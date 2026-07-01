НЗЕРЕКОРЕ
НЗЕРЕКОРЕ (N’zérékoré) - город на юго- востоке Гвинеи, административный центр префектуры Нзерекоре.
Население 280,3 тыс. человек (2012 год, по другим данным, более 300 тыс. человек; третий по числу жителей город страны после Конакри и Гекеду); население Нзерекоре в начале 2000-х годов быстро увеличивается, в основном за счёт притока беженцев из зоны военных конфликтов соседних стран - Либерии, Кот-д’Ивуара, Сьерра-Леоне. Узел автомобильных дорог: сообщение со столичным регионом (через г. Канкан) и соседними странами. Международный аэропорт.
Сформировался в период французской колонизации т. н. Лесной Гвинеи в конце XIX века на территории расселения народа кпелле. В 1911 году центр антифранцузского восстания. В 1914 году в Нзерекоре основана католическая миссия, с 1959 года центр епископства. С 1958 года административный центр префектуры Нзерекоре независимой Гвинеи. В феврале 2010 года в городе имели место межконфессиональные столкновения.
Университет. Важный торговый центр юго-восточной части страны (т. н. Лесной Гвинеи; экспорт продукции региона осуществляется в основном через либерийский порт Монровия). Нзерекоре - центр сельско-хозяйственого (выращивают масличную пальму, кофе, какао, табак, рис, перец, маниок и др.) и лесопромышленного района. Лесопильный завод, фабрика по производству фанеры и др.; переработка сельско-хозяйственного сырья. Ремесленные мастерские (одежда, изделия из дерева, слоновой кости).
В районе Нзерекоре развивается экологический туризм.