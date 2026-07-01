НЬЮПОРТ-НЬЮС

НЬЮПОРТ-НЬЮС - город на Юге США , в юго-восточной части штата Виргиния.

Население 179,9 тысяч человек (2013; в том числе 40,7% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, 7,5% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки). Вме­сте с го­ро­да­ми Нор­фолк, Вир­ги­ния-Бич (Вирд­жи­ния-Бич) и при­го­ро­дом Хамп­тон об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию - мет­ро­по­ли­тен­ский ареал Хамп­тон-Ро­удс с на­се­ле­ни­ем свыше 1,7 млн. человек. Рас­по­ложен в 40 км от по­бе­ре­жья Ат­лан­ти­че­ско­го океана при вхо­де в Че­са­пик­ский залив, на северное по­бе­ре­жье га­ва­ни Хамп­тон-Ро­удс, в юго-восточной ча­сти полуострова Вир­ги­ния, на ле­вом бе­ре­гу реки Джеймс. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей; свя­зан с пра­вым бе­регом реки Джеймс мос­том (1928, до­стро­ен в 1977-1983 годах; дли­на свыше 7,4 км) и с южным по­бе­режь­ем га­ва­ни Хамп­тон-Ро­удс дву­мя тон­нель­но-мо­сто­вы­ми пе­ре­хо­да­ми: Мо­ни­тор-Мер­ри­мак-Ме­мо­ри­ал (1992; дли­на около 7,4 км) и Хамп­тон-Ро­удс (1957, до­стро­ен в 1976 году; дли­на около 5,6 км; оба яв­ля­ют­ся ча­стью коль­це­вой ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Хамп­тон-Ро­удс»). Морской порт и круп­ная железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Нью­порт-Ньюс-Уиль­ямс­берг (в 17 км к се­ве­ру от цен­тра го­ро­да).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1619 году как New­porte Newes в ка­че­ст­ве вла­де­ния Лон­дон­ской тор­го­вой ком­па­нии в Вир­ги­нии. Су­ще­ст­ву­ет 3 вер­сии на­зва­ния. По 1-й вер­сии Ньюпорт-Ньюс на­зван в честь ка­пи­та­на К. Нью­пор­та (умер в 1617 году), ко­то­рый при­вёз про­до­воль­ст­вие из Анг­лии для го­лодав­ших в 1609-1610 годах жи­те­лей близ­ле­жа­ще­го фор­та Джеймс­таун. По 2-й вер­сии ут­вер­жда­ет­ся, что Ньюпорт-Ньюс на­зван в честь брать­ев Уиль­я­ма (умер в 1621 году) и То­ма­са (умер в 1623 году) Ньюс, управ­ляв­ших де­ла­ми Лон­дон­ской ком­па­нии в Вир­ги­нии. Сто­рон­ни­ки 3-й вер­сии свя­зы­ва­ют название Ньюпорт-Ньюс с на­име­но­ва­ни­ем ирландского по­сёл­ка Нью­се­ста­ун, от­ку­да в 1621 году при­был Д. Гу­кин - пер­вый из­вест­ный вла­де­лец зе­мель в Ньюпорт-Ньюс. В 1630-х годах пе­ре­ва­лоч­ный пункт для ев­ропейских по­се­лен­цев, сле­до­вав­ших в Аме­ри­ку. С 1634 года в со­ста­ве граф­ст­ва Уо­рик (до 1643 года Уо­рик-Ри­вер) ко­ло­нии Вир­ги­ния (с 1776 года шта­та). В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов близ Ньюпорт-Ньюс 8-9 марта 1862 года про­изош­ло сра­же­ние во­енно-морских сил южан и се­ве­рян (так называемый бой на Хам­птон­ском рей­де - пер­вая в ис­то­рии бит­ва бро­не­нос­цев). С 1866 года современное название. Ак­тив­ная эко­но­мическая дея­тель­ность в рай­оне современного Ньюпорт-Ньюс на­ча­лась в 1880-х годах, по­сле соору­же­ния же­лез­ной до­ро­ги (1881), со­еди­нив­шей его с уголь­ны­ми ме­сто­рож­де­ния­ми в западной Вир­ги­нии, и ос­но­вания су­до­строительной ком­па­нии «Chesapeake Dry Dock and Construction Company» (1886, с 1890 года - «Newport News Shipbuilding and Dry Dock Compa­ny»). В 1896 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В го­ды 1-й и 2-й ми­ро­вых войн центр во­енного су­до­строе­ния, один из пунк­тов от­прав­ки американских войск в Ев­ро­пу. В 1958 году объ­е­ди­нён с близ­ле­жа­щим городом Уо­рик.

Ис­то­рический центр Ньюпорт-Ньюс рас­по­ло­жен у юго-восточной око­неч­но­сти полуострова Вир­ги­ния. Вдоль реки Джеймс про­тя­ну­лись пор­то­вые, про­мыш­лен­ные и склад­ские тер­ри­то­рии. К вос­то­ку от ис­то­рического цен­тра - мас­сив ин­ди­ви­ду­аль­ной и ма­ло­этаж­ной жи­лой за­строй­ки, к се­ве­ру - рай­он но­вой де­ло­вой и жи­лой за­строй­ки Ой­стер-Пойнт. Мно­го пар­ков, в том числе на бе­ре­гу реки Джеймс - парк Морского му­зея, на северной ок­раи­не го­ро­да - парк Ньюпорт-Ньюс, один из круп­ней­ших городских пар­ков в США, в восточной час­ти го­ро­да - за­по­вед­ник Сан­ди-Бот­том. На се­ве­ро-за­пад­ной ок­раи­не го­ро­да, в фор­те Юс­тис, со­хра­ни­лись дом М. Джо­ун­са (1727) и име­ние Ли-Холл (1851-1859).

Ньюпорт-Ньюс - центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Центр ядер­ных раз­ра­бо­ток - Ла­бо­ра­то­рия Джеф­фер­со­на (ос­но­ва­на в 1984 году; современное название с 1996 года; около 2,7 тысяч со­труд­ни­ков, из них свыше 2 тысяч иностранных спе­циа­ли­стов). Университет Кри­сто­фе­ра Нью­пор­та (1961), Юго-Восточный центр выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния об­щественного кол­лед­жа То­ма­са Нель­со­на (1968). Му­зеи: во­ен­ный Вир­ги­нии (1923), Мор­ской (1930; в од­но­именном пар­ке), голь­фа (1932), транс­пор­та ар­мии США (1959), жи­вой при­ро­ды Вир­ги­нии (1966; под от­кры­тым не­бом; с пла­не­та­ри­ем). Центр изо­бра­зительных ис­кусств «Пе­нин­сь­ю­ла» (1962). Ком­плекс ис­кусств «Фер­гу­сон Сен­тер» (вклю­ча­ет те­атр, кон­церт­ный зал и др.). Еже­год­ный фес­ти­валь изо­бра­зительного искусства и скульп­ту­ры «Порт Уо­рик». Центральная спор­тив­ная аре­на - ста­ди­он имени Дж. Тод­да (около 10 тысяч мест), где про­во­дят­ся мат­чи по американскому фут­бо­лу.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Ньюпорт-Ньюс - промышленное производство (около 31% ВРП и 24% за­ня­тых). Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - су­до­строи­тель­но-су­до­ре­монт­ная верфь ком­па­нии «Newport News Shipbuilding» (с 2011 года в со­ста­ве ком­па­нии «Huntington Ingalls Industries»), где за­ня­то около 15-20 тысяч человек (чис­лен­ность ко­леб­лет­ся в за­ви­си­мо­сти от объ­ё­ма за­ка­зов), - са­мый круп­ный ра­бо­то­да­тель в промышленности шта­та Вир­ги­ния. Спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на постройке круп­ных во­енных ко­раб­лей (авиа­нос­цы, крей­се­ры, эс­мин­цы, атом­ные под­вод­ные лод­ки и др.) и гражданских су­дов (тан­ке­ры, га­зо- и хи­мо­во­зы, пас­сажир­ские лай­не­ры). В со­ста­ве пред­при­ятия - ли­тей­ные (об­щая мощ­но­сть около 300 тысяч т про­дук­ции в год), ма­шино­стро­ительные це­хи, научно-исследовательские ла­бо­ра­то­рии. С 1990-х годов Ньюпорт-Ньюс - ре­гио­наль­ный центр раз­ви­тия вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей. Про­изводство орг­тех­ни­ки (пред­при­ятие ком­па­нии «Canon Virginia»; под­раз­де­ле­ние японской «Canon»), элек­трон­ных ком­по­нен­тов по за­ка­зу ком­па­ний «Siemens Automotive Corp.», «Synerject» и др.; пред­при­ятия скон­цен­три­ро­ва­ны в трёх промышленных пар­ках: «Copeland», «Newsome Park», «Jefferson & Industrial Park»). Круп­ный промышленный парк «Oakland» соз­дан на северной ок­раи­не го­рода (пред­прия­тия ком­па­ний «Newport News Industrial Corporation» - ре­зер­вуа­ры, со­су­ды вы­со­ко­го дав­ле­ния, тру­бо­про­вод­ная ар­ма­ту­ра и др.; «Triton In­dustries» - пресс-фор­мы и другое об­ору­до­ва­ние для промышленного ли­тья; «Custom Vi­nyl Products» - шу­мо­изо­ля­ци­он­ные ок­на и две­ри; и др.).

Сре­ди от­рас­лей сфе­ры ус­луг вы­де­ля­ют­ся транс­порт, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов (свыше 10 тысяч за­ня­тых), об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние. Глу­бо­ко­вод­ный морской тор­го­вый порт (в юго-западной час­ти го­ро­да) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке на­ва­лоч­ных (круп­ный уголь­ный тер­ми­нал с хра­ни­ли­щем уг­ля) и кон­тей­нер­ных гру­зов; гру­зо­обо­рот свыше 13 млн. т в год. К югу от пор­та, на мы­су, раз­де­ляю­щем га­вань Хамп­тон-Ро­удс и реку Джеймс, на­хо­дит­ся круп­ное хра­ни­ли­ще неф­те­про­дук­тов и за­пра­воч­ная стан­ция для ко­раб­лей. В Ньюпорт-Ньюс - штаб-квар­ти­ра авиа­ком­па­нии «L-3 Communications Flight Internatio­nal Aviation» (до 2004 года «Flight Internatio­nal Aviation»), об­слу­жи­ваю­щая американские пра­ви­тель­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния. В ок­ре­ст­но­стях Ньюпорт-Ньюс - несколько круп­ных баз ВВС и ВМС США, а так­же Специальный учеб­ный центр ЦРУ с аэ­ро­дро­мом (так называемый ла­герь Пи­ри).

В 27 км к се­ве­ро-за­па­ду от Ньюпорт-Ньюс - АЭС «Surry» (1972-1973; мощ­ность 1644 МВт).

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