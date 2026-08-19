О́кса цивилиза́ция

О́кса цивилиза́ция — ­среднеазиатская культурная зона бронзового века (последняя треть III — первая треть II тысячелетия до н. э.), ареал распространения Бактрийско-­Маргианского археологического комплекса (БМАК). Занимала территорию верховий Мургаба (на территории античной Маргианы ) и полосу на восток от него по обеим берегам Амударьи (на территории античной Бактрии ). Основные поселения — в оазисах: Келлели, Гонур, Тоголок, Тахирбай (Маргиана), Сапалли, Джаргутан (южный Узбекистан), Дашлы III (Северный Афганистан). Ареал изобиловал источниками олова. Характерна нерасписная монохромная беловато-­охристая керамика. О. ц. — оседлая, с городскими центрами площадью до нескольких десятков гектаров, с храмами и дворцами, социальный строй, вероятно, раннегосударственный «номовый» (аналогично Месопотамии конца IV — середины III тысячелетия до н. э.). Характерны фигурки массивной «сидящей богини». Поддерживались связи с зоной соседней Анауской культуры в предгорьях Копетдага (Намазга V–VI; фиксируется сильное влияние культурного комплекса Намазга V на О. ц. до конца Намазга V в начале II тысячелетия до н. э.), с Хараппской цивилизацией и ее периферией на территории Афганистана; опосредованные связи с конца III тысячелетия до н. э. — вплоть до Элама и стран Персидского залива включительно; позднее присутствуют сиро-анатолийские элементы начала II тысячелетия до н. э.; около 2‑й четверти II тысячелетия до н. э. — связи с северными кочевыми соседями, носителями андроновской культуры.

Генезис О. ц., вероятно, связан с проникновением в среду местного населения переселенцев из соседней культурной зоны Копетдага (фазы Намазга V), при ведущей роли местного компонента. Гипотезы об индоиранской принадлежности населения О. ц. представляются существенно менее убедительными, чем его доиндоевропейская атрибуция. В начале II тысячелетия до н. э. зона О. ц. подвергается воздействию цепных смещений, проходящих через Иран на восток; они сопровождались разрушением и упадком ряда центров на территории Северного Ирана и Афганистана и могли быть связаны с миграциями индоариев из-за Кавказа в Переднюю Азию и Иран. Посредничество этих индоариев и оловянная торговля являются наиболее вероятными факторами появления сиро-анатолийских элементов первых веков II тысячелетия до н. э. в составе БМАК. Видимо, в результате тех же смещений в предгорьях Копетдага фаза Намазга V около 2000/1900 до н. э. сменилась менее развитой фазой Намазга VI, причем масса носителей Намазги V отступила дальше на восток, в зону О. ц. Некоторое время после этой смены О. ц. переживает подъем и расширение (около XIX–XVIII вв. до н. э.), но в конечном счете результатами указанных и дальнейших смещений стало разрушение многих транс-­иранских связей, что в сочетании с аридизацией привело к упадку О. ц. (XVIII–XVII вв. до н. э.), как и Хараппскую цивилизацию. Городские поселения уменьшаются, их ареал сокращается, к середине II тысячелетия до н. э. ареал БМАК исчез, на его месте фиксируются локальные комплексы Тахирбай, Моллали, Вахшский, чьи носители происходят от носителей О. ц.

Гипотезы о соотнесении О. ц. с одной из дальних восточных стран, упоминаемых в месопотамских источниках: Симашки, Мархаши, Тукришем, Харали, Араттой — в большинстве не могут быть приняты, так как Симашки и Мархаши граничили с Эламом, Аратта была к нему близка, а Симашки, Мархаши и Тукриш становились объектами военно-­политической экспансии царей Месопотамии, что несовместимо с географическим положением О. ц. Лишь Харали, из которой через Тукриш в Месопотамию поступало золото, могла бы отвечать разным местностям Ирана и Средней Азии, в том числе зоне Анауской культуры, зоне БМАК или им вместе.

Лит. : Сарианиди В. И. Сиро-хеттское происхождение Бактрийско-­Маргианской глиптики // Вестник древней истории. 1977. № 1. С. 53–73; The World of the Oxus Civilization. Sabon, 2020. А. А. Немировский .