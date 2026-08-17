О’Хи́ггинс, Рикельме Бернардо

О’Хи́ггинс ( исп. O’Higgins) , Рикельме Бернардо (20.08.1776, Чильян — 24.10.1842, Лима) — чилийский политический деятель, «отец нации», первый глава независимого чилийского государства. Его отец был ирландцем на испанской службе, генерал-­капитаном Чили, вице-королем Перу. Мать была чилийкой. Обучался у францисканцев в Чили, затем в Лиме (Перу), с 1795 — в Англии. В Лондоне вступил в масонскую ложу, состоял в группах испано-­американских патриотов-­эмигрантов, выступавших за независимость колоний. В 1802 вернулся в Чили. В 1804 был назначен алькальдом, городским главой Чильяна. В его доме собиралcя кружок патриотов. С началом вой­ны за независимость был избран депутатом в первый конгресс в 1811. В первый период вой­ны за независимость (1810–1814) стал одним из лидеров патриотов, командующим вой­сками. Однако был в конфликте с другим лидером Х. М. Каррерой. На совести О’Х. расправа с братьями Каррера, оспаривавших его лидерство. В 1814 командовал вой­сками в битве при Ранкагуа, где испанцы разбили чилийские вой­ска, которые эвакуировались в Аргентину. В изгнании О’Х. под руководством Х. де Сан-­Мартина собрал армию, которая после героического похода через Анды в 1817 приступила к освобождению Чили. С освобождением страны принял пост Верховного правителя. В 1818 провозгласил Чили независимым государством. Для завершения вой­ны за независимость собрал армию и флот для освободительной экспедиции в Перу под командованием Сан-­Мартина. Проводил умеренно-­консервативную политику, защищал многие институты старого колониального режима, осуществлял диктаторские полномочия. Был свергнут в результате военно-­гражданского переворота 28 августа 1823. Он добровольно отказался от власти, чтобы избежать гражданской вой­ны. Был выслан в Лиму, где и умер в 1842.

Лит. : Amunategui Aldunate M. L. Vida del jeneral don Bernardo O’Higgins: (su dictadura, su ostracismo). Santiago, 1882; Clissold S. Bernardo O’Higgins and the Independence of Chile. London, 1968; Линч Дж. Революция в Испанской Америке. 1808–1826. М., 1979; Разуваев В. В. Бернардо О’Хиггинс: конспиратор, полководец, государственный деятель. М., 1988; Sepúlveda A. Bernardo: una biografía de Bernardo O’Higgins. Santiago de Chile, 2007; Щелчков А. А. Вой­на за независимость Чили. М., 2010. А. А. Щелчков.