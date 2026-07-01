НЬЮПОРТ-НЬЮС
НЬЮПОРТ-НЬЮС - город на Юге США, в юго-восточной части штата Виргиния.
Население 179,9 тысяч человек (2013; в том числе 40,7% - афроамериканцы, 7,5% - выходцы из стран Латинской Америки). Вместе с городами Норфолк, Виргиния-Бич (Вирджиния-Бич) и пригородом Хамптон образует агломерацию - метрополитенский ареал Хамптон-Роудс с населением свыше 1,7 млн. человек. Расположен в 40 км от побережья Атлантического океана при входе в Чесапикский залив, на северное побережье гавани Хамптон-Роудс, в юго-восточной части полуострова Виргиния, на левом берегу реки Джеймс. Узел автомагистралей; связан с правым берегом реки Джеймс мостом (1928, достроен в 1977-1983 годах; длина свыше 7,4 км) и с южным побережьем гавани Хамптон-Роудс двумя тоннельно-мостовыми переходами: Монитор-Мерримак-Мемориал (1992; длина около 7,4 км) и Хамптон-Роудс (1957, достроен в 1976 году; длина около 5,6 км; оба являются частью кольцевой автомагистрали «Хамптон-Роудс»). Морской порт и крупная железнодорожная станция. Международный аэропорт Ньюпорт-Ньюс-Уильямсберг (в 17 км к северу от центра города).
Впервые упоминается в 1619 году как Newporte Newes в качестве владения Лондонской торговой компании в Виргинии. Существует 3 версии названия. По 1-й версии Ньюпорт-Ньюс назван в честь капитана К. Ньюпорта (умер в 1617 году), который привёз продовольствие из Англии для голодавших в 1609-1610 годах жителей близлежащего форта Джеймстаун. По 2-й версии утверждается, что Ньюпорт-Ньюс назван в честь братьев Уильяма (умер в 1621 году) и Томаса (умер в 1623 году) Ньюс, управлявших делами Лондонской компании в Виргинии. Сторонники 3-й версии связывают название Ньюпорт-Ньюс с наименованием ирландского посёлка Ньюсестаун, откуда в 1621 году прибыл Д. Гукин - первый известный владелец земель в Ньюпорт-Ньюс. В 1630-х годах перевалочный пункт для европейских поселенцев, следовавших в Америку. С 1634 года в составе графства Уорик (до 1643 года Уорик-Ривер) колонии Виргиния (с 1776 года штата). В период Гражданской войны в США 1861-1865 годов близ Ньюпорт-Ньюс 8-9 марта 1862 года произошло сражение военно-морских сил южан и северян (так называемый бой на Хамптонском рейде - первая в истории битва броненосцев). С 1866 года современное название. Активная экономическая деятельность в районе современного Ньюпорт-Ньюс началась в 1880-х годах, после сооружения железной дороги (1881), соединившей его с угольными месторождениями в западной Виргинии, и основания судостроительной компании «Chesapeake Dry Dock and Construction Company» (1886, с 1890 года - «Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company»). В 1896 году получил статус города. В годы 1-й и 2-й мировых войн центр военного судостроения, один из пунктов отправки американских войск в Европу. В 1958 году объединён с близлежащим городом Уорик.
Исторический центр Ньюпорт-Ньюс расположен у юго-восточной оконечности полуострова Виргиния. Вдоль реки Джеймс протянулись портовые, промышленные и складские территории. К востоку от исторического центра - массив индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, к северу - район новой деловой и жилой застройки Ойстер-Пойнт. Много парков, в том числе на берегу реки Джеймс - парк Морского музея, на северной окраине города - парк Ньюпорт-Ньюс, один из крупнейших городских парков в США, в восточной части города - заповедник Санди-Боттом. На северо-западной окраине города, в форте Юстис, сохранились дом М. Джоунса (1727) и имение Ли-Холл (1851-1859).
Ньюпорт-Ньюс - центр науки, образования и культуры. Центр ядерных разработок - Лаборатория Джефферсона (основана в 1984 году; современное название с 1996 года; около 2,7 тысяч сотрудников, из них свыше 2 тысяч иностранных специалистов). Университет Кристофера Ньюпорта (1961), Юго-Восточный центр высшего образования общественного колледжа Томаса Нельсона (1968). Музеи: военный Виргинии (1923), Морской (1930; в одноименном парке), гольфа (1932), транспорта армии США (1959), живой природы Виргинии (1966; под открытым небом; с планетарием). Центр изобразительных искусств «Пенинсьюла» (1962). Комплекс искусств «Фергусон Сентер» (включает театр, концертный зал и др.). Ежегодный фестиваль изобразительного искусства и скульптуры «Порт Уорик». Центральная спортивная арена - стадион имени Дж. Тодда (около 10 тысяч мест), где проводятся матчи по американскому футболу.
Основа экономики Ньюпорт-Ньюс - промышленное производство (около 31% ВРП и 24% занятых). Градообразующее предприятие - судостроительно-судоремонтная верфь компании «Newport News Shipbuilding» (с 2011 года в составе компании «Huntington Ingalls Industries»), где занято около 15-20 тысяч человек (численность колеблется в зависимости от объёма заказов), - самый крупный работодатель в промышленности штата Виргиния. Специализируется на постройке крупных военных кораблей (авианосцы, крейсеры, эсминцы, атомные подводные лодки и др.) и гражданских судов (танкеры, газо- и химовозы, пассажирские лайнеры). В составе предприятия - литейные (общая мощность около 300 тысяч т продукции в год), машиностроительные цехи, научно-исследовательские лаборатории. С 1990-х годов Ньюпорт-Ньюс - региональный центр развития высокотехнологичных отраслей. Производство оргтехники (предприятие компании «Canon Virginia»; подразделение японской «Canon»), электронных компонентов по заказу компаний «Siemens Automotive Corp.», «Synerject» и др.; предприятия сконцентрированы в трёх промышленных парках: «Copeland», «Newsome Park», «Jefferson & Industrial Park»). Крупный промышленный парк «Oakland» создан на северной окраине города (предприятия компаний «Newport News Industrial Corporation» - резервуары, сосуды высокого давления, трубопроводная арматура и др.; «Triton Industries» - пресс-формы и другое оборудование для промышленного литья; «Custom Vinyl Products» - шумоизоляционные окна и двери; и др.).
Среди отраслей сферы услуг выделяются транспорт, оптовая и розничная торговля, обслуживание военных объектов (свыше 10 тысяч занятых), образование и здравоохранение. Глубоководный морской торговый порт (в юго-западной части города) специализируется на обработке навалочных (крупный угольный терминал с хранилищем угля) и контейнерных грузов; грузооборот свыше 13 млн. т в год. К югу от порта, на мысу, разделяющем гавань Хамптон-Роудс и реку Джеймс, находится крупное хранилище нефтепродуктов и заправочная станция для кораблей. В Ньюпорт-Ньюс - штаб-квартира авиакомпании «L-3 Communications Flight International Aviation» (до 2004 года «Flight International Aviation»), обслуживающая американские правительственные учреждения. В окрестностях Ньюпорт-Ньюс - несколько крупных баз ВВС и ВМС США, а также Специальный учебный центр ЦРУ с аэродромом (так называемый лагерь Пири).
В 27 км к северо-западу от Ньюпорт-Ньюс - АЭС «Surry» (1972-1973; мощность 1644 МВт).