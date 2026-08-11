НЮХЭЛЯН
НЮХЭЛЯН - комплекс археологических памятников на горной гряде Нюхэлян и близ неё, на стыке у. Линъюань и Цзяньпин (округ Чаоян, в западной части провинции Ляонин, Китай).
Открыт местными археологами в 1981 году, исследуется рядом китайских и международных экспедиций. Включает храм, жертвенники, могильники и другие памятники, расположенные в пределах видимости одного от другого, на площади около 50 км2. Все 16 раскопанных объектов относятся к позднему периоду культуры Хуншань (радиоуглеродные даты в пределах от середины IV до рубежа III-II тысячелетий до н. э.).
Центральное место занимает так называемый Храм богини (назван по находке терракотовой скульптуры женской головы, с зеленовато-голубыми нефритовыми вставками в глазницах), расположенный на одной из вершин гряды. Он включает: площадку 175× 159 м, 2 зольные ямы с фрагментами ситуловидных сосудов и керамических фигурок; многокамерную и однокамерную постройки (стены - деревянный каркас, переплетённый жгутами соломы, обмазанной слоями глины и заглаженной до блеска), одна боковая камера возведена из обожжённых глиняных блоков, стены (вероятно, всех помещений) расписаны и украшены лепниной (преобладают мотивы меандров и треугольников), внутри найдено много антропоморфных глиняных скульптур.
Вокруг исследовалось 4 крупных некрополя: курганы площадью 300-1000 м2 и высотой около 1 м, под каменными выкладками (наиболее ранние погребальные сооружения такого типа в Восточной Азии). В могильной яме до 10 погребений; гробами часто служили каменные ящики из тонких плит, поставленных на ребро или уложенных плашмя. В составе инвентаря выделяются нефритовые фигурки, изображающие черепах, «драконов», птиц, серьги-подвески типа «цзюэ» и другие украшения. Большая серия нефритовых изображений С-образной формы, которые могли послужить прототипом для каплевидных подвесок, игравших важную роль в ритуалах древних культур на территории Кореи и Японии.
Очевидно, в единый комплекс с храмом и могилами входила и так называемая пирамида (высота 16 м), построенная из утрамбованной земли, с круговыми кладками из камня. На её вершине обнаружено 1500 тиглей для плавки бронзы (возможно, ритуальной). Это позволяет утверждать, что и Нюхэлян, и культура Хуншань существовали не только в позднем неолите, но и в эпоху раннего металла. Некоторые учёные считают, что культ богини из Нюхэлян представляет древнейший вариант мифа о Нюй-ва. Открытия в Нюхэлян способствовали интенсивному изучению «центров цивилизации» на территории Китая за пределами «нуклеарной» зоны (смотри в статье Китай, раздел Древнейшие археологические культуры на территории Китая).