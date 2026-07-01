ОБДОРСКАЯ ЗЕМЛЯ

ОБДОРСКАЯ ЗЕМЛЯ - историческая область, расположенная на северной окраине Западной Сибири, при­мы­каю­щая к устью реки Обь .

Ог­ра­ни­че­на на за­па­де Ураль­ски­ми го­ра­ми, на се­ве­ре - Северным Ле­до­ви­тым океаном, на юге - бас­сей­ном реки Кон­да, на вос­то­ке - рекой Ени­сей. В пе­ре­во­де с ко­ми-зы­рян­ско­го язяка то­по­ним «Об­дор» оз­на­ча­ет «об­ское устье» (от «об» - ре­ка, суг­роб; «дор» - устье, ме­сто воз­ле че­го-ли­бо). Обдорская земля со­от­но­си­ма с ле­ген­дар­ны­ми Лу­ко­морь­ем и «по­лу­ноч­ны­ми стра­на­ми», опи­сы­вае­мы­ми в ран­них ис­то­рических ис­точ­ни­ках. Гео­гра­фическое по­ня­тие «Об­дор» впер­вые встре­ча­ет­ся в усть-вым­ском мир­ном до­го­во­ре 1484 года, со­глас­но ко­то­ро­му воз­вра­щав­шие­ся из Мо­ск­вы в со­ста­ве по­соль­ст­ва ко дво­ру великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча югор­ские кня­зья по­кля­лись про­тив русских лю­дей «ли­ха не мыс­ли­ти» и «си­лы не чи­ни­ти» и до­го­во­ри­лись о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях про­тив сось­вин­ско-ля­пин­ско­го князя Ла­бы (Ля­бы). В 1499/1500 годах, ос­та­ва­ясь вер­ны­ми со­гла­ше­нию, по­дос­пев­шие с «О[б]до­ра на оле­нях Югор­ские кня­зи» обес­пе­чи­ли стре­ми­тель­ное дви­же­ние за Урал и в глубь При­обья московского вой­ска вое­вод - кня­зей С.Ф. Курб­ско­го и П.Ф. Уша­то­го. По­сле этих со­бы­тий обдорская земля и югор­ские зем­ли ока­за­лись фор­маль­но под­чи­нён­ны­ми Мо­ск­ве, а ти­ту­ла­ту­ра великих кня­зей мо­с­ков­ских по­пол­ни­лась на­име­но­ва­ния­ми «Югор­ский» (1488), «Об­дор­ский и Кон­дин­ский» (1514 или 1516 годы), ко­то­рые позд­нее во­шли в пол­ный ти­тул русских ца­рей и российских им­пе­ра­то­ров.

В кар­то­гра­фических ма­те­риа­лах обдорская земля по­яв­ля­ет­ся с середины XVI века. На кар­те А. Ви­да (ме­ж­ду 1537 и 1544 годами) стра­на Об­до­рия (Ab­do­ri) обо­зна­че­на в ни­зовь­ях Оби, по со­сед­ст­ву с Перм­ской зем­лёй (Великой Пер­мью; Welki Perim) и Кон­дин­ским кня­же­ст­вом (Кон­ди­ей; Kondori), ря­дом по­ме­щён ри­су­нок Зо­ло­той Ба­бы с ди­ка­ря­ми, при­но­ся­щи­ми ей в жерт­ву зве­ри­ные шку­ры. На кар­тах С. фон Гер­бер­штей­на (1546, 1549, 1556) так­же изо­бра­же­на Зо­ло­тая Ба­ба и упо­мя­ну­та «кре­пость» Об­ская (Оbеа). Английский дип­ло­мат и пу­те­шест­вен­ник А. Джен­кин­сон на сво­ей кар­те (1562) рас­по­ло­жил Об­до­рию (Obdora) по обе­им сто­ро­нам Ураль­ско­го хреб­та, вос­точ­нее Кон­дии (Condora) и Пер­ми (Per­mia) и за­пад­нее Юг­ры (Юго­рии; Iovghoria) и Ман­га­зеи (Моlgomzaia).

В на­чаль­ный пе­ри­од русской ко­ло­ни­за­ции обдорской земли со­от­но­си­лась с тер­ри­то­ри­ей и на­се­ле­ни­ем Об­дор­ско­го княжества. Это круп­ное ос­тяц­ко-са­мо­ед­ское со­ци­аль­но-по­ли­тическое объ­е­ди­не­ние су­ще­ст­во­ва­ло в Ниж­нем При­обье: на за­па­де его гра­ни­цы дос­ти­га­ли По­ляр­но­го Ура­ла, на се­ве­ре и вос­то­ке те­ря­лись в бес­край­них тун­д­ро­вых про­сто­рах. Сто­ли­цей кня­жест­ва и ре­зи­ден­ци­ей пра­вя­щей ди­на­стии яв­лял­ся го­ро­док Пу­линг-авот-вош. Бла­го­да­ря уда­лён­но­сти и труд­но­дос­туп­но­сти Об­дор­ское княжество до конца XVI века фак­ти­че­ски ос­та­ва­лось не­за­ви­си­мым. В 1595 году в от­вет на оса­ду ос­тя­ка­ми и са­мо­еда­ми города Бе­рё­зов ка­ра­тель­ная экс­пе­ди­ция князя П.И. Гор­ча­ко­ва и го­ло­вы А.В. Хру­що­ва на­нес­ла мощ­ный удар по Об­дор­ско­му княжеству. До­с­тав­лен­ный в Мо­ск­ву в ка­че­ст­ве плен­ни­ка об­дор­ский князь был кре­щён под име­нем Ва­си­лий и при­знан пра­ви­те­лем обдорской земли, обя­зав­шись со­би­рать ясак и управ­лять под­вла­ст­ным ему на­се­ле­ни­ем. Для за­кре­п­ле­ния ус­пе­ха в том же го­ду слу­жи­лы­ми ка­за­ка­ми бе­рё­зов­ско­го вое­во­ды Н.В. Тра­ха­нио­то­ва (по другой вер­сии - в 1596 году Гор­ча­ко­вым и Хру­що­вым) на Ан­галь­ском мы­се, при впа­де­нии реки По­луй в Обь, на мес­те древ­ней ос­тяц­кой сто­ли­цы бы­ла сруб­ле­на не­боль­шая русская кре­пость - По­луй­ский Но­со­вый го­ро­док (Но­со­вый Об­дор; позд­нее - Об­дор­ский ост­рог, Об­дорск, ны­не - город Са­ле­хард). В 1597 году в обдорской земле уч­ре­ж­де­ны 2 та­мо­жен­ные за­ста­вы, Но­со­вая, или Об­дор­ская, кон­тро­ли­ро­вав­шая пе­ре­дви­же­ние «гу­ля­щих» и тор­го­вых лю­дей в Ман­га­зею и об­рат­но, и Соб­ская (в устье реки Собь), пе­ре­кры­вав­шая северный «чрез­ка­мен­ный» путь.

С по­яв­ле­ни­ем в обдорской земле в конце XVI - начале XVII веков по­сто­ян­но­го русского на­се­ле­ния бы­ли сде­ла­ны и бо­лее точ­ные её опи­са­ния. В «Кни­ге Боль­шо­му чер­те­жу» ука­за­но: «А по Оби ре­ке… от устья вверх Об­дор­ские го­ро­ды»: «го­род Но­со­вой, про­тив Но­со­во­го Об­до­ра», а вы­ше его - Ир­ка, Вой­кар (Ноч­ной) и Ур­кар (Бе­лый). На «Чер­те­же зем­ли Бе­ре­зов­ско­го го­ро­да» из «Чер­тёж­ной кни­ги Си­би­ри» С.У. Ре­ме­зо­ва (1699-1701) ука­зан го­ро­док Об­дор­ский, а чуть ни­же, по реке По­луй, - «юр­ты Тай­ши Гин­ди­на с то­ва­ри­щи» (по­том­ка князя Ва­си­лия Об­дор­ско­го). С XVII века до 1923 года обдорская земля вхо­ди­ла в со­став Об­дор­ской и Ку­но­ват­ской во­лос­тей Бе­рё­зов­ско­го уез­да. В 1832-1833 годах и в 1854 - начале 1920-х годов в обдорской земле дей­ст­во­ва­ла Об­дор­ская ду­хов­ная мис­сия (уч­ре­ж­де­на в 1828 году). В 1865 году Об­дор­ская ино­род­че­ская во­лость бы­ла раз­де­ле­на на Об­дор­скую (ос­тяц­кую) и Об­дор­скую (са­мо­ед­скую) с са­мо­сто­ятельными уп­ра­ва­ми, пер­вая ос­та­ва­лась в ве­де­нии остяц­ких кня­зей Тай­ши­ных, вто­рую воз­гла­ви­ли са­мо­ед­ские стар­ши­ны Ка­ра­чей­ско­го ро­да.

Ны­не к обдорской земле от­но­сят ниж­не­об­ские (При­ураль­ский и Шу­рыш­кар­ский) рай­оны Яма­ло-Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го ок­ру­га, хо­тя не­ред­ко по­ня­тие «обдорская земля» со­от­но­сит­ся со всем ок­ру­гом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)