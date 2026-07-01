ОАС

ОАС - подпольная военно-политическая группировка во Франции, объединявшая противников предоставления независимости Алжиру.

Ос­но­ва­на меж­ду 20 января и 10 февраля 1961 года на встре­че в Мад­ри­де французских по­ли­ти­ков П. Ла­гай­ар­да и Ж.Ж. Сю­зи­ни, ак­тив­но уча­ст­во­вав­ших в январе - феврале 1960 года в вы­сту­п­ле­ни­ях в Ал­жи­ре про­тив по­ли­ти­ки Ш. де Гол­ля (так называемая не­де­ля бар­ри­кад). Обо­зна­че­ние ОАС впер­вые бы­ло ис­поль­зо­ва­но в до­ку­мен­те от 21 февраля 1961 года. По пред­ло­же­нию Сю­зи­ни организацию воз­гла­вил бывший ко­ман­дую­щий французскими вой­ска­ми в Ал­жи­ре генерал Р. Са­лан. В ОАС во­шли как бывшие французские во­ен­ные, со­ста­вив­шие около 1/3 чле­нов организации, так и гражданские ли­ца (пи­са­тель Ж.К. Переc, жур­на­лист Ж. Ра и др.). Внутреннюю струк­ту­ру ОАС раз­ра­бо­тал бывший гла­ва управ­ле­ния безо­пас­но­сти в Ал­жи­ре полковник И. Го­дар. ОАС со­стоя­ла из 3 от­де­ле­ний, от­ве­чав­ших за пла­ни­ро­ва­ние, раз­вед­ку и про­ве­де­ние кон­крет­ных опе­ра­ций (Organisation/Renseignement/ Opé­ration, ORO), мо­би­ли­за­цию но­вых чле­нов (Organisation des Masses, OM) и про­па­ган­ду (Action Psychologique et Pro­pagande, APP). Чле­ны ОАС ве­ли про­па­ган­ду в Ал­жи­ре и во Фран­ции, а по ме­ре про­дви­же­ния пе­ре­го­во­ров французского пра­ви­тель­ст­ва с Фрон­том на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния о пре­кра­ще­нии вой­ны в Ал­жи­ре и пре­дос­тав­ле­нии ему не­за­ви­си­мо­сти пе­ре­шли к ор­га­ни­за­ции тер­ро­ри­стических ак­тов. Их це­лью бы­ли ал­жир­цы, ак­тив­но вы­сту­пав­шие за пре­дос­тав­ле­ние стра­не не­за­ви­си­мо­сти, долж­но­ст­ные ли­ца всех уров­ней как в Ал­жи­ре, так и во Фран­ции (бы­ли уби­ты ко­мис­сар французской по­ли­ции в Ал­жи­ре Р. Га­ву­ри, его пре­ем­ник на этом по­сту А. Голь­ден­бер, гла­ва раз­ве­ды­вательного бю­ро в Ора­не под­пол­ков­ник П. Ран­сон и др.). Со­ци­аль­ная ба­за ОАС ос­та­ва­лась уз­кой: со­чув­ст­вен­но к ней от­но­си­лось лишь ев­ропейское на­се­ле­ние Ал­жи­ра, до­бить­ся под­держ­ки французских ар­мей­ских кру­гов и на­се­ле­ния мет­ро­по­лии ей не уда­лось. В апреле 1961 года ОАС пред­при­ня­ла по­пыт­ку ор­га­ни­зо­вать в Ал­жи­ре так называемый путч ге­не­ра­лов (ак­тив­ные уча­ст­ни­ки - от­став­ные ге­не­ра­лы Са­лан, Э. Жуо, М. Шалль, А. Зел­лер) под ло­зун­гом со­хра­не­ния Ал­жи­ра под французским су­ве­ре­ни­те­том . Вско­ре по­сле под­пи­са­ния Эви­ан­ских со­гла­ше­ний 1962 года о пре­дос­тав­ле­нии Ал­жи­ру не­за­ви­си­мо­сти ге­не­ра­лы Са­лан и Жуо бы­ли аре­сто­ва­ны и при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной впо­след­ст­вии по­жиз­нен­ным за­клю­че­ни­ем. По­сле это­го ОАС пе­ре­ба­зи­ро­ва­лась в мет­ро­по­лию и бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Национальный со­вет со­про­тив­ле­ния, во гла­ве ко­то­ро­го вста­ли французские по­ли­ти­ки - при­вер­жен­цы идеи «французского Ал­жи­ра» Ж. Би­до и, по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, Ж. Сус­тель, а так­же генерал в от­став­ке П. Гар­ди и полковник в от­став­ке А. Ар­гу. Они ор­га­ни­зо­ва­ли несколько по­ку­ше­ний на де Гол­ля, ко­то­ро­го счи­та­ли главным ви­нов­ни­ком «ут­ра­ты» Ал­жи­ра. В 1962 - начале 1963 годов многие чле­ны ОАС бы­ли аре­сто­ва­ны, не­ко­то­рые из них каз­не­ны, из­бе­жав­шие аре­ста скры­лись в со­сед­них с Фран­ци­ей стра­нах. В мар­те 1963 года ОАС фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. В 1968 году боль­шин­ст­во чле­нов ОАС бы­ло ам­ни­сти­ро­ва­но, в 1974, 1982, 1987 годах про­ве­дён ряд до­пол­нительных ам­ни­стий.

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