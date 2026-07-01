НЮГРЕН АНДЕРС
НЮГРЕН АНДЕРС - шведский лютеранский теолог, основатель и ведущий представитель так называемой Лундской богословской школы.
Из семьи школьного чиновника. Изучал богословие и философию в Лундском университете (окончил в 1912 году). В 1912 году стал пастором, служил в Гётеборге. В 1921 году защитил докторскую диссертацию и стал преподавателем философии религии в Лундском университете (с 1924 года профессор систематического богословия). Поддерживал Исповедническую церковь Германии (смотри в статье Нимёллер М.) в её борьбе против национал-социализма. С 1949 года епископ Лундский (с 1958 года на пенсии). Один из создателей и первый президент Всемирной лютеранской федерации (1947-1952).
Богословские и философские взгляды Нюгрена основывались на идеях И. Канта и Ф. Шлейермахера; наряду с этим, значительное влияние на его научную деятельность оказало знакомство с Э. Трёльчем и К. Штанге. Автор ряда книг, посвящённых науч. основаниям систематического богословия, а также христианской и философской этике. Наиболее известная книга Нюгрена - «Эрос и агапе: христианская идея любви и её трансформации» (1930-1937). В ней Нюгрен обосновывал метод контекстуального исследования (мотивационный анализ), согласно которому центральные христианские представления (например, идею любви) следует рассматривать в контексте соответствующих идей античной философии и других религий, с точки зрения тех мотивов, которые способствовали их формированию. В конце жизни Нюгрен под влиянием Л. Витгенштейна обратился к аналитической философии; результаты его исследований в этой области представлены в книге «Значение и метод: пролегомены к научной философии религии и научной теологии» (1972).
Нюгрен - один из видных деятелей экуменизма. Представлял Церковь Швеции на конференциях движения «Вера и церковное устройство» в Лозанне (1927), Эдинбурге (1937). Участвовал в ассамблеях и конференциях Всемирного совета церквей (1948, Амстердам; 1952, Лунд). Занимался выработкой общехристианского понимания крещения; идеи Нюгрена отражены в документе ВСЦ «Крещение, Евхаристия, служение» (1982).
Сочинения:
Eros und Agape: Gestaltwandlungen der christlichen Liebe. Gütersloh, 1930–1937. Bd 1–2;
Der Römerbrief. Gött., 1951;
Christ and his church. L., 1957;
Sinn und Methode: Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Religionsphilosophie und einer wissenschaftlichen Theologie. Gött., 1979.