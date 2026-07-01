О’Келли, Шон Томас

О’Келли ( ирл . Ó Ceallaigh; англ. O’Kelly) , Шон Томас (25.08.1882, Дублин — 23.11.1966, Дублин) — президент Ирландии в 1945–1950. После окончания Дублинского университетского колледжа, где он получил профессию политика и дипломата, работал ассистентом в Ирландской национальной библиотеке. Член партии Шин Фейн с момента ее основания в 1905 и тайной революционной организации Ирландское республиканское братство. Будучи активным пропагандистом национальной ирландской культуры, участвовал в деятельности Гэльской лиги , являясь с 1915 ее генеральным секретарем. Один из руководителей Пасхального восстания 1916 . С 1918 и до избрания президентом Ирландии состоял членом ирландского парламента (Дойла). В 1919 в качестве представителя провозглашенной Ирландской Республики добивался ее международного признания на Версальской мирной конференции 1919–1920 . Во время ирландской гражданской вой­ны 1922–1923 подвергся аресту за отказ признать англо-­ирландский договор 1921. Один из основателей партии Фианна Фойл в 1926. В межвоенный период занимал должности вице-премьера, министра местного самоуправления, министра финансов. В 1949 Ирландия официально была провозглашена республикой и вы­шла из Содружества Наций. Известен своей приверженностью католицизму и антикоммунистическими взглядами. Похоронен в Дублине.

Лит. : Hickey D. J., Doherty J. E A Dictionary of Irish History 1800–1980. Dublin, 1987; Dictionary of Irish Biography. Dublin, 2018. Е. Ю. Полякова.