НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС

Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников.

Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в Международном военном трибунале. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели нацистской Германии. Подсудимые обвинялись в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности и в тягчайших военных преступлениях (убийство военнопленных и жестокое обращение с ними, убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним, разграбление общественной и частной собственности, установление системы рабского труда). Трибунал рассмотрел и вопрос о признании преступными организациями руководящий состав Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), штурмовые (СА) и охранные (СС) отряды нацистской партии, службы безопасности (СД), государственной тайной полиции (гестапо), имперского кабинета (гитлеровское правительство), генштаба. Суд проходил в атмосфере полной законности. Подсудимым была предоставлена возможность защищаться от предъявленных им обвинений, все они имели немецких адвокатов по своему выбору или по назначению трибунала. В защиту организаций отдельно выступали 8 адвокатов. Процесс был открытым; велся одновременно на русском, английском, французском и немецком языках. Состоялось 403 судебных заседания, было опрошено 116 свидетелей, рассмотрены многочисленные письменные показания и документальные доказательства (официальные документы германских министерств и ведомств, генштаба, военных концернов и банков). Трибунал был сформирован из представителей государств, подписавших 8 августа 1945 г. соглашение в Лондоне о судебном процессе и наказании главных военных преступников стран оси. В Комитет главных обвинителей входили: от Великобритании — Х. Шоукросс, от СССР — Р. А. Руденко, от США — Р. Х. Джексон, от Франции — Ф. де Ментон, а затем Ш. де Риб. 30 сентября 1 октября 1946 г. был оглашен приговор. 16 октября 1946 г. по приговору были казнены следующие руководители нацистской Германии: министр иностранных дел И. Риббентроп, начальник штаба верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) генерал-фельдмаршал В. Кейтель, начальник главного управления имперской безопасности (РСХА) Э. Кальтенбруннер, имперский министр оккупированных восточных областей А. Розенберг, генерал-губернатор оккупированной польской территории Г. Франк, имперский протектор Богемии и Моравии в 1943-1945 гг. В. Фрик, издатель антисемитской газеты «Дер Штюрмер» Ю. Штрейхер, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Ф. Заукель, начальник штаба оперативного руководства А. Йодль, имперский наместник в оккупированной Голландии А. Зейсс-Инкварт. Бывший главнокомандующий германских ВВС и уполномоченный по выполнению 4-летнего плана военноэкономической подготовки к войне рейхсмаршал Г. Геринг, приговоренный в Нюрнберге к смертной казни, покончил с собой в тюрьме, приняв цианистый калий. Бывший начальник канцелярии и секретарь Гитлера М. Борман погиб при попытке бегства из Берлина. Не имея об этом точной информации, трибунал приговорил его к смертной казни заочно. Нацистский рейхслейтер Р. Лей, возглавлявший «Германский трудовой фронт», был включен в число обвиняемых на Нюрнбергском процессе, но покончил жизнь самоубийством еще до начала суда. Трибунал приговорил заместителя Гитлера по нацистской партии в 1933-1941 гг. Р. Гесса, министра экономики и генерального уполномоченного по военной экономике Р. Функа, а также главнокомандующего ВМС в 1935-1943 гг. гроссадмирала Э. Редера к пожизненному тюремному заключению, гаулейтера и имперского наместника Вены Б. Шираха, министра вооружения и военной промышленности А. Шпеера — к 20 годам, министра иностранных дел в 1932-1938 гг., имперского протектора в Богемии и Моравии в 1939-1941 гг. К. Нейрата — к 15 годам, главнокомандующего германских ВМС в 1943-1945 гг. гросс-адмирала К. Деница — к 10 годам лишения свободы. В число обвиняемых на Нюрнберг-ском процессе были включены, но были оправданы: бывший (19331934 гг.) вице-канцлер в правительстве Гитлера, а затем германский посол в Вене (1934-1938 гг.) и в Турции (1939-1945 гг.) Ф. Папен; бывший сотрудник имперского министерства народного просвещения и пропаганды, занимавший в 1942-1945 гг. пост уполномоченного по политической организации германского радио Г. Фриче; бывший президент рейхсбанка (1933-1939 гг.), министр экономики (1934-1937 гг.) и генеральный уполномоченный по военной экономике (1935-1937 гг.) Г. Шахт. Крупный германский промышленник, владелец военного «концерна Круппа», руководитель «Имперского сословия немецкой промышленности» и «Генерального совета немецкого хозяйства» Г. Крупп был привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге, но затем был признан неизлечимо больным и поэтому избежал наказания. Трибунал признал СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии преступными организациями. Однако таковыми не были признаны генеральный штаб и другие учреждения и организации Германии, совершавшие в период нацистского правления преступные деяния. Член трибунала от СССР заявил (в особом мнении) о несогласии с решением о непризнании преступными ряда организаций, а также с оправданием Папена, Фриче и Шахта. Несмотря на расхождение по отдельным пунктам трибунал выразил единодушие представителей четырех стран в осуждении правящей верхушки и преступных организаций нацистской Германии. Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера, осудил как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке и развязывании 2-й мировой войны, справедливо наказал организаторов и исполнителей бесчеловечных планов истребления миллионов людей и покорении целых народов. Генеральная Ассамблея ООН 11 декабря 1946 г. подтвердила принципы международного права, признанные Уставом трибунала и нашедшие выражение в его приговоре. Тем самым ООН признала, что агрессивные войны, военные преступления и преступления против человечности являются тягчайшими международными преступлениями.

Исторические источники:

Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов. Т. 1—7. М., 1957—61;

Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов. Т. 1—3. М., 1965—66;

Полторак А. И. Нюрнбергский эпилог. Изд. 2-е. М., 1969.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015