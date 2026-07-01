ОБДОРСКАЯ ЗЕМЛЯ
ОБДОРСКАЯ ЗЕМЛЯ - историческая область, расположенная на северной окраине Западной Сибири, примыкающая к устью реки Обь.
Ограничена на западе Уральскими горами, на севере - Северным Ледовитым океаном, на юге - бассейном реки Конда, на востоке - рекой Енисей. В переводе с коми-зырянского язяка топоним «Обдор» означает «обское устье» (от «об» - река, сугроб; «дор» - устье, место возле чего-либо). Обдорская земля соотносима с легендарными Лукоморьем и «полуночными странами», описываемыми в ранних исторических источниках. Географическое понятие «Обдор» впервые встречается в усть-вымском мирном договоре 1484 года, согласно которому возвращавшиеся из Москвы в составе посольства ко двору великого князя московского Ивана III Васильевича югорские князья поклялись против русских людей «лиха не мыслити» и «силы не чинити» и договорились о совместных действиях против сосьвинско-ляпинского князя Лабы (Лябы). В 1499/1500 годах, оставаясь верными соглашению, подоспевшие с «О[б]дора на оленях Югорские князи» обеспечили стремительное движение за Урал и в глубь Приобья московского войска воевод - князей С.Ф. Курбского и П.Ф. Ушатого. После этих событий обдорская земля и югорские земли оказались формально подчинёнными Москве, а титулатура великих князей московских пополнилась наименованиями «Югорский» (1488), «Обдорский и Кондинский» (1514 или 1516 годы), которые позднее вошли в полный титул русских царей и российских императоров.
В картографических материалах обдорская земля появляется с середины XVI века. На карте А. Вида (между 1537 и 1544 годами) страна Обдория (Abdori) обозначена в низовьях Оби, по соседству с Пермской землёй (Великой Пермью; Welki Perim) и Кондинским княжеством (Кондией; Kondori), рядом помещён рисунок Золотой Бабы с дикарями, приносящими ей в жертву звериные шкуры. На картах С. фон Герберштейна (1546, 1549, 1556) также изображена Золотая Баба и упомянута «крепость» Обская (Оbеа). Английский дипломат и путешественник А. Дженкинсон на своей карте (1562) расположил Обдорию (Obdora) по обеим сторонам Уральского хребта, восточнее Кондии (Condora) и Перми (Permia) и западнее Югры (Югории; Iovghoria) и Мангазеи (Моlgomzaia).
В начальный период русской колонизации обдорской земли соотносилась с территорией и населением Обдорского княжества. Это крупное остяцко-самоедское социально-политическое объединение существовало в Нижнем Приобье: на западе его границы достигали Полярного Урала, на севере и востоке терялись в бескрайних тундровых просторах. Столицей княжества и резиденцией правящей династии являлся городок Пулинг-авот-вош. Благодаря удалённости и труднодоступности Обдорское княжество до конца XVI века фактически оставалось независимым. В 1595 году в ответ на осаду остяками и самоедами города Берёзов карательная экспедиция князя П.И. Горчакова и головы А.В. Хрущова нанесла мощный удар по Обдорскому княжеству. Доставленный в Москву в качестве пленника обдорский князь был крещён под именем Василий и признан правителем обдорской земли, обязавшись собирать ясак и управлять подвластным ему населением. Для закрепления успеха в том же году служилыми казаками берёзовского воеводы Н.В. Траханиотова (по другой версии - в 1596 году Горчаковым и Хрущовым) на Ангальском мысе, при впадении реки Полуй в Обь, на месте древней остяцкой столицы была срублена небольшая русская крепость - Полуйский Носовый городок (Носовый Обдор; позднее - Обдорский острог, Обдорск, ныне - город Салехард). В 1597 году в обдорской земле учреждены 2 таможенные заставы, Носовая, или Обдорская, контролировавшая передвижение «гулящих» и торговых людей в Мангазею и обратно, и Собская (в устье реки Собь), перекрывавшая северный «чрезкаменный» путь.
С появлением в обдорской земле в конце XVI - начале XVII веков постоянного русского населения были сделаны и более точные её описания. В «Книге Большому чертежу» указано: «А по Оби реке… от устья вверх Обдорские городы»: «город Носовой, против Носового Обдора», а выше его - Ирка, Войкар (Ночной) и Уркар (Белый). На «Чертеже земли Березовского города» из «Чертёжной книги Сибири» С.У. Ремезова (1699-1701) указан городок Обдорский, а чуть ниже, по реке Полуй, - «юрты Тайши Гиндина с товарищи» (потомка князя Василия Обдорского). С XVII века до 1923 года обдорская земля входила в состав Обдорской и Куноватской волостей Берёзовского уезда. В 1832-1833 годах и в 1854 - начале 1920-х годов в обдорской земле действовала Обдорская духовная миссия (учреждена в 1828 году). В 1865 году Обдорская инородческая волость была разделена на Обдорскую (остяцкую) и Обдорскую (самоедскую) с самостоятельными управами, первая оставалась в ведении остяцких князей Тайшиных, вторую возглавили самоедские старшины Карачейского рода.
Ныне к обдорской земле относят нижнеобские (Приуральский и Шурышкарский) районы Ямало-Ненецкого автономного округа, хотя нередко понятие «обдорская земля» соотносится со всем округом.