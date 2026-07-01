НЗЕРЕКОРЕ

НЗЕРЕКОРЕ (N’zérékoré) - го­род на юго- востоке Гвинеи, административный центр префектуры Нзерекоре.

Население 280,3 тыс. человек (2012 год, по другим дан­ным, бо­лее 300 тыс. человек; тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ко­нак­ри и Ге­ке­ду); на­се­ле­ние Нзерекоре в начале 2000-х годов бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­ет­ся, в основном за счёт при­то­ка бе­жен­цев из зо­ны во­енных кон­флик­тов со­сед­них стран - Ли­бе­рии, Кот-д’Ивуара, Сьер­ра-Ле­о­не. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог: со­об­ще­ние со сто­лич­ным ре­гио­ном (че­рез г. Кан­кан ) и со­сед­ни­ми стра­на­ми. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Сфор­ми­ро­вал­ся в пе­ри­од французской ко­ло­ни­за­ции т. н. Лес­ной Гви­неи в конце XIX века на тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния на­ро­да кпел­ле. В 1911 году центр ан­ти­француз­ско­го вос­ста­ния. В 1914 году в Нзерекоре ос­но­ва­на ка­то­лическая мис­сия, с 1959 года центр епи­скоп­ст­ва. С 1958 года административный центр пре­фек­ту­ры Нзе­ре­ко­ре не­за­ви­си­мой Гви­неи. В феврале 2010 года в го­ро­де име­ли ме­сто меж­кон­фес­сио­наль­ные столк­но­ве­ния.

Уни­вер­си­тет. Важ­ный тор­го­вый центр юго-восточной час­ти стра­ны (т. н. Лес­ной Гви­неи; экс­порт про­дук­ции ре­гио­на осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в основном че­рез ли­бе­рий­ский порт Мон­ро­вия). Нзерекоре - центр сельско-хозяйственого (вы­ра­щи­ва­ют мас­лич­ную паль­му, ко­фе, ка­као, та­бак, рис, пе­рец, ма­ни­ок и др.) и ле­со­про­мыш­лен­но­го рай­она. Ле­со­пиль­ный за­вод, фаб­ри­ка по про­изводству фа­не­ры и др.; пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственного сы­рья. Ре­мес­лен­ные мас­тер­ские (оде­ж­да, из­де­лия из де­ре­ва, сло­но­вой кос­ти).

В рай­оне Нзерекоре раз­ви­ва­ет­ся эко­ло­гический ту­ризм.

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