство в Юго-Западной Азии.

Рас­по­ло­же­но в восточной час­ти Ара­вий­ско­го п-ова. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся во­да­ми Пер­сид­ско­го залива, на вос­то­ке – Оман­ско­го залива (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 1318 км). Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Ка­та­ром (по мо­рю), на за­па­де и юге с Сау­дов­ской Ара­ви­ей, на юго-вос­то­ке и се­ве­ро- вос­то­ке с Ома­ном (об­щая про­тя­жён­ность су­хо­пут­ной гра­ни­цы 867 км). ОАЭ при­над­ле­жат неск. со­тен ост­ро­вов, пре­имущественно не­боль­ших, в Пер­сид­ском и Оман­ском за­ли­вах. В восточной час­ти ОАЭ на­хо­дят­ся оман­ский анк­лав Ма­да (на его тер­ри­то­рии вы­де­лен анк­лав На­хва в со­ста­ве эми­ра­та Шард­жа) и не­боль­шая тер­ри­то­рия под со­вме­ст­ным управ­ле­ни­ем эми­ра­та Адж­ман и Ома­на. Пл. 83,6 тыс. км2 (официальные дан­ные пра­ви­тель­ст­ва ОАЭ; по официальным дан­ным отдельных эми­ра­тов, 77,7 тыс. км2). Нас. 8,27 млн. чел. (2010, дан­ные Национального бю­ро ста­ти­сти­ки ОАЭ; по дан­ным отд. эми­ра­тов, ок. 5,37 млн. чел.; по др. оцен­кам, ок. 5,31 млн. чел.). Сто­ли­ца – Абу-Да­би. Офиц. язык – араб­ский, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны анг­лий­ский, пер­сид­ский (фар­си), хин­ди и ур­ду. Де­неж­ная еди­ни­ца – дир­хам ОАЭ. В со­ста­ве ОАЭ 7 эми­ра­тов (табл.).

ОАЭ – член ООН (1971), ЛАГ (1971), Орг-ции Ис­лам­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва (до 2011 Орг-ция Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция; 1972), МВФ (1972), МБРР (1972), Со­ве­та со­труд­ни­че­ст­ва араб. го­су­дарств Пер­сид­ско­го зал. (1981), ОПЕК (1967), ВТО (1996).

Автор статьи: А. И. Во­ро­па­ев.

Го­су­дар­ст­вен­ное уст­рой­ст­во.

ОАЭ – фе­де­ра­тив­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та в день про­воз­гла­ше­ния ОАЭ 2.12.1971 (сна­ча­ла вре­мен­но, с 20.5.1996 – по­сто­ян­но). Каждый из эмиратов – кон­сти­туц. мо­нар­хия.

Со­глас­но Кон­сти­ту­ции, вер­хов­ным ор­га­ном вла­сти фе­де­ра­ции яв­ля­ет­ся Выс­ший фе­де­раль­ный со­вет, со­стоя­щий из пра­ви­те­лей эми­ра­тов. Из сво­его со­ста­ва они из­би­ра­ют пре­зи­ден­та на 5 лет.

Выс­ший ор­ган ис­пол­нит. вла­сти – Со­вет ми­ни­ст­ров. Пре­мьер-ми­нистр, на­зна­чае­мый гла­вой гос-ва, фор­ми­ру­ет пра­ви­тель­ст­во и пред­став­ля­ет его со­став на ут­вер­жде­ние пре­зи­ден­ту. Со­вет ми­ни­ст­ров не­по­сред­ст­вен­но ру­ко­во­дит реа­ли­за­ци­ей внутр. и внеш­ней по­ли­ти­ки под кон­тро­лем пре­зи­ден­та и Выс­ше­го фе­де­раль­но­го со­ве­та. Пра­ви­тель­ст­во, осн. уча­ст­ник за­ко­но­творч. про­цес­са, раз­ра­ба­ты­ва­ет про­ек­ты за­ко­нов, ко­то­рые по­сле кон­суль­та­ций с Фе­де­раль­ным нац. со­ве­том на­прав­ля­ет на ут­вер­жде­ние пре­зи­ден­ту.

Фе­де­раль­ный нац. со­вет – со­ве­щат. ор­ган пар­ла­мент­ско­го ти­па, не об­ла­даю­щий за­ко­но­дат. ини­циа­ти­вой. Со­сто­ит из пред­ста­ви­те­лей влия­тель­ных пле­мён, а так­же де­ло­вых кру­гов и ин­тел­ли­ген­ции; в его со­ста­ве – 20 на­зна­чае­мых и 20 из­би­рае­мых (с 2006) чле­нов на ос­нове про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ства от эми­ра­тов. Срок пол­но­мо­чий – 4 го­да.

Эми­ра­ты об­ла­да­ют са­мо­стоя­тель­но­стью и, в ча­ст­но­сти, осу­ще­ст­в­ля­ют су­ве­ре­ни­тет над свои­ми зем­ля­ми и тер­ри­то­ри­аль­ны­ми во­да­ми.

По­ли­тич. пар­тии в ОАЭ за­пре­ще­ны.

При­ро­да.

Тер­ри­то­рия ОАЭ про­тя­ги­ва­ет­ся вдоль юж. по­бе­ре­жья Пер­сид­ско­го зал. на 650 км, вдоль Оман­ско­го зал. – на 90 км. Бе­ре­га пре­им. низ­кие, ак­ку­му­ля­тив­ные, из­ре­за­ны не­глу­бо­ки­ми за­ли­ва­ми. Бе­ре­га Пер­сид­ско­го зал. окайм­ле­ны ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми. Ме­ж­ду по­бе­режь­ем и ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми рас­по­ло­же­ны мел­кие ост­ро­ва (Абу-эль-Абь­яд, Сир-Ба­ни-Яс и др.), мно­гие из ко­то­рых пес­ча­ные. Для при­лив­но-от­лив­ной зо­ны ха­рак­тер­ны об­шир­ные или­стые осуш­ки.

Рель­еф. Пре­об­ла­да­ют низ­мен­ные рав­ни­ны с со­лон­ча­ко­вы­ми (близ по­бе­ре­жья) и пес­ча­ны­ми пус­ты­ня­ми. Боль­шие пло­ща­ди за­ня­ты бар­хан­ны­ми гря­да­ми, сли­ваю­щи­ми­ся с пес­ка­ми Руб-эль-Ха­ли. На вос­то­ке – от­ро­ги гор Хад­жар (Оман­ские го­ры), со­стоя­щие из отд. пла­то­образ­ных мас­си­вов (выс. до 1153 м – наи­боль­шая в стра­не). В вост. час­ти ОАЭ про­тя­ги­ва­ет­ся при­бреж­ная рав­ни­на Эль-Ба­ти­на ши­ри­ной 3–30 км, дре­ни­руе­мая врем. во­до­то­ка­ми (ва­ди). В пус­ты­не – оа­зи­сы с не­глу­бо­ко за­ле­гаю­щи­ми под­зем­ны­ми во­да­ми.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на во впа­ди­не Руб-эль-Ха­ли на юго-вост. по­гру­же­нии до­кем­брий­ской Ара­вий­ской плат­фор­мы. Впа­ди­на за­пол­не­на тол­щей оса­доч­ных по­род па­лео­зоя, ме­зо­зоя и па­лео­ге­на (мощ­ность 6–7 км). B раз­ре­зе пре­об­ла­да­ют мор. кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния (из­вест­ня­ки, до­ло­ми­ты) с го­ри­зон­та­ми ла­гун­ных эва­по­ри­тов (со­ля­ных по­род) и при­бреж­но-мор­ских тер­ри­ген­ных по­род. Строе­ние ме­зо­зой­ских от­ло­же­ний ос­лож­не­но по­ло­ги­ми бра­хи­ан­тик­ли­наль­ны­ми и ку­по­ло­вид­ны­ми струк­ту­ра­ми, груп­пи­рую­щи­ми­ся в зо­ны ре­гио­наль­ных ва­ло­по­доб­ных под­ня­тий. На юго- вос­то­ке от­ме­ча­ют­ся со­ля­ные ку­по­ла. Край­ний се­ве­ро-вос­ток стра­ны (Эль-Фуд­жай­ра) за­ни­ма­ют от­ро­ги гор­но-склад­ча­то­го со­ору­же­ния Оман­ских гор, в пре­де­лах ко­то­ро­го раз­ви­ты мощ­ные по­кро­вы офио­ли­тов.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые ОАЭ – нефть и при­род­ный го­рю­чий газ. В не­драх стра­ны за­клю­че­но 7,3% ми­ро­вых под­твер­ждён­ных за­па­сов неф­ти и 3,4% га­за (2009). Ме­сто­ро­ж­де­ния уг­ле­во­до­ро­дов рас­по­ло­же­ны в вост. час­ти Пер­сид­ско­го за­ли­ва неф­те­га­зо­нос­но­го бас­сей­на. Пре­об­ла­даю­щее ко­ли­че­ст­во ме­сто­ро­ж­де­ний вы­яв­ле­но в эми­ра­те Абу- Да­би: на су­ше – Асаб, Баб, Бу-Ха­са, Са­хиль, Шах, Ар­за­нах, Би­да-эль-Кем­зан, Ку­сах­ви­ра и др.; на шель­фе – Умм- Шайф, Хуфф, Бун­дук, За­кум, Абу-эль- Бу­хуш, Наср и др. B эми­ра­те Ду­бай име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния на су­ше – Мар­гам, на шель­фе – Фа­лах, Фа­тех, Юго- Зап. Фа­тех, Ра­шид и др.; ме­сто­ро­ж­де­ния так­же ус­та­нов­ле­ны в эми­ра­тах Шард­жа, Pac-эль-Хай­ма, Адж­ман, Умм-эль-Кай­вайн. Неф­ти лёг­кие, сер­ни­стые, пре­им. ме­та­но­вые. B сев.-вост. час­ти стра­ны в Оман­ских го­рах из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд хро­ма; здесь же вы­яв­ле­ны не­боль­шие ру­до­про­яв­ле­ния ме­ди и мар­ган­ца; в эми­ра­те Эль-Фуд­жай­ра об­на­ру­же­ны за­ле­жи ура­но­вых руд. В стра­не так­же име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ной со­ли, гип­са, квар­це­во­го пес­ка, це­мент­ных кар­бо­нат­ных по­род и др.

Кли­мат. На тер­ри­то­рии ОАЭ кли­мат тро­пи­че­ский, су­хой. Ср. темп-ра ян­ва­ря ок. 20 °C (ми­ни­маль­ная 10 °C); ле­том 30–35 °C (мак­си­мум до 49 °C в ию­ле). На рав­ни­нах осад­ков до 100 мм в год, вдоль вост. по­бе­ре­жья 100–140 мм, в го­рах до 350 мм (мак­си­мум в фев­ра­ле – мар­те). До­ж­ди не­ред­ко вы­па­да­ют в ви­де силь­ных ло­ка­ли­зо­ван­ных лив­ней. В кон­це ле­та на по­бе­ре­жье ду­ет влаж­ный юго- вост. ве­тер («шар­ки»), зна­чи­тель­но по­вы­шаю­щий от­но­сит. влаж­ность воз­ду­ха. Слу­ча­ют­ся силь­ные пес­ча­ные и пыль­ные бу­ри.

Внут­рен­ние во­ды. По­сто­ян­ные ре­ки от­сут­ст­ву­ют, мно­го­чис­лен­ны ва­ди. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы не­зна­чи­тель­ны – 0,2 км3. Не­дос­та­ток пре­сной во­ды ком­пен­си­ру­ет­ся за счёт под­зем­ных вод и строи­тель­ст­ва за­во­дов по оп­рес­не­нию мор. во­ды. Во­до­обес­пе­чен­ность низ­кая – 818 м3/чел. в год (2000). Еже­год­ный во­до­за­бор со­став­ляет 2,3 км3.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Рас­тит. по­кров в пус­ты­нях раз­ре­жен. Мес­та­ми по скло­нам бар­ха­нов и в по­ни­же­ни­ях рас­тут отд. де­ре­вья и кус­тар­ни­ки: та­ма­рикс, про­зо­пис, верб­лю­жья ко­люч­ка, на уп­лот­нён­ных поч­вах – ка­пер­сы. На сы­пу­чих пес­ках – еди­нич­ные жё­ст­кие зла­ки (ари­сти­да и ди­кое про­со). Ред­ко­ле­сья и са­ван­ны за­ни­ма­ют 3,8% тер­ри­то­рии. В го­рах – са­ван­но­вые ред­ко­ле­сья из ака­ции, фи­ку­сов, мо­рин­ги, на под­гор­ных про­лю­ви­аль­ных рав­ни­нах – ака­цие­вые са­ван­ны. Вдоль Пер­сид­ско­го и Оман­ско­го за­ли­вов мес­та­ми про­из­ра­ста­ют ман­гры. В пус­ты­не – ред­кие оа­зи­сы с фи­ни­ко­вой паль­мой, ака­ция­ми, эв­ка­лип­та­ми.

В ОАЭ оби­та­ют 25 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (га­зе­ли, мно­же­ст­во гры­зу­нов и др.), 3 ви­да на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния – ле­о­пард, ара­вий­ский орикс (сер­но­бык) и ара­вий­ский тар. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но бо­лее 300 ви­дов миг­ри­рую­щих птиц, из­вест­но 34 ви­да гнез­дя­щих­ся птиц; 8 ви­дов птиц – под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния, в т. ч. бе­ло­во­рот­нич­ко­вый зи­мо­ро­док, пер­сид­ский бак­лан, дро­фа- кра­сот­ка. На­счи­ты­ва­ет­ся 36 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся, под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния – ко­лю­чая хво­ста­тая яще­ри­ца. При­бреж­ные во­ды Пер­сид­ско­го зал. бо­га­ты ры­бой (аку­лы, сар­ди­ны, сельдь, скум­брия, ту­нец и др.) и жем­чу­гом. Из мор. мле­ко­пи­таю­щих встре­ча­ет­ся дю­гонь. На о. Сир-Ба­ни-Яс в 1970-х гг. на­ча­та реа­ли­за­ция про­грам­мы по вос­ста­нов­ле­нию по­пу­ля­ции ред­ких жи­вот­ных; напр., ре­ин­тро­ду­ци­ро­ва­ны ара­вий­ский орикс и ле­о­пард. С 1993 в Абу-Да­би в не­во­ле раз­во­дят фла­мин­го.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Осн. уг­ро­зой для эко­си­стем яв­ля­ют­ся охо­та и бра­конь­ер­ст­во, раз­ру­ше­ние мест оби­та­ния до­рож­ной се­тью, с.-х. про­ек­та­ми, а так­же в ре­зуль­та­те раз­ра­бо­ток неф­тя­ных и га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний. За­строй­ка бе­ре­го­вой зо­ны и ря­да ост­ро­вов со­про­во­ж­да­ет­ся унич­то­же­ни­ем ман­гро­вых за­рос­лей и ко­рал­ло­вых ри­фов. Ак­ту­аль­на про­бле­ма за­гряз­не­ния по­бе­ре­жья Пер­сид­ско­го зал. из-за раз­ли­вов неф­ти. От­ме­ча­ет­ся обес­цве­чи­ва­ние ко­рал­лов вслед­ст­вие по­вы­ше­ния тем­пе­ра­ту­ры во­ды Пер­сид­ско­го за­ли­ва.

Сеть ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий вклю­ча­ет 5 нац. пар­ков, в т. ч. один мор. парк, 8 ре­зер­ва­тов, неск. за­каз­ни­ков ди­кой при­ро­ды, 2 вод­но-бо­лот­ных уго­дья ми­ро­во­го зна­че­ния.

Дополнительная литература:

Стра­ны и на­ро­ды. За­ру­беж­ная Азия. Об­щий об­зор. Юго-За­пад­ная Азия. М., 1979;

Ба­ба­ев А. Г., Зонн И.С., Дроз­дов Н. Н., Фрей­кин З.Г. Пус­ты­ни. М., 1986;

Алек­сее­ва Н. Н. Со­вре­мен­ные ланд­шаф­ты за­ру­беж­ной Азии. М., 2000.

Автор статьи: Н. Н. Алек­се­ева (фи­зи­ко-ге­ог­ра­фи­чес­кий очерк).

На­се­ле­ние.

Ара­бы со­став­ля­ют 46,3% (из них Объ­еди­нён­ных Араб­ских Эми­ра­тов ара­бы 21,1%, егип­тя­не 6,3%, оман­ские ара­бы 4,1%, иор­дан­цы 3,5%, па­ле­стин­цы 3,3%, сау­дов­ские ара­бы 2,5%, ли­ван­цы 1,7%, си­рий­цы 1,3%, су­дан­цы 1%, йе­мен­цы 0,7%), про­жи­ва­ют так­же бе­луд­жи (7,2%), ма­лая­ли (7,1%), пуш­ту­ны (7%), пер­сы (5%), те­лу­гу (3,8%), фи­лип­пин­цы (3,7%), пенд­жаб­цы (3%), бен­галь­цы (3%), со­ма­ли (1,8%), син­га­лы (1,8%), не­па­ли (1,7%), синд­хи (1,5%) и др.

По офиц. дан­ным, из 8,27 млн. жит. гра­ж­дан­ст­во ОАЭ име­ют 948 тыс. чел. (11,5% нас. стра­ны, 2010), ос­таль­ные ок. 7,32 млн. чел. – им­ми­гран­ты (88,5%), сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ют вы­ход­цы из др. араб. стран (24,4%), Ин­дии, Па­ки­ста­на, Банг­ла­деш, Ира­на, Фи­лип­пин, Шри-Лан­ки, Не­па­ла.

За 1968–2010 на­се­ле­ние стра­ны воз­рос­ло поч­ти в 46 раз (180,2 тыс. чел. в 1968; 557,9 тыс. чел. в 1975; 1622,3 тыс. чел. в 1985; 2377,5 тыс. чел. в 1995; 4106,4 тыс. чел. в 2005). В 2012 при­рост на­се­ле­ния со­ста­вил ок. 3,1%, гл. обр. за счёт при­то­ка тру­до­вых ми­гран­тов (16,8 чел. на 1000 жит.; 5-е ме­сто в ми­ре). С 1990-х гг. при­ток не­ле­галь­ных тру­до­вых ми­гран­тов ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся (в 1996 вы­сла­но ок. 150 тыс. чел., в 2003 – ок. 80 тыс. чел.). Уро­вень ро­ж­дае­мо­сти сре­ди гра­ж­дан ОАЭ – ок. 15,8 на 1000 жит.; смерт­но­сти – ок. 2,0 (один из са­мых низ­ких по­ка­за­те­лей в ми­ре); мла­ден­че­ская смерт­ность – 11,6 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,4 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния пре­об­ла­да­ют ли­ца в воз­рас­те 15–65 лет (78,6%; из них ок. 3/4 – им­ми­гран­ты), до­ля де­тей (до 15 лет) – 20,5%, лиц стар­ше 65 лет – 0,9%. Ср. воз­раст на­се­ле­ния 30,2 го­да. Сре­ди гра­ж­дан ОАЭ на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 102 муж­чи­ны (сре­ди им­ми­гран­тов – 293). Ср. про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 76,7 го­да (муж­чи­ны – 74,1 года, жен­щи­ны – 79,4 го­да). Ср. плот­ность на­се­ле­ния 98,9 чел./км2 (2010), по­дав­ляю­щая его часть со­сре­до­то­че­на в круп­ных го­ро­дах, рас­по­ло­жен­ных гл. обр. вдоль по­бе­ре­жья. До­ля гор. нас. 97%. Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2013): Ду­бай 1843,3, Шард­жа 989,3, Абу-Да­би 619,7, Эль-Айн 518,3, Адж­ман 265,0. По дан­ным Нац. бю­ро ста­ти­сти­ки, в эко­но­ми­ке стра­ны за­ня­то ок. 6,2 млн. чел., из них ок. 93% – тру­до­вые ми­гран­ты. Уро­вень за­ня­то­сти гра­ж­дан ОАЭ – 45%, им­ми­гран­тов – 79%. Сре­ди ра­бо­таю­щих в сфе­ре ус­луг за­ня­то 59%, в пром-сти – 33%, сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве – 8%. Сре­ди за­ня­тых в гос. сек­то­ре до­ля гра­ж­дан ОАЭ со­став­ля­ет 52% (в т. ч. в пра­ви­тельств. уч­ре­ж­де­ни­ях – до 90%, в гос. ком­мерч. и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях – до 80%), в ча­ст­ных ком­па­ни­ях – 4%. Осн. сфе­ра за­ня­то­сти тру­до­вых ми­гран­тов – строи­тель­ст­во (ок. 48%). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы сре­ди гра­ж­дан ОАЭ оце­ни­ва­ет­ся в 4,6% (2012; гл. обр. мо­ло­дые лю­ди до 25 лет). С 2002 пра­ви­тель­ст­во стра­ны при­ни­ма­ет ме­ры по т. н. эми­ра­ти­за­ции кад­ров – за­ме­не иностр. тру­до­вых ми­гран­тов гра­ж­да­на­ми ОАЭ.

Авторы статьи: А. И. Во­ро­па­ев, Ю. Б. Ко­ря­ков (эт­ни­че­ский со­став).

Ре­ли­гия.

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния – му­суль­ма­не (76%, 2010, оцен­ка), из ко­то­рых 84% сун­ни­ты, в т. ч. ко­рен­ное на­се­ле­ние [боль­шей ча­стью ма­ли­ки­ты, а так­же ша­фии­ты Эль-Ба­ти­ны и хан­ба­ли­ты оа­зи­са Эль-Айн (Эль-Бу­рай­ми; эми­рат Абу-Да­би)]; на вос­то­ке и юге стра­ны есть об­щи­ны иба­ди­тов (см. Ха­рид­жи­ты). Гос. ре­ли­гия всех 7 эми­ра­тов – сун­нит­ский ис­лам. На­ря­ду со свет­ски­ми су­да­ми дей­ст­ву­ют ша­ри­ат­ские су­ды. Изу­че­ние ис­ла­ма вклю­че­но в школь­ную про­грам­му. Гос-во со­дер­жит до 95% всех сун­нит­ских има­мов. Бла­го­да­ря мас­со­во­му при­то­ку ра­бо­чих из Юж. и Юго- Вост. Азии рас­тёт чис­лен­ность ре­лиг. мень­шинств, пред­став­лен­ных шии­та­ми (16%, зей­ди­ты и има­ми­ты), ин­дуи­ста­ми (6%), буд­ди­ста­ми (5,9%), ка­то­ли­ка­ми (5%), про­тес­тан­та­ми (4,1%), сик­ха­ми и ба­хаи­та­ми (4%) и др. Дей­ст­ву­ет 1 ин­дуи­ст­ский храм в Ду­бае; ка­то­лич. при­хо­ды вхо­дят в апо­столь­ский ви­ка­ри­ат Юж. Ара­вии; пра­во­слав­ные пред­став­ле­ны при­хо­да­ми Ан­ти­охий­ско­го пат­ри­ар­ха­та в Абу-Да­би и Ду­бае и при­хо­дом Св. ап. Фи­лип­па РПЦ в Шард­же (уч­ре­ж­дён в 2005, храм – 2011). За­пре­щая про­по­ведь иных кон­фес­сий, кро­ме ис­ла­ма, ка­рая пе­ре­ход му­суль­ман в др. ве­ру, вла­сти не вме­ши­ва­ют­ся во внутр. де­ла ино­верч. об­щин.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Юж­ное по­бе­ре­жье Пер­сид­ско­го за­ли­ва c древ­ней­ших вре­мён до сер. 19 в. Тер­ри­то­рия совр. ОАЭ и Ома­на – один из древ­ней­ших оча­гов ци­ви­ли­за­ции. В рай­оне го­ры Ха­фит (Дже­бель-Ха­фит; эми­рат Абу-Да­би) вы­яв­ле­ны за­хо­ро­не­ния, да­ти­руе­мые 5–4-м тыс. до н. э. Древ­ние оби­та­те­ли ре­гио­на за­ни­ма­лись охо­той, ры­бо­лов­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем. Пе­ри­од ок. 2500–2000 в древ­ней ис­то­рии ОАЭ име­ну­ет­ся куль­ту­рой Умм-эль-Нар (Умм- эн-Нар; по назв. ост­ро­ва в эми­ра­те Абу- Да­би, на ко­то­ром об­на­ру­же­ны мно­го­числ. за­хо­ро­не­ния). На­ли­чие в за­хо­ро­не­ни­ях ке­ра­ми­ки из Ме­со­по­та­мии, Юж. Ира­на, Бе­луд­жи­ста­на, до­ли­ны Ин­да сви­де­тель­ст­ву­ет о ши­ро­ких тор­го­вых свя­зях ре­гио­на. В 3–2-м тыс. до н. э. на ча­сти тер­ри­то­рии ОАЭ рас­по­ла­га­лось «цар­ст­во Ма­ган», упо­ми­нае­мое в древ­них кли­но­пис­ных ис­точ­ни­ках из Ме­со­по­та­мии. Ту­да из Ма­га­на вво­зи­лись медь, ово­щи, трост­ник, жем­чуг.

С сер. 1-го тыс. до н. э. ре­ги­он вхо­дил в Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­во. С кон. 4 в. пос­ле за­вое­ва­ний Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го он был втя­нут в ор­би­ту эл­ли­ни­стич. куль­ту­ры (гос-во Се­лев­ки­дов). Здесь че­ка­ни­лись се­реб­ря­ные и мед­ные мо­не­ты-под­ра­жа­ния с изо­бра­же­ни­ем го­ло­вы Алек­санд­ра на од­ной сто­ро­не и фи­гу­ры си­дя­ще­го Зев­са – на дру­гой (позд­нее на этих мо­не­тах по­яв­ля­ет­ся над­пись «Аби­ель», пред­по­ло­жи­тель­но имя мест­но­го пра­ви­те­ля). Ар­хео­ло­гич. на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о ши­ро­ко раз­ви­той меж­ду­нар. тор­гов­ле (ам­фо­ры с греч. о. Ро­дос, из­де­лия из фи­ни­кий­ско­го и егип. стек­ла).

В кон. 1-го тыс. на­ча­лось пе­ре­се­ле­ние араб. пле­мён с юга и из цен­тра Ара­вий­ско­го п-ова в рай­он Пер­сид­ско­го и Оман­ско­го за­ли­вов. Во 2 в. до н. э. ре­ги­он по­па­да­ет в сфе­ру влия­ния гос-ва Ха­ра­ке­на, воз­ник­ше­го в дель­те Ти­гра и Ев­фра­та, с сер. 3 в. н. э. вхо­дит в со­став дер­жа­вы Са­са­ни­дов. На­ря­ду с мест­ны­ми куль­та­ми, часть на­се­ле­ния ис­по­ве­до­ва­ла хри­сти­ан­ст­во не­сто­ри­ан­ско­го тол­ка (руи­ны мо­на­сты­ря об­на­ру­же­ны на о. Сир- Ба­ни-Яс, эми­рат Абу-Да­би).

В 622 ме­ст­ные пле­ме­на доб­ро­воль­но при­ня­ли ис­лам, од­на­ко по­сле смер­ти Му­хам­ме­да в 632 не­ко­то­рые из них вос­ста­ли. Близ Диб­бы про­изош­ла по­след­няя бит­ва «по­сле­до­ва­те­лей про­ро­ка» с «от­ступ­ни­ка­ми», по­сле ко­то­рой вся Ара­вия ста­ла ис­лам­ской, а её юго-вост. часть во­шла в араб. Ха­ли­фат. В сер. 8 в. в ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния вла­сти ха­ли­фов из ди­на­стии Омей­я­дов пле­ме­на Юго- Вост. Ара­вии сверг­ли их на­ме­ст­ни­ка. Об­ра­зо­вав­ши­ми­ся по­сле это­го кня­же­ст­ва­ми ста­ли управ­лять фак­ти­че­ски са­мо­сто­ят. пра­ви­те­ли; с кон. 9 в. они яв­ля­лись дан­ни­ка­ми Аб­ба­си­дов. В 10 в. кня­же­ст­ва юж. по­бе­ре­жья Пер­сид­ско­го зал. во­шли в со­став гос-ва кар­ма­тов, а по­сле его рас­па­да в 11 в. ста­ли объ­ек­том борь­бы ме­ж­ду Аб­ба­си­да­ми и воз­вы­сив­шим­ся Ома­ном и к 13 в. ока­за­лись в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от по­след­не­го. В 13 в. они под­верг­лись втор­же­ни­ям Ху­ла­гуи­дов, со 2-й пол. 15 в. на­хо­ди­лись в сфе­ре влия­ния Ос­ман­ской им­пе­рии, од­на­ко уда­лён­ность от Стам­бу­ла по­зво­ля­ла им со­хра­нять фак­тич. не­за­ви­си­мость и ог­ра­ни­чи­вать­ся уп­ла­той да­ни сул­та­ну.

В кня­же­ст­вах Юго-Вост. Ара­вии со­хра­ня­лись пат­ри­ар­халь­ные по­ряд­ки. Ры­бо­лов­ст­во, лов жем­чу­га, оа­зис­ное зем­ле­де­лие и ко­че­вое ско­то­вод­ст­во со­став­ля­ли ос­но­ву их хо­зяй­ст­ва. Важ­ную роль про­дол­жа­ла иг­рать мор. тор­гов­ля, в при­бреж­ных цен­трах ве­лось строи­тель­ст­во не­боль­ших бы­ст­ро­ход­ных па­рус­ных су­дов. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние с дав­них вре­мён име­ла ра­бо­тор­гов­ля. Но­вым яв­ле­ни­ем в жиз­ни ре­гио­на ста­ло пи­рат­ст­во, ко­то­рое рас­смат­ри­ва­лось араб. пле­ме­на­ми как за­кон­ный спо­соб до­бы­ва­ния средств су­ще­ст­во­ва­ния. Впо­след­ст­вии этот рай­он стал обо­зна­чать­ся на ев­роп. гео­гра­фич. кар­тах как Пи­рат­ский бе­рег.

В нач. 16 в. в зо­ну Пер­сид­ско­го и Оман­ско­го за­ли­вов про­ник­ли пор­ту­галь­цы. Борь­ба ме­ж­ду Пор­ту­га­ли­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей за гос­под­ство в Юго- Вост. Ара­вии про­дол­жа­лась до сер. 17 в. и за­вер­ши­лась из­гна­ни­ем пор­ту­галь­цев. В этот же пе­ри­од в со­пер­ни­че­ст­во за влия­ние в ре­гио­не вклю­чи­лись анг­ли­ча­не, а так­же Иран. Во 2-й пол. 17 в. араб. пле­ме­на Юго-Вост. Ара­вии объ­е­ди­ни­ла под сво­ей вла­стью оман­ская ди­на­стия Яру­би­дов. До кон. 18 в. Оман­ский има­мат ус­пеш­но про­ти­во­дей­ст­во­вал про­ник­но­ве­нию ев­ро­пей­цев. Его флот на­но­сил серь­ёз­ный урон фло­ту Брит. Ост-Инд­ской ком­па­нии (см. Ост-Инд­ские ком­па­нии).

В 18 в. из внутр. рай­онов Ара­вии в при­бреж­ные рай­оны и на по­бе­ре­жье Пер­сид­ско­го и Оман­ско­го за­ли­вов миг­ри­ро­ва­ла но­вая груп­па араб. пле­мён. В 1727 на п-ов Му­сан­дам пе­ре­се­ли­лось круп­ное пле­мен­ное объ­е­ди­не­ние ка­ва­сим (ка­си­ми). Под­чи­нив ме­ст­ные пле­ме­на и за­хва­тив близ­ле­жа­щие ост­ро­ва и часть по­бе­ре­жья на юго-за­па­де Ира­на, оно пе­ре­шло к осед­ло­сти и соз­да­ло шейх­ст­во (пле­мен­ное кня­же­ст­во) с цен­тра­ми в Рас-эль- Хай­ме и Шард­же (пра­вя­щий род – Аль- Ка­си­ми). Пред­ста­ви­те­ли пле­ме­ни ка­ва­сим ак­тив­но вклю­чи­лись в мор. раз­бой. К 1780 их флот, на­счи­ты­вав­ший, по разл. дан­ным, от 60 до не­сколь­ких со­тен не­боль­ших, но от­ли­чав­ших­ся вы­со­ки­ми мо­ре­ход­ны­ми ка­че­ст­ва­ми па­рус­ных су­дов, прак­ти­че­ски па­ра­ли­зо­вал мор. тор­гов­лю в Ор­муз­ском прол. По­пыт­ки Оман­ско­го има­ма­та раз­гро­мить его не увен­ча­лись ус­пе­хом.

В 1760–90-х гг. в оа­зи­сы Эль-Ли­ва, Эль-Саль­ва и Эль-Айн (Эль-Бу­рай­ми), а из них на по­бе­ре­жье Пер­сид­ско­го зал. пе­ре­се­ли­лись 11 ро­дов пле­ме­ни ба­ни-яс (фа­ла­хи, фа­ла­си, ре­мей­ти, ха­ме­ли, су­вай­ди, ма­рар, маз­руи, ме­хайр­би, ме­хай­ри, ке­ам­си, ку­бае­си), на­хо­див­ших­ся в сою­зе с пле­ме­на­ми ма­на­сир и да­ва­хир. В нач. 19 в. к это­му сою­зу при­со­еди­ни­лось пле­мя ама­вир, ко­че­вав­шее юж­нее и за­пад­нее Эль-Ли­вы. В 1761 шейх Ди­яб ибн Иса аль-На­хай­ян, при­над­ле­жав­ший к фа­ла­хи, ос­но­вал на при­бреж­ном о. Абу-Да­би в Пер­сид­ском зал. по­се­ле­ние, став­шее цен­тром од­но­им. шейх­ст­ва [пра­вя­щий род – Аль-На­хай­ян (Аль- На­хьян)]. В 1793 фа­ла­си во гла­ве с шей­хом Убай­дом ибн Саи­дом пе­ре­се­ли­лись на по­бе­ре­жье бух­ты Ду­бай (Ди­бай) и ос­но­ва­ли соб­ств. шейх­ст­во (пра­вя­щий род с 1833 – Аль-Мак­тум). Часть юж. по­бе­ре­жья Пер­сид­ско­го зал., ме­ж­ду Рас-эль-Хай­мой и Шард­жей, во 2-й пол. 18 в. за­ня­ли миг­ри­ро­вав­шие из внутр. рай­онов Ара­вии один из ро­дов пле­ме­ни ну­ай­ми и род му­ал­ла из пле­ме­ни аль-али (вхо­ди­ло в со­юз пле­мён ба­ни-ма­лик). Ну­ай­ми ос­но­ва­ли шейх­ст­во Адж­ман (пра­вя­щий род – Аль-Ну­ай­ми), му­ал­ла – шейх­ст­во Умм-эль-Кай­вайн (пра­вя­щий род – Аль-Му­ал­ла).

С пе­ре­се­ле­ни­ем пле­мён из внутр. рай­онов Ара­вии ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в ре­гио­не к нач. 19 в. по­лу­чил вах­ха­бизм (см. Вах­ха­би­ты), про­па­ган­ди­ро­вав­ший в т. ч. идею объ­е­ди­не­ния всех араб. пле­мён и кня­жеств по­лу­ост­ро­ва в еди­ное гос-во. В 1800–03 шей­хи Пи­рат­ско­го бе­ре­га при­зна­ли власть над со­бой вах­ха­би­тов Не­джда.

В 1792 в ре­зуль­та­те обо­ст­ре­ния внутр. про­ти­во­ре­чий Оман­ский има­мат рас­пал­ся. Про­тив вы­де­лив­ше­го­ся из его со­ста­ва сул­та­на­та Мас­кат пра­ви­те­ли Не­джда в сою­зе с шей­ха­ми Пи­рат­ско­го бе­ре­га на­ча­ли вой­ну. В свою оче­редь Мас­кат по­лу­чил под­держ­ку Брит. Ост-Инд­ской ком­па­нии, с ко­то­рой в 1798 за­клю­чил до­го­вор о друж­бе и тор­гов­ле. Фло­ты Мас­ка­та и анг­ли­чан под пред­ло­гом борь­бы c пи­рат­ст­вом и ра­бо­тор­гов­лей про­во­ди­ли ре­гу­ляр­ные рей­ды про­тив кня­жеств юж. по­бе­ре­жья Пер­сид­ско­го зал. В 1806 Брит. Ост-Инд­ская ком­па­ния на­вя­за­ла ка­ва­сим до­го­вор, по ко­то­ро­му те обя­за­лись ува­жать флаг и иму­ще­ст­во ком­па­нии, од­на­ко этот до­го­вор не со­блю­дал­ся. С раз­гро­мом в 1818 вах­ха­бит­ско­го гос-ва вой­ска­ми егип. па­ши Му­хам­ме­да Али Брит. Ост-Инд­ская ком­па­ния, опа­са­ясь уси­ле­ния влия­ния в Юго-Вост. Ара­вии Ос­ма­нов, зна­чи­тель­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла во­ен. дей­ст­вия. В 1819 анг­ли­ча­не взя­ли штур­мом Рас-эль-Хай­му и раз­ру­ши­ли её ук­ре­п­ле­ния. Вслед за этим бы­ли за­хва­че­ны и раз­ру­ше­ны Умм-эль- Кай­вайн, Шард­жа и Ду­бай. В нач. 1820 шей­хи Пи­рат­ско­го бе­ре­га под­пи­са­ли с Брит. Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей «Ге­не­раль­ный до­го­вор о ми­ре», ко­то­рый по­ло­жил на­ча­ло под­чи­не­нию ме­ст­ных кня­жеств брит. кон­тро­лю. Опор­ной ба­зой анг­ли­чан на юж. по­бе­ре­жье Пер­сид­ско­го зал. ста­ла Шард­жа; с 1829 в ней раз­ме­ща­лась так­же став­ка аген­та Брит. Ост-Инд­ской ком­па­нии.

До­го­вор­ный Оман. От­но­ше­ния ме­ж­ду шейх­ст­ва­ми Пи­рат­ско­го бе­ре­га бы­ли слож­ны­ми. Они вое­ва­ли друг про­тив дру­га за зем­ли и рай­оны ло­ва жем­чу­га, яв­ляв­ше­го­ся важ­ней­шим ис­точ­ни­ком до­хо­дов. В са­мих шейх­ст­вах не ути­ха­ла борь­ба за власть. Поль­зу­ясь этим, Брит. Ост-Инд­ская ком­па­ния по­пы­та­лась уп­ро­чить своё влия­ние в ре­гио­не. В 1835 она на­вя­за­ла шей­хам «Пер­вое мор­ское со­гла­ше­ние» о пе­ре­ми­рии на 6 мес (на се­зон ло­ва жем­чу­га), ко­то­рое впо­след­ствии еже­год­но про­дле­ва­лось. В 1843 за­клю­чён но­вый до­го­вор, про­лон­ги­ро­вав­ший срок дей­ст­вия «Пер­во­го мор­ско­го со­гла­ше­ния» на 10 лет и обя­зав­ший шей­хов под­чи­нять­ся ре­ше­ни­ям пред­ста­ви­те­лей Брит. Ост-Инд­ской ком­па­нии. В 1847 он был до­пол­нен ещё од­ним до­го­во­ром, ко­то­рый пре­дос­та­вил анг­ли­ча­нам пра­во обы­ска су­дов, за­по­доз­рен­ных в пи­рат­ст­ве и ра­бо­тор­гов­ле, а так­же пра­во вы­сту­пать в ро­ли тре­тей­ских су­дей в кон­флик­тах на мо­ре ме­ж­ду ме­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми. В мае 1853 анг­ли­ча­не под­пи­са­ли с шей­хом Шард­жи и Рас-эль- Хай­мы, а так­же с шей­ха­ми Умм-эль- Кай­вай­на, Адж­ма­на, Ду­бая, Абу-Да­би «До­го­вор о по­сто­ян­ном мор­ском ми­ре». С это­го вре­ме­ни Пи­рат­ский бе­рег стал име­но­вать­ся До­го­вор­ным Ома­ном (ДО; англ. Trucial Oman, букв. – За­ми­рён­ный Оман), или До­го­вор­ным бе­ре­гом. За­клю­чён­ные в 1869, 1898 до­го­во­ры и «Ис­клю­чи­тель­ное со­гла­ше­ние» 1892 зна­ме­но­ва­ли окон­чат. ус­та­нов­ле­ние брит. про­тек­то­ра­та над ДО. Шей­хи обя­за­лись не по­ку­пать и не про­да­вать ору­жие, не за­клю­чать со­гла­ше­ний с треть­и­ми стра­на­ми, не пре­дос­тав­лять им к.-л. при­ви­ле­гии и не сда­вать в арен­ду тер­ри­то­рии без со­гла­сия брит. пра­ви­тель­ст­ва. Ве­ли­ко­бри­та­ния со сво­ей сто­ро­ны бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во за­щи­щать шейх­ст­ва от лю­бо­го на­па­де­ния с су­ши и с мо­ря. В Абу-Да­би, Ду­бае и Шард­же бы­ли рас­квар­ти­ро­ва­ны брит. вой­ска. Со­гла­ше­ни­ем 1911 Ве­ли­ко­бри­та­ния за­пре­ти­ла шей­хам пре­дос­тав­лять ко­му-ли­бо, кро­ме анг­ли­чан, кон­цес­сии на лов жем­чу­га и губ­ки в во­дах ДО. В ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вом от­но­ше­нии ис­клю­чит. пра­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии на ДО за­кре­пи­ла анг­ло-тур. кон­вен­ция 1913.

Со смер­тью в 1866 шей­ха Сул­та­на I ибн Са­кра аль-Ка­си­ми на­ча­лось дроб­ле­ние вла­де­ний ка­ва­сим. В ре­зуль­та­те со­пер­ни­че­ст­ва ме­ж­ду его сы­новь­я­ми воз­ник­ли са­мо­сто­ят. шейх­ст­ва Шард­жа, Рас-эль- Хай­ма (1869), Диб­ба (1871) и Каль­ба (1871). В 1875 клан шам­си, на­хо­див­ший­ся в род­ст­ве с пра­вив­ши­ми в Адж­ма­не ну­ай­ми, об­ра­зо­вал на зем­лях, вхо­див­ших в со­став вла­де­ний ка­ва­сим, шейх­ст­во Хам­рия (пра­вя­щий род – Аль-Шам­си). В 1876 от Шард­жи фак­ти­че­ски от­де­ли­лась Эль-Фуд­жай­ра, у вла­сти в ко­то­рой ут­вер­дил­ся шейх на­хо­див­ше­го­ся до это­го в сою­зе с ка­ва­сим пле­ме­ни шар­ки­ин, из­дав­на на­се­ляв­ше­го Оман­ские го­ры и рай­он Ши­май­лия на по­бе­ре­жье Оман­ско­го зал. В 1902 шейх­ст­во Эль-Фуд­жай­ра (пра­вя­щий род – Аль-Шар­ки) офи­ци­аль­но про­воз­гла­си­ло не­за­ви­си­мость от Шард­жи. В 1915 от Шард­жи от­де­ли­лось шейх­ст­во Хи­ра. Пра­вив­шая в Шард­же стар­шая ветвь Аль-Ка­си­ми ве­ла упор­ную борь­бу за вос­со­еди­не­ние под сво­ей вла­стью зе­мель ка­ва­сим, в т. ч. во­ен. ме­то­да­ми (про­тив Рас-эль-Хай­мы и Эль- Фуд­жай­ры). В 1922 Шард­жа вер­ну­ла в свой со­став Хам­рию (со­хра­ня­ла час­тич­ную ав­то­но­мию в со­ста­ве Шард­жи до 1960-х гг.), в 1942 – Хи­ру, в 1951 – Диб­бу, в 1952 – Каль­бу. Под­чи­нив в 1900 Рас-эль-Хай­му, она вновь ут­ра­ти­ла её в 1912, а по­сле при­зна­ния са­мо­стоя­тель­но­сти Рас-эль-Хай­мы брит. пра­ви­тель­ст­вом в 1921 бы­ла вы­ну­ж­де­на от­ка­зать­ся от пре­тен­зий на неё (то же са­мое в от­но­ше­нии Эль-Фуд­жай­ры, при­знан­ной анг­ли­ча­на­ми в 1952). Од­на­ко, не­смот­ря на тер­ри­то­ри­аль­ные по­те­ри, Шард­жа вплоть до сер. 20 в. ос­та­ва­лась бо­га­тей­шим кня­же­ст­вом ДО.

Со 2-й пол. 19 в. в со­пер­ни­че­ст­во с Шард­жей за роль гл. тор­го­во­го цен­тра ДО всту­пил Ду­бай. В нач. 20 в. он стал осн. тран­зит­ным пор­том брит.-инд. па­ро­ход­ной ком­па­нии. К 1920-м гг. Ду­бай пре­вра­тил­ся в круп­ней­ший тор­го­вый пункт юж. по­бе­ре­жья Пер­сид­ско­го зал., ду­бай­ские куп­цы мо­но­по­ли­зи­ро­ва­ли тор­гов­лю жем­чу­гом во мно­гих го­ро­дах Ближ­не­го Вос­то­ка и Ин­дии.

С сер. 19 в. на­ча­лось воз­вы­ше­ние шейх­ст­ва Абу-Да­би. К нач. 20 в. оно ста­ло са­мым силь­ным в во­ен. от­но­ше­нии кня­же­ст­вом ДО, ока­зы­вав­шим серь­ёз­ное влия­ние так­же на жизнь араб. пле­мён внутр. рай­онов Ома­на и пус­ты­ни Руб-эль- Ха­ли на юге Ара­вий­ско­го п-ова. При­шед­ший к вла­сти в Абу-Да­би в ре­зуль­та­те внутр. пе­ре­во­ро­та шейх Зай­ед (За­ид) ибн Ха­ли­фа аль-На­хай­ян (пра­вил в 1855–1909) вёл вой­ны с Шард­жей, Ка­та­ром, Не­дждом, в ре­зуль­та­те ко­то­рых тер­ри­то­рия шейх­ст­ва уве­ли­чи­лась в 3 раза.

Шейх­ст­ва Адж­ман и Умм-эль-Кай­вайн в 19 – 1-й пол. 20 вв., не­смот­ря на то что со­хра­ня­ли роль со­от­вет­ст­вен­но гл. цен­тра су­до­строе­ния и гл. цен­тра ло­ва жем­чу­га, бы­ли бед­ней­ши­ми кня­же­ст­ва­ми ДО и на­хо­ди­лись в от­но­сит. изо­ля­ции. Раз­ви­тие Умм-эль-Кай­вай­на в 1900–20-х гг. ос­лож­ня­ла ост­рая борь­ба за пре­стол ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми пра­вя­ще­го ро­да.

Но­вый пе­ри­од в раз­ви­тии кня­жеств ДО на­чал­ся с от­кры­ти­ем в 1908 Пер­сид­ско­го за­ли­ва неф­те­га­зо­нос­но­го бас­сей­на. В 1922 анг­ли­ча­не на­вя­за­ли шей­хам ДО до­го­вор, ог­ра­ни­чив­ший их пра­во пре­дос­тав­лять кон­цес­сии на раз­вед­ку и до­бы­чу неф­ти. Стре­мясь не до­пус­тить на тер­ри­то­рию про­тек­то­ра­та кон­ку­рен­тов, они уч­ре­ди­ли ком­па­нию «Petroleum Development (Trucial Сoast) Ltd.» (до­чер­нее пред­при­ятие брит. «Iraq Petro­leum Company»), ко­то­рая в 1937–39 по­лу­чи­ла кон­цес­сии на раз­вед­ку и до­бы­чу неф­ти в Абу-Да­би, Адж­ма­не, Ду­бае, Каль­бе, Рас-эль-Хай­ме и Шард­же. Од­на­ко в свя­зи с на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны гео­ло­го-раз­ве­доч­ные ра­бо­ты бы­ли при­ос­та­нов­ле­ны и во­зоб­но­ви­лись лишь в 1950-х гг.

В кон. 1920-х – нач. 1940-х гг. по тра­диц. ос­но­ве эко­но­ми­ки шейхств ДО – ло­ву и экс­пор­ту жем­чу­га – был на­не­сён со­кру­шит. удар. Сна­ча­ла ми­ро­вой эко­но­мич. кри­зис 1929–33 вы­звал па­де­ние спро­са на жем­чуг, а за­тем на­ту­раль­ный жем­чуг был по­тес­нён на ми­ро­вом рын­ке де­шё­вым куль­ти­ви­ро­ван­ным жем­чу­гом. К 1946 до­хо­ды от жем­чуж­но­го про­мыс­ла в Пер­сид­ском зал. упа­ли по срав­не­нию с 1925 в 60 раз. Из глу­бо­чай­ше­го кри­зи­са эко­но­ми­ка шейхств ДО смог­ла вый­ти лишь с на­ча­лом до­бы­чи неф­ти в 1960-х гг.

Ост­рое со­пер­ни­че­ст­во дер­жав за неф­тя­ные бо­гат­ст­ва Ближ­не­во­сточ­но­го ре­гио­на по­бу­ди­ло брит. пра­ви­тель­ст­во в це­лях ук­ре­п­ле­ния сво­их по­зи­ций вы­дви­нуть план соз­да­ния под­кон­троль­но­го ему фе­де­ра­тив­но­го араб. гос-ва, в ко­то­рое долж­ны бы­ли вой­ти гос-ва Пер­сид­ско­го зал., а так­же Па­ле­сти­на, Тран­си­ор­да­ния и Ирак. Од­на­ко этот план на­толк­нул­ся на со­про­тив­ле­ние в араб. ми­ре, в т. ч. в ДО.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны шейх­ст­ва ДО при­дер­жи­ва­лись по­ли­ти­ки ней­тра­ли­те­та. По её окон­ча­нии брит. вла­сти на­ча­ли пред­при­ни­мать уси­лия по их ин­те­гра­ции в це­лях соз­да­ния бо­лее эф­фек­тив­ной сис­те­мы управ­ле­ния про­тек­то­ра­том, за­щи­ты его тер­ри­то­рии (гра­ни­цы ДО с Ома­ном, Мас­ка­том и Са­уд. Ара­ви­ей, как и гра­ни­цы ме­ж­ду шейх­ст­ва­ми, не бы­ли чёт­ко оп­ре­де­ле­ны) и пре­кра­ще­ния войн ме­ж­ду пра­ви­те­ля­ми (наи­бо­лее серь­ёз­ный кон­фликт раз­го­рел­ся в 1947–1949 ме­ж­ду Абу-Да­би и Ду­ба­ем). Они пре­дос­та­ви­ли шейх­ст­вам ста­тус эми­ра­тов (их пра­ви­те­ли, од­на­ко, со­хра­ни­ли тра­диц. ти­тул шей­хов). Од­но­вре­мен­но бы­ли пред­при­ня­ты ша­ги по соз­да­нию еди­ных по­ли­ции, воо­руж. сил, та­мо­жен­ной служ­бы и де­неж­ной сис­те­мы ДО.

Внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ку в ДО с 1949 серь­ёз­но ос­лож­ня­ло со­пер­ни­че­ст­во на тер­ри­то­рии про­тек­то­ра­та, осо­бен­но в оа­зи­се Эль-Айн (Эль-Бу­рай­ми), ме­ж­ду «Iraq Petroleum Company» и сме­нив­шим её в 1953 анг­ло-франц. кон­сор­циу­мом, с од­ной сто­ро­ны, и «California-Arabian Standard Oil Co.» [позд­нее пе­ре­име­но­ва­на в «Arabian American Oil Com­pa­ny» («Aramco»)] – с дру­гой, яв­ляв­шей­ся са­уд. до­чер­ней ком­па­ни­ей амер. кор­по­ра­ции «Standard Oil Co. of California». В 1952 са­уд. вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли Эль- Айн (Эль-Бу­рай­ми), по­сле про­ва­ла дли­тель­ных пе­ре­го­во­ров вой­ска Абу-Да­би и Мас­ка­та при под­держ­ке анг­ли­чан в окт. 1955 вы­тес­ни­ли их из оа­зи­са.

В 1958 в Абу-Да­би от­кры­ты пер­вые в ДО ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти: мор­ское – Умм-Шайф (близ о. Дас) и су­хо­пут­ное – в мес­теч­ке Баб (близ г. Та­риф; экс­порт неф­ти из Абу-Да­би на­чал­ся в 1962). В по­сле­дую­щие го­ды в этом эми­ра­те от­крыт ещё це­лый ряд круп­ных ме­сто­рож­де­ний (За­кум, Абу-эль-Бу­хуш, Му­бар­раз, Бун­дук), что вы­ве­ло его в раз­ряд ве­ду­щих неф­те­до­бы­ваю­щих го­су­дар­ств, за­па­сы неф­ти ко­то­ро­го, по оцен­кам кон. 1960-х гг., со­став­ля­ли ок. 10–13% ми­ро­вых (в 2009 – 7,3%). В 1967 эми­рат Абу-Да­би всту­пил в ОПЕК (впо­след­ствии это член­ст­во пе­ре­шло на ОАЭ). В 1966 нефть в ком­мерч. объ­ё­мах бы­ла най­де­на в Ду­бае на мор. ме­сто­ро­ж­де­нии Фа­тех (в экс­плуа­та­ции с 1969), в 1970–1980-х гг. от­кры­ты др. мор. ме­сто­ро­ж­де­ния – Юго-Зап. Фа­тех, Фа­лах, Ра­шид и су­хо­пут­ное Мар­гам. Од­на­ко по ве­личи­не вы­яв­лен­ных за­па­сов неф­ти Ду­бай поч­ти в 25 раз ус­ту­пал Абу-Да­би. В Шард­же не­боль­шие неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния от­кры­ты лишь в 1972 (мор. ме­сто­ро­ж­де­ние Му­ба­рек-1; в экс­плуа­та­ции с 1974) – нач. 1980-х гг. (су­хо­пут­ное ме­сто­ро­ж­де­ние Сад­жаа), в Рас-эль- Хай­ме до­бы­ча неф­ти в не­зна­чит. объ­ё­мах на­ча­лась в 1985.

Об­на­ру­же­ние неф­ти, сов­пав­шее с на­рас­та­ни­ем дви­же­ния за не­за­ви­си­мость в Ближ­не­во­сточ­ном ре­гио­не, вы­зва­ло обо­ст­ре­ние по­ли­тич. си­туа­ции в ДО. В 1961–1963 в ря­де эми­ра­тов раз­вер­ну­лось ан­ти­бри­тан­ское дви­же­ние. В 1962 шейх Шард­жи Сакр III ибн Сул­тан аль-Ка­си­ми (пра­вил с 1951) пе­ре­дал кон­цес­сию на про­ве­де­ние гео­ло­го-раз­ве­доч­ных ра­бот на тер­ри­то­рии эми­ра­та амер. неф­тя­ной ком­па­нии, его при­ме­ру по­сле­до­вал шейх Рас-эль-Хай­мы Сакр ибн Му­хам­мед аль-Ка­си­ми (пра­вил в 1948–2010). В окт. 1964 в об­ход брит. вла­стей ко­мис­сия ЛАГ с со­гла­сия пра­ви­те­лей Рас-эль- Хай­мы и Шард­жи по­се­ти­ла эти эми­ра­ты. Не­до­воль­ные дей­ст­вия­ми ме­ст­ных пра­ви­те­лей, брит. вла­сти ини­ции­ро­ва­ли свер­же­ние шей­ха Шард­жи (низ­ло­жен 24.6.1965), на жизнь шей­ха Рас-эль-Хай­мы бы­ло со­вер­ше­но по­ку­ше­ние. В ию­ле 1965 анг­ли­ча­не про­ве­ли в Ду­бае со­ве­ща­ние шей­хов ДО, на ко­то­ром бы­ло при­ня­то ре­ше­ние об об­ра­зо­ва­нии Со­ве­та эко­но­мич. раз­ви­тия, а так­же рас­смот­ре­ны про­ек­ты, при­зван­ные спо­соб­ст­во­вать хо­зяйств. подъ­ё­му эми­ра­тов. Рас­хо­ды по фи­нан­си­ро­ва­нию про­ек­тов пла­ни­ро­ва­лось воз­ло­жить на эми­рат Абу-Да­би, на­чав­ший по­лу­чать зна­чит. до­хо­ды от экс­пор­та неф­ти. Од­на­ко его шейх Шах­бут II ибн Сул­тан аль-На­хай­ян (пра­вил с 1928) от­ка­зал­ся вы­де­лять сред­ст­ва сво­им со­се­дям. 6.8.1966 он был от­стра­нён от вла­сти, на пре­стол в Абу-Да­би воз­ве­дён Зай­ед (За­ид) II ибн Сул­тан аль-На­хай­ян, яв­ляв­ший­ся сто­рон­ни­ком пре­об­ра­зо­ва­ния ДО в цен­тра­ли­зо­ван­ное фе­де­ра­тив­ное гос-во.

В ус­ло­ви­ях про­грес­си­ро­вав­ше­го рас­па­да Бри­тан­ской им­пе­рии пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии зая­ви­ло 16.1.1968 о вы­во­де до кон. 1971 войск из рай­онов «к вос­то­ку от Су­эца» и по­сле­дую­щем пре­до­став­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти сво­им ази­ат. вла­де­ни­ям, в т. ч. в Пер­сид­ском зал. Од­но­вре­мен­но брит. вла­сти по­пы­та­лись вер­нуть­ся к пла­ну соз­да­ния под­кон­троль­но­го объ­е­ди­не­ния араб. го­су­дар­ств, на этот раз в со­ста­ве 7 эми­ра­тов ДО, Бах­рей­на и Ка­та­ра. 1.3.1968 бы­ло объ­яв­ле­но об об­ра­зо­ва­нии Фе­де­ра­ции Араб. Эми­ра­тов (ФАЭ). Од­на­ко из-за про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми вплоть до сер. 1971 ФАЭ так и не бы­ла соз­да­на: пра­ви­те­ли Ду­бая, Рас-эль-Хай­мы и Ка­та­ра на­стаи­ва­ли на со­хра­не­нии зна­чит. ав­то­но­мии го­су­дар­ств в рам­ках фе­де­ра­ции, од­но­вре­мен­но Ка­тар и Бах­рейн, об­ла­дая бо­лее раз­ви­той эко­но­ми­кой и пре­вос­хо­дя эми­ра­ты ДО по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, от­ка­зы­ва­лись при­знать ра­вен­ст­во всех чле­нов фе­де­ра­ции. Ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­ва­ли пла­нам соз­да­ния ФАЭ Са­уд. Ара­вия, Ку­вейт и осо­бен­но Иран. В ито­ге Бах­рейн, Ка­тар и ДО взя­ли курс на об­ра­зо­ва­ние са­мо­сто­ят. го­су­дарств.

ОАЭ с 1971. Шейх Абу-Да­би Зай­ед II ибн Сул­тан аль-На­хай­ян и шейх Ду­бая Ра­шид II ибн Са­ид аль-Мак­тум 18.7.1971 за­клю­чи­ли до­го­вор о сою­зе двух кня­жеств, ко­то­рый дол­жен был стать яд­ром бу­ду­ще­го объ­е­ди­не­ния эми­ра­тов ДО. В по­сле­дую­щие дни к это­му сою­зу при­сое­ди­ни­лись шей­хи Адж­ма­на, Умм-эль- Кай­вай­на, Шард­жи и Эль-Фуд­жай­ры. Пра­ви­те­ли 6 эми­ра­тов под­пи­са­ли врем. кон­сти­ту­цию (всту­пи­ла в си­лу 2.12.1971; по­сто­ян­ная кон­сти­ту­ция при­ня­та 20.5.1996). Шейх Рас-эль-Хай­мы от­ка­зал­ся при­сое­ди­нить­ся к сою­зу. Др. араб. гос-ва и Ве­ли­ко­бри­та­ния зая­ви­ли о го­тов­но­сти при­знать но­вое гос-во. Иран и Са­уд. Ара­вия от­ка­за­лись это сде­лать, ука­зав на на­ли­чие тер­ри­то­ри­аль­ных пре­тен­зий к Абу-Да­би, Шард­же и др. эми­ра­там. 30.11.1971 Иран ок­ку­пи­ро­вал стра­те­ги­че­ски важ­ные и бо­га­тые неф­тью ост­ро­ва Боль­шой Томб (Том­бе-Бо­зорг), Ма­лый Томб (Том­бе-Ку­чек) (при­над­ле­жа­ли Рас-эль-Хай­ме) и Абу-Му­са (при­над­ле­жал Шард­же). Са­уд. Ара­вия на­ча­ла пе­ре­го­во­ры с Абу-Да­би о при­над­леж­но­сти оа­зи­са Эль-Айн (Эль-Бу­рай­ми).

На кон­фе­рен­ции в Ду­бае 2.12.1971 бы­ло про­воз­гла­ше­но не­за­ви­си­мое гос-во ОАЭ, его пре­зи­ден­том Выс­ший со­вет пра­ви­те­лей из­брал Зай­е­да II ибн Сул­та­на аль-На­хай­я­на (в даль­ней­шем этот пост был фак­ти­че­ски за­кре­п­лён за шей­хом са­мо­го силь­но­го в эко­но­мич. от­но­ше­нии, са­мо­го боль­шо­го по пло­ща­ди и чис­лен­но­сти на­се­ле­ния эми­ра­та Абу-Да­би; со смер­тью в но­яб. 2004 Зай­е­да II ибн Сул­та­на аль-На­хай­я­на пре­зи­ден­том ОАЭ стал его сын Ха­ли­фа II ибн Зай­ед ибн Сул­тан аль-На­хай­ян), ви­це- пре­зи­ден­том и гла­вой пра­ви­тель­ст­ва – Ра­ши­да II ибн Саи­да аль-Мак­ту­ма (с 1971 этот пост фак­ти­че­ски за­кре­п­лён за шей­хом вто­ро­го по эко­но­мич. по­тен­циа­лу, пло­ща­ди и чис­лен­но­сти на­се­ле­ния эми­ра­та Ду­бай; умер­ше­го в окт. 1990 Ра­ши­да II ибн Саи­да аль-Мак­ту­ма сме­нил на этом по­сту его сын Мак­тум III ибн Ра­шид аль-Мак­тум, а пос­ле его смер­ти в янв. 2006 – Му­хам­мед ибн Ра­шид аль-Мак­тум). В день про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Ве­ли­кобри­та­ния за­клю­чи­ла с ОАЭ до­го­вор «О друж­бе», ан­ну­ли­ро­вав­ший все преж­ние со­гла­ше­ния, за­клю­чён­ные ме­ж­ду эми­ра­та­ми – чле­на­ми ОАЭ и брит. пра­ви­тель­ст­вом, и пре­ду­смат­ри­вав­ший «про­ве­де­ние в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти вза­им­ных кон­суль­та­ций по всем ин­те­ре­сую­щим обе сто­ро­ны во­про­сам». 6.12.1971 ОАЭ бы­ли при­ня­ты в ЛАГ, 9.12.1971 – в ООН. 11.2.1972 к ОАЭ при­сое­ди­нил­ся эми­рат Рас-эль-Хай­ма.

Ос­но­вой эко­но­ми­ки но­во­го гос-ва и гл. его бо­гат­ст­вом ста­ла нефть. В 1971 бы­ла соз­да­на нац. неф­те­до­бы­ваю­щая ком­па­ния ОАЭ «Abu Dhabi National Oil Company». В 1972 пра­ви­тель­ст­во ОАЭ ус­та­но­ви­ло для иностр. (брит., ни­дерл., франц., амер., япон.) ком­па­ний, за­ни­мав­ших­ся раз­вед­кой и раз­ра­бот­кой неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, кон­цес­си­он­ные пла­те­жи за экс­плуа­та­цию тер­ри­то­рии и обя­за­ло пе­ре­да­вать в каз­ну эми­ра­тов 55% до­хо­дов от реа­ли­за­ции неф­ти. С 1974 к эми­ра­там Абу-Да­би и Ду­бай пе­ре­шло 25% ак­ций иностр. ком­па­ний, к 1982 эта до­ля воз­рос­ла до 51%. Бла­го­да­ря до­хо­дам от неф­ти и уме­ло­му вло­же­нию средств в раз­ви­тие пром-сти, с. х-ва, об­ра­зо­ва­нию мно­го­числ. сво­бод­ных эко­но­мич. зон ОАЭ в са­мые ко­рот­кие сро­ки смог­ли до­бить­ся круп­ных ус­пе­хов в раз­ви­тии эко­но­ми­ки и со­ци­аль­ной сфе­ры, обес­пе­чить вы­со­кую сте­пень внут­ри­по­ли­тич. ста­биль­но­сти.

От­но­ше­ния ме­ж­ду эми­ра­та­ми с пер­вых дней су­ще­ст­во­ва­ния ОАЭ не бы­ли ли­ше­ны про­ти­во­ре­чий. Ост­рое со­пер­ни­че­ст­во за ли­дер­ст­во в фе­де­ра­ции раз­вер­ну­лось ме­ж­ду шей­хом Абу-Да­би, сто­рон­ни­ком уси­ле­ния цен­тра­ли­за­ции и по­вы­ше­ния ста­ту­са фе­де­раль­ной вла­сти, и шей­хом Ду­бая, вы­сту­пав­шим за со­хра­не­ние зна­чит. са­мо­стоя­тель­но­сти эми­ра­тов. От­ра­же­ни­ем это­го со­пер­ни­че­ст­ва ста­ла не­пре­кра­щаю­щая­ся борь­ба за рас­пре­де­ле­ние по­стов в пра­ви­тель­ст­ве, а так­же по во­про­сам об объ­е­ди­не­нии воо­руж. сил эми­ра­тов и под­чи­не­нии их центр. пра­ви­тель­ст­ву, о пе­ре­да­че в ве­де­ние фе­де­раль­ных вла­стей ор­га­нов по­ли­ции, безо­пас­но­сти, им­ми­гра­ции и ин­фор­ма­ции. Хо­тя к кон. 1970-х гг. сто­рон­ни­кам цен­тра­ли­за­ции уда­лось до­бить­ся оп­ре­де­лён­ных ус­пе­хов (пол­ная ин­те­гра­ция воо­руж. сил эми­ра­тов, од­на­ко, так и не со­стоя­лась), а к 1996 ре­шить во­прос о сто­ли­це ОАЭ (ею стал г. Абу-Да­би; из Кон­сти­ту­ции бы­ла изъ­я­та ста­тья о строи­тель­ст­ве на пол­пу­ти ме­ж­ду Ду­ба­ем и Абу-Да­би бу­ду­щей сто­ли­цы фе­де­ра­ции г. Ка­ра­ма), тем не ме­нее со­пер­ни­че­ст­во ме­ж­ду Абу-Да­би и Ду­ба­ем не пре­кра­ти­лось.

От­сут­ст­вие един­ст­ва ме­ж­ду эми­ра­та­ми и внутр. рых­лость фе­де­ра­ции в 1970–1980-х гг. не­од­но­крат­но про­яв­ля­лись в разл. сфе­рах. В 1978–79 по­ста­нов­ка во­про­са о ли­к­ви­да­ции внутр. гра­ниц, объ­е­ди­не­нии бюд­же­тов эми­ра­тов и пр. вы­зва­ла ост­рый внут­ри­по­ли­тич. кри­зис. Со­хра­нить един­ст­во фе­де­ра­ции уда­лось лишь бла­го­да­ря ак­тив­ным по­сред­нич. уси­ли­ям ЛАГ и осо­бен­но Ку­вей­та. В пе­ри­од ира­но-ирак­ской вой­ны 1980–88 Абу- Да­би, Адж­ман, Рас-эль-Хай­ма и Эль-Фуд­жай­ра под­дер­жа­ли Ирак, в то вре­мя как Ду­бай, Умм-эль-Кай­вайн и Шард­жа вы­сту­пи­ли на сто­ро­не Ира­на. В ию­не 1987 ди­на­стич. спор в Шард­же вновь ед­ва не при­вёл к рас­па­ду фе­де­ра­ции.

Важ­ным фак­то­ром, вли­яв­шим на раз­ви­тие ОАЭ, бы­ла и ос­та­ёт­ся про­бле­ма уре­гу­ли­ро­ва­ния тер­ри­то­ри­аль­ных спо­ров с со­сед­ни­ми гос-ва­ми. В 1974 в ре­зуль­та­те дли­тель­ных пе­ре­го­во­ров эми­рат Абу- Да­би за­клю­чил с Са­уд. Ара­ви­ей со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му по­след­няя при­зна­ла пра­ва Абу-Да­би и Ома­на на оа­зис Эль-Айн (Эль-Бу­рай­ми), а вла­сти Абу- Да­би пре­дос­та­ви­ли Са­уд. Ара­вии су­хо­пут­ный ко­ри­дор для вы­хо­да к во­дам Пер­сид­ско­го зал., а так­же до­лю в раз­ра­бот­ках спор­но­го неф­тя­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния. Од­на­ко эти до­го­во­рён­но­сти, мно­гие пунк­ты ко­то­рых так и не бы­ли пре­да­ны ог­ла­ске, по всей ви­ди­мо­сти, не уре­гу­ли­ро­ва­ли весь ком­плекс про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду дву­мя гос-ва­ми и их вза­им­ные тер­ри­то­ри­аль­ные пре­тен­зии. В 2004 Са­уд. Ара­вия ан­нек­си­ро­ва­ла пре­дос­тав­лен­ный ей ко­ри­дор, соз­дав тем са­мым за­труд­не­ния для су­хо­пут­но­го со­об­ще­ния ме­ж­ду ОАЭ и Ка­та­ром. Вслед за этим она зая­ви­ла пра­ва на бо­га­тую неф­тью часть ак­ва­то­рии Пер­сид­ско­го зал. ме­ж­ду ОАЭ и Ка­та­ром, что в ито­ге при­ве­ло в мар­те 2010 к бое­во­му столк­но­ве­нию в этом рай­оне ВМС двух го­су­дарств.

Вплоть до нач. 2000-х гг. про­дол­жа­лись по­гра­нич­ные спо­ры ОАЭ с Ома­ном. В 1978 воо­руж. си­лы Рас-эль-Хай­мы пред­при­ня­ли по­пыт­ку за­хва­тить спор­ную тер­ри­то­рию, при­над­ле­жав­шую Ома­ну, но по­лу­чи­ли от­пор с его сто­ро­ны. В 1999 ме­ж­ду ОАЭ и Ома­ном под­пи­са­но со­гла­ше­ние о гра­ни­це, од­на­ко ли­ния её про­хо­ж­де­ния на уча­ст­ке эми­ра­тов Шард­жа и Рас-эль-Хай­ма ос­та­лась не­оп­ре­де­лён­ной. В но­яб. 2000 ОАЭ и Ка­тар уре­гу­ли­ро­ва­ли во­прос о раз­гра­ни­че­нии сво­их вла­де­ний в Пер­сид­ском за­ли­ве.

Осо­бую ост­ро­ту для ОАЭ при­об­рёл во­прос о воз­вра­ще­нии под их юрис­дик­цию ост­ро­вов Абу-Му­са, Боль­шой Томб и Ма­лый Томб. В 2000 Иран объ­я­вил их не­отъ­ем­ле­мой ча­стью сво­ей тер­ри­то­рии. По­пыт­ки пра­ви­тель­ст­ва ОАЭ, опи­ра­ясь на под­держ­ку ЛАГ и Со­ве­та Без­опас­но­сти ООН, про­ти­во­дей­ст­во­вать ан­нек­сии Ира­ном этих ост­ро­вов не при­нес­ли ус­пе­ха.

ОАЭ с мо­мен­та ос­но­ва­ния про­во­дят ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, центр. ме­сто в ко­то­рой за­ни­ма­ет раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с араб. гос-ва­ми Пер­сид­ско­го зал., др. араб. стра­на­ми и ис­лам­ским ми­ром в це­лом. Рас­по­ла­гая зна­чит. фи­нан­со­вы­ми ре­сур­са­ми, ОАЭ ши­ро­ко уча­ст­ву­ют в про­грам­мах ООН по ока­за­нию гу­ма­ни­тар­ной по­мо­щи. По­сле па­де­ния в 1979 шах­ско­го ре­жи­ма в Ира­не и на­ча­ла ира­но-ирак. вой­ны ОАЭ вме­сте с 5 дру­ги­ми мо­нар­хия­ми ре­гио­на с це­лью не­до­пу­ще­ния дес­та­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в 1981 уч­ре­ди­ли Со­вет со­труд­ни­че­ст­ва араб. го­су­дар­ств Пер­сид­ско­го зал. (ССАГПЗ), ко­то­рый пре­вра­тил­ся в во­ен.-по­ли­тич. и эко­но­мич. ин­те­гра­ци­он­ное объ­е­ди­не­ние. Во вре­мя Ку­вейт­ско­го кри­зи­са 1990–91 ОАЭ ра­зо­рва­ли ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Ира­ком (вос­ста­нов­ле­ны в 1998), при­ня­ли уча­стие в воз­глав­ляв­шей­ся США ан­ти­ирак­ской коа­ли­ции, а по­сле ос­во­бо­ж­де­ния Ку­вей­та под­дер­жа­ли санк­ции в от­но­ше­нии Ира­ка. В пе­ри­од опе­ра­ции ме­ж­ду­нар. коа­ли­ции про­тив Ира­ка в 2003 ОАЭ со­хра­ня­ли ней­тра­ли­тет (но пре­до­с­та­ви­ли свою тер­ри­то­рию для раз­ме­ще­ния коа­лиц. сил), по­сле её за­вер­ше­ния ока­за­ли но­во­му пра­ви­тель­ст­ву Ира­ка зна­чит. фи­нан­со­вую и гу­ма­ни­тар­ную по­мощь. С кон. 1970-х гг. ОАЭ под­дер­жи­ва­ли разл. груп­пи­ров­ки афг. мод­жа­хе­дов, в 1997 на­ря­ду с Па­ки­ста­ном и Са­уд. Ара­ви­ей при­зна­ли ре­жим та­ли­бов. По­сле тер­ро­ри­стич. атак 11.9.2001 в Нью-Йор­ке и Ва­шинг­то­не пра­ви­тель­ст­во ОАЭ ра­зо­рва­ло от­но­ше­ния с дви­же­ни­ем «Та­ли­бан» и вы­де­ли­ло под­раз­де­ле­ния в со­став Ме­ж­ду­нар. сил со­дей­ст­вия безо­пас­но­сти в Аф­га­ни­ста­не. Ак­тив­ную под­держ­ку со сто­ро­ны ОАЭ по­лу­чи­ли ис­ла­ми­ст­ские си­лы в стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка, ох­ва­чен­ных дви­же­ни­ем «араб. вес­ны». Под­раз­де­ле­ния Воо­руж. сил ОАЭ на­ря­ду с во­ин­ски­ми час­тя­ми Ка­та­ра в 2011 при­ня­ли уча­стие в гражд. вой­не в Ли­вии на сто­ро­не Нац. пе­ре­ход­но­го со­ве­та. ОАЭ тра­ди­ци­он­но под­дер­жи­ва­ют па­ле­стин­ское дви­же­ние, вы­сту­па­ют за не­укос­ни­тель­ное вы­пол­не­ние Из­раи­лем ре­зо­лю­ций Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН, на по­сто­ян­ной ос­но­ве ока­зы­ва­ют фи­нан­со­вое со­дей­ст­вие Па­ле­стин­ской на­цио­наль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции.

Осн. вни­ма­ние в обо­рон­ной по­ли­ти­ке ОАЭ уде­ля­ет­ся ук­ре­п­ле­нию со­юз­нич. от­но­ше­ний с США и др. зап. стра­на­ми. В 1994 пра­ви­тель­ст­во эми­ра­тов за­клю­чи­ло до­го­вор о во­ен. со­труд­ни­че­ст­ве с США, в 1995 – с Фран­ци­ей. На тер­ри­то­рии эми­ра­тов раз­ме­ща­ет­ся ряд во­ен.-мор. и во­ен.-возд. баз США, Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду СССР и ОАЭ ус­та­нов­ле­ны 8.12.1971; по­соль­ст­во СССР в Абу-Да­би от­кры­то в 1986, по­соль­ст­во ОАЭ в Мо­ск­ве – в 1987. В дек. 1991 ОАЭ офи­ци­аль­но при­зна­ли Рос­сию в ка­че­ст­ве пра­во­пре­ем­ни­цы СССР. С нач. 1990-х гг. ме­ж­ду РФ и ОАЭ под­дер­жи­ва­ет­ся ак­тив­ный по­ли­тич. диа­лог, под­кре­п­ляе­мый на­сы­щен­ны­ми кон­так­та­ми по разл. ли­ни­ям. 10.9.2007 со­сто­ял­ся пер­вый в ис­то­рии рос.-эми­рат­ских от­но­ше­ний офиц. ви­зит Пре­зи­ден­та РФ В. В. Пу­ти­на в ОАЭ, 30–31.3.2009 Рос­сию с офиц. ви­зи­том по­се­тил ви­це-пре­зи­дент, пре­мьер-ми­нистр ОАЭ шейх Ду­бая Му­хам­мед ибн Ра­шид аль-Мак­тум. Ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся дву­сто­рон­ние эко­но­мич. от­но­ше­ния, ко­то­рые ре­гу­ли­ру­ют­ся меж­пра­ви­тельств. со­гла­ше­ни­ем от 2.1.1990. В 1994 уч­ре­ж­де­на Меж­пра­ви­тельств. Рос.-Эми­рат­ская ко­мис­сия по тор­го­во­му, эко­но­мич. и тех­нич. со­труд­ни­че­ст­ву (про­ве­де­ны 2 за­се­да­ния: в мар­те 1997 в Абу-Да­би, в ию­не 2010 в Мо­ск­ве), с 2006 дей­ст­ву­ет Рос.-Эми­рат­ский де­ло­вой со­вет. ОАЭ яв­ля­ют­ся гл. тор­го­во-эко­но­мич. парт­нё­ром РФ сре­ди стран Пер­сид­ско­го зал. (то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду Рос­си­ей и ОАЭ в 2010 со­ста­вил 950 млн. долл.). В 2011 объ­ём вза­им­ных ин­ве­сти­ций пре­вы­сил 22,2 млрд. долл. (объ­ём эми­рат­ских ин­ве­сти­ций в РФ – ок. 18 млрд. долл.). В ОАЭ за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но ок. 400 со­вме­ст­ных фирм и ком­па­ний с уча­сти­ем рос. пред­при­ни­ма­те­лей, реа­ли­зу­ет­ся ряд важ­ных со­вме­ст­ных про­ек­тов как на тер­ри­то­рии ОАЭ, так и в Рос­сии.

Дополнительная литература:

Бо­дян­ский В. Л. Вос­точ­ная Ара­вия: ис­то­рия, гео­гра­фия, на­се­ле­ние, эко­но­ми­ка. М., 1986;

Potts D. T. Arabian Gulf in antiquity. Oxf., 1990. Vol. 1: From prehistory to the fall of the Achaemenid Empire. Vol. 2: From Ale­xan­der the Great to the coming of Islam;

Ka­basci K., Oldenburg J., Franzisky P. Verei­nigte Arabische Emirate. Hohentan, 1998;

Его­рин А. З., Иса­ев В. А. Объ­е­ди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты. М., 2001;

Фи­ло­ник А. О., Яков­лев А. И. Объ­е­ди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты: ожив­ший ми­раж. М., 2004;

Peck M. Historical dictio­nary of the Gulf Arab states. 2nd ed. Lanham, 2008;

Davidson C. M. Abu Dhabi: oil and be­yond. N. Y., 2009;

Heard-Bey F. Die Ve­re­inig­ten Ara­bischen Emirate zwischen Vor­gestern und Über­morgen. Hildes­heim u. a., 2010;

Eas­tern Arabia in the first millennium BC / Ed. A. Avanzini. Roma, 2010.

Авторы статьи: О. В. Виш­лёв, Г. Л. Гу­ка­сян.

Хо­зяй­ст­во.

ОАЭ – ста­биль­но раз­ви­ваю­щее­ся гос-во. Объ­ём ВВП 271,2 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2012; с 2002 уве­ли­чил­ся поч­ти в 3,8 раза), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния св. 32 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,818 (2013; 42-е ме­сто сре­ди 187 стран ми­ра). В струк­ту­ре ВВП на до­лю пром-сти при­хо­дит­ся 56,1%, сфе­ры ус­луг – 43,1%, сель­ско­го и лес­но­го хо­зяй­ст­ва, ры­бо­лов­ст­ва – 0,8% (2012). При­рост ре­аль­но­го ВВП 4,0% (2012; 1,3% в 2010; 7,4% в 2008; 8,5% в 2004).

На ру­бе­же 1950–60-х гг. на­ча­та раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и при­род­но­го га­за, с кон. 1960-х гг. до­бы­ча уг­ле­во­до­ро­дов ста­ла ос­но­вой эко­но­ми­ки стра­ны. С кон. 1970-х гг. про­во­ди­лась по­ли­ти­ка ди­вер­си­фи­ка­ции нац. эко­но­ми­ки, на­це­лен­ная на раз­ви­тие не­неф­тя­ных от­рас­лей. К 1990-м гг. неф­тя­ная и га­зо­вая пром-сть ут­ра­ти­ла ли­ди­рую­щие по­зи­ции в эко­но­ми­ке; из-за ко­ле­ба­ний ми­ро­вых цен на нефть её до­ля ме­ня­лась, но не пре­вы­ша­ла 40% (27% ВВП в 2002; 37% в 2008; 29% в 2009; со­глас­но пла­нам, к 2020 со­ста­вит 20%). В 2000-е гг. до­хо­ды неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра на­прав­ля­лись на вы­рав­ни­ва­ние уров­ня со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия отд. эми­ра­тов, ук­ре­п­ле­ние обо­ро­но­спо­соб­но­сти стра­ны (до 1/4 рас­хо­дов нац. бюд­же­та), со­ци­аль­ные ну­ж­ды (в пер­вую оче­редь на строи­тель­ст­во бес­плат­но­го жи­лья) и реа­ли­за­цию ме­ж­ду­нар. эко­ло­гич. про­грамм. Часть по­сту­п­ле­ний от экс­пор­та неф­ти пе­ре­чис­ля­лась в «неф­тя­ной» ре­зерв­ный фонд (ок. 900 млрд. долл. к нач. 2010-х гг. – один из круп­ней­ших в ми­ре; управ­ля­ет­ся ве­ду­щим ин­ве­стиц. агент­ст­вом стра­ны Abu Dhabi Investment Authority, ADIA; ос­но­ва­но в 1976).

ОАЭ иг­ра­ют важ­ную роль в ме­ж­ду­нар. дви­же­нии ка­пи­та­ла. Об­щий объ­ём на­ко­п­лен­ных пря­мых иностр. ин­ве­сти­ций со­став­ля­ет ок. 360 млрд. долл. (по оцен­кам, в 2003–08 стра­на бы­ла их 3-м по­лу­ча­те­лем в Юго-Зап. Азии по­сле Са­уд. Ара­вии и Тур­ции). В 2012 об­щая сум­ма ин­ве­сти­ций, раз­ме­щён­ных ОАЭ за ру­бе­жом, со­став­ля­ла ок. 580 млрд. долл. Гос. и ча­ст­ным ком­па­ни­ям стра­ны при­над­ле­жат круп­ные па­ке­ты ак­ций ря­да иностр. неф­тя­ных и неф­те­хи­мич. ком­па­ний, ком­па­ний по со­ору­же­нию тру­бо­про­во­дов, авиа­ком­па­ний, ком­мерч. бан­ков, а так­же неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие, хи­мич. за­во­ды и др.

К нач. 2010-х гг. в рам­ках реа­ли­за­ции про­грам­мы ди­вер­си­фи­ка­ции нац. эко­но­ми­ки в эми­ра­те Абу-Да­би бы­ли соз­да­ны ин­ду­ст­ри­аль­ная зо­на «Мус­са­фа», пор­то­во-ин­ду­ст­ри­аль­ная зо­на «Ха­ли­фа»; в эми­ра­те Ду­бай – ин­ду­ст­ри­аль­ные зо­ны «Эль-Ку­зайс», «Рас-эль-Хор», «Джа­баль-Али» («Дже­бель-Али»), «тек­стиль­ный го­род Ду­бай»; в эми­ра­те Шард­жа – ин­ду­ст­ри­аль­ные зо­ны «Шард­жа», ШАИФ и сво­бод­ная зо­на «Хам­рия». Вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­из-ва раз­ви­ва­ют­ся в т. н. эко­ло­ги­че­ски чис­том г. Мас­дар в эми­ра­те Абу-Да­би и в сек­то­ре «Эль- Му­хайс­на» («Со­на­пур») в эми­ра­те Ду­бай (об­щая стои­мость осу­ще­ст­в­лён­ных про­ек­тов ок. 350 млрд. долл.).

Про­мыш­лен­ность. До­бы­ча неф­ти со­став­ля­ет 154,4 млн. т (2011); ок. 95% при­хо­дит­ся на эми­рат Абу-Да­би. Осн. ме­сто­ро­ж­де­ния: на су­ше – Баб, Бу-Ха­са, Асаб, Са­хиль, Шах; шель­фо­вые – Умм- Шайф, За­кум, Хуфф, Бун­дук, Абу-эль- Бу­хуш. До­бы­чу кон­тро­ли­ру­ет гос. ком­па­ния «Abu Dhabi National Oil Company» (ADNOC; с ря­дом до­чер­них спе­циа­ли­зир. под­раз­де­ле­ний и в коо­пе­ра­ции с круп­ней­ши­ми иностр. неф­тя­ны­ми ком­па­ния­ми). Вто­рой зна­чи­мый про­из­во­ди­тель неф­ти – эми­рат Ду­бай (ме­сто­ро­ж­де­ния: на су­ше – Мар­гам; шель­фо­вые – Фа­тех, Ра­шид, Фа­лах; до­бы­чу осу­ще­ст­в­ля­ет кон­сор­ци­ум иностр. ком­па­ний «Dupetco»).

Ок. 75% неф­ти экс­пор­ти­ру­ет­ся (гл. обр. в Япо­нию, ев­роп. стра­ны и США). По объ­ё­мам экс­пор­та ОАЭ за­ни­ма­ют 5-е ме­сто в ми­ре по­сле Са­уд. Ара­вии, Рос­сии, Ира­на, Ира­ка. Круп­ные неф­те­экс­порт­ные пор­то­вые ком­плек­сы соз­да­ны в эми­ра­тах Абу-Да­би [в со­ста­ве ма­те­ри­ко­вых пор­тов Эр-Ру­вайс (Эль-Ру­вайс), Джа­баль-эз-Зан­на (Дже­бель-Дан­на) и ост­ров­ных пор­тов Му­бар­раз, Эз-Зар­ка (Зир­ку) и Дас] и Ду­бай (Джа­баль-Али).

Ве­дёт­ся до­бы­ча при­род­но­го га­за, в т. ч. по­пут­но­го неф­тя­но­го (все­го 60,4 млрд. м3, 2011). Ок. 95% до­бы­чи при­хо­дит­ся на эми­рат Абу-Да­би (осн. ме­сто­ро­ж­де­ние – шель­фо­вое Хуфф). До­бы­ча не по­кры­ва­ет внутр. по­треб­но­стей стра­ны (82 млрд. м3, 2011); де­фи­цит вос­пол­ня­ет­ся им­пор­том при­род­но­го га­за из Ка­та­ра (20,7 млрд. м3; по­сту­па­ет по га­зо­про­во­ду Рас-Лаф­фан – Та­ви­ла – Эль-Фуд­жай­ра) и др. стран (ок. 1,1 млрд. м3; в сжи­жен­ном ви­де). Од­но­вре­мен­но ОАЭ экс­пор­ти­ру­ют сжи­жен­ный при­род­ный газ (7,65 млрд. м3, 2011; в Япо­нию, Ин­дию, Ку­вейт и на Тай­вань). За­во­ды по сжи­же­нию га­за на­хо­дят­ся на о. Дас (мощ­ность 6 млн. т сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за, 2,7 млн. т сжи­жен­но­го по­пут­но­го неф­тя­но­го га­за и 1 млн. т др. про­дук­тов) и в Джа­баль-Али [2,4 млн. т сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за; рас­ши­ря­ет­ся (2013) до 6 млн. т]. Ряд гос. и ча­ст­ных ком­па­ний стра­ны (в пер­вую оче­редь гос. пром. конг­ло­ме­рат «Muba­da­la Development Company») уча­ст­ву­ют в раз­ра­бот­ке ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и при­род­но­го га­за в др. стра­нах, в т. ч. в Ома­не, Ка­та­ре, Бах­рей­не, Ира­ке, Егип­те, Турк­ме­нии, го­су­дар­ст­вах Юго-Вост. Азии.

ОАЭ рас­по­ла­га­ют круп­ны­ми мощ­но­стя­ми по пе­ре­ра­бот­ке неф­ти и при­род­но­го га­за. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды функ­цио­ни­ру­ют в го­ро­дах Эр-Ру­вайс (мощ­ность 20 млн. т сы­рой неф­ти в год; стро­ит­ся но­вый за­вод мощ­но­стью 20,85 млн. т, пуск на­ме­чен на 2013), Умм-эль- Нар (рас­по­ло­жен близ г. Абу-Да­би; 4,5 млн. т) (оба – в эми­ра­те Абу-Да­би; при­над­ле­жат ком­па­нии «Abu Dhabi Oil Refining Company»), Джа­баль-Али (эми­рат Ду­бай; 6 млн. т; рас­ши­ря­ет­ся до 7 млн. т; «Emirates National Oil Compa­ny», ENOC), Хам­рия (эми­рат Шард­жа; ок. 1,2 млн. т) и Эль-Фуд­жай­ра (эми­рат Эль-Фуд­жай­ра; 4,5 млн. т). Га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Эр-Ру­вайс (мощ­ность 6,75 млн. т) и Рас-эль-Хай­ма (не­боль­шие ус­та­нов­ки).

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 23,25 тыс. МВт (2009). Про­из-во элек­тро­энер­гии 83,3 млрд. кВт·ч (2010), в т. ч. ок. 100% на ТЭС (98% ра­бо­та­ют на при­род­ном га­зе), все они ском­би­ни­ро­ва­ны с пред­при­ятия­ми по оп­рес­не­нию мор. во­ды (св. 2/3 по­треб­но­стей в во­де обес­пе­чи­ва­ет­ся за счёт её оп­рес­не­ния). Круп­ней­шие ТЭС со­ору­же­ны в эми­ра­те Абу-Да­би, в т. ч. в со­ста­ве ком­плек­са «Та­ви­ла» [«Taweelah A» (мощ­ность 500 МВт), «Taweelah A1» (1430 МВт), «Taweelah A2» (710 МВт), «Taweelah B» (970 МВт), «Taweelah C» (750 МВт)]; в го­ро­дах Абу-Да­би [«Shu­weihat S1» (1615 МВт), «Shuweihat S2» (1500 МВт)], Умм-эль-Нар [«Umm Al Nar I» (850 МВт), «Umm Al Nar II» (1550 МВт)], Эль-Мир­фа (1100 МВт), Эр-Ру­вайс (500 МВт), Эль-Айн (656 МВт); в 250 км к за­па­ду от г. Абу-Да­би стро­ит­ся ТЭС «Shuwei­hat S3» (1600 МВт; пуск на­ме­чен на 2014). Круп­ная ТЭС дей­ст­ву­ет в эми­ра­те Ду­бай в Джа­баль-Али (2000 МВт); в г. Ду­бай стро­ит­ся од­на из круп­ней­ших в ми­ре ТЭС «Hassyan» (9000 МВт; ввод в экс­плуа­та­цию 1-й оче­ре­ди в 2014). В эми­ра­те Эль-Фуд­жай­ра со­ору­же­на (2011) ТЭС «Fujairah F2» (2000 МВт). С 2009 при учас­тии кор. ком­па­нии «Ko­rea Electric Power Corporation» воз­во- дится АЭС «Braqa» (в 53 км к юго-за­па­ду от г. Эр-Ру­вайс; 4 энер­го­бло­ка мощ­но­стью по 1400 МВт; пуск на­ме­чен на 2020). В 50 км к югу от г. Ду­бай соз­да­ёт­ся гелио­стан­ция им. Му­хам­ме­да ибн Ра­ши­да аль-Мак­ту­ма (пл. 48 км2; об­щая мощ­ность 1000 МВт; за­вер­ше­ние со­ору­же­ния в 2030).

Ве­ду­щие от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти – хи­ми­че­ская, чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия, стро­ит. ма­те­риа­лов, лёг­кая и пи­ще­вая.

Чёр­ная ме­тал­лур­гия ори­ен­ти­ро­ва­на на удов­ле­тво­ре­ние внутр. спро­са и ис­поль­зу­ет пре­им. им­порт­ное сы­рьё (про­кат­ные за­го­тов­ки вво­зят­ся из Тур­ции, Ка­та­ра и др. стран, ме­тал­ло­лом – из Ира­на, Ин­дии, Па­ки­ста­на и др., же­ле­зо­руд­ный кон­цен­трат – из Ин­дии, Бра­зи­лии, Мав­ри­та­нии и др.). В 1990–2000-х гг. со­ору­же­ны круп­ные ста­ле­про­кат­ные за­во­ды и пред­при­ятия без­до­мен­ной ме­тал­лур­гии. Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность пред­прия­тий ок. 8,9 млн. т (2010). Гл. цент­ры: ин­ду­стри­аль­ная зо­на «Мус­са­фа» [за­во­ды – без­до­мен­ной ме­тал­лур­гии (мощ­ность 1600 тыс. т губ­ча­то­го же­ле­за), ста­ле­пла­виль­ный (1400 тыс. т) и три про­кат­ных (360 тыс. т про­кат­ных за­го­то­вок, 620 тыс. т стро­ит. ар­ма­ту­ры, 480 тыс. т сталь­ных стерж­ней и про­во­ло­ки) ком­па­нии «Emirates Steel», без­до­мен­ной ме­тал­лур­гии (250 тыс. т губ­ча­то­го же­ле­за) и про­кат­ный (400 тыс. т стро­ит. ар­ма­ту­ры) ком­па­нии «Al Nasser Indu­strial Enterprises», про­кат­ные ком­па­ний «Uni­on Iron & Steel Company» (500 тыс. т сталь­но­го прут­ка) и «Al Ghurair Iron & Steel» (350 тыс. т ка­тан­ки, по­лос и ли­ста)]; сво­бод­ная зо­на «Хам­рия» [про­кат­ные за­во­ды ком­па­ний «Hamriyah Steel FZC» (80% ак­ций у рос. ком­па­нии «Ме­тал­ло­ин­вест»; 1 млн. т стро­ит. ар­ма­ту­ры), «Star Steel International» (360 тыс. т стро­ит. ар­ма­ту­ры) и инд. «Essar Steel» (1 млн. т сор­то­во­го про­ка­та, в т. ч. оцин­ко­ван­но­го)]; ин­ду­стри­аль­ная зо­на «Джа­баль-Али» [про­кат­ные за­во­ды ком­па­ний «Alam Steel» (500 тыс. т сталь­ных ба­лок, стро­ит. ар­ма­ту­ры и ка­тан­ки) и «Conares Metal Supply» (400 тыс. т сталь­ных ба­лок, стро­ит. ар­ма­ту­ры и труб)] и пор­то­во-ин­ду­стри­аль­ная зо­на «Ха­ли­фа» (про­кат­ные за­во­ды ком­па­нии «Al Nas­ser Industrial Enterprises»; об­щая мощ­ность 560 тыс. т стро­ит. ар­ма­ту­ры). Зна­чи­тель­ная часть про­ка­та им­пор­ти­ру­ет­ся (6,7 млн. т, 2010).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия пред­став­ле­на алю­ми­ние­вой пром-стью, ко­то­рая раз­ви­ва­ет­ся на ба­зе им­порт­но­го сы­рья (гли­но­зём вво­зит­ся гл. обр. из Ав­ст­ра­лии) и ори­ен­тиро­ва­на на экс­порт про­дук­ции (в осн. в Япо­нию). Дей­ст­ву­ют Ду­бай­ский алю­ми­ние­вый за­вод (1979; ин­ду­стри­аль­ная зо­на «Джа­баль-Али»; мощ­ность 950 тыс. т пер­вич­но­го алю­ми­ния в 2011, рас­ши­ря­ет­ся до 2,5 млн. т к 2015) и Абу-Да­бий­ский алю­ми­ние­вый за­вод (2009; пор­то­во-ин­ду­стри­аль­ная зо­на «Ха­ли­фа»; мощ­ность – 800 тыс. т пер­вич­ного алю­ми­ния в 2011, рас­ши­ря­ет­ся до 1,3 млн. т к 2014). В го­ро­дах Ду­бай и Шард­жа со­ору­же­ны аф­фи­наж­ные за­во­ды (мощ­ность со­от­вет­ст­вен­но 400 т и 25 т чи­сто­го зо­ло­та в год).

Круп­ные неф­те­хи­мич. ком­плек­сы со­з­да­ны в го­ро­дах Эр-Ру­вайс [про­из-во эти­ле­на (мощ­ность 2 млн. т; пла­ни­ру­ет­ся до­ве­сти до 4,5 млн. т), эти­лен­ди­хло­ри­да (520 тыс. т), син­те­тич. смол и пла­ст­масс, со­ды (440 тыс. т), ам­миа­ка (460 тыс. т), кар­ба­ми­да (800 тыс. т)] и Джа­баль-Али [этан, хлор, эти­лен, про­пи­лен, ам­ми­ак (330 тыс. т) и кар­ба­мид (30 тыс. т)]. Осн. часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Дей­ст­ву­ют неск. де­сят­ков пред­при­ятий по вы­пус­ку ла­ков и кра­сок об­щей мощ­но­стью ок. 130 тыс. т (25% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся; ОАЭ им­пор­ти­ру­ют не­ко­то­рые ком­по­нен­ты для их про­из-ва), ряд фар­ма­цев­тич. фаб­рик.

Ма­ши­но­строе­ние тра­ди­ци­он­но спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на ре­мон­те круп­ных (пре­им. на­лив­ных) и строи­тель­ст­ве не­боль­ших мор. су­дов. Ве­ду­щее пред­при­ятие – су­хой док в пор­ту Ми­на-Ра­шид в эми­ра­те Ду­бай (один из круп­ней­ших в ми­ре, ре­монт су­дов во­до­из­ме­ще­ни­ем до 1 млн. рег.бр.-т). В рам­ках ди­вер­си­фи­ка­ции нац. эко­но­ми­ки на­ча­лось раз­ви­тие авиац. пром-сти и ав­то­мо­би­ле­строе­ния. В 2010 вве­де­ны в экс­плуа­та­цию за­вод ком­па­нии «Strata» в г. Эль-Айн (про­из-во ком­плек­тую­щих для ев­роп. ком­па­нии EADS) и за­вод транс­порт­ных средств инд. ком­па­нии «Ashok Leyland» в г. Рас-эль-Хай­ма (сбор­ка гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей). В от­рас­ли дей­ст­ву­ют св. 40 не­боль­ших пред­при­ятий по про­из-ву и ре­мон­ту кон­ди­цио­не­ров, рас­пре­де­лит. элек­тро­щи­тов и др.

Гл. центр про­из-ва бу­ма­ги и из­де­лий из неё (в ка­че­ст­ве сы­рья ис­поль­зу­ет­ся им­порт­ная дре­вес­ная мас­са и ма­ку­ла­ту­ра) – ин­ду­ст­ри­аль­ная зо­на «Джа­баль-Али».

Про­м-сть стро­ит. ма­те­риа­лов ба­зи­ру­ет­ся на собств. сы­рье. Дей­ст­ву­ют мно­го­числ. мас­тер­ские и не­боль­шие заводы по про­из-ву стро­ит. бло­ков, мра­мор­ных плит, пла­ст­мас­со­вых труб и ре­зер­вуа­ров для во­ды, ка­фе­ля, че­ре­пи­цы и др. ке­рамич. из­де­лий (ком­па­ния «RAK Cera­mics» – один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей ке­ра­ми­ки). Стро­ит. бум, на­чав­ший­ся в 1990-е гг., при­вёл к зна­чит. на­ра­щи­ва­нию объ­ё­мов про­из-ва це­мен­та (8,0 млн. т в 2005; 18,0 млн. т в 2008; 26,6 млн. т в 2011). Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли – эми­ра­ты Рас-эль-Хай­ма [3 за­во­да в г. Хор-Ху­вайр (об­щая мощ­ность 14,3 млн. т) и за­вод в г. Рас-эль-Хай­ма (0,5 млн. т бе­ло­го це­мен­та – един­ст­вен­ный про­из­во­ди­тель в стра­не)], Абу-Да­би [за­во­ды в го­ро­дах Абу-Да­би (2,5 млн. т) и Эль-Айн (2,2 млн. т)], Эль-Фуд­жай­ра (за­вод в г. Диб­ба – 4,6 млн. т). Внутр. по­треб­ле­ние це­мен­та со­став­ля­ет ок. 12,0 млн. т (2011; 12,5 млн. т в 2005; 21,7 млн. т в 2008); его из­лиш­ки экс­пор­ти­ру­ют­ся гл. обр. в со­сед­ние стра­ны Пер­сид­ско­го за­ли­ва.

Лёг­кая пром-сть пред­став­ле­на не­сколь­ки­ми круп­ны­ми и де­сят­ка­ми мел­ких тек­стиль­ных, швей­ных, ко­же­вен­ных и обув­ных фаб­рик. Осн. цен­тры про­из-ва – эми­ра­ты Ду­бай («тек­стиль­ный го­род Ду­бай» и ин­ду­ст­ри­аль­ная зо­на «Джа­баль- Али»), Шард­жа и Адж­ман. На совр. круп­ных пред­при­яти­ях тру­дят­ся пре­им. мо­ло­дые жен­щи­ны из Шри-Лан­ки. Осн. часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся в США и ев­роп. стра­ны.

Сре­ди пред­при­ятий пи­ще­вой пром-сти (все­го ок. 200, с чис­лом за­ня­тых св. 10 чел.) – круп­ный са­ха­ро­ра­фи­над­ный за­вод в г. Эль-Ха­лидж (эми­рат Ду­бай; пе­ре­ра­бот­ка са­ха­ра-сыр­ца из Бра­зи­лии и Ин­дии), неск. мель­ком­би­на­тов, за­во­ды по про­из-ву мо­лоч­ной (круп­ней­шие – в эми­ра­те Ду­бай), мяс­ной и рыб­ной про­дук­ции, рас­тит. и сли­воч­но­го мас­ла, овощ­ных и фрук­то­вых кон­сер­вов (гл. центр – г. Эль-Айн), про­хла­дит. на­пит­ков.

Ок. 1/2 из­да­тель­ских до­мов и ти­по­гра­фий ОАЭ ба­зи­ру­ет­ся в г. Ду­бай, удов­ле­тво­ряя по­треб­но­сти ме­ст­но­го рын­ка в пе­чат­ной про­дук­ции и рек­ла­ме.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Раз­ви­тие аг­рар­но­го сек­то­ра ог­ра­ни­чи­ва­ют де­фи­цит при­год­ных для об­ра­бот­ки зе­мель и пе­рио­дические на­ше­ст­вия са­ран­чи. Ок. 70% про­до­воль­ст­вия им­пор­ти­ру­ет­ся, за счёт внутреннего про­из-ва обес­пе­чи­ва­ет­ся зна­чит. часть по­треб­но­стей в мо­локе (бо­лее чем на 90%), яй­цах (на 70%), ово­щах и фрук­тах (на 50%), мя­се пти­цы (на 45%), ры­бе. Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 3% тер­ри­то­рии стра­ны (250 тыс. га в 2008; ок. 92% оро­ша­ет­ся), из них ок. 3/4 при­хо­дит­ся на до­лю мно­го­лет­них на­са­ж­де­ний. Пре­об­ла­да­ют мел­кие с.-х. пред­при­ятия (все­го ок. 22 тыс. ферм). Осн. рай­оны с.-х. про­из-ва – оа­зи­сы, б. ч. ко­то­рых рас­по­ло­же­на на п-ове Ру­ус-эль-Джи­баль и вдоль зап. скло­нов гор Хад­жар. Гл. с.-х. куль­ту­ра – фи­ни­ко­вая паль­ма, б. ч. по­са­док со­сре­до­то­че­на в оа­зи­се Эль-Ли­ва (эми­рат Абу-Да­би). Ва­ло­вой сбор фи­ни­ков 900 тыс. т (2011; 4-е ме­сто в ми­ре по­сле Егип­та, Са­уд. Ара­вии и Ира­на), экс­порт – 237,9 тыс. т (1-е ме­сто в ми­ре). Вы­ра­щи­ва­ют (тыс. т): по­ми­до­ры (159,6), огур­цы (26,2), ост­рый пе­рец (8,2), кар­то­фель, бак­ла­жа­ны, ка­бач­ки, лук, ка­пус­ту, мор­ковь и зе­лень; ве­ду­щий рай­он про­из-ва – пос. Дик­да­ка (эми­рат Рас-эль-Хай­ма). Сре­ди др. с.-х. куль­тур – бах­че­вые (32,6 тыс. т; гл. обр. ар­бу­зы и тык­ва), ман­го и гуа­ва (13,0 тыс. т), цит­ру­со­вые (7,6 тыс. т). В жи­вот­но­вод­ст­ве вы­де­ля­ют­ся ин­тен­сив­ное мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во (стой­ло­вое со­дер­жа­ние ско­та; осн. рай­оны – оа­зис Эль-Айн в эми­ра­те Абу-Да­би и пос. Эль- Ха­ва­нидж в эми­ра­те Ду­бай) и пти­це­вод­ст­во. Мел­кий ро­га­тый скот и верб­лю­дов вы­па­са­ют на пус­тын­ных па­ст­би­щах. Про­из-во мя­са 96,4 тыс. т (в т. ч. мя­со пти­цы 41,9%, верб­лю­жа­ти­на 34,2%, коз­ля­ти­на 14,2%), мо­ло­ка 125,4 тыс. т (в т. ч. верб­лю­жье 33,8%, ко­зье 33,5%, ко­ро­вье 18,7%), яиц – 435 млн. шт.

Еже­год­ный улов ры­бы (вклю­чая акул) ок. 88 тыс. т. Гос-во под­дер­жи­ва­ет тра­диц. ры­бо­лов­ст­во, обес­пе­чи­вая ры­ба­кам бес­плат­ные ре­монт и об­слу­жи­ва­ние су­дов. Ры­бо­лов­ст­во – один из осн. ис­точ­ни­ков до­хо­дов в эми­ра­тах Умм-эль-Кай­вайн (здесь со­з­дан Нац. центр ма­ри­куль­ту­ры, где вы­ра­щи­ва­ют ры­бу и кре­вет­ки) и Адж­ман.

Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся про­грам­ма озе­ле­не­ния стра­ны. Са­жен­цы де­ревь­ев бес­плат­но рас­про­стра­ня­ют­ся сре­ди домохозяйств, ком­па­нии по­лу­ча­ют кон­трак­ты на ле­со­по­сад­ки на уча­ст­ках пл. 200–300 га.

Сфе­ра ус­луг. Ак­тив­но раз­ви­ваю­щий­ся сек­тор эко­но­ми­ки; ве­ду­щие от­рас­ли: гос. управ­ле­ние, фи­нан­со­вая дея­тель­ность (бан­ков­ская, стра­хо­вая, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью и др.), иностр. ту­ризм, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля. Бан­ков­ский сек­тор пред­став­лен Центр. бан­ком ОАЭ (ос­но­ван в 1973; совр. ста­тус с 1980), 23 ме­ст­ны­ми бан­ка­ми (вклю­чая нац. бан­ки 7 эми­ра­тов) и 28 иностр. бан­ка­ми. Б. ч. бан­ков за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на в го­ро­дах Ду­бай и Абу-Да­би. В стра­хо­вом биз­не­се дей­ст­ву­ют 49 ком­па­ний, круп­ней­шие – Нац. стра­хо­вая ком­па­ния Абу-Да­би и Нац. ком­па­ния об­ще­го стра­хо­ва­ния (Ду­бай). В г. Абу-Да­би соз­дан фи­нан­со­вый центр (ADFC), в его со­ста­ве – фон­до­вая бир­жа (ADX; 2000); в г. Ду­бай – Ду­бай­ский ме­ж­ду­нар. фи­нан­со­вый центр (DIFC; 2002), круп­ней­ший ме­ж­ду Зап. Ев­ро­пой и Вост. Ази­ей, в рам­ках ко­то­ро­го дей­ст­ву­ют фон­до­вая бир­жа (DSX; 2004), ме­ж­ду­нар. фи­нан­со­вая бир­жа NASDAQ Dubai (ос­но­ва­на в 2005 как DIFX), то­вар­но-сырь­е­вая бир­жа (DME; 2005) и мно­го­от­рас­ле­вая то­вар­но-сырь­е­вая бир­жа (DMCC; 2002).

Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся раз­ви­тию ту­ри­стич. биз­не­са и свя­зан­но­го с ним гос­ти­нич­но­го хо­зяй­ст­ва (обес­пе­чи­ва­ют ок. 8% ВВП ОАЭ). Осн. ви­ды ту­риз­ма: пляж­ный, куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, де­ло­вой, со­бы­тий­ный, спор­тив­ный. По уров­ню раз­ви­тия ту­рин­ду­ст­рии ли­ди­рую­щие по­зи­ции за­ни­ма­ют эми­ра­ты Ду­бай (30% ВРП эми­ра­та; 7,6 млн. ту­ри­стов; 43,4 тыс. гос­ти­нич­ных но­ме­ров, 2010) и Абу-Да­би (2,7 млн. ту­ри­стов и 25 тыс. но­ме­ров, 2012). Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ту­ри­стич. объ­ек­тов – в эми­ра­те Ду­бай: ис­кусств. ост­ро­ва (со­ору­жа­ют­ся ком­па­нией «Nakheel») Палм-Джу­мей­ра (т. н. 1-я паль­ма; в 24 км к юго-за­па­ду от цен­тра г. Ду­бай; 2009, ряд объ­ек­тов вве­де­ны в строй в 2010), Палм-Джа­баль-Али (Палм-Дже­бель-Али, 2-я паль­ма, c ли­ней­ной груп­пой ост­ро­вов на за­па­де Ду­бай-Уо­тер­фронт; в 44 км к юго-за­па­ду), Палм-Дей­ра (3-я паль­ма; в 5 км к се­ве­ру), Уорлд («Мир», по­вто­ря­ет кон­ту­ры ма­те­ри­ков; в 15 км к за­па­ду), парк раз­вле­че­ний Ду­бай­ленд (с кон. 2008 строи­тель­ст­во по­след­них 4 про­ек­тов за­кон­сер­ви­ро­ва­но), тор­го­во-раз­вле­кат. ком­плекс «Mall of the Emirates» (в 20 км к юго-за­па­ду; 2005; пл. ок. 600 тыс. м2; с гор­но­лыж­ным спус­ком); в эми­ра­те Абу-Да­би: ис­кусств. ост­ро­ва Саа­ди­ят («Ост­ров сча­стья»; в 10–11 км к се­ве­ро-вос­то­ку от цен­тра г. Абу-Да­би) и Яс (в 24 км к вос­то­ку) с пар­ка­ми раз­вле­че­ний, му­зей­ны­ми ком­плек­са­ми и спор­тив­ны­ми со­ору­же­ния­ми ме­ж­ду­нар. клас­са. В эми­ра­те Абу-Да­би про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­на­род­ный по ез­де на ав­то­мо­би­лях и мо­то­цик­лах по бар­ха­нам (в оа­зи­се Эль-Ли­ва; ян­варь), вод­ных ви­дов спор­та «Мир­фа» (в г. Эль- Мир­фа; март – ап­рель), фи­ни­ков «Ли­ва» (в оа­зи­се Эль-Ли­ва; июль), верб­лю­дов «Эль-Даф­ра» (в г. Ма­ди­нат-Зай­ид; де­кабрь) и со­ко­ли­ной охо­ты (в г. Эль- Айн; де­кабрь). Осн. пло­щад­ки про­ве­де­ния ме­ж­ду­нар. де­ло­вых встреч, сим­по­зиу­мов, вы­ста­вок, яр­ма­рок – вы­ста­воч­ные цен­тры в го­ро­дах Абу-Да­би, Ду­бай, Шард­жа, Адж­ман, Рас-эль-Хай­ма и Эль-Фуд­жай­ра.

Транс­порт. Во внутр. гру­зо­вых и пас­са­жир­ских пе­ре­воз­ках ве­ду­щая роль при­над­ле­жит ав­то­мо­биль­но­му транс­пор­ту. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог св. 4 тыс. км (2008, из них ок. 250 км – ско­ро­ст­ные ма­ги­ст­ра­ли). Осн. ма­ги­ст­раль – т. н. Бе­ре­го­вое шос­се: гра­ни­ца с Са­уд. Ара­ви­ей – Эс-Си­ла – Эр-Ру­вайс – Эль- Мир­фа – Та­риф – Абу-Да­би [от­ветв­ле­ние на Эль-Айн – Су­хар (Оман) – Мас­кат (Оман)] – Ду­бай (от­ветв­ле­ние на Ши­нас – Мас­кат) – Шард­жа – Адж­ман – Умм-эль-Кай­вайн – Рас-эль-Хай­ма. Мор. транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет б. ч. внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок. ОАЭ при­над­ле­жит ок. 60 мор. су­дов (бо­лее по­ло­ви­ны – тан­ке­ры; 2010); под фла­га­ми др. стран (в т. ч. Па­на­мы, Ба­гам­ских Ост­ро­вов, Ли­бе­рии) за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но св. 270 су­дов. Гл. уни­вер­саль­ные мор. пор­ты – в эми­ра­тах Ду­бай (порт Джа­баль-Али, вклю­чая порт Ми­на-Ра­шид, по об­ще­му обо­ро­ту кон­тей­не­ров – св. 11 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ в год – вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших кон­тей­нер­ных пор­тов ми­ра) и Абу- Да­би [порт Зай­ед (За­ид, Зайид)]. Дей­ст­ву­ет 41 аэ­ро­порт (2010, в т. ч. 25 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты в го­ро­дах Ду­бай (по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту за­ни­ма­ет 20-е ме­сто в ми­ре, по гру­зо­пе­ре­воз­кам – 11-е), Абу-Да­би, Шард­жа, Эль-Айн. Ве­ду­щая авиа­ком­па­ния – «Emirates» (круп­ней­шая в стра­нах Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка). Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов ок. 4,7 тыс. км, в т. ч. га­зо­про­во­дов 2,35 тыс. км, неф­те­про­во­дов 1,44 тыс. км (2010). В 2012 со­ору­жён круп­ный экс­порт­ный неф­те­про­вод Хаб­шан (эми­рат Абу-Да­би) – Эль-Фуд­жай­ра (про­пуск­ная спо­соб­ность 75 млн. т неф­ти в год; в пер­спек­ти­ве 90 млн. т). Мет­ро­по­ли­тен дей­ст­ву­ет в г. Ду­бай (пу­щен в 2009), стро­ит­ся в г. Абу-Да­би (сда­ча в экс­плуа­та­цию в 2015). В 2010 на­ча­то со­ору­же­ние транс­на­цио­наль­ной ско­ро­ст­ной же­лез­ной до­ро­ги про­тя­жён­но­стью св. 1200 км (гра­ни­ца с Са­уд. Ара­ви­ей – Абу-Да­би – Ду­бай – Шард­жа – Адж­ман – Умм-эль-Кай­вайн – Эль-Фуд­жай­ра – Рас-эль-Хай­ма – гра­ни­ца с Ома­ном); 1-ю оче­редь пла­ни­ру­ет­ся за­вер­шить в 2014, весь про­ект – к 2030.

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 520,9 млрд. долл. (2012), в т. ч. экс­порт 300,6 млрд. долл., им­порт 220,3 млрд. долл. В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ют нефть и неф­те­про­дук­ты (45% стои­мо­сти); сре­ди дру­го­го – сжи­жен­ный при­род­ный газ, алю­ми­ний, оде­ж­да, неф­те­хи­мич. про­дук­ция, фи­ни­ки, це­мент, су­шё­ная и вя­ле­ная ры­ба, жем­чуг. Круп­ней­шие по­ку­па­те­ли (%, 2011): Япо­ния 16,2, Ин­дия 13,5, Иран 10,9, Рес­пуб­ли­ка Ко­рея 5,6, Таи­ланд 5,5, Син­га­пур 4,4. Вво­зят­ся пром. обо­ру­до­ва­ние (вклю­чая разл. уз­лы и аг­ре­га­ты), транс­порт­ные сред­ст­ва, элек­трон­ные при­бо­ры и бы­то­вая тех­ни­ка, разл. хи­ми­ка­ты и син­те­тич. ма­те­риа­лы, ме­тал­ло­из­де­лия, зо­ло­то, про­до­воль­ст­вие, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры. Ве­ду­щие по­став­щи­ки (%, 2011): Ин­дия 19,8, Ки­тай 12,7, США 8,1, Гер­ма­ния 4,6. Тор­го­вые ком­па­нии ОАЭ (пре­им. эми­ра­та Ду­бай) ак­тив­но во­вле­че­ны в ре­экс­порт­ную тор­гов­лю.

Автор статьи: А. И. Во­ро­па­ев.

Воо­ру­жён­ные си­лы.

Воо­руж. си­лы (ВС) ОАЭ на­счи­ты­ва­ют 51 тыс. чел. (2011) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС (фор­маль­но ВС эми­ра­тов объ­е­ди­не­ны в 1976, ГШ рас­по­ло­жен в г. Абу-Да­би), кро­ме то­го, эми­рат Ду­бай име­ет 2 отд. мо­то­пе­хот­ные бри­га­ды (ок. 15 тыс. чел.), др. эми­ра­ты так­же со­хра­ня­ют от­но­си­тель­но са­мо­стоя­тель­ные не­боль­шие под­раз­де­ле­ния; вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ние – бе­ре­го­вая ох­ра­на (ок. 1,2 тыс. чел.), ор­га­ни­за­ци­он­но вхо­дя­щая в Мин-во внутр. дел. Во­ен. го­до­вой бюд­жет 8,1 млрд. долл. (2011, оцен­ка).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва гос-ва – пре­зи­дент , осу­ще­ст­в­ляю­щий об­щее ру­ко­во­дство че­рез на­чаль­ни­ка ГШ. Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий воз­глав­ля­ет кон­суль­та­тив­ный ор­ган – Вер­хов­ный со­вет эми­ров, в ко­то­рый вхо­дят глав­но­ко­ман­дую­щий ВС, на­чаль­ник ГШ, ко­ман­дую­щие ви­да­ми ВС. Со­вет раз­ра­ба­ты­ва­ет пла­ны строи­тель­ст­ва и ис­поль­зо­ва­ния ВС. Опе­ра­тив­ное управ­ле­ние вой­ска­ми воз­ло­же­но на глав­но­ко­ман­дую­ще­го ВС. Ко­ман­дую­щие ви­да­ми ВС от­ве­ча­ют за бое­вую го­тов­ность и по­все­днев­ную дея­тель­ность войск.

СВ (44 тыс. чел., вклю­чая со­став бри­гад эми­ра­та Ду­бай) яв­ля­ют­ся ос­но­вой ВС и ор­га­ни­за­ци­он­но со­сто­ят из 11 бри­гад (пре­зи­дент­ской гвар­дии, 2 бро­не­тан­ко­вых, 3 мо­то­пе­хот­ных, 2 пех., 1 арт., 2 отд. мо­то­пе­хот­ных бри­гад эми­ра­та Ду­бай). На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся 6 ПУ опе­ра­тив­но-так­тич. ра­кет (до 20 ра­кет), 547 тан­ков (в т. ч. 76 лёг­ких), ок. 90 БРМ, 430 БМП, ок. 900 БТР, св. 560 ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии (в т. ч. 93 бук­си­руе­мых), св. 90 РСЗО, 155 ми­но­мё­тов, св. 285 ПУ ПТУР, 42 зе­нит­ные арт. ус­та­нов­ки, 42 ПЗРК. Ору­жие и во­ен. тех­ни­ка в осн. амер. и франц. про­из­вод­ст­ва. ВВС (4,5 тыс. чел., в т. ч. кры­ло возд. по­ли­ции) све­де­ны в 7 эс­кад­ри­лий (ис­тре­би­тель­но-бом­бар­ди­ро­воч­ная, транс­порт­ная, свя­зи, 2 учеб­ные, 2 вер­то­лёт­ные). На воо­ру­же­нии: 184 бое­вых, 23 транс­порт­ных, 77 учеб­ных са­мо­лё­тов и 30 бое­вых, 51 транс­порт­ный, 23 раз­ве­ды­ват. вер­то­лё­та. ВМС (2,5 тыс. чел.) со­сто­ят из под­раз­де­ле­ний бое­вых ко­раб­лей и вспо­мо­гат. су­дов. На воо­ру­же­нии: 4 кор­ве­та, 6 ра­кет­ных ка­те­ров, 6 пат­руль­ных, 2 мин­но-траль­ных и 7 де­сант­ных ко­раб­лей, 16 де­сант­ных и 1 во­до­лаз­ный ка­тер; в мор. авиа­ции – 2 са­мо­лё- та и 25 вер­то­лё­тов; бе­ре­го­вая ох­ра­на – св. 50 пат­руль­ных ка­те­ров. Осн. пункт ба­зи­ро­ва­ния – Абу-Да­би.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС на кон­тракт­ной ос­но­ве. Под­го­тов­ка ря­до­во­го со­ста­ва – в час­тях и учеб­ных цен­трах, сер­жан­тов – в во­ен. шко­лах, офи­це­ров – за ру­бе­жом. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 752 тыс. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 413 тыс. чел.

Автор статьи: В. Д. Не­стёр­кин.

Здра­во­охра­не­ние.

В ОАЭ на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 279 вра­чей, 409 лиц ср. мед. пер­со­на­ла и аку­ше­рок (2009), 506 фар­ма­цев­тов, 61 сто­ма­то­лог (2008); боль­нич­ных ко­ек – 19,3 на 10 тыс. жит. (2008). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 2,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 67,3%, ча­ст­ный сек­тор – 22,7%) (2009). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (1971, 1996); Фе­де­раль­ные за­ко­ны о прак­ти­ке вра­чеб­ной про­фес­сии (1975), фар­ма­цев­тич. про­фес­си­ях и уч­ре­ж­де­ни­ях (1983), ме­рах про­тив нар­ко­ти­ков и пси­хо­троп­ных ве­ществ (1995), за­щи­те сре­ды оби­та­ния (1999), за­щи­те вод­ных ре­сур­сов (1999, 2001), пра­вах ин­ва­ли­дов (2006), об от­вет­ст­вен­но­сти мед. ра­бот­ни­ка (2008); За­кон о тру­де ОАЭ (1980); Пра­ви­ла кон­тро­ля ка­че­ст­ва во­до­снаб­же­ния (2000, 2004). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния вклю­ча­ет гос. (мед. по­мощь пол­но­стью бес­плат­ная для гра­ж­дан ОАЭ) и ча­ст­ный сек­то­ры; дей­ст­ву­ет сис­те­ма обя­за­тель­но­го (стра­хо­вые взно­сы от ра­бо­то­да­те­лей и ра­бо­таю­щих) и ча­ст­но­го мед. стра­хо­ва­ния. Мед. по­мощь ока­зы­ва­ют боль­ни­цы, цен­тры (пер­вич­ной мед. по­мо­щи, сто­ма­то­ло­гич., здо­ро­вья ма­те­ри и ре­бён­ка), ча­ст­ные кли­ни­ки. Под­го­тов­ку мед. кад­ров ве­дут учеб­ный центр по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции вра­чей, центр Гар­вард­ской мед. шко­лы, сто­ма­то­ло­гич. ин-т Бос­тон­ско­го ун-та. Управ­ле­ние здра­во­охра­не­ни­ем осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во здра­во­охра­не­ния (в эми­ра­тах Ду­бай и Абу- Да­би – ме­ст­ные Управ­ле­ния здра­во­охра­не­ни­ем). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции – ви­рус­ный ге­па­тит, ту­бер­ку­лёз, ме­нин­го­кок­ко­вый ме­нин­гит (2010). Осн. при­чи­ны смер­ти: сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, ав­то­до­рож­ный трав­ма­тизм, он­ко­ло­гич. за­бо­ле­ва­ния, вро­ж­дён­ные ано­ма­лии раз­ви­тия, са­хар­ный диа­бет (2010). При­мор­ские кли­ма­тич. ку­рор­ты: Абу-Да­би, Ду­бай, Эль-Фуд­жай­ра, Шард­жа и др.

Автор статьи: В. С. Не­ча­ев.

Спорт.

Нац. олим­пий­ский к-т ОАЭ соз­дан в 1979 и при­знан МОК в 1980. С 1984 (Лос-Анд­же­лес) спорт­сме­ны ОАЭ уча­ст­во­ва­ли во всех Олим­пий­ских иг­рах; пер­вым олим­пий­ским чем­пио­ном в ис­то­рии стра­ны стал А. Аль-Мак­тум, по­бе­див­ший в со­рев­но­ва­ни­ях по стен­до­вой стрель­бе (уп­раж­не­ние дабл-трэп) в 2004 (Афи­ны) с олим­пий­ским ре­кор­дом (189 оч­ков). Др. олим­пий­ских на­град на 1.1.2013 не за­воё­ва­но. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: фут­бол, тен­нис, кри­кет, ав­то­гон­ки, кон­ные скач­ки, шах­ма­ты, рег­би, гольф и др.

Раз­ви­тию фут­бо­ла в стра­не спо­соб­ство­ва­ло при­гла­ше­ние опыт­ных тре­не­ров из Ве­ли­ко­бри­та­нии (Д. Ре­ви, 1977–1981), Бра­зи­лии (К. А. Пар­рей­ра, 1990–1991) и др. стран. В 1990 сбор­ная ко­ман­да ОАЭ уча­ст­во­ва­ла в чем­пио­на­те ми­ра по фут­бо­лу. В 2003 в 4 го­ро­дах стра­ны про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по фут­бо­лу в воз­рас­тной груп­пе до 20 лет: Абу-Да­би [ста­дио­ны «Шейх Зай­ед» (66 тыс. мест), «Аль-На­хай­ян» (12 тыс. мест), «Му­хам­мед ибн Зай­ед» (15 тыс. мест)], Эль-Айн («Шейх Ха­ли­фа ин­тер­на­ше­нал ста­ди­ум», 15 тыс. мест), Ду­бай («Аль-Мак­тум», 12 тыс. мест; «Аль-Ра­шид», 18 тыс. мест), Шард­жа («Шард­жа», 12 тыс. мест). С мая 2011 до ию­ля 2012 тре­не­ром фут­боль­но­го клу­ба «Аль-Васл» был Д. Ма­ра­до­на.

С 1993 в Ду­бае про­во­дят­ся круп­ные муж­ские тен­нис­ные тур­ни­ры с уча­сти­ем тен­ни­си­стов-про­фес­сио­на­лов; с 2001 – жен­ские.

Круп­ней­шие со­стя­за­ния по кри­ке­ту про­хо­дят в Абу-Да­би и Ду­бае на упо­мя­ну­тых вы­ше ста­дио­нах.

Ска­ко­вой клуб Ду­бая в 1996–2009 про­во­дил ро­зы­грыш круп­ных при­зов «Ми­ро­вой ку­бок Ду­бая» с уча­сти­ем луч­ших ло­ша­дей из Ве­ли­ко­бри­та­нии, США, Япо­нии, Бра­зи­лии, Ар­ген­ти­ны и др. стран. С 2010 эти пре­стиж­ные со­стя­за­ния про­во­дит ска­ко­вой клуб «Мей­дан» (три­бу­ны на 60 тыс. мест).

С 2009 в ОАЭ на ав­то­дро­ме «Яс Ма­ри­на» (ис­кус­ст­вен­ный о. Яс) про­хо­дят эта­пы чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1» – Гран-при Абу-Да­би. Еже­год­но в при­го­ро­де Абу-Да­би Эль-Ват­ба про­во­дят­ся ро­зы­гры­ши тра­диц. при­зов с уча­сти­ем луч­ших гон­щи­ков на верб­лю­дах из всех стран Пер­сид­ско­го за­ли­ва.

В 1986 в Ду­бае со­стоя­лась 27-я Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да с уча­сти­ем 108 ко­манд; сбор­ная ко­ман­да ОАЭ по шах­ма­там уча­ст­ву­ет в этих со­стя­за­ни­ях с 1978 (Бу­энос-Ай­рес).

Боль­шой по­пу­ляр­но­стью в ОАЭ поль­зу­ют­ся нац. ви­ды спор­та – гон­ки на верб­лю­дах и со­ко­ли­ная охо­та.

Дополнительная литература:

Все о спор­те. Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3;

Шах­ма­ты. Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Боль­шая олим­пий­ская эн­цик­ло­пе­дия: В 2 т. / Авт.-сост. В. Л. Штейн­бах. М., 2006;

Пар­сонс Дж. Боль­шая эн­цик­ло­пе­дия тен­ни­са / При уча­стии Г. Уон­ке. М., 2008;

Боль­шая эн­цик­ло­пе­дия фут­бо­ла / Авт.-сост. К. Хант. М., 2008.

Автор статьи: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры.

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей 4–6-лет­не­го воз­рас­та, 6-лет­нее на­чаль­ное обу­че­ние, не­пол­ное (3 го­да обу­че­ния) и пол­ное сред­нее (3 го­да обу­че­ния) об­ра­зо­ва­ние, сред­нее проф. об­ра­зо­ва­ние (ком­мерч. и с.-х. шко­лы, а так­же цен­тры по под­го­тов­ке кад­ров для неф­тя­ной пром-сти), выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Обу­че­ние в гос. учеб­ных за­ве­де­ни­ях всех уров­ней бес­плат­ное. Дей­ст­ву­ют так­же не­го­су­дарств. учеб­ные за­ве­де­ния (гл. обр. кон­фес­сио­наль­ные). До­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­ны 22% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем – 98%, сред­ним – 69%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 74,7% (дан­ные Ин-та ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО, 2010). Гос. ву­зы: Ун-т ОАЭ в Эль-Ай­не (1976), Ун-т Шард­жи (1997); Ун-т им. шей­ха Зай­е­да (1998; име­ет кам­пу­сы в Абу- Да­би и Ду­бае), Неф­тя­ной ин-т (2001) в Абу-Да­би, Ин-т при­клад­ной тех­но­ло­гии (2005) в Эль-Ай­не, По­ли­тех­нич. ин-т (2005) в Абу-Да­би; кол­лед­жи выс­ше­го тех­нич. об­ра­зо­ва­ния в Абу-Да­би, Эль- Ай­не, Ду­бае, Рас-эль-Хай­ме, Шард­же и Эль-Фуд­жай­ре. Сре­ди не­го­су­дарств. ву­зов – Ун-т нау­ки и тех­но­ло­гии в Адж­ма­не (1988), амер. ун-ты в Ду­бае (1995) и Шард­же (1997), Ун-т Эль-Ба­ян (1997) в Абу-Да­би, Ун-т Абу-Да­би (2000, от­крыт в 2003). Дей­ству­ют фи­лиа­лы: Сор­бон­ны и Нью-Йорк­ско­го ун-та (оба – в Абу-Да­би), С.-Пе­терб. гос. ин­же­нер­но-эко­но­мич. ун-та и Ми­чи­ган­ско­го ун-та – в Ду­бае и др. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – С.-х. ис­сле­до­ва­тель­ский центр (1955) в Рас-эль- Хай­ме; Центр до­ку­мен­та­ции и ис­сле­до­ва­ний (1968), Ин-т куль­ту­ры (1981) – оба в Абу-Да­би, Мор. ис­сле­до­ва­тель­ский центр (1984) в Умм-эль-Кай­вай­не, Ме­ж­ду­нар. центр с. х-ва био­со­лон­ча­ков (1996) в Ду­бае. Нац. б-ка (1981) и Нац. ар­хи­вы (1985) в Абу-Да­би. Му­зеи: Ду­бай­ский гор. му­зей (1971) в фор­те аль-Фа­хи­ди; на­цио­наль­ный (1971) и ес­теств. ис­то­рии (1989) – оба в Эль-Ай­не, ар­хео­ло­ги­че­ский в Адж­ма­не (1981; древ­ние ма­ну­ск­рип­ты, ору­жие), в Шард­же дей­ст­ву­ют ок. 20 му­зе­ев, в т. ч. ис­лам­ской ци­ви­ли­за­ции (1987; совр. назв. с 2008), ху­дож. и совр. араб. иск-ва (1995), ес­теств. ис­то­рии (1995), на­уч­ный (1996), ар­хео­ло­гич. (1997), мор­ской (2008), араб. кал­ли­гра­фии, нац. на­сле­дия.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

В г. Ду­бай из­да­ют­ся: еже­днев­ная пра­ви­тель­ств. га­зе­та на араб. яз. «Аль-Ба­ян» («За­яв­ле­ние»; вы­хо­дит с 1980; ти­раж ок. 45 тыс. экз.), еже­днев­ная га­зе­та на англ. яз. «Gulf News» (с 1978; ок. 115 тыс. экз.), еже­не­дель­ник на араб. яз. «Ах­бар Ду­баи» («Но­во­сти Ду­бая»; с 1965). В г. Абу-Да­би вы­хо­дят: еже­днев­ная га­зе­та на араб. яз. «Аль-Вах­да» («Един­ст­во»; с 1973; ок. 10 тыс. экз.), еже­днев­ная и еже­не­дель­ная га­зе­та на араб. яз. «Аль- Ит­ти­хад» («Со­юз»; с 1972; еже­днев­ный вы­пуск ок. 58 тыс. экз., еже­не­дель­ный 60 тыс. экз.), еже­днев­ная га­зе­та на англ. яз. «Emirates News» (c 1875; ок. 15 тыс. экз.). В г. Шард­жа из­да­ёт­ся еже­днев­ная га­зе­та на араб. яз. «Аль-Ха­лидж» («За­лив»; с 1970; ок. 60 тыс. экз.). В ОАЭ вы­пус­ка­ет­ся ряд рус­скоя­зыч­ных пе­чат­ных из­да­ний, в т. ч. ж. «Рус­ские Эми­ра­ты» (с 2004; ок. 20 тыс. экз.), ж. «Де­ло­вые Эми­ра­ты» (с 2005; до 2007 из­да­ва­лось как при­ло­же­ние к ж. «Рус­ские Эми­ра­ты»). В 2009 в г. Ду­бай со­стоя­лась пре­зен­та­ция рос. еже­ме­сяч­ной газ. «Мо­с­ков­ские но­во­сти» на араб. яз. Ра­дио­ве­ща­ние и те­ле­ви­де­ние с 1963. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач ве­дёт пра­ви­тельств. служ­ба «UAE Radio and Television» (г. Ду­бай), транс­ля­цию те­ле­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ет так­же «UAE TV – Abu Dhabi» (г. Абу-Да­би). Все­го в ОАЭ на­счи­ты­ва­ет­ся св. 20 ра­дио­стан­ций и св. 40 те­ле­ви­зи­он­ных ка­на­лов. С кон. 2009 в ОАЭ на­ча­лось ве­ща­ние на рус. яз. ра­дио­стан­ции «Рус­ское ра­дио». Нац. ин­фор­мац. агент­ст­во Ви­кялят аль-Ан­ба аль-Мут­та­хи­да (ВАМ; ос­но­ва­но в 1977, г. Абу-Да­би). В 2009 в Ду­бае от­кры­то пред­ста­ви­тель­ст­во Рос. ин­фор­мац. агент­ст­ва «Но­во­сти».

Автор статьи: Г. Л. Гу­ка­сян.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки ис­кус­ст­ва (ху­дож. ре­мес­ла) на тер­ри­то­рии ОАЭ пред­став­ле­ны ке­ра­мич. со­су­да­ми, близ­ки­ми об­раз­ца­м куль­ту­ры Убейд в Ме­со­по­та­мии. Кон. 4-го – нач. 3-го тыс. до н. э. да­ти­ру­ют­ся од­но­ка­мер­ные гроб­ни­цы из не­об­ра­бо­тан­но­го кам­ня в Дже­бель-эль-Бу­хай­се (Шард­жа) и оа­зи­се Эль-Айн (Абу- Да­би), с боль­шим ко­ли­че­ст­вом ин­вен­та­ря (ке­ра­мич. со­су­ды ме­со­по­там­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния; ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ук­ра­ше­ния из жем­чу­га). В 3-м тыс. до н. э. на­чи­на­ет­ся об­ра­бот­ка брон­зы (пе­ри­од, или куль­ту­ра Умм-эль-Нар). В по­гре­бе­ни­ях это­го вре­ме­ни встре­ча­ют­ся раз­но­об­раз­ные брон­зо­вые из­де­лия: ору­жие (ме­чи и кин­жа­лы, на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий), со­су­ды (ча­ши с гра­ви­ро­ван­ным ор­на­мен­том), в бо­га­тых по­гре­бе­ни­ях – зо­ло­тые и брон­зо­вые ук­ра­ше­ния (коль­ца, брас­ле­ты, фи­бу­лы, пла­сти­ны с зоо­морф­ным ор­на­мен­том, пре­им. пар­ные изо­бра­же­ния стоя­щих жи­вот­ных). Круп­ный клад брон­зо­вых из­де­лий най­ден в Телль- Аб­ра­ке (Умм-эль-Кай­вайн). По­яв­ля­ет­ся мест­ная ху­дож. ке­ра­ми­ка (со­су­ды с гео­мет­рич. ор­на­мен­том, фи­гур­ки жи­вот­ных). Стро­ят­ся ук­реп­лён­ные по­се­ле­ния (Телль- Аб­рак), круг­лые ка­мен­ные гроб­ни­цы с кол­лек­тив­ны­ми по­гре­бе­ния­ми и мно­го­числ. ин­вен­та­рём [не­кро­по­ли на о. Умм- эль-Нар (Абу-Да­би), в Хат­те (Ду­бай), Телль-Аб­ра­ке (Умм-эль-Кай­вайн), Ва­ди-Му­найи (Рас-эль-Хай­ма)]. Ок. 1000 до н. э. по­яв­ля­ют­ся пер­вые под­зем­ные ир­ри­гац. со­ору­же­ния («фа­ладж»).

Пос­ле за­во­еват. по­хо­дов Алек­санд­ра Ма­ке­дон­ско­го и об­ра­зо­ва­ния им­пе­рии Се­лев­ки­дов в куль­ту­ре ре­гио­на про­сле­жи­ва­ет­ся силь­ное эл­ли­ни­стич., а позд­нее рим­ское и пар­фян­ское влия­ния. По­яв­ля­ет­ся боль­шое ко­ли­чест­во при­воз­ных из­де­лий, став­ши­х об­раз­ца­ми для мест­ных ма­сте­ров по из­го­тов­ле­нию ке­ра­ми­ки, ук­ра­ше­ний, ме­тал­лич. ут­ва­ри, мел­кой пла­сти­ки. На­чи­на­ет­ся вы­пуск собств. мо­не­ты (под­ра­жа­ния те­тра­драх­мам Алек­санд­ра Ма­ке­дон­ско­го с име­на­ми мест­ных пра­ви­те­лей). К важ­ней­шим ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­кам от­но­сят­ся не­кро­по­ли в оази­се Эль-Айн (вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), круп­ное по­се­ле­ние Эд- Дур (Умм-эль-Кай­вайн), крепость в Млей­хе (Шард­жа). Ис­сле­до­ва­лись ка­мен­ные и сыр­цо­вые гроб­ни­цы, до­ма, хра­мы.

В 3–6 вв. н. э. тер­ри­то­рия ОАЭ на­хо­ди­лась в зо­не куль­тур­но­го влия­ния дер­жа­вы Са­са­ни­дов. В иск-во 6 – нач. 7 вв. про­ни­ка­ют хри­сти­ан­ские мо­ти­вы. На о. Сир-Ба­ни-Яс (Абу-Да­би) об­на­ру­же­ны руи­ны пред­по­ло­жи­тель­но не­сто­ри­ан­ско­го мо­на­сты­ря (6 в.; на сте­не – рез­ной по шту­ка­тур­ке ор­на­мент с изо­бра­же­ни­ем кре­ста).

Со 2-й пол. 7 в. иск-во на тер­ри­то­рии ОАЭ раз­ви­ва­лось в рус­ле ис­лам­ской ху­дож. куль­ту­ры, пре­им. в го­ро­дах, рас­по­ло­жен­ных вдоль по­бе­ре­жья, та­ких как Джуль­фар (Рас-эль-Хай­ма) и Диб­ба (Шард­жа). Б. ч. ны­не су­ще­ст­вую­щих го­ро­дов поя­ви­лась не ра­нее 16 – сер. 18 вв. Не­ко­то­рое пред­став­ле­ние о тра­диц. зод­че­ст­ве эми­ра­тов да­ют не­мно­го­числ. ос­тат­ки ар­хит. со­ору­же­ний в Шард­же и Ду­бае (ан­самбль жи­ло­го квар­та­ла Бас­та­кия в г. Ду­бай, 19 в.). В жи­лой ар­хи­тек­ту­ре пред­по­ло­жи­тель­но пре­об­ла­да­ли фор­мы, со­хра­нив­шие­ся в совр. нар. зод­че­ст­ве, – не­боль­шие од­но­этаж­ные, обыч­но гли­но­бит­ные (в гор­ных рай­онах ино­гда ис­поль­зо­вал­ся ка­мень) хи­жи­ны с кров­лей из паль­мо­вых ли­сть­ев (оа­зи­сы Эль-Ли­ва, Эль-Айн). Куль­то­вая ар­хи­тек­ту­ра ре­гио­на так­же от­ли­ча­лась дос­та­точ­ной про­сто­той и, по­ми­мо ав­то­хтон­ных, мог­ла вклю­чать не­ко­то­рые за­им­ст­во­ван­ные (ин­дий­ские) эле­мен­ты.

Куль­тур­ные тен­ден­ции Но­во­го вре­ме­ни оп­ре­де­ля­лись ев­роп. при­сут­ст­ви­ем. Со­хра­ни­лись пор­туг. кре­по­сти 1-й четв. 16 в. [пря­мо­уголь­ные в пла­не, с мощ­ны­ми сте­на­ми и центр. дво­ром – Хор-Фак­кан (Ха­ур-эль-Фак­кан), Каль­ба, Джуль­фар и др.] и бо­лее позд­ние фор­ты – в Ду­бае (аль-Фа­хи­ди, кон. 18 в., ре­кон­струк­ция нач. 1970-х гг., с 1971 му­зей; дво­рец шей­ха Зай­е­да, кон. 19 в., с 1986 му­зей), Абу-Да­би (дво­рец эль-Хусн, так­же из­вест­ный как «Бе­лый», или «Ста­рый», форт, 1793, рес­тав­ри­ро­ван в 1966). С нач. 1960-х гг. ур­ба­ни­за­ция ОАЭ со­про­во­ж­да­ет­ся раз­ви­ти­ем гра­до­строи­тель­ст­ва, ши­ро­ким вне­дре­ни­ем но­вых ма­те­риа­лов – же­ле­зо­бе­то­на, ста­ли, стек­ла, при­вле­че­ни­ем ар­хи­тек­то­ров из Ев­ро­пы и США, араб. стран: ген­план Ду­бая (1960), Ду­бай­ский центр ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли (1979, оба – арх. Дж. Хар­рис), отель «Хил­тон Ду­бай» (1973, арх. М. Ма­кия); зда­ние Мин-ва фи­нан­сов (1970, арх. Дж. Ту­кан), ком­плекс б-ки и куль­тур­но­го цен­тра ОАЭ (1981, ар­хит. бю­ро «The Ar­chitects Colla­borative»; оба – в Абу-Да­би). В 1970–1990-х гг. ар­хи­тек­ту­ра ОАЭ раз­ви­ва­лась пре­им. в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма и по­стмо­дер­низ­ма; пред­при­ни­ма­лись не­без­ус­пеш­ные по­пыт­ки ин­тег­ри­ро­вать в не­го эле­мен­ты араб. зод­че­ст­ва, та­кие как му­кар­нас («ста­лак­ти­ты»), цвет­ные из­раз­цы и т. д.: Центр. ры­нок («Си­ний сук»; 1978, ар­хит. бю­ро «Michael Lyell Asso­ciates»), ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт (1974–77, 1979, ар­хит. бю­ро «Hal­crow Group»), зда­ние Амер. ун-та (1997, архит. бю­ро «Gam­bert»; все – в Шард­же) и др. Совр. куль­то­вая ар­хи­тек­ту­ра ОАЭ пред­став­ля­ет со­бой эк­лек­тич­ное со­че­та­ние разл. сти­лей ис­лам­ско­го зод­че­ст­ва и вклю­ча­ет мам­люк­ские, ос­ман­ские, мо­голь­ские эле­мен­ты (ме­четь ко­ро­ля Фей­са­ла в Шард­же, 1980-е гг.; ме­четь Джу­мей­ра, 1983; ме­четь шей­ха Зай­е­да, 2007, ар­хит. бю­ро «Hal­c­row Group»; обе – в Абу-Да­би). В кон. 20 – нач. 21 вв. тем­пы ур­ба­ни­за­ции ус­ко­ри­лись; мас­со­во воз­во­дят­ся вы­сот­ные зда­ния, в т. ч. не­бо­скрё­бы «Бурдж эль-Араб» в Ду­бае (1999, арх. Т. Райт, ар­хит. бю­ро «At­kins»), ADIA в Абу-Да­би (зда­ние ин­ве­стиц. агент­ст­ва Абу-Да­би; 2006, ар­хит. бю­ро KPF), «Бурдж Ха­ли­фа» (2010, арх. А. Смит, ар­хит. бю­ро «Skidmore, Owings & Merrill», выс. 828 м – са­мое вы­со­кое зда­ние в ми­ре на 2013), «О-14» (2010, ар­хит. бю­ро «Reiser+Umemoto»), «Ин­декс» (2011, арх. Н. Фос­тер; все – в Ду­бае), ку­рорт­ные гос­ти­ни­цы (отель «Яс» в Абу-Да­би, 2009, ар­хит. бю­ро «Asympto­te»), объ­ек­ты транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры (мост шей­ха Зай­е­да в Абу-Да­би, 2010, арх. З. Ха­дид), круп­ные мно­го­функ­цио­наль­ные ком­плек­сы («Цен­траль­ный ры­нок» в Абу-Да­би, стро­ит­ся с 2007, арх. Фос­тер) и но­вые го­ро­да (Мас­дар близ Абу-Да­би, ген­план, 2007, арх. Фос­тер; воз­ве­дён кам­пус Ин-та нау­ки и тех­но­ло­гии, 2010, арх. Фос­тер), для рас­ши­ре­ния тер­ри­то­рий под строи­тель­ст­во на­сы­па­ют­ся ис­кусств. ост­ро­ва (ар­хи­пела­ги «Паль­мо­вые ост­ро­ва» и «Мир» в Ду­бае).

Во 2-й пол. 20 в. по­лу­ча­ет раз­ви­тие проф. изо­бра­зит. иск-во. С сер. 1970-х гг. в ОАЭ ра­бо­та­ют ху­дож­ни­ки, по­лу­чав­шие об­ра­зо­ва­ние в Егип­те, Си­рии, Ира­ке, стра­нах Зап. Ев­ро­пы и США; они об­ра­ща­ют­ся к стан­ко­вой жан­ро­вой жи­во­пи­си (Му­хам­мад аль-Ка­саб, Иб­ра­хим Мус­та­фа, Абд ар-Рах­ман аль-Зай­нал, Му­хам­мад Мун­ди, Ис­сам Шрей­да, Абд аль-Ка­рим Су­кар, Убейд Срур, Му­на аль-Кад­жа), так­же к разл. те­че­ни­ям совр. иск-ва – аб­ст­рак­цио­низ­му, сюр­реа­лиз­му (Аб­дул Ка­дир аль-Рай­ис, Са­лих аль-Ус­тад, Хи­шам аль-Маз­лум) и др. По­ми­мо оче­вид­ной ори­ен­та­ции на зап. худож. тра­ди­цию, изо­бра­зит. иск-во ОАЭ опи­ра­ет­ся на ара­бо-му­сульм. куль­тур­ное на­сле­дие (ха­рак­тер­но об­ра­ще­ние к кал­ли­гра­фии, ор­на­мен­ту и т. п.). Про­дол­жа­ют раз­ви­вать­ся тра­диц. ре­мёс­ла – рас­пис­ная ке­ра­ми­ка (мел­кая пла­сти­ка, по­су­да), пле­те­ние кор­зин из паль­мо­вых ли­сть­ев, тка­че­ст­во, вы­шив­ка, юве­лир­ное иск-во (се­реб­ря­ные коль­ца, брас­ле­ты, оже­ре­лья, под­вес­ки, кин­жа­лы), про­из-во де­ко­ра­тив­ных из­де­лий из ко­жи.

Автор статьи: Е. С. Якуш­ки­на.

Куль­ту­ра.

Тра­диц. муз. куль­ту­ра об­щая с др. стра­на­ми араб. ре­гио­на. Совр. муз. цен­тры – го­ро­да Ду­бай и Абу-Да­би. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. муз. фес­ти­ва­ли: в Абу- Да­би (с 2004, ор­га­ни­зо­ван Фон­дом му­зы­ки и ис­кусств Абу-Да­би), джа­зо­вый «Skywards» в Ду­бае (с 2003). В Нац. те­ат­ре Абу-Да­би про­хо­дят кон­цер­ты ев­роп. сим­фо­нич. ор­ке­ст­ров. Опер­ный те­атр в Ду­бае – един­ст­вен­ный в ОАЭ (про­ект арх. З. Ха­дид, в ста­дии раз­ра­бот­ки). Пер­вое спец. те­ат­раль­ное зда­ние в Ду­бае по­строе­но в 2004 для те­ат­ра «Ма­ди­нат» (совр. дра­ма, мю­зикл и др.).

С 2007 в Абу-Да­би еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)