НЮХЭЛЯН

НЮХЭЛЯН - комплекс археологических памятников на горной гряде Нюхэлян и близ неё, на стыке у. Линъюань и Цзяньпин (округ Чао­ян, в западной час­ти провинции Ляо­нин, Ки­тай).

От­крыт ме­ст­ны­ми ар­хео­ло­га­ми в 1981 году, ис­сле­ду­ет­ся ря­дом китайских и ме­ж­ду­народных экс­пе­ди­ций. Вклю­ча­ет храм, жерт­вен­ни­ки, мо­гиль­ни­ки и другие па­мят­ни­ки, рас­по­ло­жен­ные в пре­де­лах ви­ди­мо­сти од­но­го от дру­го­го, на пло­ща­ди около 50 км2. Все 16 рас­ко­пан­ных объ­ек­тов от­но­сят­ся к позд­не­му пе­рио­ду куль­ту­ры Хун­шань (ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты в пре­де­лах от середины IV до ру­бе­жа III-II тысячелетий до н. э.).

Центральное ме­сто за­ни­ма­ет так называемый Храм бо­ги­ни (на­зван по на­ход­ке тер­ра­ко­то­вой скульп­ту­ры жен­ской го­ло­вы, с зе­ле­но­ва­то-го­лу­бы­ми неф­ри­то­вы­ми встав­ка­ми в глаз­ни­цах), рас­по­ло­жен­ный на од­ной из вер­шин гря­ды. Он вклю­ча­ет: пло­щад­ку 175× 159 м, 2 золь­ные ямы с фраг­мен­та­ми си­ту­ло­вид­ных со­су­дов и ке­ра­мических фи­гу­рок; мно­го­ка­мер­ную и од­но­ка­мер­ную по­строй­ки (сте­ны - де­ревянный кар­кас, пе­ре­пле­тён­ный жгу­та­ми со­ло­мы, об­ма­зан­ной слоя­ми гли­ны и за­гла­жен­ной до бле­ска), од­на бо­ко­вая ка­ме­ра воз­ве­де­на из обож­жён­ных гли­ня­ных бло­ков, сте­ны (ве­ро­ят­но, всех по­ме­ще­ний) рас­пи­са­ны и ук­ра­ше­ны леп­ни­ной (пре­об­ла­да­ют мо­ти­вы ме­ан­д­ров и тре­уголь­ни­ков), внут­ри най­де­но мно­го ан­тро­по­морф­ных гли­ня­ных скульп­тур.

Во­круг ис­сле­до­ва­лось 4 круп­ных нек­ро­по­ля : кур­га­ны площадью 300-1000 м2 и высотой около 1 м, под ка­мен­ны­ми вы­клад­ка­ми (наи­бо­лее ран­ние по­гре­баль­ные со­ору­же­ния та­ко­го ти­па в Восточной Азии). В мо­гиль­ной яме до 10 по­гре­бе­ний; гро­ба­ми час­то слу­жи­ли ка­мен­ные ящи­ки из тон­ких плит, по­став­лен­ных на реб­ро или уло­жен­ных плаш­мя. В со­ста­ве ин­вен­та­ря вы­де­ля­ют­ся неф­ри­то­вые фи­гур­ки, изо­бра­жаю­щие че­ре­пах, «дра­ко­нов», птиц, серь­ги-под­вес­ки ти­па «цзюэ» и другие ук­ра­ше­ния. Боль­шая се­рия неф­ри­то­вых изо­бра­же­ний С-об­раз­ной фор­мы, ко­то­рые мог­ли по­слу­жить про­то­ти­пом для ка­п­ле­вид­ных под­ве­сок, иг­рав­ших важ­ную роль в ри­туа­лах древ­них куль­тур на тер­ри­то­рии Ко­реи и Япо­нии.

Оче­вид­но, в еди­ный ком­плекс с хра­мом и мо­ги­ла­ми вхо­ди­ла и так называемая пи­ра­мида (высота 16 м), по­стро­ен­ная из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли, с кру­го­вы­ми клад­ка­ми из кам­ня. На её вер­ши­не об­на­ру­же­но 1500 тиг­лей для плав­ки брон­зы (воз­мож­но, ри­ту­аль­ной). Это по­зво­ля­ет ут­вер­ждать, что и Нюхэлян, и куль­ту­ра Хун­шань су­ще­ст­во­ва­ли не толь­ко в позд­нем не­оли­те , но и в эпо­ху ран­не­го ме­тал­ла. Не­ко­то­рые учё­ные счи­та­ют, что культ бо­ги­ни из Нюхэлян пред­став­ля­ет древ­ней­ший ва­ри­ант ми­фа о Нюй-ва. От­кры­тия в Нюхэлян спо­соб­ст­во­ва­ли ин­тен­сив­но­му изу­че­нию «цен­тров ци­ви­ли­за­ции» на тер­ри­то­рии Ки­тая за пре­де­ла­ми «нук­ле­ар­ной» зо­ны (смотри в статье Ки­тай, раз­дел Древ­ней­шие ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая).

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