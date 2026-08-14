НЬЮ-ЙОРК ДЕЙЛИ НЬЮС

«НЬЮ-ЙОРК ДЕЙЛИ НЬЮС» - На­зва­ние двух американских еже­днев­ных га­зет.

1) Де­шё­вая ве­чер­няя га­зе­та для ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния. Ос­но­ва­на в 1855 году. В 1860 году ку­п­ле­на кон­грес­сме­ном, за­тем се­на­то­ром от шта­та Нью-Йорк Б. Ву­дом (1820-1900). В 1870 году он ос­но­вал не­мец­коя­зыч­ную вер­сию «Нью-Йорк дейли ньюс» под названием «New-Yor­ker Tages-Nachrichten» (вы­хо­ди­ла до 1906 года). Пе­ре­ста­ла из­да­вать­ся спус­тя несколько лет по­сле смер­ти Ву­да.

2) Од­на из круп­ней­ших еже­днев­ных га­зет США. Из­да­тель - М. Цу­кер­ман. Штаб-квар­тира - в Нью- Йор­ке [до 1995 года в не­бо­скрё­бе на 42-й ули­це (из­вес­тен как «Дей­ли ньюс бил­динг», по­стро­ен в 1929-1930 годах, архитектор Р. Худ)]. Ос­но­ва­на в ию­не 1919 года пред­при­ни­ма­те­лем Дж. М. Пат­тер­со­ном как таб­ло­ид (га­зе­та ма­ло­го фор­ма­та) «Illustrated Daily News», спус­тя несколько месяцев по­лу­чи­ла современное название. При­над­ле­жа­ла из­да­тель­ской фир­ме «Tribune Company». При­об­ре­ла по­пу­ляр­ность в 1920-1930-е годы (в 1929 году ти­раж со­ста­вил свыше 1,3 млн. экземпляров) бла­го­да­ря пуб­ли­ка­ции яр­ких фо­то­гра­фий, ос­ве­ще­нию гром­ких со­бы­тий из ми­ра по­ли­ти­ки, куль­ту­ры, мо­ды и спор­та. В 1937 году впер­вые удо­стое­на Пу­лит­це­ров­ской премии (на 2012 года име­ет 10 наг­рад). Не­смот­ря на по­сте­пен­ное со­кра­ще­ние ти­ра­жей с конца 1940-х годов, про­дол­жа­ла в 1960-е годы за­ни­мать од­но из ве­ду­щих мест на рын­ке га­зет США. Рост рас­хо­дов и кон­ку­ренция со сто­ро­ны дру­гих га­зет (в том числе «New York Post», при­над­ле­жав­шей «Ньюс кор­по­рей­шен») при­ве­ли «Нью-Йорк дейли ньюс» к началу 1980-х годов на грань бан­крот­ст­ва. В 1991 году ку­п­ле­на британским пред­при­ни­ма­те­лем Р. Мак­свел­лом, в 1993 году - председателем ин­ве­стиционной ком­па­нии «Boston Properties» М. Цу­кер­ма­ном. С 1995 года дей­ст­ву­ет сайт www.nydailynews. com. Ти­раж около 513 тысяч экземпляров (2010).

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