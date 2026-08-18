О’ХИГГИНС БЕРНАРДО

О’ХИГГИНС БЕРНАРДО (испан. O’Higgins) - государственный и военный деятель Чили, один из руководителей Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годов.

Сын А. О’Хиггинса, генерал-капитана Чили (1788-1796 годы) и вице-короля Перу (1796-1801 годы). О’Хиггинс получил образование в Перу , Испании , Великобритании . В Лондоне познакомился с Ф. де Мирандой, оказавшим влияние на формирование его политических взглядов. В 1802 году вернулся в Чили. Занимал пост губернатора города Чильян, в 1811 году стал депутатом Национального конгресса, тогда же вошёл в революционную правительственную хунту Х.М. Карреры.

В 1813-1814 одах главнокомандующий войсками патриотов. В октябре 1814 года присоединился к освободительной армии Х. де Сан-Мартина, вместе с ним совершил переход через Анды и разбил испанцев при Чакабуко (февраль 1817 года). В том же году возглавлял правительство Чили в качестве верховного правителя. В январе 1818 года подписал Декларацию независимости Чили. Первоначально в своей внутренней политике опирался на богатую креольскую верхушку - владельцев рудников, золотопромышленников, крупных землевладельцев. Позднее осуществил ряд реформ; в частности, упразднил колониальные налоги, основал государственные начальные школы, публичные библиотеки, добился ограничения числа церковных праздников. В 1823 году под давлением оппозиции вынужден уйти в отставку. Эмигрировал в Перу, где умер в бедности.