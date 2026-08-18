Объединённые Ара́бские Эмира́ты

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (ОАЭ) — государство в Зап. Азии, на востоке Аравийского п-ова. Граничит на востоке с Оманом ; на юге — с Королевством Саудовская Аравия (КСА; часть пограничных линий проходит по пустыне и не демаркирована). Омывается на севере Персидским, на востоке — Оманским заливами Аравийского моря. Федерация 7 эмиратов: Абу-­Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-­Хайма, Эль-­Фуджайра, Умм-эль-­Кайвайн, Аджман; каждый — конституционная монархия с собственным территориальным суверенитетом. Официальный язык — арабский. Площадь — 83,6 тыс. кв. км. Численность населения — 10,08 млн человек (2022), из которых иммигранты — 88 % (данные ООН на 2016). 1/3 населения — арабы , из которых 30 % происходят от коренных жителей — бедуинов конфедераций хинави (или кахтани) и гафири (или аднани), а также объединений шиху, авамир, бану-хаджир и др. Остальные — уроженцы Египта, Ирака, Йемена, Судана, Ливана. 2/3 населения — выходцы из Западной, Южной и Юго-­Восточной Азии и Восточной Африки. Столица — Абу-­Даби . Крупнейшие города: Дубай , Шарджа (1,79 млн человек, 2022), Эль-­Айн (767 тыс. человек, 2017).

Древность (до VII в.). Южное побережье Персидского залива (далее — Залив) человек освоил в VII тысячелетии до н. э. В окрестностях Джебель-­Хафит (эмират Абу-­Даби) выявлены захоронения охотников, рыболовов и ранних земледельцев неолита (V–IV тысячелетия до н. э.). Расцвет бронзового века здесь приходится на 2‑ю половину III тысячелетия до н. э.: в многочисленных погребениях на о. Умм-эн-­Нар (Абу-­Даби) обнаружена керамика из долин Инда, Тигра и Евфрата и с юга Иранского нагорья. Широкие торговые связи подготовили возвышение «страны Маган», откуда в Месопотамию ввозили медь, жемчуг, овощи и тростник. Во 2‑й половине II — 1‑й половине I тысячелетия до н. э. прибрежную полосу Магана и Дильмуна колонизировали выходцы из Финикии , а в VI–V вв. до н. э. сюда распространялась власть Ахеменидов государства .

В конце IV в. до н. э. завоевания Александра Великого включили южное побережье Залива в орбиту эллинистической цивилизации. При Селевкидах здесь располагались греко-­македонские колонии. В конце I тысячелетия до н. э. на эти берега двинулись южносемитские племена из центра Аравии, во II в. до н. э. они находились под влиянием южномесопотамского царства Харакена, а с середины III в. н. э. перешли под скипетр Сасанидов . В то время здесь распространялись зороастризм (благодаря поселениям иранцев) и иудаизм (под влиянием миграций после разрушения II Храма). В V–VI вв. здесь выросли храмы и обители Церкви Востока .

Первое тысячелетие исламской эры (VII–XVII вв.). Ок. 630 местные племена, по преданию, добровольно приняли ислам , получив послание от пророка Мухаммада (скорее всего, речь шла лишь о признании его верховной власти). После начала арабских завоеваний , в 632, некоторые из них восстали, но мусульмане победили отступников в битве близ Диббы. В середине VIII в., когда ослабление Омейядов халифата позволило Оману обособиться, Шарджа и Дубай обрели фактическую самостоятельность и лишь с конца IX в. уплачивали дань Аббасидов халифату .

Территория ОАЭ служила буферной зоной между владениями самостоятельных династий, властвовавших на Бахрейнском архипелаге и в Омане, но чаще причислялась к последней области. Богатые торговые города, обслуживавшие транзитные маршруты по Индийскому океану, нередко пользовались самоуправлением. В процветающий порт преобразилась Эль-­Фуджайра. В X в. юг Залива контролировали карматы , а с распадом их имамата в конце XI в. вой­ска Аббасидов противоборствовали здесь с оманскими имамами .

В начале XIII в. большинство восточноаравийских княжеств покорилось Ормузскому султанату , а в середине века подверглось вторжениям Хулагуидов . Влияние Османской империи, проникшее сюда с середины XVI в., не выходило за рамки условного подданства, пока к концу века Португалия не закрепилась на архипелаге Бахрейн и по обеим сторонам Ормузского пролива. Вплоть до середины XVII в. она боролась с Османами, подстрекая против них арабские племена, а после изгнания португальцев в соперничество включились Англия, Нидерланды, Франция и Сефевиды.

В конце XVII в. династия Ярубидов объединила Вост. Аравию с африканским побережьем Индийского океана. У патриархально-­родовых объединений востока полуострова оазисное земледелие (сады, финиковые плантации, зерновые насаждения Абу-­Даби, Рас-эль-­Хаймы и Умм-эль-­Кайвайна) и кочевое скотоводство сочетались с рыболовством и добычей жемчуга, а также кустарными промыслами (ковроткачество, изготовление шерстяных тканей, чеканка по золоту и серебру в Дубае и Шардже). Расцвет корсарства принес этим краям среди европейцев славу «Пиратского берега».

От Пиратского берега к Договорному Оману (XVIII–XIX вв.). В 1727 на п-ов Мусандам переселилось крупное объединение кавасим (джавасим), которое, подчинив местные роды, создало собственное шейхство. Его правящий дом — Ааль Касими (Ааль Джасими) — руководил морским разбоем из Рас-эль-­Хаймы и Шарджи, периодически захватывая юго-западные берега Ирана. К 1780 его флот практически парализовал торговлю в Ормузском проливе.

В 1760–1790‑х в оазисы Эль-­Лива, Эс-­Сальва и Эль-­Айн (Эль-­Бурайми), а из них — на побережье Залива переселились 11 родов племени бану-яс (бу-фалах, бу-фаласа, ремейти, хамели, сувайди, марар, мазруи, мехайрби, мехайри, кеамси, кубаеси), находившихся в союзе с племенами манасир и завахир, к которому в начале XIX в. присоединилось племя авамир. В 1761 шейх бу-фалах Дияб ибн Иса основал на прибрежном о. Абу-­Даби поселение, ставшее местопребыванием его потомков — дома Ааль Нахайян. В 1793 шейх бу-фаласа Убайд ибн Саид, переселившись в бухту Дубай, создал шейхство, где с 1833 стал править дом Ааль Мактум. Часть южного побережья Залива, между Рас-эль-­Хаймой и Шарджей, во 2‑й половине XVIII в. заняли род бу-хурайбан племени нуайм и род муалла из племени аль-али (входило в союз племен бану-малик). Ааль Бу-­Хурайбан основали шейхство Аджман, Ааль Муалла — шейхство Умм-эль-­Кайвайн.

К началу XIX в. вместе с новыми федерациями номадов на Пиратском берегу утвердился и ваххабизм , а в 1800–1803 местные шейхи признали верховную власть эмиров Неджда — Саудидов (Ааль Сауд). После того как в 1792 из состава Оманского имамата выделился султанат Маскат , вожди Пиратского берега в союзе с недждийцами выступили против него и заставили султанат заключить в 1798 договор о дружбе и торговле с Английской Ост-­Индской компанией (ОИК). Последняя, организуя регулярные рейды против непокорных, в 1801 блокировала Залив своими военными кораблями, атаковавшими арабские купеческие суда, а в 1806 навязала джавасим договор, по которому те обязались уважать ее флаг и имущество. Его несоблюдение повлекло в 1809 боевые действия с уничтожением значительной части «пиратского» флота, действовавшего тогда преимущественно в интересах Ааль Сауд, которые в ответ на 1814–1816 почти полностью перекрыли подступы к Заливу.

Разгром в 1818 I Саудидского эмирата Мухаммадом Али грозил ослаблением позиций английской ОИК. Она ответила отправкой к Пиратскому берегу сильной эскадры, которая в декабре 1819 снесла укрепления Рас-эль-­Хаймы, а затем разрушила Умм-эль-­Кайвайн, Шарджу и Дубай. В январе — марте 1820 девять шейхов подписали Генеральный договор о мире, провозгласивший свободу мореплавания в Заливе и обязавший их прекратить работорговлю и нападения на суда компании, за которой признавалось право надзора за их навигацией и морскими силами. В 1821 шейхам, не присоединившимся к Генеральному договору, нанес поражение британско-­маскатский союзный флот.

ОИК, которая с 1829 содержала в Шардже собственного политического агента, пользуясь междоусобицами шейхов из-за земли и жемчужных ловель, в 1835 навязала им «I Морское соглашение» о полугодовом перемирии, впоследствии ежегодно продлеваемое. В 1838, под предлогом его нарушений, она ввела в Залив боевые суда на постоянной основе, а рядом последующих договоров (1843, 1847, 1853) постепенно усилила свой контроль над торговлей шейхств и свою роль третейского судьи в их конфликтах на суше и на море. Отныне словосочетание «Договорный Оман» или «Договорный берег» заменило топоним «Пиратский берег».

Договор 1869 запрещал владетелям Договорного берега самостоятельно заключать какие‑либо соглашения с третьими странами, предоставлять им привилегии и сдавать в аренду свои земли без британской санкции. «Исключительное соглашение» 1892 окончательно установило над ними протекторат Лондона, который обе­щал защищать их от любого нападения с суши и с моря и расквартировал свои подразделения в Абу-­Даби, Дубае и Шардже. Договор 1898 возбранял им покупать или продавать оружие. По соглашению 1911 концессии на лов жемчуга и губки могли предоставляться шейхствами только подданным Британской империи .

Все эти нормативные акты не затрагивали социокультурную и даже внутриполитическую жизнь Договорного Омана, которую по-прежнему определяло соотношение сил родоплеменных группировок и знатных семейств в портовых поселениях. В результате усобицы между сыновьями шейха Султана ибн Сакра Ааль Касими, скончавшегося в 1866, от Шарджи откололись шейхства Рас-эль-­Хайма (1869) и Дибба (1871). В 1875 род Ааль Бу-­Шамис обособился в Хамрие. В 1876 шейх бывших союзников кавасим — племени шаркийин (дом Ааль Шарки) утвердился в Фуджайре, где в 1902 провозгласил свою независимость. В 1903 самостоятельность обрела и Кальба. В 1915 от Шарджи отделилось шейхство Хира, зато в 1922 она вернула под свою власть Хамрийю.

Со 2‑й половины XIX в. с Шарджей соперничал Дубай, который в начале XX в. превратился в основной транзитный порт британско-­индийской пароходной компании, а к 1920‑м — в один из крупнейших перевалочных пунктов аравийской коммерции. В Абу-­Даби переворот проложил дорогу к власти шейху Заиду ибн Халифе Ааль Нахайяну (1855–1909), который в распрях с Шарджей, Катаром и Недждом троекратно расширил свое княжество, распространив его влияние на внутренний Оман и пустыню Руб-эль-­Хали.

Столетие нефтяного процветания: британский протекторат (начало — середина XX в.). В 1922 Великобритания очередным договором ограничила право шейхов предоставлять нефтеразведывательные и нефтедобывающие концессии. «Ирак Петролеум Компани», управлявшаяся из Лондона, учредила дочернюю компанию «Петролеум Дивелопмент (Трушиал Коуст) Лимитид», получившую концессии на разведку и добычу нефти в Дубае и Шардже (1937), Рас-эль-­Хайме и Кальбе (1938), Абу-­Даби и Аджмане (1939).

В конце 1920‑х — начале 1940‑х традиционную основу экономики Договорного Омана уничтожили падение спроса на предметы роскоши из-за мирового кризиса 1929–1933 и начало искусственной культивации жемчуга. За 1925–1946 доходы от жемчужного промысла в Заливе, формировавшие до 90 % поступлений в его бюджет, упали в 60 раз. Стремясь монополизировать нефтяные богатства региона, британское правительство задумывалось над созданием федерации-­сателлита, в которую, наряду с Палестиной , Трансиорданией и Ираком, должны были вой­ти княжества Залива. В 1938–1939 Ааль Мактум созвали Финансовый совет из знати Дубая в качестве начального этапа будущих реформ, но уже в 1940 распустили его.

Во время Второй мировой вой­ны княжества, получившие от британской администрации статус эмиратов, хранили нейтралитет. В 1945 и 1950–1951 их шейхи неоднократно встречались для обсуждения объединения полицейских органов, консолидации вооруженных сил (ВС), таможенной службы и денежной системы. В 1947–1949 разгорелся конфликт между Абу-­Даби и Дубаем. Лидерство пока удерживала Шарджа, которая в 1936 признала независимость Кальбы, но в 1942 восстановила контроль над Хирой, а в 1951 — над Диббой. Вместе с тем, в 1952, вернув себе Кальбу, она была вынуждена в марте, под британским давлением, признать самостоятельность Фуджайры.

Обстановку в протекторате осложняло соперничество между «Ирак Петролеум Ко.» и сменившим ее в 1953 британско-­французским консорциумом, с одной стороны, и «Калифорния-­Арабиэн Стандард Ойл Компани» (позднее — «Арабиэн Америкэн Ойл Компани», АРАМКО) — с другой. Особо жесткие формы оно приняло на только что открытых огромных нефтяных полях Айна (Бурайми), где в 1949 появились поисковые партии АРАМКО, а в 1952 — подразделения КСА. После учреждения в 1952 Совета Договорных государств, под председательством политического агента в Дубае, а также Фонда развития Договорных государств, Абу-­Даби в 1953 предоставил нефтяную концессию в Бурайми консорциуму, и в октябре 1955, после провала переговоров абудабийские и маскатские вой­ска при поддержке британцев вытеснили саудовцев из оазиса.

В середине XX в. Шарджа слабела, уступая место новым лидерам — Абу-­Даби и Дубаю, выигрывавшему за счет выгодного положения на путях морских и воздушных перевозок. Из глубочайшего кризиса Договорный Оман вывела лишь крупномасштабная добычи нефти с 1960‑х. Первые нефтяные поля были обнаружены в 1958 в Абу-­Даби. С 1962 экспорт и разработка целого ряда крупных месторождений вывела этот эмират в разряд ведущих нефтедобывающих государств. В 1967 Абу-­Даби, чьи запасы достигали около 10–13 % мировых (оценки на конец 1960‑х), вступил в ОПЕК. В Дубае нефть в коммерческих объемах была найдена в 1966. Хотя по величине выявленных запасов Дубай почти в 25 раз уступал Абу-­Даби, экономический бум превратил его в процветающий деловой центр.

На фоне антибританского движения в ряде эмиратов в 1961–1963 Сакр ибн Султан Ааль Касими, шейх Шарджи (1951–1993) в 1962 передал концессию на проведение геологоразведочных работ в своих владениях американской нефтяной компании. Этому примеру последовал его родич из Рас-эль-­Хаймы, Сакр ибн Мухаммад Ааль Касими (1948–2010). В 1960‑е Ааль Касими позволили ликвидировать частичную автономию Хамрийи.

В июле 1965 британские администраторы провели в Дубае совещание 7 шейхов, которое приняло решение об образовании Совета экономического развития. Расходы по финансированию соответствующих проектов планировалось возложить на Абу-­Даби, в казну которого текли гигантские средства от экспорта нефти. Несогласного с этим шейха Шахбута ибн Султана Ааль Нахайяна (с 1928) в августе 1966 с санкции Лондона заменили в результате переворота его братом Заидом — убежденным сторонником централистского федерализма.

До середины 1967 продолжались попытки присоединить планировавшуюся федерацию к «Исламскому пакту» — консервативному стратегическому блоку во главе с КСА. В январе 1968 кабинет Г. Вильсона заявил о выводе вой­ск из районов «к востоку от Суэца» до конца 1971 и последующем предоставлении независимости существовавшим там протекторатам. В феврале шейхи Абу-­Даби и Дубая Заид ибн Султан Ааль Нахайян и Рашид ибн Саид Ааль Мактум подписали соглашение об объединении своих эмиратов. Позже на конференции в Дубае возможность присоединения к нему обсудили и правители остальных княжеств. В марте было объявлено об образовании Федерации Арабских Эмиратов (ФАЭ) во главе с Высшим советом, куда вошли все 9 владетелей. В нем сразу же наметился антагонизм. Дубай, Рас-эль-­Хайма и Катар настаивали на широкой автономии членов, а Абу-­Даби, Шарджа, Фуджайра, Умм-эль-­Кайвайн, Аджман и Бахрейн ориентировались на более тесную их интеграцию. Катар и Бахрейн, превосходя остальные эмираты экономически и демографически, отказывались признать равенство всех участников.

К концу 1969 подавляющее большинство стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Великобритания заявили о готовности признать ФАЭ, но Тегеран и Эр-­Рияд выдвинули территориальные претензии сразу к нескольким ее членам. Рас-эль-­Хайма мотивировала нежелание присоединиться к федерации тем, что другие эмираты отказывают ей в праве вето на общегосударственные решения и равном представительстве в Федеральном собрании. Она отказалась уступить Ирану стратегически важные и богатые нефтью о-ва Большой Томб (Томбе-­Бозорг) и Малый Томб (Томбе-­Кучек), а другие эмираты не обещали ей поддержки в случае возможного конфликта.

После вывода британских вой­ск в сентябре 1971 Бахрейн и Катар взяли курс на полную независимость. В ноябре Тегеран и Шарджа пришли к компромиссу: часть о-ва Абу-­Муса, которой ранее владел эмират, вместе с залежами нефти переходила к Ирану. Но через несколько недель Мохаммад Реза Пехлеви перебросил иранские ВС на Большой и Малый Томб и Абу-­Мусу. В декабре подписанная 6 княжествами временная конституция вступила в силу, и конференция в Дубае провозгласила независимость ОАЭ, которые вскоре стали членами ООН и ЛАГ. Президентом Высший совет правителей избрал шейха Абу-­Даби Заида Ааль Нахайяна, вице-президентом и главой правительства — шейха Дубая Рашида Ааль Мактума. Формально процедура избрания главы государства и его заместителя должна была проходить каждые два года, а председатель правительства, как и члены кабинета, назначался президентом. Фактически же соответствующие посты закрепились за шейхами Абу-­Даби и Дубая, хотя только в первом из них имелся собственный кабинет министров и Национальный консультативный совет. В остальных княжествах власть эмира и его рода ограничивал только шариат .

Великобритания заключила с ОАЭ договор «О дружбе», предусматривавший «проведение в случае необходимости взаимных консультаций по всем интересующим обе стороны вопросам». Вступление в ОПЕК состоялось автоматически, так как на ОАЭ перешло членство Абу-­Даби, где в том же году возникла национальная «Абу-­Даби Нэшнл Ойл Компани». В конце 1971 федерацию признал СССР, а в феврале 1972 к ней присоединилась и Рас-эль-­Хайма, так и не добившаяся международной поддержки по вопросу об о-вах Томб.

Полвека нефтяного процветания (1970–2020‑е). В 1972 новое государство вступило в Организацию Исламская конференция (с 2011 — Организация исламского сотрудничества ), Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Для иностранных компаний, занимавшихся разведкой и разработкой нефтяных месторождений, устанавливались концессионные платежи за эксплуатацию территории и обязательство передавать в казну 55 % доходов от реализации нефти. С мая 1973 в обращение вошел дирхам ОАЭ.

На 1974 доход от продажи нефти для ОАЭ составил 5 млрд долларов США. В том же году к Абу-­Даби и Дубаю перешло 25 % акций иностранных компаний, а к 1982 эта доля возросла до 51 %. Два крупнейших эмирата так и остались лидерами по нефтедобыче. В Шардже небольшие месторождения выявили лишь в 1972, в Умм-эль-­Кайвайне — в начале 1980‑х, а в Рас-эль-­Хайме нефтедобыча в скромных объемах началась не ранее 1985. ОАЭ, умело вкладывая сверхдоходы в промышленность и сельское хозяйство, в кратчайшие сроки совершили прорыв в социально-­экономической сфере и обеспечили высокую степень внутриполитической стабильности.

Ааль Нахайян, ратовавшие за повышение статуса федеральной власти, соперничали за лидерство с Ааль Мактум, отстаивавшими сохранение значительных полномочий за отдельными эмиратами. Они спорили и по вопросам об объединении ВС княжеств и подчинении их центру, о передаче в ведение федеральных властей органов полиции, безопасности, иммиграции и информации. В первом кабинете министров, сформированном в 1971, ключевую роль играли сыновья Рашида Ааль Мактума, занявшие посты премьера, вице-премьера, министров обороны, экономики, финансов и промышленности, но в декабре 1973 реорганизация Совета министров принесла пост вице-премьера сыну Заида Ааль Нахайяна, Хамиду. Между тем, в 1974 сформировалась наиболее деятельная оппозиционная группировка «Ассоциация преобразований и благого руководства» («Аль-­Ислах»).

За два десятилетия (1963–1983) Договорный Оман / ОАЭ переродились под мощным внешним давлением социально-­экономических факторов. Коренные жители превратились в обеспеченное на поколения вперед меньшинство, которое, как и всю хозяйственную, коммуникационную, туристическую инфраструктуру, обслуживают миллионы иммигрантов. Если в 1960‑е ежегодный прирост населения составлял 9–10 %, то в 1970‑е — уже 16–20 %. За 1968–2003 численность населения ОАЭ увеличилась в 20 раз. Это способствовало и стремительной урбанизации: удельный вес горожан за 1973–1976 увеличился с 44 % до 84 %. Уже в 1979 экономически активное население на 90 % составляли иностранцы.

Во внешней политике важным фактором оставалось урегулирование территориальных споров с соседями. КСА поставило условием признания нового государства решение вопроса о принадлежности Эль-­Айна (Эль-­Бурайми). В августе 1974, признав права ОАЭ и Омана на Бурайми, оно получило от них сухопутный коридор Сабха Бита на юге Абу-­Даби, 2 маленьких о-ва и право построить дорогу и нефтепровод для выхода к Заливу, а также долю в разработках спорного месторождения.

Во 2‑й половине 1970‑х вопрос о ликвидации внутренних границ, объединении бюджетов эмиратов и прочем вызвал острый кризис, и сохранить единство федерации удалось лишь благодаря активному посредничеству ЛАГ и особенно Кувейта. Исламская революция 1978–1979 в Иране и начало Ирано-­иракской вой­ны 1980–1988 подтолкнули ОАЭ, вместе с 5 соседями по региону, к учреждению в 1981 военно-­политического и экономического объединения — Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Однако в вой­не 1980–1988 Абу-­Даби, Аджман, Рас-эль-­Хайма и Фуджайра поддержали Ирак, а Дубай, Умм-эль-­Кайвайн и Шарджа сохранили дружественные отношения с Исламской Республикой Иран (ИРИ). В 1985 ОАЭ открыли первую из 9 свободных экономических зон — порт Джебель-­Али, специализировавшийся на торговых операциях, индустриальных предприятиях и услугах. Несмотря на поддержку, оказывавшуюся федерацией с конца 1970‑х различным группировкам моджахедов в Афганистане, в 1986 и 1987 открылись посольство СССР в Абу-­Даби и посольство ОАЭ в Москве.

В июне 1987 династический спор в Шардже вновь едва не привел к распаду федерации. Шейх Султан ибн Мухаммад Ааль Касими, которого поддерживал премьер Рашид Ааль Мактум, отрекся от престола в пользу своего брата Абд аль-­Азиза, за которым стоял президент Заид Ааль Нахайян. Столкновение предотвратил Высший совет, который восстановил полномочия Султана и объявил его соперника наследным принцем. После смерти Рашида в октябре 1990 его сменил на престоле Дубая и на посту премьера федерации его старший сын Мактум, который в декабре 2001 занял также пост вице-президента.

Во время Кувейтского кризиса 1990–1991 ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Ираком и вошли в возглавляемую США антииракскую коалицию, прислав армейские соединения и выделив 6,5 млрд долл. При этом добыча нефти в эти месяцы вдвое превысила квоту, установленную ОПЕК. После освобождения Кувейта Абу-­Даби поддержал санкции против Багдада, с которым восстановил официальные контакты только в 1998. В 1994 ОАЭ заключили договор о военном сотрудничестве с США, а в 1995 — с Францией и разместили на своей территории ряд американских, британских и французских военно-­морских и военно-­воздушных баз. В декабре 1991 ОАЭ официально признали Россию правопреемницей распавшегося СССР. С 1994 заработала Межправительственная Российско-­Эмиратская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, первое заседание которой прошло в марте 1997 в Абу-­Даби.

Соглашение, подписанное в ходе визита Кабуса бин Саида в ОАЭ в 1999, отложило определение пограничной линии между Оманом, Шарджей и Рас-эль-­Хаймой до 2002. С Катаром ОАЭ разграничили свои владения в ноябре 2000. Особую остроту приобрел для федерации вопрос о возвращении Абу-Мусы, Большого и Малого Томба. В конце 1992 Шарджа добровольно уступила Тегерану первый из этих островов. В 1996 ИРИ начала строительство на Абу-­Муса аэропорта, а на Большом Томбе — электростанции, что вызвало в 1997 опасения Абу-­Даби относительно их милитаризации.

В мае 1996 была принята постоянная конституция. Местопребыванием высших органов власти остался Абу-­Даби. В 2002 правительство выступило с инициативой «эмиратизации кадров», прежде всего в госучреждениях (до 90 %), в экономических и финансовых организациях (до 80 %), в органах правосудия (до 60 %). Доля в ВВП отраслей, не связанных с нефтяным сектором, выросла за 1980–1998 с 37 до 78 %, а доля производственного сектора — с 3,8 % до 12 %. В 2000 на долю промышленности проходилось уже около 46 % ВВП, сельского хозяйства — 3 %. Плановая организация экономики ОАЭ оперативно реагировала на относительное снижение значимости ее природных ресурсов в международном масштабе на протяжении 1990–2000‑х: в 2009 здесь добывалось лишь немногим больше 7 % мировой нефти. В те же десятилетия стремительно росла военная мощь ОАЭ: закупалось суперсовременное вооружение, а расходы на оборону оставались одними из самых высоких в регионе (в середине 1990‑х — 2 млрд, в 2002 — более 4 млрд долл.).

В ноябре 2004, после смерти Заида Ааль Нахайяна, престол Абу-­Даби вместе с президентством ОАЭ перешел к его сыну Халифе, ранее — главе Верховного совета по нефти Абу-­Даби и заместителю верховного главнокомандующего ВС. Точно так же, после кончины Мактума ибн Рашида Ааль Мактума в январе 2006 престол Дубая и пост премьера унаследовал его брат Мухаммад, бывший министр обороны. В 2004 Эр-­Рияд аннексировал предоставленный ему коридор, тем самым затруднив сухопутное сообщение между Абу-­Даби и Дохой, и заявил притязания на богатую нефтью акваторию между ОАЭ и Катаром. В марте 2010 дело дошло до боевых столкновений между военно-­морскими силами КСА и ОАЭ.

В сентябре 2007 состоялся первый в истории официальный визит В. В. Путина в Абу-­Даби, а в марте 2009 в Москву с ответным визитом прибыл вице-президент и премьер ОАЭ Мухаммад Ааль Мактум. К моменту проведения второго заседания Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Москве (июнь 2010) ОАЭ уже являлись главным партнером РФ среди стран Залива.

Достижения ОАЭ в аграрно-­тех­нической, транспортной и урбанистической сферах обеспечивались умело выбранным евроамериканским и восточноазиатским менеджментом и дешевым трудом рабочих с Индо-­Пакистанского субконтинента. Сверхсовременные технологии оказались на службе у правящего класса, который, будучи в значительной степени вестернизирован, демонстрировал свой патриархально-­родовой престиж, преображая его в один из источников своеобразного патриотизма и идеологии. Лишь в 2006 состоялись первые парламентские выборы в стране: Федеральный национальный совет (ФНС), куда входит 40 депутатов, представляющих эмираты пропорционально численности их населения (от 8 до 4 от каждого), стал наполовину избираться коллегией выборщиков, наполовину — назначаться эмирами (на 4 года). В феврале 2011 был утвержден Национальный избирательный комитет с правом назначения членов коллегии выборщиков, численность которых была расширена до 12 % общего числа граждан ОАЭ (в 20 раз больше, чем в 2006 — с 6 до 129 тыс. чел.). В сентябре прошли вторые парламентские выборы (явка 28 %), в результате которых спикером ФНС стал Мухаммад Ахмад аль-­Мурр.

«Арабская весна» 2011 побудила власти ОАЭ усилить давление на общество. В апреле — ноябре 2011 более 130 интеллектуалов и активистов движения за гражданские права подписали онлайн-­петицию с требованием реформ (в том числе расширения законодательных полномочий ФНС), после чего 5 наиболее видных из них были задержаны за оскорбление величества и помилованы только президентом, а 7 — лишены гражданства. В марте 2012 началась череда задержаний, направленных против «Аль-­Ислах». В ноябре эскалация напряженности в Бахрейне спровоцировала официальное утверждение «кибер-­закона», карающего высокими штрафами любую критику действий правительства в Интернете, публикацию «сведений, угрожающих национальной безопасности», и попытки организовать массовые протесты через социальные сети.

В рамках плана по диверсификации экономики к 2030 и подготовки к международной выставке 2020, ОАЭ осуществили целый ряд масштабных проектов по развитию туризма и транспортных коммуникаций. В конце 2010 Дубай, выровнявший свою экономику после мирового кризиса 2007–2009, открыл высочайший небоскреб на земном шаре — «Бурдж Халифа». В конце 2012 Абу-­Даби запустил в действие порт Халифа. В то же время, в мае 2013 многотысячная забастовка персонала строительной компании «АрабТек» с требованиями улучшений условий труда, повышения и своевременной выплаты жалования и ликвидации злоупотреблений, связанных с господствующей в ОАЭ (как и в других монархиях Залива) системой найма по «поручительству» (кафала), была разогнана полицией, а сотни человек депортированы.

В беспрецедентной военно-­дипло­матической активизации ОАЭ колоссальные средства, приносимые реализацией энергоресурсов, позволяют строить эффективно действующие (почти исключительно силами авиации и спецназа) ВС. В марте 2011 ОАЭ, вместе с Катаром, отправили в Ливию подразделения ВВС и ВМС для поддержки действий международной коалиции на стороне Национального переходного совета против М. Каддафи. В марте 2014 ОАЭ, наряду с КСА и Бахрейном, отозвали своего посла из Катара в знак протеста против его вмешательства в их внутренние дела, но уже в августе совместно с Катаром и Египтом нанесли удары по лагерям исламистов под ливийской Дерной. В сентябре ОАЭ, вместе с четырьмя партнерами по ССАГПЗ, под руководством США приняли участие в бомбардировках баз ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в Сирии. В ноябре, в ответ на обвинения «Международной амнистии» в атаке на диссидентов, правительство ОАЭ опубликовало собственный список террористических организаций, включавший десятки исламистских групп и благотворительных фондов. Весной — летом 2015 ВС ОАЭ и их союзников по «аравийской коалиции», организованной КСА, участвовали в военной интервенции в Йемен против шиитского движения хуситов и сил, лояльных экс-президенту А. А. ас-­Салиху. На этом фоне в октябре 2015 состоялись третьи парламентские выборы.

2‑я половина 2010‑х ознаменовалась чередой примечательных шагов руководства ОАЭ во внутри- и внешнеполитической сфере. В 2017 их трудовое законодательство было приведено в минимальное соответствие со стандартами Международной организации труда. В 2017–2021 Абу-­Даби выступал как ключевой участник транспортно-­дипломатической блокады Катара и в то же время (2018–2021) — посредник в переговорах между США и Талибаном (террористическая организация, запрещена на территории РФ), поскольку сохранял прямые контакты с обеими сторонами. В 2019 он вывел свой контингент из Йемена и, через лояльную ему часть вооруженных группировок в стране, поставил под удар позиции своего бывшего союзника КСА. В 2020 ОАЭ достигли с Израилем соглашения, имеющего целью нормализовать двусторонние отношения, — шаг беспрецедентный для одной из монархий Залива.

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