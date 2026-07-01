НЮГРЕН АНДЕРС

НЮГРЕН АНДЕРС - шведский лютеранский теолог, основатель и ведущий представитель так называемой Лундской богословской школы.

Из се­мьи школь­но­го чи­нов­ни­ка. Изу­чал бо­го­сло­вие и фи­ло­со­фию в Лунд­ском университете (окон­чил в 1912 году). В 1912 году стал пас­то­ром, слу­жил в Гё­те­бор­ге. В 1921 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию и стал пре­по­да­ва­те­лем фи­ло­со­фии ре­ли­гии в Лунд­ском университете (с 1924 года профессор сис­те­ма­тического бо­го­сло­вия). Под­дер­жи­вал Ис­по­вед­ни­че­скую цер­ковь Гер­ма­нии (смотри в статье Ни­мёл­лер М.) в её борь­бе про­тив на­цио­нал-со­циа­лиз­ма . С 1949 года епископ Лунд­ский (с 1958 года на пен­сии). Один из соз­да­те­лей и пер­вый пре­зи­дент Все­мир­ной лю­те­ран­ской фе­де­ра­ции (1947-1952).

Бо­го­слов­ские и фи­лософские взгля­ды Нюгрена ос­но­вы­ва­лись на иде­ях И. Кан­та и Ф. Шлей­ер­махе­ра; на­ря­ду с этим, зна­чительное влия­ние на его на­учную дея­тель­ность ока­за­ло зна­ком­ст­во с Э. Трёль­чем и К. Штан­ге. Ав­тор ря­да книг, по­свя­щён­ных на­уч. ос­но­ва­ни­ям сис­те­ма­тического бо­го­сло­вия, а так­же хри­сти­ан­ской и фи­лософской эти­ке. Наи­бо­лее из­вест­ная кни­га Нюгрена - «Эрос и ага­пе: хри­сти­ан­ская идея люб­ви и её транс­фор­ма­ции» (1930-1937). В ней Нюгрен обос­но­вы­вал ме­тод кон­тек­сту­аль­но­го ис­сле­до­ва­ния (мо­ти­вационный ана­лиз), со­глас­но ко­то­ро­му центральные хри­сти­ан­ские пред­став­ле­ния (например, идею люб­ви) сле­ду­ет рас­смат­ри­вать в кон­тек­сте со­от­вет­ст­вую­щих идей ан­тич­ной фи­ло­со­фии и других ре­ли­гий, с точ­ки зре­ния тех мо­ти­вов, ко­то­рые спо­соб­ст­во­ва­ли их фор­ми­ро­ва­нию. В кон­це жиз­ни Нюгрен под влия­ни­ем Л. Вит­ген­штей­на об­ра­тил­ся к ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии; ре­зуль­та­ты его ис­сле­до­ва­ний в этой об­лас­ти пред­став­лены в книге «Зна­че­ние и ме­тод: про­ле­гоме­ны к на­уч­ной фи­ло­со­фии ре­ли­гии и на­уч­ной тео­ло­гии» (1972).

Нюгрен - один из вид­ных дея­те­лей эку­ме­низ­ма. Пред­став­лял Цер­ковь Шве­ции на кон­фе­рен­ци­ях дви­же­ния «Ве­ра и цер­ков­ное уст­рой­ст­во» в Ло­зан­не (1927), Эдин­бур­ге (1937). Уча­ст­во­вал в ас­самб­ле­ях и кон­фе­рен­ци­ях Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей (1948, Ам­стер­дам; 1952, Лунд). За­ни­мал­ся вы­ра­бот­кой об­ще­хри­сти­ан­ско­го по­ни­ма­ния кре­ще­ния; идеи Нюгрена от­ра­же­ны в до­ку­мен­те ВСЦ «Кре­ще­ние, Ев­ха­ри­стия, слу­же­ние» (1982).

Сочинения:

Eros und Agape: Gestaltwandlungen der christlichen Liebe. Gütersloh, 1930–1937. Bd 1–2;

Der Römerbrief. Gött., 1951;

Christ and his church. L., 1957;

Sinn und Methode: Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Religions­phi­losophie und einer wissenschaftlichen Theo­logie. Gött., 1979.