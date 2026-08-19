О'КОННОР ФЛАННЕРИ
О'КОННОР ФЛАННЕРИ - американская писательница.
Родилась в католической семье. Окончила Университет Айовы (1947). Дебютировала в печати в 1946 году; первый роман - «Мудрая кровь» («Wise blood», 1952, русский перевод 2002 года). Творчеству О’Коннор, отразившему влияние романтизма (прежде всего, Н. Готорна, Э.А. По, Г. Мелвилла), присуще сочетание сатирического начала с гиперболизированным религиозно-нравственным пафосом. В центре её произведений - жизнь американского Юга с его расовыми, сословными и другими конфликтами: роман «Царство небесное силою берётся» («The violent bear it away», 1960, русский перевод 2005 года); сборники рассказов - «Хорошего человека найти не легко» («A good man is hard to find», 1955, русский перевод 1974 года), «На вершине все тропы сходятся» («Everything that rises must converge», опубликован посмертно в 1965 году, русский перевод 2005 года). Среди наиболее значительных достижений - рассказы «Герань» («The Geranium», 1946), «Гипсовый негр» («The artificial nigger», 1955), «Судный день» («Judgment day», опубликован посмертно в 1965 году). Размышления о литературном творчестве нашли отражение в опубликованных посмертно книгах «Дополнительное измерение» («The added dimension», 1966) и «Тайна и обычаи» («Mystery and manners», 1969).
Сочинения:
The complete stories. N. Y., 1972;
The habit of being: letters. N. Y., 1988;
Мудрая кровь. СПб., 2005.