О́свальд

О́свальд ( лат. Oswaldus, англ. Oswald) (ок. 603, Нортумбрия — 05.08.641 или 642, Мазерфельт, ныне предположительно Озуэстри, графство Шропшир) — король Нортумбрии (с 634), мученик (день памяти 5 августа). Второй сын Этельфрита, короля Берниции (Сев. Нортумбрия) в 592–616 и с 604 Дейры (Южн. Нортумбрия), и Ахи, дочери Эллы, короля Дейры. После гибели отца и объединения Берниции и Дейры под властью короля Эдвина, сына Эллы, О. с братьями укрылся на территории современной Шотландии, некоторое время, возможно, жил в Ирландии. В 633, после гибели Эдвина в битве с валлийским правителем Кадваллоном ап Кадваном (Кедваллой; ум. в 634) и Пендой, королем Мерсии (ум. в 655), трон Берниции занял старший брат О. — Эанфрит, который вскоре погиб, отражая вторжение Кадваллона. Вскоре тот нанес поражение Осрику, новому королю Дейры. В 634 О. собрал вой­ско, вернулся в Берницию и разбил Кадваллона в битве на р. Денис-­Бёрн (ныне Роули-­Бёрн) близ Хексема. После гибели Кадваллона О. объединил под своей властью Берницию и Дейру в королевство Нортумбрия. В 635 по приглашению О. в Нортумбрию прибыла ирландская миссия во главе с Айданом, основавшим монастырь и епископскую кафедру на о-ве Линдисфарн. О. погиб в битве с королем Мерсии Пендой в местности Мазерфельт. По-видимому, О. стали почитать как святого почти сразу после его гибели. С VIII–IX вв. его культ распространился в континентальной Европе. Новый импульс его почитание как воителя за веру получило в эпоху Крестовых походов .

Лит. : Oswald: Northumbrian King to European Saint / Ed. C. Stancliffe, E. Cambridge. Stamford, 1995; Kalinke M. E. St. Oswald of Northumbria: Continental Metamorphoses. Tempe (Az.), 2005; Гусакова О. В. Беда и Эльфрик об истории св. Освальда // Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация: XXI чтения памяти В. Т. Пашуто. М., 2009. С. 89–93; Мереминский С. Г. Освальд // Православная энциклопедия. Т. 53. М., 2019. С. 367–371. С. Г. Мереминский .