ОАС
ОАС - подпольная военно-политическая группировка во Франции, объединявшая противников предоставления независимости Алжиру.
Основана между 20 января и 10 февраля 1961 года на встрече в Мадриде французских политиков П. Лагайарда и Ж.Ж. Сюзини, активно участвовавших в январе - феврале 1960 года в выступлениях в Алжире против политики Ш. де Голля (так называемая неделя баррикад). Обозначение ОАС впервые было использовано в документе от 21 февраля 1961 года. По предложению Сюзини организацию возглавил бывший командующий французскими войсками в Алжире генерал Р. Салан. В ОАС вошли как бывшие французские военные, составившие около 1/3 членов организации, так и гражданские лица (писатель Ж.К. Переc, журналист Ж. Ра и др.). Внутреннюю структуру ОАС разработал бывший глава управления безопасности в Алжире полковник И. Годар. ОАС состояла из 3 отделений, отвечавших за планирование, разведку и проведение конкретных операций (Organisation/Renseignement/ Opération, ORO), мобилизацию новых членов (Organisation des Masses, OM) и пропаганду (Action Psychologique et Propagande, APP). Члены ОАС вели пропаганду в Алжире и во Франции, а по мере продвижения переговоров французского правительства с Фронтом национального освобождения о прекращении войны в Алжире и предоставлении ему независимости перешли к организации террористических актов. Их целью были алжирцы, активно выступавшие за предоставление стране независимости, должностные лица всех уровней как в Алжире, так и во Франции (были убиты комиссар французской полиции в Алжире Р. Гавури, его преемник на этом посту А. Гольденбер, глава разведывательного бюро в Оране подполковник П. Рансон и др.). Социальная база ОАС оставалась узкой: сочувственно к ней относилось лишь европейское население Алжира, добиться поддержки французских армейских кругов и населения метрополии ей не удалось. В апреле 1961 года ОАС предприняла попытку организовать в Алжире так называемый путч генералов (активные участники - отставные генералы Салан, Э. Жуо, М. Шалль, А. Зеллер) под лозунгом сохранения Алжира под французским суверенитетом. Вскоре после подписания Эвианских соглашений 1962 года о предоставлении Алжиру независимости генералы Салан и Жуо были арестованы и приговорены к смертной казни, заменённой впоследствии пожизненным заключением. После этого ОАС перебазировалась в метрополию и была переименована в Национальный совет сопротивления, во главе которого встали французские политики - приверженцы идеи «французского Алжира» Ж. Бидо и, по некоторым сведениям, Ж. Сустель, а также генерал в отставке П. Гарди и полковник в отставке А. Аргу. Они организовали несколько покушений на де Голля, которого считали главным виновником «утраты» Алжира. В 1962 - начале 1963 годов многие члены ОАС были арестованы, некоторые из них казнены, избежавшие ареста скрылись в соседних с Францией странах. В марте 1963 года ОАС фактически прекратила существование. В 1968 году большинство членов ОАС было амнистировано, в 1974, 1982, 1987 годах проведён ряд дополнительных амнистий.