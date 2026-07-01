ОПОЛЧЕНИЕ
ОПОЛЧЕНИЕ - Вооружённые формирования, создаваемые из граждан, как правило, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации; одна из форм участия народных масс в вооружённой защите государства.
1) вооружённые (воинские) формирования, создаваемые из граждан (преимущественно добровольцев), как правило, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации; одна из форм участия народных масс в вооружённой защите государства. Конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны (1899; смотри Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годв) Ополчение приравнено к армии.
Как способ и форма организации вооружённого отпора врагу Ополчение зародилось в древнейшие времена. В условиях общинно-родового строя было единственно возможной формой объединения людей для защиты занимаемой территории от нападения. В раннеполитических обществах стали создаваться постоянные вооруженные отряды родовой знати, функции ведения военных действий постепенно перешли к армии. В рабовладельческих государствах Востока (Египет, Ассирия, Вавилон, Урарту и другие) Ополчение использовалось для усиления вооружённых отрядов фараонов, царей, военачальников. В него привлекались свободные землевладельцы, а также мужское население зависимых племён и народов. В Древней Греции и Древнем Риме, армии которых представляли собой рабовладельческую милицию (комплектовались главным образом рабовладельцами), в Ополчение могли входить лишь неимущие (пролетарии), исключая рабов. В средние века Ополчение длительное время было основным способом увеличения массы войска, ядро которого составляла княжеская (королевская, ханская) дружина. Социальной базой Ополчения являлись свободные крестьяне. В дальнейшем основу Ополчения составляли конные отряды вассалов (смотри Вассалитет). Во время боевых действий эти отряды усиливались пешими воинами из феодальной челяди и удельными Ополчениями из крепостных крестьян. Зарождение капиталистических отношений, рост городов привели к появлению городского Ополчения из свободных ремесленников, торговцев и других слоёв населения. В Новое время необходимость развёртывания массовых армий потребовала введения воинской повинности, ограничившей возможности создания Ополчения, которое в ряде случаев, однако, созывалось: так, ввиду угрозы вторжения на Британские острова армии Наполеона I в Великобритании в 1804-1805 годах было создано Ополчение, насчитывавшее 380 тысяч человек. Во время 2-й мировой войны численность Ополчения доходила в Великобритании до 1 миллиона человек. В 1944-1945 годах в нацистской Германии в ходе тотальной мобилизации были созданы формирования ополченцев, принимавшие участие в боевых действиях (смотри Фольксштурм).
В России в силу особенностей её политического и экономического развития, а также системы комплектования армии, Ополчению принадлежала значительно бо́льшая роль, чем в странах Западной Европы. В IX-XI веках Ополчение многократно созывалось для отражения набегов орд кочевников (хазар, печенегов, половцев); в XII-XV века - для борьбы против немецких рыцарей и нашествия монголо-татарских завоевателей. В дальнейшем Ополчение созывалось в начале XVII века для изгнания польских интервентов (смотри Первое ополчение 1611 года и Второе ополчение 1611-1612 годов), а также в XIX веке и в Великую Отечественную войну (смотри Народное ополчение).
2) Категория военнообязанных, призывавшихся во время войны по мобилизации (обычно во 2–3-ю очередь) для выполнения вспомогательных задач. Такого рода Ополчения появилось в начале XIX века. В ряде стран Западной Европы была создана система ландвера (от нем. Land - страна и Wehr - оборона; категория военнообязанных запаса 2-й очереди и создававшиеся из них в военное время второочередные воинские формирования в Пруссии, Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии в XIX - начале XX веков) и ландштурма (нем. Land и Sturm - атака; категория военнообязанных запаса 3-й очереди и формировавшиеся из них в военное время впомогательные воинские части в Пруссии, Германии, Австро-Венгрии и других государствах в XIX - 1-й половины XX веков; в основном использовался для охраны государственных границ, коммуникаций, складов и другого; сохраняется в Швейцарии). В России в результате военной. реформы 1874 года (смотри Военные реформы 1860-1870-х годов) введено государственное Ополчение. В него входили военнообязанные, которые освобождались от призыва на военную службу в мирное время, но являлись годными к ней в военное время, а также лица (36-43 года), уже отслужившие в армии и числившиеся в запасе. Государственное Ополчение делилось на ратников 1-го (годных к строевой службе) и 2-го (годных к нестроевой службе) разрядов. Государственное Ополчение призывалось в русско-японскую войну 1904-1905 годов (на территории Сибири) и в 1-ю мировую войну.